Keď príde príliš neskoro na záchranu srdca

Tri týždne po udalostiach, opísaných v poslednej kapitole, Ernest Ivraine, s pravou rukou v prúžku a tvárou bledšou a tenšou ako kedykoľvek predtým, vystúpil po širokých schodoch domu pána Merapieho so vzduchom toho, kto našiel aj túto malú námahu ako nesmierny problém; a v skutočnosti tak urobil, pretože bol stále slabý a trpí. Pred mnohými dňami mu totiž dovolil Dr. Richards, aby prešiel cez halu a vymenil si svoju vlastnú izbu za radostnejšiu jedáleň; ale teraz, po prvýkrát, skúšal odvážny krok dosiahnutia bytu, na ktorom pani Frazerová položila pečiatku svojho vkusu, a cítil sa zodpovedajúcim spôsobom unavený. Prekvapil sa, ako ho úplne poklonilo niekoľko krátkych týždňov, a zdalo sa, že až do tej doby nikdy necítil tak silno, ako je to mimoriadne, že by teraz mal byť, podľa módy, domestikovaný s ľuďmi, ktorých mená bol pred mesiacom nevedomý; o ktorých ešte nevedel doslova nič; ktorí mu boli absolútne cudzinci, ale ktorí ho napriek tomu vychovávali, dohliadali a starostlivo sa oňho starali, akoby bol blízky a drahý príbuzný; ktorý mu bol láskavejší než akýkoľvek priateľ, ktorého mal na svete, s výnimkou Henryho, a ktorého pozornosť bola v každej ľudskej pravdepodobnosti, pod Opatrnosťou, prostriedkom na záchranu jeho života. Bol teda predĺženie existencie darom, za ktorý by im mal poďakovať? Ernest sa horko usmial, keď otvoril dvere skrine a vošiel do bytu, do ktorého, keďže nebol nájomcom, cítil, že je v úplnej slobode, aby sa v ňom cítil úplne pohodlne, a preto sa zmocnil jednej zo starých pohoviek, ktoré pani Frazerová v Damasku „dokončila“ a modernizovala, a krátko po jej príchode na námestie Belerma, a natiahnutím svojej unavenej osoby na ňu v plnej dĺžke, začal hýbať. o udalostiach posledných troch týždňov. v Ložisko Možno ich nebolo veľa, ale boli dôležité: po prvé, bol tam on, Ernest Ivraine, ktorý roky predtým nikdy nepoznal žiadnu chorobu, - okrem tej bežnej, srdcovej bolesti, - slabozraký invalid, ktorý zistil, že je ťažké pozdvihnúť aj svoju neporanenú ruku k hlave, ktorá ho napriek vlastným sklonom a Dr. Richardovým neúnavným snahám navždy trápila, že ho sprevádzala nudná, nepretržitá, vrhajúca bolesť, ktorá ho nehodila na najmenšiu prácu akéhokoľvek druhu, a urobila ho, aby sa cítil znechutený a bezradný, napriek rôznym snahám prebudiť sa a snažiť sa byť, ako občas povedal Malcolmovi Frazerovi, Potom, na ďalšom mieste, on, najstarší syn mizerného Lincolnshireho baróna, vytvoril druh priateľstva pre divokého bezstarostného chlapca, ktorý sa predstavil ako potomok dokonalého kmene starých vysokohorských, so všetkými druhmi pohanských a nevýslovných kresťanských mien, ktorých Highlanders, zdalo sa, z Malcolmovho prípadu, bol v krajine veľký predtým, ako sa o Benovi Nevise dozvedel; a vedel, že niečím presvedčivejším než mladým škótskym nejasným predkovským tvrdením, že bol hosťom v dome Malcolmovho anglického strýka, ktorý žil vo veľmi nepodarenom hmlovom regióne Londýna, ktorý bol obchodníkom, možno nesmierne bohat A keby sa tu „podujatia“ skončili, ani jedna z nich by nikdy nemala byť chronizovaná, pretože zlomené ruky sa budú tiahnuť a zlomené hlavy sa zotaví a silu sa vráti a pulz po dočasnej slabosti sa rozbije tak rýchlo, ako to bolo zvykom; a priateľstvo, ktoré mal Malcolmovi, nebolo ani tak hlboké, ani tak intenzívne, aby mu vyhliadka rýchleho rozchodu vyzerala dokonale neznesiteľná; a cítil, že by sa mohol rozlúčiť s pani Frazerovou a pani Calderou bez chvenia; a čo sa týka samotného domu, prečo to bolo oveľa pohodlnejšie ako Paradise, že nábytok a stretnutia boli dvakrát tak dobré a životný štýl tak nekonečne lepší; ale potom nečakal, že majiteľ Kým slnečné slnko znechutilo jeho bledé oči a beznádejne sa ponáhľalo, keď neochotne pripustil smutnú pravdu, že sa začal starať o niečo iné ako o Henryho, jeho brata; že urobil len jeden rýchly krok od slobody srdca k smútku duše; že novú starostlivosť, čerstvú skúšku mu vytvorila bledá malá dievčina, ktorá sa po celé roky starala o neho a sledovala ho ako o sestru počas svojej choroby, a že mu počas svojho uzdravenia takmer nehovoril desať slov; ktorý sa takmer v každom prípade v dome zastavil na jeho upozornení, alebo sa snažil vytiahnuť ho z brnenia tichej rezervy, v ktorej ho, hoci už roky, zvyčajne potešila jeho tvár; ktorý sa Hoci bol taký slabý a chorý, zdalo sa Ernestovi, že niekedy, akoby prúd života cirkuloval voľnejšie cez jeho rám v zdravšej londýnskej atmosfére, než to bolo zvykom robiť medzi močiarmi „domova;“ a aj keď nad tým smútil, nemohol od seba skryť skutočnosť, že lepší pocit ako láska k zlatu, alebo túžba po otcovej smrti, ho získala – láska, áno, naozaj láska, pre Mina Frazer. Ernest Ivraine sa cítil nútený starať sa o ňu, a hoci povedal svojmu rebelskému srdcu, že pre neho nie je a nikdy nemôže byť ničím, jeho srdce stále odmietlo uveriť tvrdenie. „Vaša sestra sa nezdá veľmi silná,“ poznamenal Malcolmovi a odpoveď, ktorá sa vrátila k tomuto pozorovaniu, ho bolela viac, ako by sa chcel priznať. "Nie," povedal Malcolm, ktorý vždy rád hovoril o svojom "klanovi", "mrzí sa a chorí domov a pohľad na našich príbuzných tam.Anglický vzduch jej nikdy nevyhovoval a nikdy nebude; jej telo je tu a jej srdce tam: ale vždy, keď sa môj strýko vráti, mám v úmysle ísť sám a vziať ju do Vysočín." „Nie však na trvalý pobyt?“ urýchlene vykríkol Ernest; potom tichšie dodal: „Pani Frazerová by bez nej sotva dokázala.“ „A ja,“ dodala mládež, vytiahnutím náhrdelníka na košeli so sebadôveryhodným vzduchom, ktorý dokázal Ernestovi, že vedel, že by mal byť najviac chýbať. „Ó, nie! nie na trvalú dobu, aspoň nie v súčasnosti; keď budem staršia a uvidím trochu viac sveta a cítim sa unavená z vzrušenia a toho druhu vecí, pravdepodobne sa tam usadím, kúpim si pozemok (kde dúfam, že prídete a strieľate), a budem, ako môj strýko, malou panovníčkou v nejakej vzdialenej Highland 273principality; ale práve teraz, vidíte, som tu skôr v „čiernych knihách“ a chcem byť mimo zraku sv. Pavla, kým sa hmla Čo by mohol byť on, tichý, melancholický Lincolnshire misantrop Mina Frazer, nevlastníčka bohatého mestského obchodníka, so svojimi vysokohorskými stranami a predsudkami, so svojimi starými silnými pripútanosťami, so svojou neprekonateľnou nenávisťou voči krajine svojej matky, so svojou divokou túžbou po kopcoch a močiaroch a po horách svojej krásnej vlasti! Čo by mal on, ktorého oči boli unavené z hľadania na jaskyne a jaskyne a ploché nízke polia, mať čo do činenia s niekým, kto sa v detstve pozeral na odvážnu scenériu svojho rodiska, až kým neprišla, aby