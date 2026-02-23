Wakati mafanikio yanakuja haraka sana kuokoa moyo

Astounding Stories of Super-Science Februari, 2026, na Astounding Stories ni sehemu ya HackerNoon's Book Blog Post mfululizo. Unaweza kuruka kwenye sura yoyote ya kitabu hiki hapa. Hadithi ya kushangaza ya Super-Science Februari 2026: Mawao na Fens, tomo 1 ( ya 3) - Sura ya XIV Ernest anaanza kuelewa thamani ya maisha Kwa mujibu wa J. H. Riddell Riddell Miaka mitatu baada ya matukio yaliyotajwa katika sura ya mwisho, Ernest Ivraine, mkono wake wa kulia katika kifungo na uso wake mwanga zaidi na mdogo kuliko hapo awali, alikwenda kwenye ngazi kubwa ya nyumba ya Mr. Merapie na hewa ya mtu ambaye aliona hata jitihada hii ndogo kuwa shida kubwa; na, kwa kweli, alifanya hivyo, kwa sababu alikuwa bado dhaifu na mwenye maumivu. Kwa siku nyingi kabla, kwa kweli, Dr. Richards aliruhusiwa kupita barabara na kubadilisha chumba chake mwenyewe kwa chumba cha chakula cha furaha zaidi; lakini sasa, kwa mara ya kwanza, alikuwa akijaribu hatua ya ujasiri ya kufikia chumba ambacho Mrs. Frazer alikuwa ameweka alama ya ladha yake, na alihisi uchovu kulingana na hilo. Alikuwa anashangaa jinsi ya kamili kwa wiki chache chache kilichomwabudu, na ilionekana kama, mpaka wakati huo, hakuwahi kuhisi nusu kwa nguvu jinsi ya kipekee ilikuwa kwamba sasa, kwa njia ya mtindo, anapaswa kuwa na watu ambao majina yake yalikuwa hayajui miezi iliyopita; ambao bado alikuwa anajua kitu kimoja; ambao walikuwa wageni kamili kwa ajili yake, lakini ambao, hata hivyo, walilazimika na kuangalia na kumlinda na kumlinda, kama kwamba alikuwa mke wa karibu na mzuri; ambaye alikuwa mwema kwake kuliko rafiki yeyote aliyeweza kuwa na ulimwenguni, isipokuwa Henry, na ambaye kwa uwezekano wowote wa binadamu alikuwa, chini ya Usimamizi, njia ya kuokoa maisha yake. Je, ni kwa ajili ya maisha, ni kwa ajili ya kuwa na shukrani? Ernest alipofungua mlango wa chumba cha kuhifadhi na kuingia katika chumba ambacho, akiwa huru, alihisi kuwa alikuwa na uhuru kamili wa kujitolea kabisa, na, kulingana na hayo, alichukua mamlaka ya moja ya divai ya kale Mrs. Frazer alikuwa "kuja" katika Damascus, na kuboreshwa, mapema baada ya kuwasili kwake katika Uwanja wa Belerma, na kupanua mtu wake mwepesi kwa muda wote juu yake, alianza kuimba. kuhusu matukio ya wiki tatu zilizopita. kwa ajili ya Inawezekana hawakuwa wengi, lakini walikuwa muhimu: Kwanza, kulikuwa na yeye, Ernest Ivraine, ambaye kwa miaka iliyopita hakuwahi kujua ugonjwa wowote, - badala ya ugonjwa wa kawaida, moyo wa moyo, - mgonjwa usio na tabia, ambaye alijifunza kuwa na shida ya kuongezeka hata mkono wake usio na majeraha juu ya kichwa chake, ambaye, licha ya mapenzi yake mwenyewe na jitihada za daima za daktari Richard, ataendelea kumwogopa milele kwa kuhifadhi maumivu ya kawaida, isiyo na msimamo, ambayo hakuwa na uwezo wa kazi ndogo ya aina yoyote, na akamfanya kujisikia mpumbavu na upole, licha ya jitihada mbalimbali za kujiondoa na kujaribu kuwa, kama alivyosema mara kwa mara kwa Malcolm Fra Kisha, mahali pengine, yeye, mwana wa kwanza wa mfalme wa Lincolnshire mwenye hasira, alikuwa amefanya ndoto ya rafiki kwa mtoto asiyekuwa na wasiwasi, ambaye alijifunza mwenyewe kama utotoni wa kundi kamili la wakulima wa juu wa zamani, na kila aina ya majina ya