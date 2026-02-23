Wanneer succes te laat komt om het hart te redden

Astounding Stories of Super-Science februari, 2026, door Astounding Stories is onderdeel van HackerNoon's Book Blog Post-serie. The Moors and the Fens, volume 1 (van 3) - hoofdstuk XIV: Ernest begint de waarde van het leven te zien door J. H. Riddell Riddell Drie weken na de gebeurtenissen die in het laatste hoofdstuk werden verteld, nam Ernest Ivraine, met zijn rechterarm in een sling en zijn gezicht bleker en dunner dan ooit, de brede trap van het huis van de heer Merapie met de lucht van iemand die zelfs die lichte inspanning een immense moeite vond; en, in feite, zo deed hij, want hij was nog steeds zwak en lijdt. Vele dagen eerder had hij inderdaad door Dr. Richards toestemming gekregen om de hal over te steken en zijn eigen kamer te ruilen voor de meer vrolijke eetkamer; maar nu, voor het eerst, probeerde hij de gedurfde stap van het bereiken van het appartement waarop mevrouw Frazer het stempel van haar smaak had geplaatst, en hij voelde zich daardoor moe. Hij verwonderde zich hoe volkomen een paar korte weken hem hadden geprotesteerd, en het leek alsof hij tot die tijd nooit half zo krachtig had gevoeld hoe buitengewoon het was dat hij nu, na een manier, gedomesticeerd zou zijn met mensen van wie hij een maand eerder zelfs naam had onwetend geweest; van wie hij nog steeds letterlijk niets wist; die volkomen vreemden voor hem waren, maar die hem toch hadden verzorgd en bewaakt en verzorgd en verzorgd, alsof hij een naaste en dierbare familielid was geweest; die vriendelijker voor hem was geweest dan enige vriend die hij in de wereld had, behalve Henry, zou zijn geweest, en wiens aandacht in alle menselijke waarschijnlijkheid, onder Providence, het middel was geweest om zijn leven te redden. Was de verlenging van het bestaan dan een gunst waarvoor hij hen moest bedanken? Ernest glimlachte bitter toen hij de deur van de kast opende en het appartement binnenkwam, dat hij, zonder huurder, in volmaakte vrijheid voelde om zich volledig comfortabel te voelen, en daarom nam hij in bezit van een van de oude banken die mevrouw Frazer in Damascus had "gehaald", en moderniseerde, kort na haar aankomst op het Belerma-plein, en strekte zijn vermoeide persoon er volledig op, begon hij te huilen. Over de gebeurtenissen van de afgelopen drie weken. bij Loisir Ze waren misschien niet veel, maar ze waren belangrijk: ten eerste was er hij, Ernest Ivraine, die jarenlang nooit enige ziekte had gekend, - behalve dat gemeenschappelijke, de hartklacht, - een langzame, onbeschadigde invalide, die het moeilijk vond om zelfs zijn ongewonde arm op zijn hoofd te tillen, die, ondanks zijn eigen neigingen en de onophoudelijke inspanningen van Dr. Richard, hem eeuwig zou martelen met het verbergen van een saaie, onophoudelijke, struikelende soort pijn, die hem niet geschikt maakte voor de minste arbeid van welke aard dan ook, en hem zich mopperig en onophoudelijk zou laten voelen, ondanks verschillende inspanningen om zichzelf op te wekken en te proberen, zoals hij af en toe aan Malcolm Frazer zei, Vervolgens had hij, de oudste zoon van een ellendige Lincolnshire-baron, een soort vriendschap gevormd voor een wilde onzorgvuldige jongen, die zichzelf voorstelde als de afstammeling van een volmaakte stam oude Highlanders, met allerlei heidense en onuitsprekelijke christelijke namen, die Highlanders, naar Malcolm’s verhaal, groot in het land was geweest voordat Ben Nevis werd gehoord; en hij wist, door iets conclusiever dan de vage voorouderlijke beweringen van de jonge Schotse man, dat hij een gast was in het huis van Malcolms Engelse oom, die in een zeer onmodieus donker deel van Londen woonde, die een