si s ňou vyžiadala príbuzenstvo a cítila, že je to akýsi Príliš veľa – bytosť na zapamätanie, na nesenie smutnej spomienky späť do raja, na snívanie po dňoch, na dlhé videnie, na zázraky.Vráti sa s Malcolmom do Vysočiny, áno, a zostane tam, pravdepodobne, a stráca melancholický výraz, ktorý ho najprv priťahoval k nej: časom sa vydá, možno, a bude milenkou nejakého krásneho škótskeho domova, zatiaľ čo on zostáva navždy mopovať a pínať uprostred smutných močiarov obklopujúcich starobylú temnú tehlovú hromadu, ktorú od detstva nazýval „domom“. „Musel by som ísť,“ šepkal Ernest, polovične nahlas, keď naňho rástla celá pravda; a postavil sa na jeden lakť a beznádejne sa pozrel na okno, akoby za ním ležala sloboda od starostlivosti, akoby prostredníctvom nej navrhol urobiť svoj posledný východ – „Musel by som ísť.“ Možno, vskutku, na chvíľu si naozaj myslel, že to urobí, ale vyčerpaná príroda položila naňho zadržiavajúcu ruku, zatienila jeho oči druhom polotmavosti, a opäť sa Ernest potopil späť na pohovku, cíti, že niečo silnejšie ako jeho vôľa – nevyhnutnosť, aby som vedel – ho držalo v tom dome ako neochvejného zajatca. Potom, keď pominulo dočasné vzrušenie a akýsi pokoj, ktorý vždy vyvolala veľká slabosť, si invalidný uvedomil, že v susednom byte boli ľudia, ktorí spolu túžobne a ponáhľavo hovorili. Len sklápacie dvere oddeľovali Ernesta od nich – sklápacie dvere, ale nedokonalé – a posledných pár viet rozhovoru, keď bol vyslovený v pomerne vysokom kľúči, jeho príchuť okamžite blikala cez jeho myseľ. „Dal som ti predtým rozhodnú odpoveď,“ bola prvá ponáhľaná veta, ktorú počul, „a prajem ti, aby si jasne pochopil, že moja prítomnosť je posledná.“ „Takže,“ odpovedal pán Westwood, „verte mi, rád by som vám pomohol k väčšiemu alebo lepšiemu zápasu.“ „Ty si príliš láskavá,“ povedala Mina s niečím, čo sa nádherne podobalo hádke; a keď otvorila dvere, keď vyslovila tieto slová v podráždenom tóne, pozrela sa na pána Ivraina, ktorý sa nikdy predtým v celom svojom živote necítil v tak nepríjemnej situácii. „Dúfam, že sa budete cítiť lepšie, pane,“ povedal pán Westwood, ktorý si všimol, že Mina začala náhle, keď prekročila hranicu dvoch miestností, nasledoval ju dovnútra a teraz tu stál ako jediný zdanlivo neobťažovaný človek. „Dúfam, že sa budete cítiť lepšie.“ „Veľmi pekne, ďakujem,“ odpovedal Ernest, veľmi úbohý ospravedlnenie za úsmev blikajúci nad jeho hroznou tvárou; „stále trochu slabý, ale prekonám to za deň alebo dva.“ „Dúfam, že ťa v krátkej dobe opäť dobre uvidím,“ povedala partnerka pána Merapieho s veľkým záujmom, „ale ty si bola najnebezpečnejšie chorá, a tieto veci sa nesmú odraziť naraz. domnievam sa, že pre teba v meste nemôžem nič urobiť. 277 „Zamieň svoju bezohľadnosť,“ pomyslel si Ernest, akýsi trblietavý pocit prenikajúci do prstov dokonca aj jeho pravej ruky, keď mu vyššie uvedená veta udrela do ucha; zatiaľ čo Mina, nahnevaný pohľadom do tváre pána Westwooda, krátko odpovedal: „Chcem;“ a zjavne, nie v najmenšom rozčuľovaný alebo znepokojený tým, čo sa stalo, pán Westwood odpovedal. Služobník sa poklonil invalidovi a ponáhľal sa do kancelárie „Merapie a Westwood“, sľuboval všetky druhy pomsty proti jeho bezcitnej „dámskej láske“ a želal si, bez dobrého dôvodu, s výnimkou, možno preto, že bol úplne mimo nálady, že „tento temný hrdý Lincolnshire square bol „dokončený“ namiesto toho, aby ho vyliečil hrôzostrašný malý Dr. Richards“, ktorý vyhlásil, že barónov syn má konštitúciu ako lev, ktorá vydrží opotrebenie tisíc rokov; vyhlásenie, ktoré Ernest takmer zarmútil, keď odrážal, že je to z otcovej strany domu v dedičstve „táto neschopnosť byť zabitý“. Vpredu Na chvíľu po tom, čo pán Westwood opustil miestnosť, nastala nepríjemná prestávka, počas ktorej sa Mina pozrela na koberec a na neplatný na ňu; ale skôr, ako mal čas dostatočne sa zotaviť z jeho rozpakov na to, aby vymyslel jednu vetu, alebo vyslovil jediné bežné pozorovanie, príspevok priniesol úľavu 278 obom, v podobe impozantného vzhľadu balíka adresovaného Ernestovi Ivraine, Esq., a nesúci nezameniteľné známky naznačujúce, že cestoval ďaleko cez more, cez pevninu cez mnoho krajín, z Indie do bývalého domova svojho spisovateľa, Anglicka. „Dovoľte mi, aby ste si to prečítali,“ povedala Mina, keď si všimla, ako dychtivo chytil zásielku; a vďačná, že sa mohla dostať preč, dokonca aj na pár minút, ponáhľala sa z bytu a pomalšie prešla do izby svojej matky, aby informovala veľmi vytrvalú dámu, že ich návštevník bol dlho schopný prísť hore a skutočne splnil odvážny podnik. „No, môj drahý, pôjdem sa naňho pozrieť,“ povedala pani Frazerová, kašľajúc geniálnym spôsobom, čo jasne dokázalo, že trpela chrípkou. „Čo na svete, dieťa, spôsobuje, že vyzeráš tak bledo?“ dodala, lenivým pohľadom sa pozrela na Minu z najsladkejšieho okraja a stala sa rannou kapucňou; „V tvojom veku som nikdy nebola bledá; som si istá, že ani teraz nie som taká;“ a vdova sa na zrkadlo pozrela so sebadôverou, ako to bývalo jej zvykom, keď mala príležitosť obdivovať sa, zatiaľ čo Mina odpovedala: "Vždy som bledý, viete, mama, a navyše sa necítim dobre, čo ma predpokladám, že ma robí 279be bledší ako zvyčajne; nebol som silný po dlhú dobu." Bolo to asi prvýkrát v jej živote, keď sa dievča sťažovalo na telesnú chorobu, a možno práve táto skutočnosť prinútila jej matku, aby sa na ňu na chvíľu pozrela predtým, než odpovedala. "Áno, to je presne to, čo Malcolm hovoril dnes ráno, a chce, aby som vám dovolil ísť s ním na chvíľu do Craigmavera, keď sa budem cítiť lepšie a váš strýko sa vráti; ale naozaj nevidím, ako ma môžete opustiť." Mina natiahla obe ruky a prosila svoju matku, keď kričala: „Craigmaverovi! oh, nechaj ma ísť, urob, modli sa, nechaj ma. Vzduch Vysočiny mi dá nový život; cítim sa, akoby som musel zomrieť z nadmernej radosti, aby som videl to miesto ešte raz. „Aké zvláštne nezodpovedné bytie si, Mina,“ povedala jej matka, so zmäteným, ale nespokojným vzduchom. „Nemôžem si predstaviť, prečo by si mala mať rada to hrozné miesto, míle a míle od mesta, kde nie je čo vidieť, počuť ani kupovať a s kým hovoriť. 280 „Nikdy by to nemiloval, ak by to mohlo byť blízko k srdcu!“ ozval sa môj orol, a potom sa rozplynuli dlhé úchvatné lásky a túžby jej duše, a padol by na ucho toho, kto ju nemohol pochopiť, a ktorý to nikdy neurobil. „Nikdy by nevidel! ó, matka, premýšľaj o tom a potom o tom; premýšľaj o kopcoch a údoliach za mnou a o borovicách a voľnom vzduchu na vrchole; premýšľaj o záhrade v Craigmaveri, ktorá bola plná kvetov a vtákov a vôní, kde sa mi aj v zime zdalo, že slnko vždy žiari; premýšľaj o pohľade na tiché malé jazero, a potom o tom; Farba prišla do zvyčajne bledého líca počas pokroku tejto rýchlej vety a tmavé oči boli navlhčené slzami, keď Mina skončila. "Ty si opäť len tvoj otec, dieťa," povedala pani Frazerová a vdova hlboko vyzdvihla, keď urobila toto oznámenie, očividne považujúc Minaho podobnosť k jej zosnulému manželovi za hrozné nešťastie. „Ale môžem ísť s Malcolmom?