Cómo convertirse en Mr. Worldwide y obtener sus artículos traducidos a 77 idiomas diferentes

Es un gran mundo, pero, por desgracia, no todos hablamos el mismo idioma.La buena noticia es que la tecnología está haciendo la comunicación y la traducción más fáciles, y la mejor noticia es que HackerNoon tiene una increíbleCaracterísticas de la traducciónque puedes usar ahora mismo. Vamos a sumergir directamente en él.





HackerNoon tiene 77 idiomas diferentes en los que puede traducirse su historia, incluyendochino, deespañoles, deÁrabe, deruso¡Y muchos más!

Tenga en cuenta que todas las historias enviadas a HackerNoon se publican primero en inglés.

Cómo traducir tu artículo

Hay tres maneras de traducir tu historia.

La primera manera es ir a https://app.hackernoon.com/services y elegir una de estas cuatro opciones.





El segundo es ir a la configuración de la historia de uno de sus artículos ya publicados y elegir una opción.

La tercera opción es completamente gratuita! Si escribe un artículo, y se elige para ser una historia principal (lo que significa que estará en la página principal durante 24 horas), HackerNoon traducirá automáticamente su historia a 12 idiomas diferentes de forma gratuita.





¿Por qué traducir tu historia?

Por supuesto, las preguntas que pasan por tu cabeza podrían incluir, “¿Por qué incluso traducir mi historia? ¿La gente en China incluso lee HackerNoon? ¿Cuántas personas que hablan ruso o hindi estarían interesadas en mi historia?”





Personas en todo el mundoLee y adore los artículos de HackerNoon.Japón, deChina, yIndiaEstán entre los 5 países que más utilizan HackerNoon.Alemania, deBrasil, deFrancia, yPakistánHay un público que espera leer tus artículos, y lo único que los detiene es una barrera lingüística; una barrera que puedes elegir abrir.





¿Estás listo para probar esta característica de traducción? ¡Prueba usar la característica de traducción después de escribir un artículo usando este modelo!

Ready to try out this translation feature?Pruebe utilizar la función de traducción después de escribir un artículo usando esteEl templo!





Utilice la función de traducción cuando participe en nuestros concursos de escritura

HackerNoon tiene 3 concursos de escritura en curso con una tonelada de dinero para capturar:

El concurso de escritura de Spacecoin de Spacecoin con un pool de premios de 15.000 USDT

El #blockchain Writing Contest de Aleph Cloud con un premio de $2,000

El Concurso de Escritura de Desarrollo Web3 de GetBlock con un pool de premios de $5,000









La inspiración puede ser difícil de encontrar, por lo que lo hemos hecho más fácil con estos plantillas adaptadas específicamente a estos concursos:





