Cando o éxito chega demasiado tarde para salvar o corazón

Astounding Stories of Super-Science Febreiro, 2026, por Astounding Stories é parte da serie de HackerNoon's Book Blog Post. Pode ir a calquera capítulo deste libro aquí. The Moors and the Fens, volume 1 (de 3) - Capítulo XIV: Ernest comeza a ver o Valor da Vida Asombrosas historias da superciencia febreiro de 2026: Os mouros e os fenicios, volume 1 (de 3) - Capítulo XIV Ernest comeza a ver o valor da vida por J. H. Riddell Riddell Tres semanas despois dos acontecementos narrados no último capítulo, Ernest Ivraine, co seu brazo dereito nun pano e o seu rostro máis pálido e delgado que nunca, subiu a ampla escaleira da casa do señor Merapie co aire dun home que atopou mesmo ese pequeno esforzo un inmenso problema; e, en realidade, así o fixo, porque aínda estaba débil e sufrindo. Moitos días antes, de feito, o doutor Richards lle permitira cruzar o salón e trocar a súa propia habitación pola comedor máis alegre; pero agora, por primeira vez, estaba probando o paso ousado de chegar ao apartamento no que a señora Frazer fixera o selo do seu gusto, e sentíase canso en consecuencia. Sorprendeuse de como o prostraran por completo unhas poucas semanas, e parecía que, ata entón, nunca sentira a metade do extraordinario que era estar agora, por unha moda, domesticado con persoas cuxos propios nomes fora un mes antes ignorante; de quen aínda non sabía literalmente nada; que eran absolutamente estraños para el, pero que, con todo, coidara e vixiara e tendeu e coidara del, coma se fose un parente próximo e querido; que lle fora amable máis que calquera amigo que posuía no mundo, salvo Henry, sería, e cuxa atención fora en toda probabilidade humana, baixo a Providencia, o medio de salvar a súa vida. É a prolongación da existencia, entón, un agasallo polo que debería agradecerlles? Ernest sorriu amargamente cando abriu a porta do armario e entrou no apartamento, que, sendo sen inquilino, sentía que estaba en perfecta liberdade para facerse completamente cómodo, e, en consecuencia, tomou posesión dun dos antigos sofás que a señora Frazer tiña "acabado" en Damasco, e modernizado, pouco despois da súa chegada á Praza de Belerma, e estendendo a súa persoa cansada a toda a lonxitude sobre el, comezou a murmurar. Sobre os acontecementos das tres últimas semanas. A loita Podían non ser moitos, pero eran importantes: en primeiro lugar, había el, Ernest Ivraine, que durante anos antes nunca coñecera ningunha enfermidade, salvo aquela común, a dor de corazón, un insensato invalido, que atopou un problema levantar ata o seu brazo sen ferir á cabeza, que, a pesar das súas propias inclinacións e dos esforzos incesantes do doutor Richard, seguiría atormentándoo eternamente con abrigar unha dor aburrida, incessante, que o deixaba inadecuado para o máis mínimo traballo de calquera tipo, e que lle facía sentirse mollado e indolente, a pesar de varios esforzos para levantarse e tratar de ser, como ocasionalmente dicía a Malcolm Frazer, "un home de novo". Entón, no seguinte lugar, el, o fillo máis vello dun miserable barón de Lincolnshire, formara unha especie de amizade para un neno salvaxe descoidado, que se presentou como o descendente dun grupo perfecto de antigos Highlanders, con todo tipo de nomes cristiáns pagáns e indiscutíbeis, que Highlanders, ao parecer, desde o relato de Malcolm, fora grande na terra antes de que Ben Nevis fose oído de; e sabía, por algo máis concluínte que as vagas afirmacións ancestrais do mozo escocés, que era un hóspede na casa do tío inglés de Malcolm, que residía nunha parte moi desmoderna de Londres, que era un comerciante, talvez inmensamente