“ trvala Mina, divoká radosť a veľký strach súťažiaci o majstrovstvo v jej hrudi; „môžem, mami?“ „Neviem, nemôžem povedať,“ odpovedala slečna Frazerová nejasne, ktorá by k žiadosti mohla pristúpiť rýchlejšie, keby jej dcéra nebola tak veľmi znepokojená, že sa jej to podarí; „môžeme o tom vedieť, keď príde váš strýko domov.“ „Môže tu byť zajtra alebo na druhý deň,“ povedala Mina. 282 „Som si istý, že som vďačný za to, že som to počul, za zodpovednosť byť sám v dome s tým chudobným invalidom som sa cítil byť najstrašnejší; vskutku to bolo rozhodne škodlivé pre moje zdravie,“ povedala vdova, ktorá nechala jej sympatie pre Ernesta vyparovať slovami od prvého večera, keď ho jej syn preniesol do raňajkovej haly, až do teraz, keď sedel sám v šatníku; „a, Mina, mali by ste radšej opäť ísť dole po schodoch a dať mu moje komplimenty a povedať, ako som rád, že počujem, že je tak silnejší, a že dúfam, že ho teraz uvidím;“ v súlade s ktorým materinské nariadenie dievča zostúpilo schodmi a Začal na jej slová, a ponáhľajúc sa roztrhať noviny, odpovedal „nie“, tak náhle, že Mina, obávajúc sa, že ho rozčuľovala, nepýtal sa na žiadne ďalšie otázky, ale nakreslil blízko nej brúsny rám a začal pracovať bez toho, aby odovzdával posolstvo svojej matky. Nedokázala pochopiť pána Ivraineho; cítila pre neho veľkú ľútosť a urobila všetko, čo bolo v jej moci, aby zmiernila jeho utrpenie a obnovila mu zdravie; a najprv, keď bol slabý a takmer bezmocný, ležal na gauči v jedálni, zdalo sa, že by mohli „vystúpiť“ dostatočne dobre; ale jedného nešťastného dňa ju odvrátil najneúmyselnejšie, ale stále najúplnejšie, a Mina sa nikdy nezotavil z takéhoto šoku. Pani Frazerová a jej dcéra sedeli, z komplimentu pre svojho hosťa, v byte, kde John Merapie bol zvyknutý spať pohodlne po večeri a prístavnom víne, vdova pobavila invalid s niektorými z najnovších módnych inteligencií, ktoré si myslela, že by sa mohlo ukázať naraz zaujímavé a zábavné, keď sa počas jedného z chýb v jej rozumnom rozhovore pán Ivraine obrátil na Mina, ktorý sedel ako socha celých dvadsať minút, a opýtal sa, či by bola tak láskavá, aby mu napísala list otcovi. "Vidíte," dodal, pozerajúc na ruku, "je to povinnosť, ktorú nemôžem splniť sám." Najspravodlivejšie odpovedala Mina, že bude veľmi šťastná, a okamžite vyrábajúc písomné materiály, nakreslila stoličku a stôl blízko pohovky a sadla si na minútu alebo dve čakať, s perom v ruke, pripravená napísať čokoľvek, čo by mohol diktovať. „Verím, slečna Frazerová, že ťa nebudem trápiť, možno by to pre mňa napísal tvoj brat.