koopman was, waarschijnlijk enorm rijk, en die hij nog niet had gezien, En als de ‘evenementen’ hier voorbij waren, hoefde geen van hen ooit gekroniseerd te worden, want gebroken armen zullen knijpen, en gebroken hoofden zullen herstellen, en kracht zal terugkeren, en de puls, na een tijdelijke zwakte, zal snel scheuren zoals het gebruikelijk was; en de vriendschap die hij voor Malcolm voelde, was niet zo diep noch zo intens dat het vooruitzicht van een snelle scheiding voor hem volkomen ondraaglijk zou lijken; en hij voelde dat hij kon afscheid nemen van mevrouw Frazer en mevrouw Caldera zonder een wankelende toon; en wat het huis zelf betreft, waarom het veel comfortabeler was dan Paradise, de meubels en afspraken waren twee keer zo goed, en de levensstijl en zo oneindig beter: Hoewel de zonnebloemige, verblindende man zich nog steeds met de zonnebloemige ogen van zijn vermoeide ogen verstopte en hopeloos terugdwaalde, toonde hij onwillig de ellendige waarheid dat hij begon te zorgen voor iets behalve Henry, zijn broer; dat hij slechts één snelle stap had gezet van vrijheid van hart tot verdriet van ziel; dat een nieuwe zorg, een frisse proef voor hem was gecreëerd door het bleke kleine meisje, dat hem al jaren lang als een zuster had verzorgd en hem had gekeken tijdens zijn ziekte, en dat hij nauwelijks tien woorden tegen hem had gesproken tijdens zijn herstel; dat hij, het minst in het huis, zichzelf op zijn waarschuwing verstopte of probeerde hem uit de wapenrust van de stille reserve Hoewel hij zo zwak en ziek was, leek het Ernest soms, alsof de stroom van het leven meer vrij door zijn kader stroomde in de gezondere sfeer van Londen dan het gebruikelijk was om te doen tussen de zwembaden van ‘thuis;’ en zelfs terwijl hij daarover bedroefde, kon hij niet van zichzelf verbergen dat een beter gevoel dan de liefde voor goud, of de begeerte, het ziekende verlangen naar de dood van een vader, hem in bezit had – liefde, ja, waarlijk liefde, voor Mina Frazer. Ernest Ivraine voelde zich gedwongen om voor haar te zorgen, en hoewel hij zijn rebelse hart vertelde dat ze niets voor hem was en nooit zou kunnen zijn, weigerde zijn hart de bewering te geloven. “Uw zusje lijkt niet erg sterk,” had hij op een dag aan Malcolm opgemerkt; en het antwoord dat teruggekeerd werd op deze waarneming deed hem meer pijn dan hij zou willen toegeven. "Nee," zei Malcolm, die altijd graag over zijn "clan" sprak, "ze pijnt en ziek naar huis en een gezicht van onze familieleden daar. "Niet om voor een permanente tijd te blijven, toch?" riep Ernest haastig uit; toen voegde hij rustig toe: "Miss Frazer kon nauwelijks zonder haar." “En mij,” voegde de jongeman toe, die zijn overhemd met een zelfgenoegde lucht opraakte, wat Ernest bewees dat hij wist dat hij het meest zou moeten missen. “Oh, nee! niet voor een blijvende tijd, althans niet op dit moment; als ik ouder ben en een beetje meer van de wereld heb gezien en moe ben van opwinding en dat soort dingen, zal ik er waarschijnlijk wonen, een landgoed kopen (waar ik hoop dat je komt en schiet) en, net als mijn oom, een kleine soeverein in een afgelegen Highland 273principaliteit zijn; maar net nu, zie je, ben ik hier liever in de ‘zwarte boeken’ en wil ik buiten zicht zijn van St. Paul’s totdat de mist weggaat. Wat kon hij, de stille, melancholische, Lincolnshire misanthrope ooit zijn voor Mina Frazer, de neef van de rijke stadse koopman, met haar hooglandpartialiteiten en vooroordelen, haar oude sterke gehechtheden, haar onoverwinnelijke afkeer voor haar moederland, haar wilde verlangen naar de heuvels en de moerassen en de bergen van haar prachtige vaderland! Wat had hij, wiens ogen moe waren van het bekijken van heuvels en putten en vlakke vlakke velden, te doen met iemand die in de kindertijd naar het dappere landschap van haar geboorteplaats keek, totdat ze had gekomen om affiniteit met het te eisen, en te voelen dat het een soort levende dood was om ver van de rushende watervallen en het verspreiden van meren en rotsen en Te veel – een wezen om te onthouden, om een droevige herinnering terug te brengen naar het Paradijs, om over dagen te dromen, om te lang te zien, om zich zorgen te maken.Ze zou terugkeren naar de Hooglanden met Malcolm, ja, en daar blijven, waarschijnlijk, en de melancholische uitdrukking verliezen die hem eerst tot haar had aangetrokken: na verloop van tijd zou ze trouwen, misschien, en de meesteres van een schitterend Schots huis zijn, terwijl hij voor altijd bleef moppen en pinnen in de droevige duinen rondom de oude duistere baksteenhop die hij sinds zijn kindertijd, “huis” had genoemd. “Ik zou moeten gaan,” murmelde Ernest, half luid, toen de hele waarheid op hem aankwam; en hij stond op zijn ellebogen en keek hopeloos naar het raam, alsof daarbuiten vrijheid van zorg lag, alsof hij er door zijn laatste uitgang voorstelde, “ik moet gaan.” Misschien, inderdaad, dacht hij er een ogenblik over, maar de uitgeputte natuur legde een vasthoudende hand op hem, verduisterde zijn ogen met een soort halve duisternis, en Ernest viel opnieuw op de bank en voelde dat iets sterker dan zijn wil – een strenge noodzaak, om te weten – hem een niet wanhopige gevangene in dat huis hield. Toen de tijdelijke opwinding voorbij was gegaan, en het soort rust dat grote zwakte altijd induceerde ertoe had geslaagd, werd de invalide zich ervan bewust dat er in het aangrenzende appartement personen waren die ijverig en haastig met elkaar spraken. Er waren slechts vouwdeuren die Ernest van hen scheiden – vouwdeuren, maar onvolkomen gesloten – en de laatste zinnen van het gesprek werden in een vrij hoge sleutel uitgesproken, de bewering vloog onmiddellijk over zijn geest. “Ik heb je eerder een beslissend antwoord gegeven,” was de eerste haastige zin die hij hoorde, “en ik wens je duidelijk te begrijpen dat mijn present een laatste is.” “Ja,” antwoordde de heer Westwood bitter, “geloof me, ik zou je graag helpen een grotere of een betere match te maken.” “Je bent te vriendelijk,” zei Mina, met iets wonderbaarlijks als een spijt; en terwijl ze de deuren opende terwijl ze deze woorden in een geïrriteerde toon uitspreekt, zag ze de heer Ivraine, die zich misschien nooit in de gehele loop van zijn leven in zo’n onaangename positie had gevoeld. “Ik hoop dat je je beter voelt, meneer,” zei de heer Westwood, die, na de plotselinge start van Mina te hebben opgemerkt toen ze de drempel van de twee kamers oversteeg, haar had gevolgd, en nu stond de enige schijnbaar onverschrokken persoon aanwezig. “Ik hoop dat je je beter voelt.” “Veel, bedankt,” antwoordde Ernest, een zeer arme verontschuldiging voor een glimlach die over zijn gruwelijke gezicht flitste; “nog steeds een beetje zwak, maar ik zal dat over een dag of twee overwinnen.” “Hopelijk zie ik je binnen een korte tijd weer heel goed,” zei de partner van de heer Merapie, met heel wat interesse; “maar je bent gevaarlijk ziek geweest, en deze dingen moeten niet meteen worden afgeschud. ik denk dat ik niets kan doen voor je in de stad. 277 ‘Verwar je onbeleefdheid,’ dacht Ernest, een soort van tintelende sensatie die zelfs de vingers van zijn rechterhand doordringde, terwijl de bovenstaande zin in zijn oor klopte; terwijl Mina, woedend naar het gezicht van meneer Westwood keek, kort antwoordde: ‘Ik wil’; en, blijkbaar, niet in het geringste verbaasd of verontrust door wat er was gebeurd, antwoordde de De klerk buigde zich voor de invalide, en haastte zich naar het kantoor van “Merapie en Westwood”, zwoerend alle vormen van wraak tegen zijn ongevoelige “Lady Love”, en wensen, om geen goede