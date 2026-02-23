Astounding Stories of Super-Science Febroary, 2026, amin'ny Astounding Stories dia ampahany amin'ny HackerNoon's Book Blog Post sarimihetsika. Azonao atao ny mandehandeha any amin'ny andininy rehetra amin'ity boky ity eto. The Moors and the Fens, Volume 1 (of 3) - Chapter XIV: Ernest manomboka mahita ny Value of Life Tantara mahatalanjona momba ny Super-Science Febroary 2026: The Moors and the Fens, Volume 1 (of 3) - Chapter XIV Manomboka mahatakatra ny lanjan'ny fiainana i Ernest Avy amin'i J. H. Riddell Riddell Telo herinandro taorian'ny zava-nitranga voalaza tao amin'ny andininy farany, Ernest Ivraine, miaraka amin'ny tanany ankavanana, ary ny tarehiny maivana sy maivana kokoa noho ny teo aloha, dia niakatra teo amin'ny tendrombohitra lehibe tao an-tranon'i Mr. Merapie, miaraka amin'ny rivotra iray izay nahita fahasarotana goavana na dia kely aza; ary, raha ny marina, dia nanao izany izy, satria mbola mahantra sy mijaly izy. Indro, andro vitsivitsy lasa izay, nahazo alalana tamin'ny dokotera Richards izy mba handalo ny efitrano ary handany ny efitrano ho an'ny efitrano fialan-tsasatra kokoa; fa ankehitriny, tamin'ny voalohany, dia nanandrana ny dingana mahery vaika mba hahatongavan'ny trano izay nametrah'i Mrs. Frazer ny taratasy tiany, ary nahatsapa fahatezerana araka izany izy. Nihomehy izy tamin'ny fahafatesan'ny herinandro vitsivitsy vitsivitsy, ary toa tsy mbola nahatsapa, hatramin'izay, Ny fiainana! dia ny fampidirana ny fisian'ny fiainana, dia fanomezana izay tokony hankasitraka azy ireo? Ernest mihomehy mafy rehefa nanokatra ny varavaran'ny trano fisakafoanana sy niditra tao amin'ny trano, izay, raha tsy misy trano fandraisam-bahiny, dia nahatsapa fa nanana fahafahana tanteraka izy mba hahazoana tena mahafinaritra ao, ary, araka izany, dia nandray ny anankiray amin'ireo sofas tranainy Mrs. Frazer efa "manao" tao Damaskosy, ary nanatsara, taorian'ny tonga tao amin'ny Belerma Square, ary naninjitra ny olona matory tanteraka teo aminy, dia nanomboka nifandimby. Momba ny zava-nitranga tamin'ny herinandro vitsivitsy. Ao amin'ny Mety tsy maro izy ireo, saingy manan-danja izy ireo: Voalohany, nisy izy, Ernest Ivraine, izay nandritra ny taona maro tsy mbola nahalala na inona na inona aretina, - afa-tsy ny mahazatra, ny fahatezeran'ny fo, - tsy voafehy tsy voafehy, izay nahita olana hanandratra ny tànany tsy voan'ny lohan'ny lohany, izay, na dia eo aza ny faniriany manokana sy ny ezaka tsy mitsahatra nataon'i Dr. Richard aza, dia hanohy mandrakariva hanasitrana azy amin'ny fahatezeran'ny aretina mahantra, tsy mitsahatra, izay tsy ampy ho an'ny asa kely indrindra na inona na inona, ary nahatonga azy ho mahatsiravina sy tsy mitsahatra, na dia eo Avy eo, tao amin'ny toerana manaraka, izy, ny zanak'ny zanak'i Lincolnshire mahantra, dia nanorina fifankatiavana ho an'ny zazalahy mahantra, izay nanambara ny tenany ho taranaka avy amin'ny taranak'i Highlanders tranainy, miaraka amin'ny anarana Kristianina tsy fantatra, izay Highlanders, araka ny voalazan'i Malcolm, dia lehibe tany amin'ny tany talohan'ny nahatongavan'i Ben Nevis; ary fantany, amin'ny zavatra mahatalanjona kokoa noho ny filazan'ny taranak'i Scotchman tanora, fa mpitsidika tao an-tranon'ny ankohonan'i Malcolm Anglisy, izay nitoetra tao amin'ny faritra tsy mahazatra an-tendromb Ary raha efa tapitra