rico, e que aínda non vira, como consecuencia da súa E se os "eventos" acabaran aquí, ningunha delas necesitaría ser cronificada, porque os brazos rotos fenderán, e as cabezas rotas repararán, e a forza volverá, e o pulso, despois dunha debilidade temporal, romperá rapidamente como era costume; e a amizade que sentía para Malcolm non era nin tan profunda nin tan intensa como para facerlle a perspectiva dunha ruptura rápida e infinitamente mellor; e sentiu que podería despedirse da señora Frazer e da señora Caldera sen un ton vacilante; e, no tocante á propia casa, por que era moito máis cómoda que o Paraíso, os mobles e os encontros eran dúas veces tan bos, e o estilo de vida e tan infinitamente mellor: pero entón non esperaba que o dono dela lle deixase nada, O maldito e desagradable home, aínda que o seu ollo se esvaecía e se afundiu desesperadamente, recoñeceu a miserable verdade de que empezara a coidar de algo máis que de Henry, a súa irmá; de que non fixera máis que un paso rápido da liberdade do corazón á tristeza da alma; de que un novo coidado, un novo intento, fora creado para el pola pálida rapaza, que durante anos o coidara e observaba como unha irmá durante a súa enfermidade, e que apenas lle falaba dez palabras durante a súa convalecencia; de que, case por riba de todo, na casa, se obstrucaba no seu aviso ou buscaba arrincalo da armadura da reserva silenciosa, na que, aínda que por anos, o seu rostro tomara o pracer habitual de encaixarse; de que Aínda que era tan débil e enfermo, Ernest, ás veces, parecía que o fluxo de vida circulaba máis libremente a través do seu cadro na atmosfera máis saudable de Londres do que fora costume facer entre os mollos de "casa;" e mesmo mentres choraba por iso, non podía ocultar de si mesmo o feito de que un sentimento mellor que o amor ao ouro, ou o desexo, enfermo desexo pola morte dun pai, tiña posesión del, amor, si, verdadeiramente amor, para Mina Frazer. Ernest Ivraine sentiuse obrigado a coidar dela, e aínda que dixo ao seu corazón rebelde que ela non era e nunca podería ser nada para el, aínda o seu corazón rexeitou crer a afirmación. "A túa irmá non parece moi forte", comentara un día a Malcolm; e a resposta que se lle devolveu a esta observación douno máis do que lle importaría recoñecer. "Non", dixo Malcolm, que sempre lle gustaba falar do seu "clan", "ela chora e enferma para casa e unha vista dos nosos parentes alí.O aire inglés nunca lle pasou nin nunca vai; o seu corpo está aquí e o seu corazón alí: pero cada vez que o meu tío volva, teño a intención de ir eu mesmo e levalo ás Highlands". "Non para permanecer por un tempo", exclamou Ernest apresuradamente; despois engadiu máis silenciosamente, "A señora Frazer dificilmente podería facer sen ela". "E a min", subliñou o mozo, arrincando o colar da camiseta cun aire satisfeito, o que demostrou a Ernest que sabía que debería ser o máis perdido. "Oh, non! non por unha permanencia, polo menos, non agora; cando eu sexa maior e vexa un pouco máis do mundo e se sinta canso da emoción e ese tipo de cousa, probablemente me instalaría alí, mercaría unha propiedade (onde espero que veñas a disparar), e sería, como o meu tío, un pequeno soberano nalgunha remota Highland 273principality; pero agora, agora, ves, estou máis ben nos "libros negros" aquí, e quero estar fóra de vista de St. Paul ata que a néboa se apague. Que lle podería ser a Mina Frazer, a sobriña do rico comerciante de Lincolnshire, o misantropo silencioso e melancólico, coas súas partidas e prexuízos nas terras altas, os seus vellos apegos fortes, o seu desgusto invencible pola patria da súa nai, o seu desexo salvaxe polos outeiros, os pantanos