Kikristo, ambayo Highlanders, ilionekana, kutokana na maelezo ya Malcolm, alikuwa mkubwa katika nchi kabla ya Ben Nevis alisikika; na alijua, kwa kitu cha uhakika zaidi kuliko madai ya wazee wa kijana wa Scotchman, kwamba yeye alikuwa mgeni katika nyumba ya bibi wa Malcolm wa Kiingereza, ambaye alikuwa akiishi katika sehemu mbaya sana ya London, ambaye alikuwa mfanyabiashara, pengine alikuwa tajiri sana, na ambaye hakuwahi kuona, kutokana na kutokuwepo kwake kwa muda Na kama "matukio" yalikuwa yamekamilika hapa, hakuna hata mojawapo ya hayo yanahitajika kuwa yamechapishwa, kwa sababu mikono yaliyovunjika yatafunguliwa, na vichwa vilibadilika, na nguvu itarejeshwa, na mzunguko, baada ya udhaifu wa muda, utachomwa haraka kama ilivyokuwa kawaida; na kwa nini nyumba yenyewe ilikuwa na urahisi zaidi kuliko Paradise, jengo na mikutano yalikuwa si ya kina wala ya kuvutia sana ili kuifanya matarajio ya mapumziko ya haraka kuonekana kabisa yasiyowezekana; na yeye alihisi kwamba anaweza kuacha faragha na Mrs. Frazer na Miss Caldera bila sauti ya kuanguka; na kwa nini nyumba yenyewe ilikuwa na urahisi zaidi kuliko Paradise, jengo na mikutano yalikuwa mara Mwanamume mwenye upendo mwingi wa jua alikosa macho yake ya kusisimua na akaanguka bila matumaini wakati alikosa kutambua ukweli mbaya kwamba alikuwa ameanza kutunza kitu kimoja isipokuwa Henry, ndugu yake; kwamba alikuwa amefanya hatua moja tu ya haraka kutoka uhuru wa moyo hadi huzuni ya roho; kwamba huduma mpya, jaribio jipya lilijengwa kwa ajili yake na msichana mdogo mweupe, ambaye, kwa miaka mingi, alikuwa akijitunza na kuangalia kama sehemu ya furaha yake wakati wa ugonjwa wake, na alionekana kuwa na hofu ya kusema maneno kumi peke yake wakati wa kurejeshwa; ambaye, chini ya yote katika nyumba, aliondoka kwa taarifa yake, au alijaribu kumfukuza kutoka kwa silaha ya hifadhi ya kimya, ambapo, Ingawa alikuwa mdogo sana na mgonjwa, Ernest, wakati mwingine, alionekana, kama vile mtiririko wa uhai ulivyotembea kwa uhuru zaidi kupitia muundo wake katika mazingira salama zaidi ya London kuliko ilivyokuwa kawaida kufanya miongoni mwa mafuriko ya “nyumbani;” na hata wakati alipokuwa akipiga kelele juu yake, hakuweza kuficha kutoka kwa mwenyewe ukweli kwamba hisia bora kuliko upendo wa dhahabu, au hamu ya kutaka kifo cha baba, alikuwa amepata, upendo, na kwa kweli upendo, kwa Mina Frazer. Ernest Ivraine alihisi kuwa ameharibika kutunza, na ingawa akamwambia moyo wake wa uasi kwamba yeye sio na kamwe hawezi kuwa kitu chochote kwa ajili yake, moyo wake bado hakukataa kuamini kauli hiyo. “Ndugu yako haionekani kuwa na nguvu sana,” alikuwa akimwambia Malcolm siku moja; na jibu ambalo lilirejeshwa kwa uchunguzi huu liliwaathiri zaidi kuliko angeweza kutambua. "Hakuna," alisema Malcolm, ambaye daima alijipenda kuzungumza juu ya "klan yake," "anapigana na kuugua nyumbani na macho ya jirani zetu huko. hewa ya Kiingereza haijawahi kufanana naye wala kamwe itakuwa; mwili wake ni hapa na moyo wake ni huko: lakini wakati wowote mjane wangu anakuja, nina nia ya kwenda mwenyewe na kuchukua kwa Highlands. " “Hakuna haja ya kukaa kwa muda mrefu, hata hivyo,” Ernest akasema kwa haraka; kisha akiongeza kwa utulivu zaidi, “Mrs. Frazer hakuweza kufanya bila yake.” “Na mimi,” alitoa kijana huyo, akiinua mavazi yake na hewa ya kujitolea, ambayo ilionyesha Ernest kwamba alijua kwamba anapaswa