eto ny "fahafatesana", dia tsy misy tokony ho voasoratra hatramin'izay, satria ny fitaovam-pihavin'i Malcolm dia hohavaozina, ary ny lohan'i Malcolm dia hohavaozina, ary hiverina ny hery, ary ny tsindry, taorian'ny fahalemen'ny fotoana, dia hohavaozina haingana araka ny mahazatra; ary ny fifankatiavana izay nahatsapa azy ho an'i Malcolm dia tsy dia matanjaka na matanjaka loatra mba hahatonga ny fahatongavany ny fialan-tsasatra haingana ho tena tsy azo antoka ho azy; ary nahatsiaro izy fa afaka mivavaka amin'i Mrs. Frazer sy Miss Caldera izy raha tsy misy fe-potoana; ary ny amin'ny trano Ny fihetseham-pony, ny fitiavana, ny fahatezeran'i Ernest, dia lasa ampahany amin'ny tenany tahaka ny rà ao amin'ny taranany, izay efa voafetra teo amin'ny antsasaky ny fijanonany tany Paradisa nandritra ny fotoana ela. Na dia kely sy marary aza izy, indraindray dia toa ho an'i Ernest, toy ny hoe ny rivotra ny fiainana mivezivezivezy lavitra kokoa ao amin'ny rafitra ao amin'ny toetr'i Londona mahasoa kokoa noho ny mahazatra teo amin'ny ranomandry "trano;" ary na dia nitomany noho izany aza, dia tsy afaka mamitaka ny zava-misy fa ny fahatsapana tsara kokoa noho ny fitiavana ny volamena, na ny fitiavana, ny fanirian' Ary na dia nilaza tamin'ny fon'ny mpanohitra i Ernest Ivraine fa tsy misy na inona na inona ho azy, dia tsy nino izany ny fon'ny teniny; ka noho izany, tsy fantatr'izay, nijanona tao amin'ny toerana i Mina, ary ny zanak'i Baroneta dia nitomany noho ny loza vao haingana nanjo azy. “Ny anabavinao dia tsy mahery vaika,” hoy izy tamin'i Malcolm anankiray; ary ny valiny izay niverina tamin'io fanehoan-kevitra io dia naninona azy mihoatra noho izay tsy azony nolazainy. “Tsy,” hoy Malcolm, izay mbola tia ny miteny momba ny “klan” izy, “dia matory sy marary ho any an-trano sy ny fahitana ny fianakaviantsika any. Ny rivotra Anglisy dia tsy mifanaraka aminy na dia tsy ho; ny vatany eto sy ny fony any; fa raha miverina ny anabaviko aho, dia maniry ny handeha ho ahy sy hitondra azy ho any amin'ny tendrombohitra." "Tsy mba hitoetra mandrakariva, saingy?" hoy Ernest haingana; dia nanampy tsikelikely kokoa, "Mrs. Frazer dia tsy afaka manao raha tsy misy azy." "Ary izaho," hoy ny tanora, niakatra ny kirarony ny kirarony miaraka amin'ny rivotra mahafinaritra, izay nanaporofo an'i Ernest fa fantany fa tokony ho lavo indrindra izy. "Oh, tsia! tsy ho mandrakizay, fara fahakeliny, tsy amin'izao fotoana izao; raha mbola lehibe kokoa aho ary efa nahita bebe kokoa ny izao tontolo izao, ary matahotra amin'ny fanantenana sy ny zavatra toy izany, dia mety hitoetra any, hividy trano (izay manantena aho fa ho tonga sy handroaka ianao), ary ho, tahaka ny anabaviko, mpanjaka kely any amin'ny faritanin'i Highland 273; fa amin'izao fotoana izao, mahita ianao, dia mihoatra ny any amin'ny 'black books' eto aho, ary te ho tsy hitazona Inona no azony ho an'i Mina Frazer, zanakavavin'ny mpivarotra an-tanànan'i Lincolnshire, amin'ny fahatezeran'ny tendrombohitra sy ny fahatezeran'ny tendrombohitra, amin'ny fitiavana mahery vaika, amin'ny fahatezeran'ny fahatezeran'ny reniny, amin'ny fitiavana mahery vaika amin'ny tanin'ny reniny, amin'ny fitiavana mahery vaika amin'ny tendrombohitra sy ny tendrombohitra sy ny tendrombohitra ao amin'ny tanindrazany tsara tarehy! Inona no azony ho azy, izay matahotra ny mijery ny havoana sy ny vato sy ny vato sy ny lavaka ary ny hazo! Nahoana izy, izay nanan-tanin'ny fianak Hiverina ho any amin'ny tendrombohitra miaraka amin'i Malcolm, ary mitoetra ao, angamba, ary ho very ny fanehoan-kevitry ny melankoliana izay nanintona azy voalohany: amin'ny fotoana izay izy no hanambady, angamba, ary ho tia ny trano Scotch mahafinaritra, raha mbola mitoetra mandrakariva manodidina ny lavaka mahatalanjona manodidina ny tsipìka maizina taloha izay niantso azy, hatramin'ny fahazazazany, "trano". “Tsy maintsy mandeha aho,” hoy Ernest, tamin'ny feo antsasaky ny feo, raha nahatongavan'ny fahamarinana manontolo; ary niakatra teo amin'ny tongony iray izy, ary nijery ny varavarankely tsy misy fanantenana, tahaka ny hoe teo ambonin'izany ny fahalalahana avy amin'ny fikarakarana, tahaka ny hoe tamin'izany no nanolotra ny fialan-tsiny farany, “Tsy maintsy mandeha aho.” Angamba, raha ny marina, nandritra ny fotoana iray dia nihevitra ny hanao izany izy, fa ny natiora voavory dia nanolotra ny tànany, nanamaro ny masony tamin'ny endriky ny maizina, ary indray Ernest dia nidina teo amin'ny sofina, nahatsapa fa zavatra mahery kokoa noho ny sitrapony - ny tsy fisian'ny fahasitranana, mba ho fantatra - dia nitazona azy tao amin'io trano io. Avy eo, rehefa tapitra ny fahatezeran'ny fotoana, ary ny karazana fahatezeran'ny tsy fahampian'ny faharetana dia nahavita izany, dia nahatsapa ny tsy fahampian'ny olona fa nisy olona tao amin'ny trano akaikin'ny trano niteny nifandimby sy nihazakazaka. Tsy nisy afa-tsy vavahadin'ny vavahadin'i Ernest izy ireo— "Nolazaiko taminareo indray mandeha aho," dia ny teny voalohany nihaino azy, "ary tiako ho fantatrareo mazava tsara fa ny fanomezako dia farany." "Ary aoka izany," hoy ny Tompo Westwood mafy; "Mino ahy, ho faly aho hanampy anao amin'ny fifaninanana lehibe kokoa na tsara kokoa." 276 "Ianao no tena tsara," hoy Mina, amin'ny zavatra mahagaga toy ny fisaonana; ary, nanokatra ny varavarana rehefa niteny ireo teny ireo tamin'ny feon'ny fahatezerana izy, dia nahita an'i Ivraine, izay, angamba, tsy mbola nahatsapa ny tenany tao anatin'ny fiainany manontolo tao amin'ny toerana tsy mahasoa toy izany. "Manantena aho fa hahatsapa tsara kokoa ianao, Tompo," hoy ny Tompo Westwood, izay, rehefa nahita ny fanombohan'i Mina taorian'ny nankany amin'ny efitrano roa izy, dia nanaraka azy, ary ankehitriny dia ny olona tokana ihany no teo. "Misaotra betsaka," hoy i Ernest, nankasitraka mafy noho ny mihomehy teo amin'ny tarehiny; "tsy mbola kely ihany, saingy hahatratra izany aho ao anatin'ny andro na roa." "Mino aho fa hahita anao tsara indray ao anatin'ny fotoana fohy," hoy ny mpiara-miasa amin'i Mr. Merapie, miaraka amin'ny fahatsapana mahaliana; "fa efa marary mafy ianao, ary tsy tokony ho voahosotra avy hatrany ireo zavatra ireo. Manantena aho fa tsy afaka manao na inona na inona ho anao aho any an-tanàna. Oh! Mina, efa adino ny zavatra tonga tamiko manokana mba hilaza amin'i Mrs. Frazer, fa ho tsara tarehy ianao mba hilaza azy aho fa nanana taratasy avy amin'ny anabavinao ity maraina ity, ary manantena ny ho any an-trano rahampitso na amin'ny andro manaraka.” 