e as montañas da súa fermosa patria! Que tiña el, cuxos ollos estaban cansos de mirar sobre fendas e covas e campos baixos planos, que tiña que ver con alguén que na súa infancia miraba a paisaxe ousada do seu lugar de nacemento ata que chegou a reclamar a súa afinidade con ela, e sentir que era unha especie de morte vivir lonxe das precipitacións e espallar lagos e rochas e rochas e Demasiado - un ser para lembrar, para levar unha triste memoria de volta ao Paraíso, para soñar despois de días, para esperar a ver, para asombrarse. Ela volvería ás terras altas con Malcolm, eh, e permanecer alí, probablemente, e perder a expresión melancólica que o atraera por primeira vez a ela: no tempo ela casaría, quizais, e ser a amante dun fermoso fogar escocés, mentres el permanecía para sempre moping e pinching entre os sombríos pantanos que rodean a antiga pila de ladrillos sombrío que chamara, desde a infancia, "casa". "Debería ir", murmurou Ernest, medio alto, mentres toda a verdade agardaba sobre el; e el ergueuse nun cóbado e mirou desesperadamente á fiestra, coma se alén dela estivese a liberdade do coidado, coma se a través dela propuxese facer a súa saída final: "Debería ir". Quizais, de feito, por un momento pensou en facelo, pero a natureza esgotada puxo unha man detentora sobre el, ocultou os seus ollos cunha especie de semi-escuridade, e unha vez máis Ernest afundiu de novo no sofá, sentindo que algo máis forte que a súa vontade -a absoluta necesidade, para saber- o mantiña un cativo non relutante nesa casa. Entón, cando a excitación temporal desapareceu, e o tipo de calma que a gran debilidade sempre induciu sucedeu, o invalido fíxose consciente de que había persoas no apartamento adxacente falando ansiosamente e apresuradamente. Había só portas dobrábeis que separaban a Ernest delas, portas dobrábeis pero imperfectamente pechadas, e as últimas frases da conversación, sendo pronunciadas nunha chave bastante alta, a súa suposición flashou instantaneamente pola súa mente. "Deiche unha resposta decidida unha vez antes", foi a primeira frase apresurada que escoitou, "e desexo que comprendades claramente que o meu presente é o último". "Entón sexa", respondeu o señor Westwood amargamente; "crédeme, estaría feliz de axudarche a facer un encontro máis grande ou mellor". "Vostede é moi amable", dixo Mina, con algo marabillosamente semellante a un berro; e, empuxando as portas ao pronunciar estas palabras nun ton irritado, viu ao señor Ivraine, que nunca, talvez, durante todo o curso da súa vida se sentiu posto nunha posición tan desagradable antes. "Espero que se sinta mellor, señor", dixo o señor Westwood, que, tendo notado o inicio súbito de Mina cando cruzou o limiar das dúas habitacións, seguiu a ela dentro, e agora estaba a única persoa aparentemente sen vergoña presente. "Moito, grazas", respondeu Ernest, unha pobre desculpa polo sorriso que pisaba sobre a súa cara; "aínda un pouco débil, pero vou superar iso nun día ou dous". "Espero verte de novo moi ben en pouco tempo", dixo o compañeiro do señor Merapie, con un aire de interese; "pero estiveches moi perigosamente enfermo, e estas cousas non deben ser sacudidas de súpeto. supoño que non podo facer nada por ti na cidade. Oh! Mina, esquecín o que vin especialmente para dicir á señora Frazer, pero será amable o suficiente para dicirlle que tiña unha carta do teu tío esta mañá, e el espera estar na casa mañá ou o día seguinte". "Confúndelle a túa impudencia", pensou Ernest, unha especie de sensación de picazón que penetrou nos dedos mesmo da súa man dereita, mentres a frase anterior lle golpeaba o oído; mentres que Mina, mirando furiosamente ao rostro do