kukosa zaidi. “Oh, hakuna! si kwa muda mrefu, angalau, si kwa sasa; wakati nilipokuwa mzee na nimeona kidogo zaidi ya ulimwengu na kujisikia uchovu wa msisimko na aina hiyo ya kitu, pengine nitaishi huko, kununua mali (ambayo natumaini utafika na kuchoma), na kuwa, kama bibi yangu, mfalme mdogo katika baadhi ya mbali Highland 273principality; lakini sasa, unajua, mimi ni zaidi ya ‘vitabu nyeusi’ hapa, na nataka kuwa nje ya macho ya St. Paul na aina hiyo, mpaka upepo uondoke. Ni nini anaweza kuwa na Mina Frazer, dada wa mfanyabiashara tajiri wa Lincolnshire, na upungufu wake wa ufalme na mapungufu yake, uhusiano wake wa zamani wa nguvu, upungufu wake usio na kushinda kwa nchi ya mama yake, hamu yake ya kutisha ya kukutana na milima na miamba na milima ya nchi yake nzuri! Ni nini anaweza kuwa na yeye, ambaye macho yake yalikuwa yamechoka kuangalia juu ya miamba na mawe na mashamba ya chini, kufanya na mtu ambaye wakati wa utotoni aliona hali ya ujasiri wa nchi ya mama yake mpaka alipokuja kuomba uhusiano na hilo, na kujisikia kuwa ni aina ya kifo kuishi mbali na maji ya haraka na kueneza mawe na mawe na mawe na mawe! Kwa nini yeye, ambaye jamaa wake alikuwa na uchafu na u Zaidi sana—mtu ambaye anapaswa kukumbuka, kuendesha kumbukumbu ya kusikitisha kurudi Paradiso, ndoto ya siku za baadaye, kuona kwa muda mrefu, kushangaa kuhusu.Alikwenda kurudi kwa Highlands pamoja na Malcolm, ndivyo, na kukaa huko, pengine, na kupoteza maneno ya chuki ambayo alikuwa akamvutia kwanza kwake: kwa muda, pengine, alifunga ndoa na kuwa mpenzi wa nyumba nzuri ya Scotland, wakati yeye alikuwa amekuwa daima mnyororo na pinning katikati ya mafuriko ya kutisha yanayohusisha ngome ya kale ya mawe ya dhahabu aliyemwita, tangu utoto, "nyumbani." “Ninapaswa kuondoka,” Ernest akamwambia kwa sauti ya nusu, wakati ukweli wote ulipofika juu yake; na yeye akasimama juu ya mwamba mmoja na kuangalia bila matumaini kwenye dirisha, kama kwamba zaidi ya hilo kulikuwa na uhuru wa huduma, kama kwamba kwa njia hiyo alikuwa anapendekeza kufanya njia yake ya mwisho ya kuondoka, “Ninapaswa kwenda.” Inawezekana, kwa kweli, kwa muda fulani alikuwa nafikiri kufanya hivyo, lakini asili iliyokithiri ilimwaga mkono wa kushikilia juu yake, akamficha macho yake na aina ya nusu ya giza, na tena Ernest akaanguka nyuma kwenye sofa, akijisikia kwamba kitu chenye nguvu zaidi kuliko mapenzi yake - haja ya dhati, kwa kujua - alimfunga huru ndani ya nyumba hiyo. Kisha, wakati msisimko wa muda uliokuwa umepita, na aina ya utulivu ambao udhaifu mkubwa daima ulisababisha ulikuwa umefanikiwa, mtu asiye na uwezo alijua kwamba kulikuwa na watu katika nyumba ya karibu wakizungumza pamoja kwa hamu na kwa haraka. Kulikuwa na milango tu ya kuunganisha Ernest kutoka kwao—milango ya kuunganisha lakini imekamilika kabisa—na maneno machache ya mwisho ya mazungumzo yaliyosemwa kwa kifungo cha juu kabisa, maneno yake yalikwisha mara moja katika akili yake. "Niliwaambia kwa uhakika mara moja kabla," ilikuwa kauli ya kwanza ya haraka aliyosikia, "na nataka uelewe wazi kwamba sasa ni ya mwisho." “Nendeni mkaweke alama za mipaka mkishamaliza sasa muwaeleze wananchi ni umbali wanapaswa waache kutoka kwenye hizo alama zenu na muwaelimishe kwamba hiyo ndiyo buffer zone. “Wewe ni mzuri sana,” alisema Mina, na kitu cha ajabu ambacho kilionekana kama kizuizi; na, akipiga mlango akisema