277 "Tahotra ny tsy fahampian'ny tenanao," dia nihevitra i Ernest, toy ny fihetseham-po mahatsiravina nanodidina ny tongony ankavanan'ny tànany ankavanana aza, raha ny feon'ny teny ambony teo ambonin'ny vavany; raha toa i Mina, mijery ny tarehin'i Westwood tamin'ny fahatezerana, dia namaly tsikelikely hoe: "Hoy aho;" ary, mazava ho azy, tsy nihomehy na mampihomehy ny zava-nitranga, dia niteny hoe: "Aoka aho." Ny mpiambina dia niankohoka tamin'ny tsy manan-tsiny, ary nihazakazaka ho any amin'ny birao "Merapie sy Westwood," nanambara ny herisetra rehetra amin'ny "fankahazoan-tena" tsy mahatsiravina, ary maniry, tsy noho ny antony tsara indrindra, afa-tsy, angamba, satria tena tsy mahatsiravina izy, fa "izay maizina nofidian'i Lincolnshire dia efa "mitsahatra" fa tsy voavonjy amin'ny Dr. Richards kely, izay nilaza fa ny zanak'i Baroneta dia manana fanorenana toy ny liona, izay haharitra ny fihenan'ny arivo taona; Ny fanambarana Ernest dia efa be dia be nitsahatra, raha nilaza izy fa avy amin'ny lafiny an- Mialoha ny Nisy fialan-tsasatra mahatsiravina nandritra ny fotoana fohy taorian'ny niala tamin'ny efitrano i Westwood, izay nanatrika ny tapakila i Mina, ary ny tsy manan-kery taminy; fa talohan'ny nahavita fotoana hanatsarana ampy noho ny fahatezeran'ny teniny mba hametrahana andininy iray, na hiteny fanehoan-kevitra tokana, dia niteraka fanampiana ho an'ireo roa ireo ny taratasy 278 tao amin'ny endriky ny taratasy mahatalanjona naniraka an'i Ernest Ivraine, Esq., ary mitondra famantarana tsy misy tsinontsinona fa efa nandeha lavitra ny ranomasina, tany amin'ny tany maro, avy any India ho any an-tranon'ny mpanoratra, Angletera “Hanomezako anao ny mamaky izany,” hoy Mina, raha nahita ny fahatahorana nahatongavany tamin'ny taratasy izy; ary nankasitraka ny hiala, na dia nandritra ny minitra vitsivitsy aza, dia niala avy tao amin'ny trano izy, ary nandeha lenta kokoa ho any amin'ny efitrano reniny, mba hampahafantatra ny vehivavy mahantra fa afaka niakatra teo ambonin'ny efitrano ny mpitsidika azy, ary efa nanao ny asany izy. “Efa, ry zalahy, hiverina aho mba hahita azy mivantana,” hoy ny renin'i Frazer, nitomany amin'ny fomba mahatsiravina, izay mazava ho azy fa marary ny aretina. “Inona eto amin'izao tontolo izao, ry zazalahy, no mahatonga anao hijery mainty?” dia nanampy izy, mijery amin'i Mina avy any ambanin'ny sisin-tsoavaly ny vehivavy tsara indrindra ary lasa kapoaka maraina; “Tsy mbola mainty aho tamin'ny taonao; azo antoka aho fa tsy toy izany koa amin'izao fotoana izao;” ary ny vadin'ny vadiny nijery amin'ny fitaratra, toy ny mahazatra azy, isaky ny nanana fahafahana mahasoa ny tenany, raha namaly i Mina, "Izaho dia foana, fantatrao, mama, ary ankoatra izany, tsy mahatsapa tsara aho, izay mety mahatonga ahy ho 279be mainty kokoa noho ny mahazatra; Tsy mafy aho nandritra ny fotoana tsara teo aloha. " Tamin'ny voalohany teo amin'ny fiainany no nanontany ny ankizivavy momba ny aretina ara-batana, ary, angamba, io zava-misy io no nahatonga ny reniny hijery azy mandritra ny fotoana iray talohan'ny namaly azy, “Eny, izany ihany no nolazain'i Malcolm tamin'io maraina io, ary tiany aho hamela anao handeha ho any Craigmaver miaraka aminy mandritra ny fotoana fohy, rehefa tsara kokoa aho, ary hiverina ny anabavinao; fa tena tsy mahita ny fomba ahafahanao mandao ahy.” 42Akaza niteraka an'i Jarà; Jarà niteraka an'i Alamata, Azmota ary Zamrì; Zamrì niteraka an'i Mosà. “Ho an'i Craigmaver! oh! avelao aho handeha, manao, mivavaha, avelao aho. Ny rivotra amin'ny tendrombohitra dia hanome ahy fiainana vaovao; Mahatsapa aho fa ho faty amin'ny fifaliana be aho mba hahita izany toerana izany indray aho. “Ahoana ianao, Mina, izay tena mahatalanjona,” hoy ny reniny, amin'ny fahatsapana mahatalanjona, saingy tsy faly; “Tsy azoko antoka ny antony tokony ho tianao izany toerana mahatalanjona izany, kilometatra sy kilometatra avy any an-tanàna, izay tsy misy na mahita na hihaino na hividy, ary tsy misy olona hiresaka. 