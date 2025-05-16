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Як стати містером по всьому світу і перекласти свої статті на 77 різних мов

за Editing Protocol3m2025/05/16
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Надто довго; Читати

HackerNoon має 76 різних мов, на які можна перекласти вашу історію, включаючи китайську, іспанську, арабську, російську та багато інших. Є 3 способи перекласти вашу історію. Якщо ви напишете статтю, і вона буде обрана як краща історія, HackerNoon автоматично переведе вашу історію на 12 різних мов безкоштовно.
featured image - Як стати містером по всьому світу і перекласти свої статті на 77 різних мов
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Ой хакери!


Це великий світ, але, на жаль, ми не всі розмовляємо однією мовою.Добра новина полягає в тому, що технологія полегшує спілкування та переклад, а ще краща новина полягає в тому, що HackerNoon має неймовірну потужність.Переклад особливостіТе, що ви можете використовувати зараз. давайте зануримося прямо в це.


HackerNoon має 77 різних мов, на які можна перекласти вашу історію, включаючи:китайська,Іспанська,Арабська,РосійськаІ багато інших!

Будь ласка, зверніть увагу, що всі історії, подані до HackerNoon, спочатку публікуються англійською мовою.

Будь ласка, зверніть увагу, що всі історії, подані до HackerNoon, спочатку публікуються англійською мовою.


Як перекласти свою статтю

Існує три способи перекладу вашої історії.

  • Перший спосіб - перейти до https://app.hackernoon.com/services і вибрати один з цих чотирьох варіантів.


  • Другий - перейти до налаштувань історії однієї з ваших вже опублікованих статей і вибрати опцію.

  • Третій варіант абсолютно безкоштовний! Якщо ви пишете статтю, і вона вибирається як головна історія (це означає, що вона буде на першій сторінці протягом 24 годин), HackerNoon автоматично перекладе вашу історію на 12 різних мов безкоштовно.


Навіщо перекладати свою історію?

Звичайно, питання, що проходять через вашу голову, можуть включати в себе: «Чому навіть перекласти мою історію? Чи люди в Китаї навіть читають HackerNoon? Скільки людей, що говорять російською або хінді, зацікавилися б моєю історією?»


Люди по всьому світучитати і любити статті HackerNoon.Японія,КитайІІндіяВони входять в топ-5 країн, які використовують HackerNoon найбільше.Німеччина,Бразилія,ФранціяІПакистанЄ аудиторія, яка чекає, щоб прочитати ваші статті, і єдине, що їх зупиняє, це мовний бар'єр; бар'єр, який ви можете вибрати, щоб відкрити.


Готові випробувати цю функцію перекладу? Спробуйте використовувати функцію перекладу після написання статті за допомогою цього шаблону!

Ready to try out this translation feature?Спробуйте використовувати функцію перекладу після написання статті з використанням цьогоХрам!

Храм


Використовуйте функцію перекладу, коли ви берете участь в наших конкурсах

HackerNoon має 3 поточних конкурсів написання з тоннами грошей для захоплення:

  • Конкурс Spacecoin Writing від Spacecoin з призовим фондом в 15 000 USDT
  • #blockchain Writing Contest від Aleph Cloud з призовим басейном в $2,000
  • Web3 Development Writing Contest від GetBlock з призовим басейном у розмірі $5,000
Конкурс Spacecoin Writing від SpacecoinКонкурс написання #blockchain від Aleph CloudКонкурс розробників Web3 від GetBlock



Натхнення може бути важко знайти, тому ми полегшили це з цими шаблонами, спеціально розробленими для цих конкурсів:


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Ось це на цей тиждень, хакери. до зустрічі в наступний раз!

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