maneno haya kwa sauti ya hasira, akamwona Bwana Ivraine, ambaye, labda, hakuwahi, wakati wote wa maisha yake, kujisikia mwenyewe kuwekwa katika hali mbaya kama hiyo. “Natumaini unajisikia vizuri zaidi, Bwana,” alisema Bw Westwood, ambaye, baada ya kutambua mwanzo wa ghafla wa Mina alipokuwa akipita kifungo cha chumba viwili, alikuwa amemfuata ndani, na sasa alikuwa mtu pekee asiye na aibu aliyehudhuria. “Hakika, shukrani sana,” Ernest akajibu, akitoa msamaha mbaya sana kwa tabasamu iliyoanguka juu ya uso wake wa kiroho; “lakini bado ni mdogo kidogo, lakini nitakabiliwa na hilo katika siku moja au mbili.” “Tunatarajia kukutana nawe tena kwa muda mfupi,” mshirika wa Bw. Merapie, akasema, na hali ya wasiwasi; “lakini umekuwa mgonjwa sana, na mambo haya hayapaswi kufutwa mara moja.Nadhani siwezi kufanya chochote kwa ajili yako katika jiji. 277 “Usiogope uchafu wako,” Ernest alifikiri, aina ya hisia ya kukata tamaa iliyoenea hata kwenye vidole vya mkono wake wa kulia, wakati maneno haya yaliyo juu yalikimbia masikio yake; wakati Mina, akiangalia kwa hasira kwenye uso wa Mr. Westwood, akasema kwa kifupi, “Nitaenda;” na, inaonekana, si mdanganyifu au kushangaa sana na kile kilichotokea, Bwana Westwood alijibu kwa kifupi, “Nitaendelea.” Msaidizi huyo akasimama mbele ya mtu asiyekuwa na hatia, akasimama kwa haraka katika ofisi ya “Merapie na Westwood,” akitoa ahadi ya kila aina ya mapumziko dhidi ya “upendo wake wa kike” usio na hisia, na akataka, kwa sababu hakuna sababu nzuri sana, isipokuwa, labda, kwa sababu alikuwa amepotea kabisa, kwamba “mchanga huo wa Lincolnshire uliokithiri ulikuwa ‘kuamuliwa’ badala ya kutibiwa na Dr. Richards mdogo wa kutisha,” ambaye alisema mwana wa baroni alikuwa na katiba kama mwitu, ambaye angeweza kudumisha utumwa wa miaka elfu moja; taarifa ambayo Ernest alikuwa karibu amepiga kelele, kama alivyotafakari kwamba ilikuwa kutoka upande wa nyumba ya baba yake katika urithi “hili kutokuwa na uwezo wa kuua ya mbele Kulikuwa na mapumziko ya ajabu kwa muda mfupi baada ya Mr. Westwood kuondoka chumba, wakati ambapo Mina aliona mavazi, na uongo juu yake; lakini kabla ya kuwa na muda wa kurejesha kutosha kutoka kwa aibu yake ili kuunganisha sentensi, au kusema uchunguzi mmoja wa kawaida, barua hiyo ilitoa msaada wa 278 kwa wote wawili, katika fomu ya mfuko unaoangalia unaoelekezwa kwa Ernest Ivraine, Esq., na kuwa na ishara isiyo na shaka zinaonyesha kwamba alikuwa amefika mbali bahari, juu ya nchi nyingi, kutoka India hadi nyumba ya awali ya mwandishi wake, Uingereza. “Nitawaacha kusoma,” akasema Mina, akifahamu jinsi alivyochukua barua pepe kwa hamu; na akishukuru kwa kuondoka, hata kwa dakika chache, akageuka haraka kutoka kwenye chumba, akasimama kwa polepole hadi chumba cha mama yake, akamwambia mwanamke mwenye uvumilivu wa kutosha kwamba mgeni wao alikuwa na uwezo wa kuja juu, na kwa kweli alikuwa amefanya jitihada za ujasiri. “Ndiyo, mpenzi wangu, nitaondoka na kumwona moja kwa moja,” alisema Mrs. Frazer, akapiga kwa njia ya kawaida, ambayo ilionyesha wazi kuwa alikuwa na ugonjwa wa mafua. “Kwa nini ulimwenguni, mtoto, unakufanya kuonekana kama mwanga?” aliongeza, akiangalia kwa makini Mina kutoka chini ya mipaka ya shaba ya mwanamke mzuri na kuwa mnyororo wa asubuhi; “Sikuwahi kuwa mwanga katika umri wako; nina uhakika kwamba sikuwa hivyo hata sasa;” na mke aliondoka kwa makini