280 "Ary raha tsy mahita izany, dia tsy tian'i Sa, raha tsy mahita izany izy!" nitsangana an'i Mina aho, ary avy eo dia nipoaka ny fitiavana sy ny fanirian'ny fanahin'ny fanahiny mandrakariva, ary raiki-tahotra tamin'ilay olona izay tsy afaka mahatakatra azy, ary izay tsy mbola nanao izany. "Tsy nahita na inona na inona! oh! reniko, mieritreritra an'io, ary avy eo amin'izany; mieritreritra ny tendrombohitra sy ny vavahady, ary ny tendrombohitra miakatra eo ambonin'ny tendrombohitra sy ny rivotra madio, mandra-pahatongan'i Craigmaver; mieritreritra ny tranon'i Craigmaver, feno ny lanitra sy ny vorona ary ny Nisy loko nitsangana teo amin'ny tavy mainty mahazatra nandritra ny fandehan'io andininy haingana io, ary ny masony mainty dia natsipy tamin'ny ranomaso rehefa tapitra i Mina. "Ianao ihany no rainao indray, ankizivavy," hoy ny renin'i Frazer, ary ny vady dia nifandimby mafy rehefa nanao izany fanambarana izany, mazava ho azy fa ny fahasamihafana nataon'i Mina tamin'ny vadiny maty dia fahadisoana mahatahotra. "Ary azoko atao ve ny handeha miaraka amin'i Malcolm?" dia nitsahatra i Mina, amin'ny fifaliana mahatalanjona sy ny tahotra be, miady ho an'ny fananany ao am-pony; "Moa tsy azoko atao, mama?" “Tsy fantatro, tsy azoko lazaina,” namaly ny renin'i Frazer, izay mety ho haingana kokoa ny nanaiky ny fangatahan'ny zanakavavavin'izy ireo raha tsy naniry loatra ny hahazoany izany; “ho afaka mahita izany rehefa tonga any an-trano ny anabavinao.” “Ary amin'ny ampitso na amin'ny andro manaraka,” hoy i Mina. 282 "Tsy azoko antoka fa faly aho nandre izany, noho ny andraikiny ho irery tao an-trano miaraka amin'ilay mahantra tsy manan-tsakafo izay nahatsapa ahy ho tena mahatahotra indrindra; tena mahatsiravina tokoa ny fahasalamako izany," hoy ny vadiko, izay nampahatsiahy ny fitiavan'i Ernest tamin'ny teny hatramin'ny alina voalohany izay nitondra azy ho any amin'ny efitrano fisakafoanana ny zanany, mandra-pahatongan'izao fotoana izao, rehefa nidina irery tao amin'ny efitrano fialan-tsasatra izy; "ary, Mina, tsara kokoa ny niala teo amin'ny tendrombohitra indray ianao, ary nilaza amiko ny fankasitrahanao azy, ary faly aho ny mahatakatra azy ho mafy kokoa, ary Nanomboka tamin'ny teniny izy, ary nihazakazaka tamin'ny taratasy, namaly hoe "tsy", toy ny haingam-panahy, ka tsy nanontany an'i Mina izy noho ny tahotra, fa nanoratra fanontaniana fanampiny, fa nanomboka niasa teo akaikin'ny taratasy, tsy nandefa ny hafatra avy amin'ny reniny. Tsy nahatakatra an'i Ivraine izy; nankahala azy mafy izy, ary nanao izay rehetra azon'ny heriny mba hampihenana ny fahoriana sy hamerina ny fahasalamany; ary, tamin'ny voalohany, rehefa mahantra sy saika tsy nahazo hery, dia nipetraka teo amin'ny sofina tao amin'ny trano fisakafoanana izy, dia nahita fa mety hahatratra tsara izy ireo; fa tamin'ny andro iray tsy faly dia nitsahatra azy tamin'ny fomba tsy ara-drariny indrindra, nefa mbola tanteraka indrindra, ary tsy nahatratra ny fahasimbana tahaka izany aho. Ny renin'i Frazer sy ny zanany vavy dia nipetraka, noho ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny mpitsidika azy, tao amin'ny trano izay i John Merapie efa nijanona nihinana mahafinaritra taorian'ny sakafo hariva sy ny divay any an-tanàna, ary ny