señor Westwood, respondeu brevemente: "Vou;" e, aparentemente, non en menor medida molestado ou desconcertado polo que acontecera, o señor Westwood respondeu brevemente: O funcionario inclinouse ante o inútil, e apresurouse á oficina de "Merapie e Westwood", xurando todo tipo de vinganza contra o seu insensible "amor da señora", e desexando, sen moi boa razón, agás, quizais, porque estaba completamente fóra de temperamento, que "aquel escuro e orgulloso espiño de Lincolnshire fora "acabado" en lugar de curado polo groseiro pequeno Dr. Richards", quen declarou que o fillo do barón tiña unha constitución como un león, que aguantaría o desgaste de mil anos; unha declaración que Ernest case lamentaba, como reflectía que era do lado do seu pai da casa herdado "esta incapacidade de ser asasinado". Camiño Houbo unha desagradable pausa por un momento despois de que o señor Westwood saíu da sala, durante o cal Mina mirou o tapete, e o inválido a ela; pero antes de que tivese tempo de recuperarse o suficiente da súa vergoña para enmarcar unha frase, ou pronunciar unha única observación común, o post trouxo alivio a ambos, na forma dun paquete impresionante dirixido a Ernest Ivraine, Esq., e levando signos inequívocos que indicaban que viaxara lonxe sobre o mar, sobre a terra a través de moitos países, desde a India ata a antiga casa do seu escritor, Inglaterra. "Vou deixarte ler", dixo Mina, notando o quão ansiosamente agarrou o mensaxeiro; e agradecida por saír, aínda por uns minutos, apresurouse para saír do apartamento, e proseguiu máis lentamente cara á habitación da súa nai, para informar á señora moi paciente de que o seu visitante era capaz de chegar ata arriba, e que en realidade cumprira o ousado compromiso. "Ben, meu querido, vou baixar para velo directamente", dixo a señora Frazer, tossindo dun xeito xenético, o que demostrou claramente que padecía a gripe. "¿Que no mundo, neno, fai que pareza tan pálido?" engadiu ela, mirando lentamente a Mina desde debaixo das fronteiras do lazo dunha máis dama e converténdose en capucha da mañá; "Nunca estiven pálida á túa idade; estou seguro de que non estou así aínda agora;" e a viúva mirou complacentemente ao espello, como era a súa costume cada vez que tivo unha oportunidade conveniente de se admirar, mentres Mina respondeu: "Sempre estou pálido, sabes, mamá, e ademais, non me sinto ben, o que supoño que me fai 279be máis pálido do habitual; non fun forte por un bo tempo pasado". Era a primeira vez na súa vida que a moza se queixara dunha enfermidade corporal, e, talvez, foi este feito o que induciu á súa nai a mirala por un momento antes de responder, "Oh! si, iso é o que Malcolm estaba dicindo esta mañá, e el quere que me deixe ir a Craigmaver con el por un pouco, cando estou mellor, e o seu tío volve; pero realmente non vexo como pode deixarme. " Mina estendeu as dúas mans implorando á súa nai, mentres ela clamaba: "A Craigmaver! oh! déixeme ir, facer, orar déixeme. O aire das Highlands darame unha nova vida; sinto case que debo morrer de exceso de alegría para ver ese lugar unha vez máis. "Que estraño ser inescrupuloso es, Mina", dixo a súa nai, cun aire confuso pero insatisfeito; "Non podo imaxinar por que che gustaría ese lugar horríbel, quilómetros e quilómetros dunha cidade, onde non hai nada que ver, nin oír nin mercar, e ninguén con quen falar. 