“ Prečo to cítila, presne nevedela; ale účinok, ktorý priniesla jednoduchá veta, bol taký, že zatiaľ čo Malcolm a pani Frazer, a dokonca aj slečna Caldera, sa stali ako cudzinec, a on, na druhej strane, prišiel hovoriť s nimi voľne a ľahko, títo dvaja sotva hovorili jeden k druhému desaťkrát v priebehu dňa, pretože si myslela, že je hrdý a prísny; a on, predstavujúc si, že by sa mohla starať o nič, čo nebolo priamym dovozom zo Škótska, poznať jeho vlastnú pozíciu, a navyše cítiť, ako nebezpečne veľkú časť jeho myšlienok obsadila, sedlácky vyhýbala sa veľa spojeniu s ňou a držala sa od nej, ako muži silnej mysle A tak Mina nemohla pochopiť tichého, nekomunikujúceho muža, a mysliac si, že preto nechcel byť prerušený v jeho meditáciách, prevrátila hlavu nad svojou prácou, a keď sa rýchla ihla zrýchlila v jej priebehu, vzdala sa príjemným predstavám, týkajúcim sa jej návštevy na severe a stretnutí a pozdravov s nikdy nezabudnutými priateľmi, ktorí tam bývali. Medzitým Ernest Ivraine, tmavší a smutnejší ako kedykoľvek predtým, stál a pozoroval ju; po prvýkrát v živote sa mu pred rokmi objavila pochybnosť o opatrnosti jeho voľby; stokrát cítil, že zhnité otroctvo jeho postavenia je neznesiteľné: bol chorý na slobodu konať tak, ako ho napísal, hovoriť tak, ako ho povzbudilo jeho srdce. Lebo bez jeho pomoci sa Henrymu to podarilo; odvážne srdce a silná ruka zvíťazili a konečne priniesli svojmu čestnému mužskému majiteľovi slávu, postavenie, porovnateľné bohatstvo. Tam ležal list pred ním, sotva čitateľný s radostnými slovami naplnenej nádeje, vďačnej radosti, s podnetmi pre jeho brata, aby prišiel a urobil to isté, s vetami náklonnosti a snami o ešte väčšom šťastí; tam ležal, a tam tiež ležal peniaze Henry teraz nepotrebuje, aby mu pomohol v jeho vzostupe, a Ernest sa pozrel striedavo na nich a na Mina. Je ľahšie – oh, beda ľudskej duši! – plakať s tými, čo plačú, ako sa radovať s tými, čo sa radujú; je ľahšie držať ruku priateľa v smutnej súcite, ako ho vŕtať v úprimnom blahoželaní; lebo smútok je tak trvalý návštevník srdca väčšiny, že jeho príchod k srdcu iného sa zdá len priblížiť akordy pripútanosti a spôsobiť, aby tá istá smutná melódia vibrovala vo väčšej jednotnosti, zatiaľ čo – tak rozporuplná je ľudská prirodzenosť, že hrudník radosti, rozrušujúci hrudník jedného milovaného, deväťnásťkrát z dvadsiatich spôsobuje pocit bolesti, aby na chvíľu rozptýlil pokoj druhého Ernest Ivraine trpel a smútil sa pre Henryho a s ním; so všetkou intenzitou svojej povahy miloval svojho brata; túžil po tom, aby bol veľký, rešpektovaný a šťastný; a napriek tomu teraz, keď úspech hodil jej jasný úsmev na cestu mladšieho brata a hodil pre neho akúsi slnečnú cestu ďaleko do budúcnosti, Ernestov prvý pocit bol ľútosť, nie že Henry bol šťastný, ale že jeho vlastný osud nebol rovnako taký. „Dobré nebo!“ pomyslel si, „čo mi muselo urobiť zlé bývanie medzi močiarmi, keď necítim, že moje srdce je zviazané triumfom, keď počujem, že Henry konečne stúpa, a bez mojej pomoci.“ A Ernest rozdrvil list, a snažil sa dať ho a rebelský pocit stranou, zatiaľ čo hovoril s ňou, ktorá bola príčinou tohto posledného, pretože mu dala túžbu a smäd po slobode a úspechu, ako nikdy predtým neurobil pre úsporu zlata. „Miss Frazer,“ začal, a silné úsilie, ktoré vynakladal na to, aby zvládol svoje emócie, sa mu zdalo trochu ťažšie a horšie ako kedykoľvek predtým: „Miss Frazer, verím, že čoskoro musím opustiť tento dom, kde som dostal toľko láskavosti a –“ „Ach, nie!