vadiny dia nankafy ny tsy manan-kialofana tamin'ny zava-baovao farany, izay heveriny fa mety ho mahaliana sy mampihomehy avy hatrany, rehefa, nandritra ny iray amin'ireo fifanakalozan-kevitra mahatsiravina teo amin'ny fifanakalozan-kevitra, nitodika an'i Mina Ivraine, izay nijanona teo am-ponja toy ny sarimihetsika nandritra ny roa ambin'ny folo minitra, ka nanontany raha ho tsara izy mba hanoratra tarat “Hitanao,” hoy izy, mijery ny tanany, “izany no andraikitra tsy azoko atao amin'ny tenako.” Amin'ny tena marina indrindra, dia namaly Mina fa ho faly izy, ary avy hatrany dia namorona taratasy soratra sy latabatra teo akaikin'ny sofa izy ary nipetraka mandritra ny minitra na roa, miaraka amin'ny taratasy ao an-tànany, vonona hanoratra izay rehetra azony atao. “Mino aho, Miss Frazer, tsy hanelingelina anao aho; angamba ny rahalahinao no hanoratra izany ho ahy.” Tsy nahavita tena izy fa nahoana izy no nahatsapa izany; fa ny vokatry ny teny tsotra dia toy izany fa, raha Malcolm sy ny renin'i Frazer, ary na dia ny renin'i Caldera aza, dia nanjary tahaka ny vahiny, ary izy, amin'ny ankapobeny, tonga niara-nifampiresaka amim-pitiavana sy mora tamin'izy ireo, dia tsy niteny tamin'izy roa lahy tamin'ny andro folo izy ireo, satria nahatsiaro azy ho voninahitra sy mahery izy; ary izy, nahatsiaro fa tsy afaka maninona na inona na inona izay tsy ny fidirana mivantana avy any Scotland, fantany ny toerany, ary mahatsapa, ankoatra izany, hoe mampidi-doza be ny ampahany amin'ny fisainany izy, tsy Ary noho izany dia tsy afaka mahatakatra ilay lehilahy tsy mifandray amin'ny fahanginana i Mina, ary raha mieritreritra izy fa tsy te-hitsahatra amin'ny fisainany izy, dia niankohoka teo amin'ny asany izy, ary rehefa nihazakazaka tamin'ny fandehan'ny haingam-pandeha, dia nanolotra ny tenany ho amin'ny fahatsapana mahafinaritra momba ny fitsidihany any avaratra sy ny fihaonana sy ny fiarahabana amin'ireo namana tsy hohadinoina izay nitoetra tao. Nandritra izany fotoana izany, Ernest Ivraine, mainty kokoa sy mainty kokoa noho ny mbola mainty ny tavany, nijanona nihaino azy; tamin'ny voalohany teo amin'ny fiainany, nisy fahadisoana tamin'ny fahatsiarovana ny safidiny, taona maro lasa izay, dia niseho taminy; tamin'ny andron'ny folo, nahatsapa tsy mahazatra ny fahavalon'ny toeran'ny asany: naniry ny fahafahana hanao araka izay nolazainy izy, hiteny araka izay nitarika azy ny fony. Fa raha tsy nisy ny fanampiany, dia nahomby i Henry; ny fony mahery sy ny tanana mahery dia nahomby ary nitondra ny voninahitra, ny toeran-tanana, ny harena mifanohitra, tamin'ny farany ho an'ny mpanan-karena marina. Nitsangana teo anoloany ny taratasy, tsy mahay mandrakariva, miaraka amin'ny tenin'ny fanantenana tsara tarehy, amin'ny fifaliana mahatsikaiky, miaraka amin'ny fanentanana ho an'ny rahalahiny mba ho tonga sy hanao toy izany koa, miaraka amin'ny fehezan-tenin'ny fitiavana sy ny nofinofy ho an'ny fahasambarana ambony kokoa; teo ihany koa izy, ary teo ihany koa ny vola izay tsy ilain'i Henry ankehitriny hanampy azy amin'ny fivoarany, ary Ernest nijery azy ireo sy Mina. Fa mora kokoa - oh, ratsy ny fanahin'ny olombelona! - ny mitomany miaraka amin'ireo izay mitomany noho ny fifaliana miaraka amin'ireo izay faly; mora kokoa ny manapaka ny tànany amin'ny fifaliana mahatalanjona noho ny mandihy azy amin'ny fiarahamonina mahatalanjona; fa ny fahoriana dia maharitra mandrakariva amin'ny fony ny ankamaroan'ny