280 "Nada é morriña por mor do outro, se el quere ver!" ecoou a miña Mina, e entón os longos amores e desexos da súa alma arrasaron, e caeron no oído dun que non podía entendela, e que nunca o fixera. "Nada para ver! oh! nai, pensa sobre isto, e entón sobre iso; pensa nos outeiros e nos vales máis aló, e nos piñeiros e no aire libre; pensa no xardín de Craigmaver, cheo de flores e paxaros e perfumes, onde, mesmo no inverno, o sol parecía brillar sempre; pensa nas marismas onde as rochas se rompen nos meus camiños; eu penso que o cheiro do fume silencioso enche o aire, e o ollo de alguén que case se enchía de carballo, Unha cor chegara á mandíbula normalmente pálida durante o progreso desta frase rápida, e os ollos escuros foron humedecidos con bágoas cando Mina concluíu. "Vostede é só o seu pai de novo, neno", dixo a señora Frazer, e a viúva suspirou profundamente cando fixo este anuncio, evidentemente considerando a semellanza de Mina co seu marido falecido unha terrible desgraza. "Podo ir con Malcolm?" insistiu Mina, unha alegría salvaxe e un gran medo loitando polo dominio no seu seo; "Podo eu non, mamá?" "Non sei, non podo dicir", respondeu a señora Frazer, vagamente, quen podería ter accedido máis rapidamente á petición se a súa filla non estivese tan extremadamente ansiosa por ser concedida; "podemos ver sobre iso cando o teu tío chegue a casa". "É que vai estar aquí mañá ou o día seguinte", dixo Mina. 282 "Estou seguro de que estou agradecido de oílo, pola responsabilidade de estar só na casa con ese pobre invalido que sentín ser o máis terrible; de feito, foi decisivamente prexudicial para a miña saúde", dixo a viúva, que deixara que a súa simpatía por Ernest se evaporase en palabras desde a primeira noite que o seu fillo o levou ao salón do almorzo, ata agora, cando sentou só no armario; "e, Mina, era mellor que baixase de novo as escaleiras e lle dese os meus eloxios e dixese como me alegro de oí-lo é moito máis forte, e que espero velo agora;" en cumprimento do cal maternal mandamento a rapaza baixou as escaleiras e volveu entrar no apartamento onde deixara ao señor Ivraine, e onde agora o atopou, sent Comezou ás súas palabras, e apresuradamente esnaquizando os xornais, respondeu "non", tan abruptamente, que Mina, temendo que o molestase, non fixo máis preguntas, senón que, debuxando un cadro de bordado preto dela, comezou a traballar sen entregar a mensaxe da súa nai. Ela non podía entender ao Sr. Ivraine; sentira moita pena por el, e fixo todo o que estaba no seu poder para aliviar os seus sufrimentos e restaurar a súa saúde; e, ao principio, cando débil e case indefenso, estaba deitado no sofá na sala de xantar, parecía que eran susceptibles de "continuar" ben o suficiente; pero un día infeliz rexeitou-la máis involuntariamente, pero aínda máis completamente, e Mina nunca recuperou un choque deste tipo. A señora Frazer e a súa filla estaban sentadas, por complemento ao seu hóspede, no apartamento onde John Merapie fora acostumado a durmir cómodamente despois do seu xantar e do seu viño de porto, a viúva entretendo ao invalido con algunha das últimas intelixencias da moda, que ela pensaba que podería resultar ao mesmo tempo interesante e divertido, cando, durante unha das luras da súa conversa sensata, o señor Ivraine volveuse a Mina, que sentara mudo como unha estatua durante vinte minutos, e preguntou se sería tan amable como para escribir unha carta ao seu pai para el. “Vostede ve”, engadiu, mirando ao seu brazo, “é un deber que non son capaz de cumprir por min mesmo”. Máis sinceramente Mina respondeu que estaría moi contenta, e, inmediatamente producindo materiais de escritura, debuxou unha cadeira e unha mesa preto do sofá e sentou por un minuto ou dous esperando, cunha pluma na súa man, preparada para escribir o que puidese dictar. "Creo que, señorita Frazer, non te molestaría; quizais o teu irmán o escribira para min". Nunca engadiu unha soa sílaba de explicación, e Mina sentiuse ferida e