“ prerušila Mina a pozrela sa na ňu s radostnejším pohľadom na tvár, ako to už Ernest predtým videl – premýšľala o slnku na škótskych kopcoch, ale on to nevedel; „Ach, nie! „Ale teraz sa cítim oveľa lepšie, ďakujem Bohu,“ povedal Ernest, „a cítim, že už nemôžem zasahovať. "Budeme radi, že zostanete, kým to bude úplne bezpečné pre vás cestovať, v každom prípade," opäť interpeloval Mina. "Všetci sme ľutovali, že nie je 288able, aby ste sa cítili pohodlnejšie," dodala v mierne váhajúcom tóne; "toto miesto je tak smutné a hlúpe, nie je to dobré pre invalid." Ernest si myslel, že je to akýsi raj v porovnaní s jeho vlastným domovom, a ako to urobil, nadýchal sa. „Takže sa ti nepáči námestie Belerma?“ povedal po chvíli prestávky. „Nie,“ krátko odpovedala Mina; a „Nie“, ako mal Malcolm v niektorých prípadoch schváliť, bolo rozhodnuté. „Ani v Londýne?“ pokračoval Ernest. „Ani v Londýne,“ priznala sa. „Ani v Anglicku?“ spýtal sa, ako na finále. Na chvíľu sa na tvár dievčaťa prevrátil zmätený pohľad, ale potom úprimne odpovedala: „Nebolo by to pre mňa príliš zdvorilé povedať vám, že sa mi Anglicko nepáči, najmä preto, že o ňom viem tak málo; nemám veľmi rád vašu krajinu, je to pravda, ale chcel by som to lepšie, keby som nemiloval svoju vlastnú tak veľmi.“ „Nechceli by ste tu stráviť svoj život?“ „Tu, nie!“ odpovedala. „Chcela by som, aby môj strýko odišiel do dôchodku a kúpil si pozemok na Vysočine, ale myslí si, že žiadne miesto nie je tak príjemné ako Londýn, a nemôžem si dovoliť, aby som bola stále ďaleko od neho teraz: to je najhoršie zo všetkých odchodov, človek nemôže niesť každého priateľa, ktorý odíde, ani zhromažďovať všetky žiaduce veci dohromady: to sú najšťastnejší, ktorí žijú a umierajú a zostávajú vždy na jednom mieste.“ „Ak im na tom mieste záleží,“ dodal Ernest. „Každý má rád miesto, kde sa narodil,“ povedala Mina. „Niektorí to z toho dôvodu nemajú radi,“ odpovedal Ernest drsne; „ale,“ dodal a veľmi náhle otočil prúd rozhovoru späť do smeru, odkiaľ ho sám odvrátil, „obávam sa, že váš strýko si bude myslieť, že moja dlhá choroba musela úplne vyčerpať vašu trpezlivosť a že moja predĺžená návšteva bola úplne nerozumná a neopodstatnená.“ „Ach, nepoznáte môjho strýka; povie, že vás sem priviesť je prvá rozumná akcia, ktorú ma pozná za posledné roky, a dodá, že dúfa, že to budete považovať za svoj domov, kým nebudete dostatočne dobrí, aby ste sa vrátili k lepšiemu; a pýta sa vás, či sme sa o vás postarali tak dobre, ako ktokoľvek iný, s výnimkou 290 vašich vlastných príbuzných a seba samého, mohol urobiť; a bude ľutovať svoju neprítomnosť v Londýne, cítiť sa úplne istý, že by vás mohol urobiť dvakrát tak pohodlným, ako sa snažil urobiť jeho nevlastný synovec; a bude si myslieť, že celkovo nie som tak zlá, ako si myslel predtým, než Po uzavretí, ktoré bezpečné a pohostinné pozvanie do svojho škótskeho Malcolm Frazer sa lenivo potopil do ľahkej stoličky, zatiaľ čo Ernest, pre ktorého už nie je záhadou príčina Minaovej nežiaducej veselosti a komunikativity, smutne premýšľal o tom, kde by mal bývať, keď sa prechádzali po horách Highland; a jeho srdce sa slabilo a ochorelo, keď to urobil. O knižnej sérii HackerNoon: Prinášame vám najdôležitejšie technické, vedecké a vnímavé knihy verejnej domény. Táto kniha je súčasťou verejnej domény. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUÁR 2026. USA. Projekt Gutenberg. Dátum vydania: 14. februára 2026, z https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 