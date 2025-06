Hoe word je Mr. Worldwide en krijg je artikelen vertaald in 77 verschillende talen

Hey de hackers!





Het is een grote wereld, maar helaas spreken we niet allemaal dezelfde taal.Het goede nieuws is dat technologie communicatie en vertaling makkelijker maakt, en het nog betere nieuws is dat HackerNoon een ongelooflijkeVertaal kenmerkendat je nu kunt gebruiken. laten we er recht in duiken.





HackerNoon heeft 77 verschillende talen waarin je verhaal kan worden vertaald, waaronder:Chinees- hetSpaans- hetArabisch- hetRussischEn nog veel meer!

Houd er rekening mee dat alle berichten die aan HackerNoon worden ingediend eerst in het Engels worden gepubliceerd.

Hoe je je artikel kunt vertalen

Er zijn drie manieren waarop je je verhaal kunt vertalen.

De eerste manier is door naar https://app.hackernoon.com/services te gaan en een van deze vier opties te kiezen.





De tweede is door naar de verhaalinstellingen van een van uw al gepubliceerde artikelen te gaan en een optie te kiezen.

Als je een artikel schrijft en het wordt gekozen om een topverhaal te zijn (wat betekent dat het 24 uur op de voorpagina staat), zal HackerNoon je verhaal automatisch gratis in 12 verschillende talen vertalen.





Waarom je verhaal vertalen?

Natuurlijk kunnen vragen die door je hoofd gaan omvatten, “Waarom zelfs mijn verhaal vertalen? lezen mensen in China zelfs HackerNoon? Hoeveel mensen die Russisch of Hindi spreken zouden geïnteresseerd zijn in mijn verhaal?”





Mensen wereldwijdLees en hou van HackerNoon artikelen.Japans- hetChinaenIndiëDit zijn de top 5 landen die HackerNoon het meest gebruiken.Duitsland- hetBrazilië- hetFrankrijkenPakistaanseEr is een publiek die wacht om je artikelen te lezen, en het enige dat hen tegenhoudt is een taalbarrière; een barrière die je kunt kiezen om te openen.





Ben je klaar om deze vertalingsfunctie uit te proberen? Probeer de vertalingsfunctie te gebruiken na het schrijven van een artikel met deze sjabloon!

Gebruik de vertalingsfunctie wanneer u deelneemt aan onze schrijfwedstrijden

HackerNoon heeft 3 lopende schrijfwedstrijden met een ton geld om te grijpen:

De Spacecoin Writing Contest door Spacecoin met een prize pool van 15.000 USDT

De #blockchain Writing Contest door Aleph Cloud met een prize pool van $2.000

De Web3 Development Writing Contest door GetBlock met een prize pool van $ 5.000









Inspiratie kan moeilijk te vinden zijn, dus we hebben het makkelijker gemaakt met deze sjablonen die speciaal zijn afgestemd op deze wedstrijden:





Dat is het voor deze week, hackers. zie je de volgende keer!