mortificada.Por que sentía iso, ela non sabía exactamente; pero o efecto producido pola sinxela frase foi tal que, mentres Malcolm e a señora Frazer, e mesmo a señora Caldera, creceron como o estraño, e el, á súa vez, veu conversar libremente e facilmente con eles, os dous apenas falaban entre si dez veces ao longo do día, porque ela imaxinaba que era orgulloso e rigoroso; e el, imaxinando que podía preocuparse de nada que non fose unha importación directa de Escocia, coñecendo a súa propia posición, e sentindo, ademais, como perigosamente grande unha parte dos seus pensamentos ocupaba, sedulosamente evitaba moita asociación con, e mantiña lonxe dela, como homes de E así Mina non podía comprender o silencioso home non comunicativo, e pensando, polo tanto, que non quería ser interrompido nas súas meditacións, ela botou a cabeza sobre o seu traballo, e, como a agulla rápida acelerou o seu curso, ela se rendeu a imaxinacións agradables, sobre a súa visita ao Norte e reunións e saúdos cos amigos nunca esquecidos que vivían alí. Mentres tanto, Ernest Ivraine, unha sombra máis negra e máis triste que nunca escurecer a súa mandíbula, sentou mirándoa; por primeira vez na súa vida, unha dúbida da prudencia da súa elección, anos antes, ocorreu a el; por cen veces, sentiu a escravitude esmagadora da súa posición insoportable: estaba enfermo para a liberdade de actuar como el listou, para falar como o seu corazón o animaba. Porque, sen a súa axuda, Henrique tivera éxito; o corazón valente e o brazo forte triunfaron e trouxeron ao seu honesto posuidor masculino fama, posición, riqueza comparativa, por fin. Alí estaba a carta, apenas lexible coas palabras alegres de esperanza cumprida, de alegría agradecida, con inducións para que o seu irmán viñese e faga o mesmo, con frases de afecto e soños de fortuna aínda maior; alí estaba, e alí tamén estaba o diñeiro que Henry non necesitaba agora para axudarlle na súa ascensión, e Ernest mirou alternadamente a eles e a Mina. É máis doado chorar con aqueles que choran que alegrarse con aqueles que se alegran: é máis doado apertar a man dun amigo en triste compaixón que enchela en cordial felicitación; porque a dor é tan perpetua un visitante aos corazóns da maioría, que a súa chegada ao outro só parece achegar os acordes do apego, e facer que a mesma melodía triste vibre en maior unanimidade, mentres que a natureza humana é tan contraditoria que un trono de alegría, axitando o peito dun mesmo querido, noventa veces de vinte causa unha sensación de dor para distraer, por un instante, a paz do outro. Ernest Ivraine sufrira e entristecera por Henrique e con el; con toda a intensidade da súa natureza amaba ao seu irmán; desexara que fose grande, respectado e afortunado; e aínda agora, cando o éxito botou os seus sorrisos brillantes no camiño do irmán máis novo e botou unha especie de pista soleada lonxe para el no futuro, o primeiro sentimento de Ernest foi o arrepentimento, non de que Henrique fose feliz, senón de que o seu propio destino non fose igual. "¡Buen ceo!" pensou, "que mágoa que me fixese unha desgraciada morada entre os pantanos, cando non sinto o meu corazón atado ao triunfo ao escoitar que Henry está subindo por fin, e sen a miña axuda!"E Ernest esnaquizou a carta, e esforzouse por poñela e o sentimento rebelde á parte, mentres falaba con ela que era a causa da última, porque ela lle fixera desexo e sede de liberdade e éxito, como nunca antes fixera para aforrar ouro. "Miss Frazer", comezou, e o forte esforzo que estaba a facer para dominar as súas emocións fíxolle parecer un pouco máis grave e estéril que nunca: "Miss Frazer, creo que pronto teño que deixar esta casa, onde