olona, Ernest Ivraine dia nandray fahoriana sy fahoriana ho an'i Henry sy miaraka aminy; nankafy ny rahalahiny tamin'ny heriny rehetra izy; naniry azy ho lehibe sy manan-karena ary manan-tsasatra izy; ary na izany aza ankehitriny, raha ny fahombiazana namely azy tamin'ny alahelony tamin'ny lalana ny rahalahiny ary namely azy ho any amin'ny hoavy lavitra, dia ny fahatsapana voalohany an'i Ernest dia ny fahatahorana, tsy fa Henry dia faly, fa fa tsy toy izany ihany koa ny voninahiny. "Eto an-danitra tsara!" dia nihevitra izy, "fa inona no nahatonga ahy ny fianakaviako ratsy tany an-dranomasina, raha tsy mahatsapa ny fon'ny fisainako amin'ny fandresena ny nihaino an'i Henry, amin'ny farany, ary tsy misy ny fanampian'ny tenako."Ary Ernest nanapaka ny taratasy, ary nitady ny hametrahany azy sy ny fahatsapana mpanohitra, raha niteny taminy izy izay nahatonga ny farany, satria efa nahatonga azy haniry sy mahantra ny fahalalahana sy ny fahombiazana, toy ny tsy mbola nataony teo aloha noho ny fandaniana volamena. "Miss Frazer," dia nanomboka izy, ary ny ezaka mahery vaika nataony mba hanapaka ny fihetseham-pony dia nahatonga azy ho hita kely mahery vaika kokoa noho ny teo aloha: "Miss Frazer, mino aho fa tsy ho ela dia tsy maintsy handao ity trano ity aho, izay efa nahazo fitiavana be sy—" "Oh, tsia!" dia nitsahatra i Mina, nahita ny masony tamin'ny fahatsapany tsara tarehy kokoa noho izay efa nahita an'i Ernest teo aloha – efa mieritreritra ny fahazavan'ny masoandro teo amin'ny tendrombohitra Scotland izy, fa tsy fantany izany; – "oh, tsia! hoy ny dokotera Richards fa tsy hanandrana handeha ianao mandra-pahatongan'ny fahatsapanao mafy indray." "Fa tsara kokoa aho amin'izao fotoana izao, misaotra an'Andriamanitra!" hoy Ernest, "ary mahatsapa aho fa tsy afaka mandositra intsony. "Ho faly ho anao ny mitoetra mandra-pahatongan'ny azo antoka ho anao ny mandeha, na izany aza," dia niteny indray i Mina. "Tsy faly izahay rehetra fa tsy 288able mba hahatonga anao mora kokoa," dia nanampy tamin'ny feo tsikelikely; " io toerana io dia mampalahelo sy adala, tsy tsara ho an'ny tsy manan-kery." Ernest mieritreritra ara-tsaina, dia karazana lanitra raha oharina amin'ny ankohonany, ary niankohoka toy izany izy. "Ary tsy tianao ny Belerma Square?" hoy izy, taorian'ny fialan-tsasatra iray. "Tsy," namaly tsikelikely Mina; ary ny "tsy" dia, araka izay nolazain'i Malcolm tamin'ny tranga sasany, nanapa-kevitra. "Tsy any Londres?" hoy i Ernest. "Tsy any London," hoy izy tamin'ny fanehoan-kevitra. "Tsy any Angletera?" hoy izy tamin'ny alalan'ny famaranana farany. Tonga teo anoloan'ny tarehin'ilay tovovavy ny masony nandritra ny fotoana fohy, fa avy eo dia namaly izy tamin'ny fahamarinana, “Tsy ho sarobidy ny milaza aminao aho fa tsy tiako an'i Angletera, indrindra fa fantatro kely ny momba azy; tsy tiako loatra ny firenenao, marina izany, fa tiako tsara kokoa raha tsy tia ny tenako aho.” Tsy tianao ve ny mandany ny fiainanao eto? “Eto! tsy!” hoy izy. “Tsy tiako ny anabaviko hiala sy hividy trano any amin'ny tendrombohitra, fa mino izy fa tsy misy toerana mahafinaritra tahaka an'i Londona, ary tsy afaka mahazo mandrakariva hiala aminy aho amin'izao fotoana izao: izany no ratsy indrindra amin'ny fialan-tsasatra, tsy afaka mitondra ny namana rehetra noforonina, na hanangona ny zavatra rehetra ilaina miaraka: ireo no tena faly indrindra izay miaina sy maty ary mitoetra foana ao amin'ny