kwenye kioo, kama ilivyokuwa kawaida yake kila wakati alipokuwa na fursa nzuri ya kumkumbuka mwenyewe, wakati Mina alijibu, “Mimi daima ni mpumbavu, unajua, mama, na zaidi ya hayo, mimi si kujisikia vizuri, ambayo nadhani hufanya 279be mpumbavu kuliko kawaida; Sikuwa na nguvu kwa muda mrefu uliopita.” Ilikuwa ni mara ya kwanza katika maisha yake msichana alikuwa na malalamiko ya ugonjwa wa mwili, na, labda, ni ukweli huu kwamba alichukua mama yake kuangalia kwa muda kabla ya kujibu, “Ndiyo, ndivyo Malcolm alikuwa akisema asubuhi hii, na anahitaji mimi kuruhusu wewe kwenda Craigmaver pamoja naye kwa muda kidogo, wakati mimi ni bora, na bibi yako kurudi; lakini kwa kweli si kuona jinsi unaweza kuondoka kwangu.” Kisha akamwomba mama yake aende kwa mikono yake yote mawili. “Nendeni mkaweke alama za mipaka mkishamaliza sasa muwaeleze wananchi ni umbali wanapaswa waache kutoka kwenye hizo alama zenu na muwaelimishe kwamba hiyo ndiyo buffer zone.Nendeni mkaweke alama za mipaka mkishamaliza sasa muwaelimishe kwamba hiyo ndiyo buffer zone. “Wewe ni mtu wa ajabu na asiyejulikana, Mina,” mama yake, akasema, na hali ya ajabu lakini isiyo na furaha; “sikuweza kufikiri kwa nini unapaswa kuipenda mahali pa ajabu, maili na maili kutoka kwa mji, ambapo hakuna kitu cha kuona au kusikia au kununua, na hakuna mtu wa kuzungumza. 280 “Hakuna kitu ambacho kinachokipenda kwa sababu ya moyo wangu!” akasema Mina, na kisha mapenzi ya muda mrefu na matumaini ya nafsi yake yameenea, na kuanguka juu ya masikio ya mtu ambaye hakuweza kuelewa, na ambaye hakuwahi kufanya hivyo. “Hakuna kitu ambacho kinachoweza kuona! oh! mama, fikiria hili, na kisha kuhusu hilo; fikiria milima na heather na pini na upepo juu, juu ya kiwango cha juu, mpaka upepo wa hewa safi; fikiria bustani huko Craigmaver, ilionekana kukutana na mbingu, na kupoteza mbinguni, ambapo hata katika majira ya baridi jua lilionekana daima kuangaza; fikiria upepo wa upepo ambapo maji yamechomwa katika njia zangu; nadhani kwamba Rangi ilikuja kwenye udongo wa kawaida mdogo wakati wa kuendeleza kauli hii ya haraka, na macho ya giza yalikuwa yamefunikwa na machozi wakati Mina aliishia. “Wewe ni baba yako tena, mtoto,” alisema Mrs. Frazer, na mke wa kike alijikuta kwa kina wakati alipokuwa anatoa taarifa hii, bila shaka akichukulia mfano wa Mina na mume wake aliyekufa ni bahati mbaya. “Lakini ninaweza kwenda pamoja na Malcolm?” alisisitiza Mina, furaha ya ajabu na hofu kubwa ya kushindana kwa udhibiti katika tumbo lake; “Je, siwezi, mama?” “Sijui, siwezi kusema,” mke Frazer akajibu kwa usahihi, ambaye pengine angeweza kufikia ombi hilo kwa haraka zaidi kama binti yake hakuwa na wasiwasi sana kwamba itatolewa; “tunaweza kuona kuhusu hilo wakati mjomba wako anakuja nyumbani.” "Alikuwa hapa kesho au siku inayofuata," alisema Mina. 282 “Mimi nina uhakika ni shukrani kusikia, kwa ajili ya wajibu wa kuwa peke yake katika nyumba na maskini ugonjwa nilihisi kuwa mbaya zaidi; kwa kweli imekuwa hatari sana kwa afya yangu,” akasema mke, ambaye aliruhusu upendo wake kwa Ernest kutoweka kwa maneno tangu jioni ya kwanza mwanawe alichukua katika chumba cha mchana chumba cha mchana, hadi sasa, wakati yeye mwenyewe ameketi katika chumba cha kulala; “na, Mina, unapaswa kwenda chini ya ngazi tena na kumpa barua yangu na kusema jinsi ninafurahia kusikia kwamba yeye ni nguvu sana, na kwamba nina matumaini