reden, behalve, misschien, omdat hij was volledig uit de harten, dat “dat donkere trotse Lincolnshire squire was ‘geëindigd’ in plaats van genezen door gruwelijke kleine Dr. Richards”, die verklaarde de zoon van de baron heeft een constitutie als een leeuw, die de slijtage van duizend jaar zou weerstaan; een verklaring Ernest had bijna gehuild over, zoals hij weerspiegelde dat het was van de kant van zijn vader van het huis geërfd “dit onvermogen om te worden gedood.” Voorwaarts Er was een ongemakkelijke pauze voor een moment nadat de heer Westwood de kamer verliet, waarin Mina naar het tapijt keek, en de ongeldige naar haar; maar voordat hij tijd had om voldoende te herstellen van zijn verlegenheid om een zin te framen, of een enkele gemeenschappelijke waarneming uit te spreken, bracht de post verlichting 278 aan beide, in de vorm van een imposant uitziende pakket gericht aan Ernest Ivraine, Esq., en met onmiskenbare tekenen die aangeven dat het ver over de zee had gereisd, over het land door vele landen, van India naar het voormalige huis van zijn schrijver, Engeland. "Ik laat je het lezen," zei Mina, die merkte hoe ijverig hij het briefje vasthield; en dankbaar om weg te komen, zelfs voor een paar minuten, haastte ze zich uit het appartement, en ging langzamer naar de kamer van haar moeder, om de zeer volhardende dame te informeren dat hun bezoeker op de lange termijn in staat was om naar boven te komen, en had eigenlijk de dappere onderneming volbracht. “Wel, mijn lieve, ik zal hem rechtstreeks zien,” zei mevrouw Frazer, hoestend op een geniaal manier, wat duidelijk bewees dat ze aan griep leed. “Wat in de wereld, kind, maakt je er zo bleek uitzien?” voegde ze eraan toe en keek langzaam naar Mina van onder de linnen van een meest dameachtige en morgenhoed; “Ik was nooit bleek op je leeftijd; ik weet zeker dat ik niet zo ben, zelfs nu;” en de weduwe keek meedogenloos naar de spiegel, zoals haar gewoonte was wanneer ze een handige gelegenheid had om zichzelf te bewonderen, terwijl Mina antwoordde, "Ik ben altijd bleek, weet je, mama, en bovendien voel ik me niet goed, wat ik vermoed dat het me 279 keer bleker maakt dan normaal; ik ben niet sterk geweest voor een goede tijd in het verleden." Het was ongeveer de eerste keer in haar leven dat het meisje ooit had geklaagd over lichamelijke ziekte, en misschien was het dit feit dat haar moeder ertoe bracht haar even naar te kijken voordat ze antwoordde. "Ja, dat is precies wat Malcolm deze ochtend zei, en hij wil dat ik je een beetje met hem naar Craigmaver laat gaan, wanneer ik beter ben en je oom terugkeert; maar ik zie echt niet hoe je me kunt verlaten." Mina strekte beide handen uit en smeekte haar moeder, terwijl ze riep: De lucht van de Highlands zal me nieuw leven geven; ik voel me bijna alsof ik zou sterven van overmatige vreugde om die plek nog een keer te zien. “Wat een vreemd onbetaalbaar wezen ben je, Mina,” zei haar moeder, met een verwarde maar ontevreden lucht; “ik kan me niet voorstellen waarom je die verschrikkelijke plek zou willen, mijl en mijl van een stad, waar er niets is om te zien of te horen of te kopen, en niemand om te praten. 280 "Als hij dit niet meer kan zien, dan is er een dood aas om te horen!" echoerde mijn Mina, en dan ontstonden de langdurige rotsende liefdes en verlangens van haar ziel, en hij viel op het oor van iemand die haar niet kon begrijpen, en die het nooit had gedaan. "Niets om te zien! oh! moeder, denk hierover, en dan daarover; denk aan de heuvels en de heather en de pijnbomen en de vrije lucht op de top, denk aan de tuin van Craigmaver, gevuld met bloemen en vogels en geuren, waar, zelfs in de winter, de zon altijd schijnt te schijnen; denk aan het uitzicht in het stille kleine meer, en dan aan dat; denk aan de valleien daarbuiten, en