Як стати містером по всьому світу і перекласти свої статті на 77 різних мов

Ой хакери!





Це великий світ, але, на жаль, ми не всі розмовляємо однією мовою.Добра новина полягає в тому, що технологія полегшує спілкування та переклад, а ще краща новина полягає в тому, що HackerNoon має неймовірну потужність.Переклад особливостіТе, що ви можете використовувати зараз. давайте зануримося прямо в це.





HackerNoon має 77 різних мов, на які можна перекласти вашу історію, включаючи:китайська,Іспанська,Арабська,РосійськаІ багато інших!

Будь ласка, зверніть увагу, що всі історії, подані до HackerNoon, спочатку публікуються англійською мовою.

Будь ласка, зверніть увагу, що всі історії, подані до HackerNoon, спочатку публікуються англійською мовою.





Як перекласти свою статтю

Існує три способи перекладу вашої історії.

Перший спосіб - перейти до https://app.hackernoon.com/services і вибрати один з цих чотирьох варіантів.





Другий - перейти до налаштувань історії однієї з ваших вже опублікованих статей і вибрати опцію.

Третій варіант абсолютно безкоштовний! Якщо ви пишете статтю, і вона вибирається як головна історія (це означає, що вона буде на першій сторінці протягом 24 годин), HackerNoon автоматично перекладе вашу історію на 12 різних мов безкоштовно.





Навіщо перекладати свою історію?

Звичайно, питання, що проходять через вашу голову, можуть включати в себе: «Чому навіть перекласти мою історію? Чи люди в Китаї навіть читають HackerNoon? Скільки людей, що говорять російською або хінді, зацікавилися б моєю історією?»





Люди по всьому світучитати і любити статті HackerNoon.Японія,КитайІІндіяВони входять в топ-5 країн, які використовують HackerNoon найбільше.Німеччина,Бразилія,ФранціяІПакистанЄ аудиторія, яка чекає, щоб прочитати ваші статті, і єдине, що їх зупиняє, це мовний бар'єр; бар'єр, який ви можете вибрати, щоб відкрити.





Готові випробувати цю функцію перекладу? Спробуйте використовувати функцію перекладу після написання статті за допомогою цього шаблону!

Ready to try out this translation feature?Спробуйте використовувати функцію перекладу після написання статті з використанням цьогоХрам!





Використовуйте функцію перекладу, коли ви берете участь в наших конкурсах

HackerNoon має 3 поточних конкурсів написання з тоннами грошей для захоплення:

Конкурс Spacecoin Writing від Spacecoin з призовим фондом в 15 000 USDT

#blockchain Writing Contest від Aleph Cloud з призовим басейном в $2,000

Web3 Development Writing Contest від GetBlock з призовим басейном у розмірі $5,000









Натхнення може бути важко знайти, тому ми полегшили це з цими шаблонами, спеціально розробленими для цих конкурсів:





Найкращі історії хакерів за останні 2 тижні

«Мертвий Інтернет дуже реальний і дуже вигідний» Меттью Ійола

Перестаньте дивитися на інші інструкції з резюме: це єдиний, який вам коли-небудь знадобиться Aishwarya

Code Smell 299 - Як виправити перевантажені тестові налаштування Максиміліано Контьєрі

Як я не підняв $ 150 000 в Антлер Великобританії - і чи варто спробувати: мій досвід Джейн Фішер

Називати поточних LLM Wrappers "агентами" - це як називати макроси Excel революцією мови програмування Рамана

Ось це на цей тиждень, хакери. до зустрічі в наступний раз!