ya kuona sasa;” kulingana na ambayo utaratibu wa mama msichana aliondoka chini ya ngazi na kuingia tena katika chumba ambako aliondoka Mr. Ivraine, Alianza kwa maneno yake, na kwa haraka kuharibu magazeti, akajibu "sio", kwa ghafla sana, kwamba Mina, kwa hofu ya kuwa alikuwa amehuzunisha, hakutaka kuuliza swali zaidi, lakini, akichanganya ramani ya utaratibu karibu naye, alianza kufanya kazi bila kutoa ujumbe wa mama yake. Yeye hakuweza kuelewa Mr. Ivraine; alikuwa na kusikitisha sana kwa ajili yake, na alifanya kila kitu ambacho kilikuwa katika uwezo wake kupunguza mateso yake na kurejesha afya yake; na, kwa mara ya kwanza, wakati mdogo na karibu kutokuwa na nguvu, alikuwa ameketi juu ya sofa katika chumba cha chakula, ilikuwa inaonekana kama kwamba walikuwa na uwezekano wa "kuendelea" vizuri; lakini siku moja mbaya alikataa yeye kabisa, lakini bado kabisa kabisa, na Mina kamwe kurejesha shock ya aina hiyo. Ms Frazer na binti yake walikuwa wameketi, kwa kumshukuru mgeni wao, katika chumba ambapo John Merapie alikuwa amekuwa na kawaida ya kupumzika kwa urahisi baada ya chakula chake cha jioni na divai ya bandari, mke wa kike akijaribu kufurahia wasio na uwezo na uzoefu wa kisasa, ambayo alidhani inaweza kuonekana mara moja ya kuvutia na ya kufurahisha, wakati, katika moja ya mazungumzo yake ya busara, Bw Ivraine alikuja na Mina, ambaye alikuwa ameketi kimya kama sanamu kwa muda wa dakika 20 kabisa, na akamuuliza kama angeweza kuandika barua kwa baba yake. “Unaona,” aliongeza, akiangalia mkono wake, “ni wajibu mimi si uwezo wa kufanya mwenyewe.” Kwa uaminifu zaidi, Mina alijibu kwamba angependa kuwa na furaha sana, na, mara moja kuzalisha vifaa vya kuandika, alichukua kitabu na meza karibu na sofa na akasimama kwa dakika moja au mbili kusubiri, na pen katika mkono wake, tayari kuandika chochote anachoweza kuagiza. “Nadhani, Miss Frazer, sitakutia wasiwasi; labda ndugu yako angeweza kuandika kwa ajili yangu badala yake.” Hakuwahi kuongezea hata safu moja ya maelezo, na Mina alihisi kujeruhiwa na kufa.Kwa nini alihisi hivyo, hakujua hasa; lakini athari inayotokana na kauli rahisi ilikuwa kwamba, wakati Malcolm na Mrs. Frazer, na hata Miss Caldera, wakaongezeka kama mgeni, na yeye, kwa upande wake, alikuja kuzungumza kwa uhuru na kwa urahisi, wawili hawajaongea mara kumi kwa siku, kwa sababu alifikiria kuwa alikuwa mwenye heshima na mkali; na yeye, akifikiria anaweza kuwa na wasiwasi juu ya kitu chochote ambacho hakikuwa usafirishaji wa moja kwa moja kutoka Scotland, akijua msimamo wake mwenyewe, na zaidi ya hayo, kujisikia jinsi sehemu kubwa ya mawazo yake ilivyokuwa nayo, alikimbia kwa Na hivyo Mina hakuweza kuelewa mtu wa kimya asiyewasiliana, na kufikiri, kwa hiyo, hakuwa na matumaini ya kuharibiwa katika meditations yake, alivunja kichwa chake juu ya kazi yake, na, kama kipande chake cha haraka kiliondoka juu ya mwendo wake, alitoa mwenyewe kwa mawazo mazuri, kuhusiana na ziara yake Kaskazini na mikutano na salamu na marafiki wasio na kusahau ambao waliishi huko. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, shaka ya ujasiri wa uchaguzi wake, miaka iliyopita, alikuja juu yake; kwa mara ya mia moja, alihisi utumwa wa utumwa wa hali yake isiyowezekana: alikuwa akijaribu uhuru wa kutenda kama alivyoandika, kuzungumza kama moyo wake alivyomwagiza. Kwa sababu, bila msaada wake, Henry alikuwa na mafanikio; moyo wenye ujasiri na mkono wenye nguvu walikuwa wameshinda na hatimaye kuleta utukufu, nafasi, utajiri wa kulinganisha kwa mmiliki wao wa mwaminifu. Ilikuwa barua iliyokuwa mbele yake, ambayo ilikuwa haiwezekani kusoma na maneno ya furaha ya matumaini yaliyokamilika, ya furaha ya shukrani, na wito kwa ndugu yake kuja na kufanya hivyo, na maneno ya upendo na ndoto ya bahati kubwa zaidi; ilikuwa huko, na huko pia kulikuwa na fedha ambazo Henry hakuhitaji sasa kumsaidia katika kuongezeka kwake, na Ernest aliwaangalia kwa kubadilishana nao na Mina. Ni rahisi - oh, hasira kwa roho ya mwanadamu! - kusikia kwa urahisi pamoja na wale wanaomwogopa kuliko kufurahia pamoja na wale wanaomfurahia: ni rahisi zaidi kushikilia mkono wa rafiki katika huruma ya huzuni kuliko kuingiza kwa baraka za moyo; kwa sababu huzuni ni ya kudumu sana kwa mgeni wa mioyo ya watu wengi, kwamba kuja kwake kwa nafsi ya mwingine inaonekana tu kuvutia safu za kuhusika, na kusababisha muziki huo wa huzuni kuvuta kwa sauti kubwa zaidi, wakati - asili ya binadamu ni ya upinzani sana kwamba shida ya furaha, ambayo inakaribisha moyo wa mtu aliyependwa, mara tisa kati ya kumi na tisa hufanya hisia ya maumivu kusisimua, kwa muda mfupi, amani ya mwingine. Ernest Ivraine alikuwa amepata maumivu na huzuni kwa ajili ya na pamoja na Henry; kwa nguvu zote za asili yake alikuwa akipenda ndugu yake; alikuwa anataka yeye kuwa mkubwa na kuheshimiwa na bahati; na hata hivyo, sasa, wakati mafanikio yamechukua tabasamu yake ya mwanga juu ya njia ya ndugu mdogo na kumwaga aina ya njia ya jua mbali mbali katika siku za usoni kwa ajili yake, hisia ya kwanza ya Ernest ilikuwa huzuni, si kwamba Henry alikuwa na furaha, lakini kwamba hatima yake mwenyewe haikuwa hivyo. “Basi mbingu zangu!” alifikiri, “nini kilichoweza kutokea kwangu kuishi kati ya miamba, nilipokuwa na hisia kwamba moyo wangu haukuwa na ushindi wa kusikia Henry anapanda hatimaye, na bila msaada wangu.”Naye Ernest alivunja barua hiyo, akijaribu kuweka peke yake na hisia za uasi, wakati alipozungumza na yeye ambaye alikuwa chanzo cha mwisho, kwa sababu yeye alikuwa amemfanya awe na hamu na hamu ya uhuru na mafanikio, kama hakuwahi kufanya kabla ya kuokoa dhahabu. “Miss Frazer,” alianza, na jitihada kubwa aliyoifanya kushughulikia hisia zake ilimfanya kuonekana kidogo zaidi na zaidi kuliko wakati wowote: “Miss Frazer, nadhani nitapaswa kuondoka nyumba hii hivi karibuni, ambapo nimepokea huruma nyingi na—” “Oh, hakuna!” Mina akapiga kelele, akiangalia juu na mtazamo wa furaha zaidi katika uso wake kuliko Ernest alivyomwona hapo awali - alikuwa akifikiria juu ya jua juu ya milima ya Scotland, lakini hakujua hivyo; – “oh, hakuna! daktari Richards alisema usijaribu kuhamia mpaka utakuwa na nguvu tena.” “Lakini mimi ni bora sasa, shukrani kwa Mungu!” alisema Ernest, “na ninaona kwamba siwezi kuingilia zaidi. “Tutafurahia kukaa mpaka itakuwa salama kabisa kwa ajili yenu kusafiri, kwa namna yoyote,” Mina aliwaambia tena. “Tunashangaa kwamba hatukuweza kuwa 288able ili kukufanyia utulivu zaidi,” aliongeza kwa sauti kidogo ya shaka; “mtaa huu ni mbaya sana na udanganyifu, sio mzuri kwa mtu asiyekuwa na udanganyifu.” Ernest akifikiria kwa akili, ilikuwa ni aina ya mbinguni ikilinganishwa na nyumba yake mwenyewe, na akasikia kama alivyofanya. “Nendeni makafanye kazi nyie ni maafisa mnaopaswa kwenda ‘field’ fanyeni kazi "Hakuna," Mina alijibu kwa kifupi; na "Hakuna" ilikuwa, kama Malcolm ingekuwa katika baadhi ya kesi kupitishwa, aliamua. “Hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa , walinzi walifanikiwa kuzima moto kwa haraka. “I do it or I die...” mzee Khalfan alijikuta akijisemea mwenyewe pale juu ya mti. “Hakuna hata Uingereza?” aliuliza, kwa njia ya mwisho. Mtazamo fulani wa kushangaa ulikuja juu ya uso wa msichana kwa muda mfupi, lakini baadaye alijibu kwa uwazi, “Hakutakuwa na busara sana kwangu kukuambia kwamba sikupenda Uingereza, hasa kwa sababu ninajua kidogo sana kuhusu hilo; sikupenda nchi yako, ni kweli, lakini ningependa zaidi kama sikupenda nchi yangu mwenyewe sana.” Je, huna haja ya kuishi maisha yako hapa? “Hapa! si!” akasema. “Ningependa bibi yangu akageuka na kununua mali katika Highlands, lakini yeye anadhani hakuna mahali pa kufurahia kama London, na mimi sikuweza kudumisha kuwa mbali naye daima sasa: hii ni mbaya zaidi ya kuondoka, mtu hawezi kuleta kila rafiki anayofanya mbali, wala kukusanya kila kitu kinachohitajika pamoja: hawa ni watu wenye furaha zaidi ambao wanaishi na kufa na daima kukaa mahali fulani.” “Ikiwa wanahangaika na eneo hilo,” alitoa Ernest. “Kila mtu anapenda mahali alipozaliwa,” alisema Mina. “Wengine hawakupenda kwa sababu hiyo,” Ernest alijibu kwa ujasiri; “lakini,” aliongeza, akageuka mtiririko wa mazungumzo kwa ghafla sana, “Ninaogopa bibi yako atafikiri kwamba ugonjwa wangu wa muda mrefu unapaswa kuwa umeharibu kabisa uvumilivu wako, na kwamba ziara yangu ya muda mrefu imekuwa kabisa isiyofaa na isiyofaa.” “Ikiwa hakuwa na uwezo wa kuondoka, kama ungependa au la,” aliongeza Malcolm, ambaye alikuwa amekimbia ndani ya chumba kwa muda ili kufikiria uamuzi wa kauli iliyopita. “Ah! hujui bibi yangu; atakuambia kukufanya hapa ni hatua ya kwanza ya busara aliyoijua mimi kufanya katika miaka michache iliyopita, na ataongeza, atakuja na matumaini kwamba utachukulia nyumba yako mpaka utakuwa mzuri sana kurejea kwa bora; na atakuuliza kama sisi tumekuwa tukihudhuria vizuri kama mtu yeyote, isipokuwa ndugu yako mwenyewe na yeye mwenyewe, angeweza kufanya; na atashangaa kutokuwepo kwake kutoka London mapema spring, na kuwa na uhakika kabisa kwamba angeweza kukufanyia mara mbili kwa urahisi kama scapegrace yake Baada ya kumaliza mahojiano ambayo salama na ya kukaribisha kwa Scottish yake Malcolm Frazer alikimbia kwa utulivu kwenye kiti cha urahisi, wakati Ernest, ambaye sababu ya furaha ya Mina na mawasiliano ya kutokuwa na matarajio haikuwa tena siri, akadhani kwa huzuni mahali alipokuwa anapaswa kuishi wakati walipita juu ya milima ya Highland; na moyo wake ulikuwa mdogo na mgonjwa kama alivyofanya. Kuhusu Kitabu cha HackerNoon: Tunakuja na vitabu muhimu zaidi vya kiufundi, kisayansi na vya ufahamu wa umma. Kitabu hiki ni sehemu ya uwanja wa umma. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Mradi Gutenberg. tarehe ya kuchapishwa: Februari 14, 2026, kutoka https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ebook hii ni kwa ajili ya matumizi ya mtu yeyote mahali popote bila gharama na na karibu hakuna vikwazo chochote. Unaweza nakala yake, kutoa au kutumia tena chini ya masharti ya leseni ya Mradi Gutenberg pamoja na eBook hii au mtandaoni kwenye www.gutenberg.org, iko kwenye https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 