aan de bergen die op de top stijgen, totdat Tijdens de voortgang van deze snelle zin was er een kleur in het meestal bleke gezicht verschenen, en de donkere ogen werden bevochtigd met tranen toen Mina eindigde. “Je bent gewoon je vader weer, kind,” zei mevrouw Frazer, en de weduwe zuchtte diep toen ze deze aankondiging maakte, blijkbaar beschouwd Mina’s gelijkenis met haar overleden echtgenoot een vreselijk ongeluk. “Maar mag ik met Malcolm?” bleef Mina, een wilde vreugde en een grote angst strijden om meesterij in haar borst; “mag ik niet, mamma?” “Ik weet het niet, ik kan het niet zeggen,” antwoordde mevrouw Frazer, onduidelijk, die mogelijk sneller had kunnen reageren op het verzoek als haar dochter niet zo extreem bezorgd was om het te krijgen; “we kunnen erover zien wanneer uw oom naar huis komt.” "Hij moet hier morgen of de volgende dag zijn", zei Mina. 282 "Ik ben er zeker van dat ik dankbaar ben om het te horen, voor de verantwoordelijkheid om alleen in het huis te zijn met die arme invalide voelde ik me het meest verschrikkelijk; inderdaad is het beslissend schadelijk geweest voor mijn gezondheid," zei de weduwe, die haar sympathie voor Ernest in woorden had laten verdampen sinds de eerste avond dat haar zoon hem naar de ontbijtzaal bracht, tot nu toe, toen hij alleen in de kleedkamer zat; "en, Mina, je had beter de trap opnieuw moeten laten dalen en hem mijn complimenten te geven en te zeggen hoe blij ik ben om te horen dat hij zo veel sterker is, en dat ik hem nu hoop te zien;" in overeenstemming met welke moederschap het meisje de trap afdaalde en terugkeerde naar het appartement waar Hij begon bij haar woorden, en haastte zich om de kranten op te krommen, antwoordde "nee", zo abrupt, dat Mina, bang dat ze hem had geïrriteerd, geen verdere vraag stelde, maar, het tekenen van een borduurwerk in de buurt van haar, begon te werken zonder de boodschap van haar moeder te leveren. Ze kon Mr. Ivraine niet begrijpen; ze had heel veel spijt van hem gehad en alles gedaan wat in haar macht lag om zijn lijden te kalmeren en hem weer gezond te maken; en in het begin, toen hij zwak en bijna hulpeloos op de bank in de eetkamer lag, leek het alsof ze waarschijnlijk goed genoeg zouden gaan; maar op een ongelukkige dag verwierp hij haar op de meest onbedoelde manier, maar nog steeds volledig, en Mina herstelde nooit een dergelijke schok. Mevrouw Frazer en haar dochter zaten, om hun gast te complimenteren, in het appartement waar John Merapie na zijn diner en portwijn een comfortabele nachtrust had gehad, de weduwe vermaakte de invalide met een aantal van de nieuwste modieuze intelligentie, die ze dacht dat het op hetzelfde moment interessant en grappig zou kunnen blijken, toen, tijdens een van de luiken in haar verstandige gesprek, de heer Ivraine zich tot Mina wendde, die al twintig minuten stil was gezeten als een standbeeld, en vroeg of ze zo vriendelijk zou zijn om een brief aan zijn vader voor hem te schrijven. “Je ziet,” voegde hij eraan toe en keek naar zijn arm, “het is een plicht die ik zelf niet kan vervullen.” Meest oprecht antwoordde Mina dat ze erg blij zou zijn, en, onmiddellijk het produceren van schrijfmateriaal, trok ze een stoel en tafel in de buurt van de bank en zat een minuut of twee te wachten, met een pen in haar hand, klaar om te schrijven wat hij zou kunnen dicteren. ‘Ik geloof dat ik je, mevrouw Frazer, niet zal storen; misschien zou je broer het voor mij schrijven.’ Waarom ze dat voelde, wist ze niet precies; maar het effect van de eenvoudige zin was zo dat, terwijl Malcolm en mevrouw Frazer, en zelfs mevrouw Caldera, opgroeiden tot de vreemdeling, en hij op zijn beurt, kwam om vrij en gemakkelijk met hen te praten, de twee nauwelijks met elkaar gesproken tien keer in de loop van de dag, want ze fantasieerde dat hij trots en streng was; en hij, in de verbeelding kon ze zich zorgen over niets dat geen directe invoer uit Schotland was, kende zijn eigen positie, en voelde, bovendien, hoe gevaarlijk een groot deel van zijn gedachten ze bezet, zeldzaam veel associatie met, en gehouden weg van haar, mannen met sterke geesten houden weg van dingen en mensen die, hoewel ze lang in de buurt zijn, ze vrezen voor hun eigen En dus kon Mina de stille, niet-communicatieve man niet begrijpen, en dacht, daarom wilde hij niet onderbroken worden in zijn meditaties, ze sloeg haar hoofd over haar werk, en, terwijl de snelle naald zich versnelde, gaf ze zich aan aangename verbeeldingen over haar bezoek aan het Noorden en ontmoetingen en groeten met de nooit te vergeten vrienden die daar woonden. Ondertussen zat Ernest Ivraine, een donkerder en droevigere schaduw dan ooit, op haar te kijken; voor het eerst in zijn leven kwam hem jaren eerder een twijfel over de voorzichtigheid van zijn keuze voor; voor de honderdste keer voelde hij de verslappende slavernij van zijn positie ondraaglijk: hij was ziek van de vrijheid om te handelen zoals hij genoemd had, om te spreken zoals zijn hart hem aanmoedigde. Want zonder zijn hulp had Henry erin geslaagd; het dappere hart en de sterke arm hadden uiteindelijk overwonnen en hun eerlijke mannelijke bezitters roem, staat, vergelijkbare rijkdom gebracht. Daar lag de brief voor hem, nauwelijks leesbaar met de vrolijke woorden van vervulde hoop, van dankbare verheuging, met aansporingen aan zijn broer om te komen en hetzelfde te doen, met zinnen van genegenheid en dromen van nog hoger fortuin; daar lag het, en daar lag ook het geld dat Henry nu niet nodig had om hem te helpen in zijn opkomst, en Ernest keek afwisselend naar hen en Mina. Het is gemakkelijker – oh, woede voor de ziel van de mens! – te huilen met degenen die huilen, dan zich te verheugen met degenen die zich verheugen: het is gemakkelijker om de hand van een vriend in verdrietige sympathie te kloppen, dan hem in hartelijke felicitaties te wrijven; want verdriet is zo eeuwigdurend een bezoeker van de harten van de meesten, dat de komst ervan tot die van een ander slechts lijkt de akkoorden van gehechtheid dichterbij te trekken, en om dezelfde droevige melodie in grotere harmonie te laten trillen, terwijl – zo tegenstrijdig is de menselijke natuur, dat een struikel van vreugde, de borst van een zelfs dierbaar geliefde, negentien keer van de twintig een gevoel van pijn Ernest Ivraine had geleden en bedroefd voor en met Henry; met al de intensiteit van zijn natuur hield hij van zijn broer; hij had verlangd naar hem om groot en gerespecteerd en gelukkig te zijn; en toch nu, toen succes haar heldere glimlach op het pad van de jongere broer gooide en een soort zonnig spoor voor hem ver in de toekomst gooide, was het eerste gevoel van Ernest spijt, niet dat Henry gelukkig was, maar dat zijn eigen lot niet zo was. "Goede hemel!" dacht hij, "wat een ellendige woonplaats onder de putten mij heeft moeten hebben gemaakt, wanneer ik niet voel dat mijn hart gebonden is aan triomf om te horen dat Henry eindelijk klimt, en zonder mijn hulp."En Ernest krommde de brief op, en probeerde het en het rebellische gevoel aan de kant te zetten, terwijl hij met haar sprak die de oorzaak was van de laatste, want ze had hem verlangen en dorst naar vrijheid en succes gemaakt, zoals hij nog nooit eerder had gedaan voor het besparen van goud. “Miss Frazer,” begon hij, en de sterke inspanning die hij maakte om zijn emoties te beheersen maakte hem een beetje zwaarder en sterker dan ooit tevoren: “Miss Frazer, ik geloof dat ik binnenkort dit huis moet verlaten, waar ik zoveel vriendelijkheid heb ontvangen en –” “Oh, nee!” onderbroken Mina, met een gelukkiger blik in haar gezicht dan