toerana iray.” “Raha maninona izany toerana izany izy ireo,” hoy i Ernest. “Ny tsirairay dia tia ny toerana nahaterahany,” hoy i Mina. “Tsy tian'ny sasany izany noho izany,” hoy Ernest mafy; “fa,” hoy izy, niverina ny fifampiraharahan'ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny lalana izay niverina azy, “tsy matahotra aho fa ny anabavinao dia mety ho mieritreritra fa ny aretin'ny aretinao mandritra ny fotoana ela dia efa nijanona tanteraka ny faharetanao, ary ny fitsidihako maharitra dia tena tsy ara-dalàna sy tsy azo antoka.” “Raha tsy afaka nandeha ianao, na tianao na tsy tianao,” hoy Malcolm, izay nitsangana tao an-trano tamin'ny fotoana mba hahazoana ny fanapahan-kevitra tamin'ny andininy teo aloha. “Ah! tsy fantatrao ny anabaviko; dia hilaza izy fa ny fampidirana anao eto dia ny hetsika mahafatifaty voalohany izay efa nahalala ahy nandritra ny taona vitsivitsy lasa, ary manampy izy, manantena fa hihevitra ity trano ity ianao mandra-pahasalamana ianao mba hiverina ho amin'ny tsara kokoa; ary manontany anao raha efa nanararaotra anao tahaka ny olona rehetra, afa-tsy ny 290 ny namanao anao sy ny tenany; ary izy dia hisaotra ny tsy fahatongavany tany Londres amin'ny fiandohan'ny lohataona, Taorian'ny famaranana izay fangatahana azo antoka sy mahafinaritra ho an'ny Scotch Ary Malcolm Frazer dia niankohoka teo amin'ny seza madio, raha Ernest, izay tsy mbola noheverin'i Mina ny anton'ny fahafinaretana sy ny fifandraisana tsy tiany, dia nihevitra tamin'ny fahatahorana hoe aiza no tokony hanana azy rehefa mandeha manodidina ny tendrombohitra; ary ny fony dia nihena sy marary toy izany. Château ao Espaina \n \n \n \n Momba ny HackerNoon Book Series: Manolotra anao ny boky manan-danja indrindra ara-teknika, ara-tsiansa ary ny fahatsapana momba ny sehatry ny fanjakana. Ity boky ity dia ampahany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tantara mahatalanjona. (2009). Tantara mahatalanjona momba ny Super-Science, Febroary 2026. Etazonia. Project Gutenberg. Daty famoahana: Febroary 14, 2026, avy amin'ny https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ity eBook ity dia ho an'ny fampiasana ny olon-drehetra na aiza na aiza tsy misy vidiny sy tsy misy fetra na inona na inona. Azonao atao ny manoratra azy, manolotra azy, na mampiasa azy amin'ny fitsipika ny Project Gutenberg License voatondro miaraka amin'ity eBook ity na an-tserasera ao amin'ny www.gutenberg.org, hita ao amin'ny https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Momba ny HackerNoon Book Series: Manolotra anao ny boky manan-danja indrindra ara-teknika, ara-tsiansa ary ny fahatsapana momba ny sehatry ny fanjakana. Ity boky ity dia ampahany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tantara mahatalanjona. (2009). Tantara mahatalanjona momba ny Super-Science, Febroary 2026. Etazonia. Project Gutenberg. Daty famoahana: Febroary 14, 2026, avy amin'ny https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ity eBook ity dia ho an'ny fampiasana ny olon-drehetra na aiza na aiza tsy misy vidiny sy tsy misy fetra na inona na inona. Azonao atao ny manoratra azy, manolotra azy, na mampiasa azy amin'ny fitsipika ny Project Gutenberg License voatondro miaraka amin'ity eBook ity na an-tserasera ao amin'ny www.gutenberg.org, hita ao amin'ny https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Sary avy amin'ny www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html