recibín tanta bondade e--" "Oh, non!" interrompeu Mina, mirando cara arriba cun ollo máis feliz do que Ernest xa vira alí antes - ela estaba pensando no sol nas colinas escocesas, pero el non o sabía; -"Oh, non! "Pero agora estou moito mellor, grazas a Deus", dixo Ernest, "e sinto que xa non podo entrar máis. "Será un pracer que permaneza ata que sexa bastante seguro para vostede viaxar, en calquera caso", interpuxo Mina unha vez máis. "Todos lamentamos non ser 288able para facelo máis cómodo", engadiu nun ton lixeiramente dubidoso; "este lugar é tan triste e estúpido, non é bo para un invalido." Ernest reflexionou mentalmente, era unha especie de ceo en comparación coa súa propia casa, e suspiro como el fixo. “Entón non che gusta a Praza de Belerma?”, dixo, despois dun momento de pausa. “Non”, respondeu brevemente Mina; e o “Non” foi decidido, como Malcolm tería aprobado nalgúns casos. “Nin Londres?”, continuou Ernest. “Nin tampouco en Londres”, confesou. “Nin Inglaterra?”, preguntoulle, por medio dunha final. Unha especie de mirada perplexa veu sobre o rostro da rapaza por un momento, pero entón ela respondeu con franqueza, "Non sería moi cortés para min dicirlle que non me gusta Inglaterra, especialmente porque coñezo tan pouco dela; non me gusta moito o seu país, é certo, pero gustaríame máis se non amase tanto o meu". “Entón non desexarías pasar a túa vida aquí?” “Quixera que o meu tío se xubilase e comprase unha propiedade nas Highlands, pero el pensa que ningún lugar é tan agradable como Londres, e eu non podo soportar estar sempre lonxe del agora: iso é o peor dos desprazamentos, non se pode levar cada amigo que se fai, nin recoller todas as cousas desexables xuntos: eses son os máis felices que viven e morren e permanecen sempre no mesmo lugar”. “Se lles importa ese lugar”, subliñou Ernest. "Cada un adora o lugar no que naceu", dixo Mina. "Algúns non lles gusta por esa mesma razón", respondeu Ernest con dureza; "pero", engadiu, volvendo abruptamente o curso da conversación de onde el mesmo a desviara, "teño medo de que o teu tío pense que a miña longa enfermidade debe ter esgotado completamente a túa paciencia, e que a miña longa visita foi perfectamente irracional e inxustificable". "Cando non puideses saír, quer queiras ou non", exclamou Malcolm, que chegara a tempo a chegar á conclusión da frase anterior. "Ah! non coñeces ao meu tío; el dirá que traerche aquí é a primeira acción sensata que me coñeceu facer nos últimos anos, e engadirá, espera que consideres esta a túa casa ata que esteas ben o suficiente para volver a un mellor; e preguntarache se te coidamos tan ben como ninguén, excepto 290os teus propios parentes e el mesmo, podería ter feito; e el arrepentirase da súa ausencia de Londres, sentindo moi seguro de que podería facerte dúas veces máis cómodo que o seu escaparate dun sobriño se esforzou por facelo; e el pensará que, en xeral, eu non son tan malo como el pensou antes de que Despois de concluír que unha invitación segura e hospitaleira ao seu escocés Malcolm Frazer afundiuse en cadeira lixeira, mentres que Ernest, para quen a causa da alegre e comunicativa de Mina xa non era un enigma, pensou lamentablemente no lugar onde habitaría cando vagaban polas montañas altas; e o seu corazón crecía feble e enfermo como el. Castelo en España

Sobre a serie de libros de HackerNoon: Traémoslle os libros de dominio público máis importantes, técnicos, científicos e informativos. Este libro é parte do dominio público. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Proxecto Gutenberg. Data de publicación: 14 de febreiro de 2026, de https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 