Ernest daar ooit had gezien – ze had gedacht aan de zon op de Schotse heuvels, maar hij wist dat niet; – “oh, nee! “Maar ik ben nu veel beter, dank God!” zei Ernest, “en ik voel dat ik me niet meer kan bemoeien. "We zullen blij zijn dat je blijft totdat het heel veilig voor je is om te reizen, hoe dan ook," interposeerde Mina. "We hebben allemaal spijt dat we niet 288able zijn om je comfortabeler te maken," voegde ze toe in een enigszins aarzelende toon; "deze plek is zo droevig en dom, het is niet goed voor een invalide." Ernest reflecteerde mentaal, het was een soort hemel in vergelijking met zijn eigen huis, en zuchtte als hij dat deed. ‘Heeft u dan niet van Belerma Square?’ zei hij, na een momentje pauze. “Nee,” antwoordde Mina kort; en het “Nee” was, zoals Malcolm in sommige gevallen zou hebben goedgekeurd, besloten. ‘Niet in Londen?’ vervolgde Ernest. ‘Zelfs niet in Londen’, gaf ze toe. ‘Niet eens Engeland?’ vroeg hij, in de vorm van een finale. Een soort verward blik kwam voor een moment over het gezicht van het meisje, maar dan antwoordde ze eerlijk gezegd: "Het zou niet heel beleefd zijn om je te zeggen dat ik Engeland niet leuk vind, zeker omdat ik er zo weinig van weet; ik ben niet zo dol op je land, het is waar, maar ik zou het beter willen als ik mijn eigen land niet zo liefhad." “Dan zou je niet willen dat je je leven hier doorbrengt?” “Hier, nee!” antwoordde ze. “Ik wens dat mijn oom met pensioen zou gaan en een landgoed zou kopen in de Highlands, maar hij denkt dat er geen plek zo aangenaam is als Londen, en ik kon het nu niet verdragen om altijd weg van hem te zijn: dat is de ergste van de verwijderingen, men kan niet elke vriend die men wegneemt meenemen, noch al het gewenste bij elkaar verzamelen: dat zijn de gelukkigste die leven en sterven en altijd op één plek blijven.” “Als ze zich zorgen maken over die plek,” voegde Ernest eraan toe. “Iedereen houdt van de plaats waar hij is geboren,” zei Mina. “Sommigen vinden het juist om die reden niet leuk,” antwoordde Ernest gedurfd; “maar,” voegde hij eraan toe, de stroom van het gesprek zeer abrupt terug in de koers van waar hij het zelf had afgeleid, “ik vrees dat uw oom zal denken dat mijn lange ziekte uw geduld volledig heeft uitgeput, en dat mijn langdurige bezoek volkomen onredelijk en ongerechtvaardigd is geweest.” “Wanneer je niet in staat was om weg te gaan, of je het nu wilt of niet,” zei Malcolm, die op tijd naar de kamer was gekomen om de conclusie van de voorgaande zin te halen. “Ah, je kent mijn oom niet; hij zal zeggen dat het brengen van je hier de eerste verstandige actie is die hij in de afgelopen jaren heeft gedaan, en hij zal toevoegen, hij hoopt dat je dit huis zult beschouwen totdat je goed genoeg bent om terug te keren naar een betere; en hij zal je vragen of we je zo goed hebben verzorgd als iemand anders, behalve je eigen familieleden en hij zelf, had kunnen doen; en hij zal spijt hebben van zijn afwezigheid uit Londen in het begin van de lente, heel zeker dat hij je twee keer zo comfortabel had kunnen maken als zijn neefje van een ne Na afloop van welke veilige en gastvrije uitnodiging aan zijn Schotse Malcolm Frazer zong in een lichte stoel, terwijl Ernest, voor wie de oorzaak van Mina’s ongewenste vrolijkheid en communicativiteit niet langer een raadsel was, bedroefd dacht over de plaats waar hij zou wonen toen ze over de Highland-bergen wandelden; en zijn hart werd zwak en ziek terwijl hij dat deed. Château in Spanje

Over HackerNoon Book Series: We brengen u de belangrijkste technische, wetenschappelijke en inzichtelijke public domain boeken. Dit boek is onderdeel van het publieke domein. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. Release datum: februari 14, 2026, van https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 