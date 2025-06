Kā kļūt par Mr Worldwide un saņemt jūsu rakstus tulkoti 77 dažādās valodās

Esiet hakeri!





Labā ziņa ir tā, ka tehnoloģija padara saziņu un tulkošanu vieglāku, un vēl labāka ziņa ir tā, ka HackerNoon ir neticamiTulkošanas iezīmesJūs varat to izmantot tieši tagad. Ļaujiet mums ienirt tajā.





HackerNoon ir 77 dažādās valodās, kurās jūsu stāstu var tulkot, tostarpĶīnieši,Spāņu,Arābu,krievuUn daudz vairāk!

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi HackerNoon iesniegtie stāsti vispirms tiek publicēti angļu valodā.

Kā tulkot savu rakstu

Ir trīs veidi, kā jūs varat saņemt savu stāstu tulkot.

Pirmais veids ir doties uz https://app.hackernoon.com/services un izvēlēties vienu no šīm četrām iespējām.





Otrs ir doties uz stāsta iestatījumiem vienā no jūsu jau publicētajiem rakstiem un izvēlēties iespēju.

Trešā iespēja ir pilnīgi bezmaksas! Ja jūs rakstāt rakstu, un tas tiek izvēlēts, lai būtu top stāsts (tas nozīmē, ka tas būs pirmajā lapā 24 stundas), HackerNoon automātiski tulkos jūsu stāstu 12 dažādās valodās bez maksas.





Kāpēc pat tulkot savu stāstu?

Protams, jautājumi, kas iet caur jūsu galvu varētu ietvert, “Kāpēc pat tulkot manu stāstu? Vai cilvēki Ķīnā pat lasīt HackerNoon? Cik daudz cilvēku, kas runā krievu vai hindi būtu ieinteresēti manu stāstu?”





Cilvēki visā pasaulēlasīt un mīlēt HackerNoon rakstus.Japāna,ĶīnaunIndijaTop 5 valstis, kas izmanto HackerNoon visvairāk.Vācija,Brazīlija,FrancijaunPakistānaIr auditorija, kas gaida, lai izlasītu jūsu rakstus, un vienīgā lieta, kas tos aptur, ir valodas barjera; barjera, kuru jūs varat izvēlēties atvērt.





Vai esat gatavi izmēģināt šo tulkošanas funkciju? mēģiniet izmantot tulkošanas funkciju pēc tam, kad esat rakstījis rakstu, izmantojot šo veidni!

Ready to try out this translation feature?Mēģiniet izmantot tulkošanas funkciju pēc raksta rakstīšanas, izmantojot šotemplate!





Izmantojiet tulkošanas funkciju, kad piedalāties mūsu rakstīšanas konkursos

HackerNoon ir 3 turpmākie rakstīšanas konkursi ar tonnu naudas uzņemšanai:

Spacecoin rakstīšanas konkurss Spacecoin ar balvu fondu 15 000 USDT

Aleph Cloud #blockchain rakstīšanas konkurss ar 2 000 dolāru balvu

Web3 izstrādes rakstīšanas konkurss GetBlock ar 5000 ASV dolāru balvu









Iedvesmu var būt grūti atrast, tāpēc mēs to padarījām vieglāku, izmantojot šos veidnes, kas īpaši pielāgotas šiem konkursiem:





