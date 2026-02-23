成功が心を救うのに遅すぎるとき

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XIV: Ernest begins to see the Value of Life スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter XIV エルネストは人生の価値を理解し始める。 J. H. リデル Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XIV: Ernest begins to see the Value of Life ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter XIV エルネストは人生の価値を理解し始める。 By J. H. Riddell 最後の章で語られた出来事の3週間後、エルネスト・イヴレーンは、右腕をスリングにし、顔がかっこよく薄くなり、メルピエ氏の家の広い階段を登り、その小さな労苦さえも大きな困難と見なした。 実際、リチャーズ博士は数日前に、彼がホールを渡って自分の部屋をより喜ばしい食堂に交換することを許可されていたが、彼は初めて、フレーザー夫人が自分の味の印を置いたアパートに到達する勇気あるステップを試みていたので、それに従って疲れを感じた。 彼は、いくつかの短い数週間が彼をひれ伏したことに驚いたし、その時まで、彼は、彼が今、彼が1か月前に彼が知らなかった名前を完全に知っていた人々と家庭化され、彼はまだ文字通り何も知らなかったように思われたが、彼には完全に見知らぬ人々だったが、しかし、彼は、彼を養い、見守り、彼をケアし、彼の親しい親戚であったかのように、彼は、彼が世界で持っていたヘンリーを除いて、彼の友人よりも優しく、彼の命を救う手段として、すべての人間の可能性の下で彼の注意を注いでいた。 人生の長さは、彼が彼らに感謝すべき恩恵だったのだろうか。 エルネストは、部屋のドアを開けてアパートに入ったとき、苦笑みながら、彼は家賃なしで、彼は完全に自分自身を完全に快適にすることの完全な自由に感じていたアパートに入り、それに従って、彼はダマスカスで「完成した」夫人の古代のソファの1つを占領し、近代化し、彼女がベレルマ広場に到着した直後に、そして彼の疲れ果てた人々を完全に伸ばし、彼は彼の長さの上で、彼の頭を動かし始めた。 過去3週間の出来事について ロイヤル 彼らは多くはないかもしれないが、彼らは重要だった:第一に、彼は、Ernest Ivraineは、何年も前から何の病気も知らなかった、 - 一般的なもの、ハートタックを除いて268 - 彼は、彼の頭に彼の無傷の腕を引き上げるのが困難だった、彼は、彼自身の傾向とリチャード博士の絶え間ない努力にもかかわらず、彼は、彼がマルコム・フラザーに時々言ったように、「再び人間」であることを試みるために様々な努力にもかかわらず、彼を苦しめ続けるために、彼を永遠に苦しめ、つまらない、絶え間ない苦しみの種の痛みを抱き、彼は、あらゆる種類の最小の労力のために彼を 次に、彼は、不幸なリンカーンシャーの男爵の長男で、野生の無関心な男の子に友情を結び、彼は自分自身を、あらゆる種類の異教的で発音できないキリスト教の名前を持つ、古い高地人の完全な群れの後裔として紹介し、彼は、マルコムの記述から見たように、ハイランダーは、ベン・ネヴィスが聞かれる前に、この土地で偉大だった;そして、彼は、若きスコットランド人の曖昧な先祖の主張よりもはるかに明確なものによって、彼は、マルコムのイギリス人の叔父の家で、彼は、ロンドンの非常に不気味な混雑の部分に住んでいた、彼は商人で、おそ もし「出来事」がここで終わったなら、それらのうちのいずれもはっきりと記録される必要はないだろう、なぜなら、壊れた腕はつぶやき、壊れた頭は回復し、力は戻って来るだろう、そして、一時的な弱さの後、脈拍は、いつものように急速に揺れるだろう、そして、彼がマルコムにとって感じた友情は、楽園よりもはるかに快適で、家具と面会は二倍も良くないほど強烈で、生活スタイルは無限に優れているように見えるだろう、そして、彼は、彼がフレーザー夫人とカルデラ夫人と別れを告げることができると予想しなかった、そして彼は、父の居住地の住民が頻繁に、ヘンリーがいつまでもいつま 彼の心の甘さは、彼の心の自由から魂の悲しみへと近づいてきたが、彼は、彼が病気の間、彼の兄弟ヘンリー以外の何かを大切にし始めたという悲惨な真実を拒絶して、彼が心の自由から心の悲しみへと急速な一歩しか踏み出さなかった、彼は、彼の警告に近づいて、新しいケア、新しい試練が彼のために生み出されたのだろうか、彼は、何年もの間、彼の病気の間、彼を介護し、彼の姉妹のように彼を眺めていたのだろうか、彼は、彼の癒しの間、彼にわずか10の言葉を話し始めたのだろうか、彼は、ほとんどの家で、彼の注意を妨げた、または彼の 彼の感情、感情、憎しみは、彼の楽園での長い滞在中に半分に停滞していた血液のように、彼自身の多くの部分に成長しました。彼はとても弱く、病気であったが、それは、時には、エルネストは、彼の枠の中でより健康なロンドンの雰囲気の中で生命の流れがより自由に循環しているように見えました、「家」の沼の間で慣れていたよりも、そして、彼がそれについて悲しんでいた間でも、彼は自分自身から、黄金の愛よりも良い感覚、または欲望、父親の死に対する病気の欲求よりも、彼の所有を得たという事実を隠すことができなかった――愛、はい、本当の愛、ミナ・フラザーのために。 エルネスト・イヴレインは、彼女を大切にしなければならないと強制されていたが、彼は反逆心に、彼女は彼にとって何物でもないし、決して何物でもないと言ったが、彼の心はその主張を信じることを拒否した。 「あなたの妹はあまり強く見えない」と彼はある日マルコムに言ったが、この観察に返された答えは、彼が認めることを気にする以上に彼を苦しめた。 「いや」とマルコムは言ったが、いつも自分の「部族」について話すのが好きだった「彼女は家に帰り、病気になり、そこに親戚の姿を見る。 「永遠にとどまらない」と、エルネストは慌てて叫んだが、さらに静かに付け加えた、「フラザー夫人は彼女なしではほとんどできない」と。 「そしてわたし」と、若者は、自分のシャツのネックレスを自慢の空気で引き上げて、エルネストに彼が最も欠けていることを知っていたことを証明した。「ああ、いや、いや、いや、いや、いや、いや、今は、私が年をとって世界をもう少し見て、ワクワクすることに飽きたとき、わたしは、おそらくそこに定着し、不動産を買って(あなたが来て撃つことを望む)、私の叔父のように、どこかの遠いヒッグランド273の王国の小さな支配者になるだろうが、今、あなたが見るか、私はここで『ブラックブック』にいるよりはるかに若い、そして、霧が消えるまで聖パウロの目から離れたい、そしてミナ、 金持ちの町の商人の甥のミナ・フラザーに、彼女の高地の偏見や偏見、彼女の昔の強い愛着、彼女の母の故郷に対する無敵な嫌悪感、彼女の野生の欲求、そして彼女の美しい故郷の丘や山々への愛情を求めるまで、彼女は何をすることができるだろう! 彼女の目は、彼女が子供の頃に母親の故郷の大胆な風景を眺めていたのに、彼女が来たまで、彼女はそれに親しみを主張し、彼女の素晴らしい故郷の山々や山々を求めて、彼女は何を感じたのか? 彼女の目は、山や岩、岩、グランプを眺めるのに疲れていた! 彼は、子供の頃、彼女の親戚が汚れたこと、 彼女はマルコムと一緒にハイランドに戻り、おそらくそこに滞在し、最初に彼を引き寄せたメロディーな表現を失い、時間の経過で彼女は結婚し、おそらく、ある素敵なスコットランドの家の恋人になり、彼は幼少期から彼が「家」と呼んでいた古代の暗いタイルの積み重ねを取り巻く恐ろしい沼の間で永遠にモッピングとピンニングを続けていた。 「私は行くべきだ」とエルネストは半声で言い聞かせ、真実が彼の上に浮かび上がり、彼は片方の肘の上に立ち上がり、窓を絶望的に見つめ、まるでその向こうに気遣いからの自由があるかのように、まるでそれによって彼が最後の出口を提案するかのように、「私は行くべきだ」と言った。 もしかしたら、ほんの一瞬間、彼はそうすることを考えたのかもしれないが、疲れ果てた自然は彼に握手を置き、彼の目を一種の半暗さで覆い隠し、そして再びエルネストはソファーに沈み、彼の意志よりも強力な何か - 極めて必要なこと、知るには - 彼をあの家に不意に捕らえていたと感じた。 それから、一時的な興奮が消え去り、大きな弱さが常に引き起こすような静けさが成功したとき、無職者は、隣のアパートに人々が熱心に、急いで話し合っていたことに気付いた。 彼らからエルネストを切り離すのは折りたたみのドアだけだった――折りたみのドアだが、不完全に閉ざされた――そして会話の最後のいくつかの文がかなり高い鍵で語られ、その言い訳は彼の頭の中を瞬く間に吹き飛ばした。 「私は以前、あなたに決定的な答えを与えました」と、彼が聞いた最初の焦った言葉でした、「そして、私のプレゼントが最後のものだと、あなたに明確に理解してほしいです。 「それでいい」と、ウエストウッド氏は苦しく答えた、「私を信じなさい、私はあなたをより偉大な、あるいはより良い試合に導くのを喜んでくれるだろう」 276 「あなたはあまりにも優しい」とミナは、奇妙に笑顔のようで言った、そして、彼女がこの言葉を怒った音で語る時、ドアを開けると、彼女は、彼の人生のすべての過程で、おそらくこれほど不愉快な立場に置かれたと感じたことのないイヴレーン氏を見た。 「あなたが良くなってほしい」と、ミナが二つの部屋の門を越えるときに突然のスタートに気付いたウェストウッドさんは、彼女に従って来て、今、唯一の恥ずかしくない人として現れました。 「ありがとう」とエルネストは答えたが、笑顔が彼の顔の上に浮かび上がったことを謝罪し、「まだ少し弱いけど、あと一日か二日で乗り越えられる」と。 「短時間でまたあなたに会えることを願うよ」と、マーピエ氏のパートナーは、興味深く言った、「しかし、あなたは最も危険な病気にかかったし、これらのことは一斉に取り除かれることはないだろう。私は町であなたのために何もできないと思う。 277 「あなたの無礼を混乱させなさい」と、エルネストは思ったが、右手の指さえも一種のしびれを感じ、上記の言葉が彼の耳に響いたとき、ミナは、ウエストウッド氏の顔を怒りながら見つめながら、簡潔に「そうするつもりだ」と答えた。 公務員は無能な者に屈し、「メリピとウェストウッド」の事務所に急いで行き、無情な「女の愛」に対してあらゆる種類の復を誓い、あまり良い理由がなく、「あの暗い誇り高いリンカーンシャーのは、恐ろしい小さなリチャード博士によって治癒されたのではなく、終わった」と願って、おそらく、彼が完全に無気力だったので、「あの暗い誇りあるリンカーンシャーのは、彼の父の家の側から「殺されることのできないこの能力」を相続したと反射した、エルネストの宣言を除いて、ライオンのような憲法を持っていると宣言した。 正面 ウエストウッド氏が部屋を出てからしばらくの間、ミナは絨毯と不適切なものを見たが、彼が恥ずかしさから十分に回復し、あるいは単一の一般的な観察を語るのに十分な時間を持たないうちに、このポストは、エルネスト・イヴレイン(Ernest Ivraine, Esq.)に向かう印象的なパッケージの形で、インドからその作家の元の故郷、イングランドまで、多くの国々を越えて、海を越えて、陸を越えて、遠くに旅したことを示す明確な兆しを持っていた。 「あなたに読ませてあげよう」とミナは、彼がどれほど熱心にメッセージを握ったかを気付いたが、数分でさえ逃げることに感謝しながら、彼女はアパートから急いで出て、もっとゆっくりと母親の部屋に進み、彼らの訪問者が長い間階に上がることができ、実際に大胆な取り組みを果たしたと、非常に忍耐強い女性に知らせた。 「いいね、親愛なる私、私は彼に直接会うつもりです」とフレーザー夫人は、彼女がインフルエンザに苦しんでいたことを明確に証明するような異常な方法で咳をして言った。「世界で何があなたをこんなに白く見せてくれますか、子供?」彼女は、彼女が最も女のようになり、朝の帽子になりつあるの境界の下からミナを見つめながら付け加えた、「私はあなたの年齢では決して白く見たことがありません。 「私はいつも白くなっている、お母さん、そして、それに加えて、私は気分が良くない、私はいつもより279倍白くなったと思う。 それは彼女の人生で初めて、少女が身体の病気について文句を言ったことだったが、おそらく、この事実が、彼女の母親が答える前に一瞬彼女を見つめさせたのだ。 「ああ、そうだ、マルコムが今朝言っていたこと、そして彼は私が良くなり、おじさんが帰ってくる時、彼と一緒にクレイグマヴァーに行かせてくれることを望んでいますが、あなたがどうして私を離れるのか、本当に分からないのです」 ミナは両手を伸ばし、母親に懇願し、彼女は叫んだ。 「クレイグマヴァーに!ああ、行かせてくれ、行かせてくれ、祈らせてくれ、高原の空気は私に新しい命を与えてくれ、あの場所をもう一度見るために喜びの過剰に死ねばならないかのように感じます。 「お前はなんと不思議な無責任な存在だよ、ミナ」と母親は、戸惑いながらも不満を抱いて言った、「何故、お前は町から何マイルも離れたあの恐ろしい場所を好きになるのか、そこには見るものも聞くものも買うものもないし、話すものもない。 280 「彼は、もう一度、彼女を理解することができず、そうしたことのない人の耳に落ちたのだろうか? もし彼が、このことを愛するならば、彼は、もう一度、私のミナを愛するのだろうか、そしてその後、彼女の魂の長い愛情と欲望が吹き飛び出して、彼女の心を揺さぶったのだろうか、そして、彼女の心を揺さぶったのだろうか? 彼が、このことを愛するならば、彼は、もう一度、このことを知らなかったのだろうか? 彼は、彼の心を揺さぶったのだろうか? 彼は、このことを思い出し、そしてその後、私のミナは、私の暗い小さな湖に、そしてその向こうの谷と、山々と、ピークの上に、ピークの上に、ピーク この速い文の進歩の間、いつものように明るい頬に色が現れ、ミナが終わるときは暗い目が涙で濡れていた。 「おまえはもう一度おまえの父親だよ、子よ」とフレーザー夫人は言い、未亡人はこの発表をすると、明らかにミナが亡くなった夫に似ていることは恐ろしい不幸だと考えた。 「でも、マルコムと一緒に行けますか?」とミナは、狂気の喜びと大きな恐れで、彼女の胸のマスターシップのために戦い続けた。 「知らない、言えない」とフレーザー夫人は曖昧に答え、もしかしたら娘がそれを受け入れることをとても心配していなかったならば、おじさんが家に帰って来た時には、それを見ることができるだろう。 「彼は明日、あるいは翌日、ここにいるはずだ」とミナは言った。 282 「確かに、私はそれを聞いたことに感謝しているが、その貧しい無職と一緒に家で一人でいるという責任は、私が最も恐ろしく感じたことである」と、確かに、それは私の健康に決定的に害を及ぼすものでした」と、未亡人は、彼女の息子が彼を朝食室に連れて行った最初の夕方から言葉で彼の同情を蒸発させたと言った、「そして、ミナ、あなたはまた階段を降りて、彼に褒め言葉を渡して、私は彼がそれほど強くなっていることを聞き、そして私は今彼を見ることを望んでいることを言った方が良いだろう」と、母親の命令に従って、少女は階段を下り、彼女がイヴレーン氏を離れたアパートに戻り、そして今彼女は彼を見つけ、彼の手 彼は彼女の言葉から始まり、急いで紙を掘り起こして「ノー」と答えたので、ミナは、彼女が彼を怒らせたことを恐れて、他の質問をしなかったが、彼女の近くにのフレームを描き、母親のメッセージを伝えることなく働き始めた。 彼女はイヴレイン氏を理解することができなかった;彼女は彼をとても気の毒に思って、彼の苦しみを和らげ、健康を取り戻すために全力を尽くしました;そして、最初に、彼が弱くてほぼ無力だったとき、彼は食堂のソファに横たわっていたので、彼らは十分に「うまくいく」可能性があるように見えましたが、ある不幸な日に、彼は彼女を最も意図せず、しかしそれでも最も完全に拒絶し、ミナはそのようなショックを回復しませんでした。 フレーザー夫人と娘は、彼らのゲストを褒めながら、ジョン・メルペイが夕食と港ワインの後に快適な睡眠をとる慣習があったアパートに座り、未熟者を最新のファッショナブルなインテリジェンスで楽しませて、彼女はすぐに興味深く面白いと思っていたとき、彼女の理性的な会話のひとつで、イヴレーン氏はミナに振り向かい、20分間完全に像として黙っていた、彼女が彼のために父親に手紙を書くほど親切だろうかと尋ねた。 「見てごらんなさい」彼は腕を見つめながら付け加えた、「それは私が自分自身で果たすことができない義務です。 最も誠実にミナは、彼女は非常に喜ぶだろうと答え、すぐに書く材料を生産し、彼女はソファの近くに椅子とテーブルを引っ張り、しばらく待って、彼女の手にはペンを持って、彼が言いたいことを書く準備ができると答えた。 「私は、フレーザー夫人、あなたを悩ませるつもりはないと思うが、おそらくあなたの兄弟は、私のために書くだろう」 なぜ彼女はそう感じたのか、彼女は正確には知らなかったが、単純な句の結果は、マルコムとフレーザー夫人、そしてカルデラ夫人さえも、見知らぬ人のように成長し、ミナは彼らと自由に、簡単に話し合うために来たが、彼らは、彼が誇りと厳しさを想像していたので、彼が誇りと厳しさを想像していたため、彼は、マルコムとフレーザー夫人、そしてミス・カルデラ夫人さえ、彼自身の立場を知って、また、彼女が彼の考えのどれほど危険な部分を占めていたかを感じ、彼女と非常に多くの関係を避け、彼女から遠ざかっているように、強い心を持った人々は、物事や人々を遠ざけ、彼ら だからミナは、この静かな非コミュニケーションの男を理解することができず、それゆえ、彼は彼の瞑想に中断されることを望んでいなかったので、彼女は彼女の仕事に頭を傾け、そして、急速な針が進むにつれて、彼女は、北への彼女の訪問と、そこに住んでいた忘れられない友人たちとの出会いと挨拶について、彼女自身を喜ばしい想像に屈した。 一方、エルネスト・イヴレインは、顔を暗くするよりも黒く悲しい影で、彼女を見つめていた;彼の人生で初めて、彼の選択の慎重さの疑いは、数年前に彼に起こった;百回目に、彼は、彼の立場の弱い奴隷状態が耐え難いと感じた:彼は彼のリストのように行動し、彼の心が促したように話す自由を苦しめていた。 なぜなら、彼の助けがなければ、ヘンリーは成功し、勇敢な心と強い腕が勝利し、ついに彼らの正直な男性的な所有者に名声、地位、比較的富をもたらしたからである。 そこには、彼の前に手紙が置かれていた、ほんのわずかに読めなかった、満足した希望の高き言葉、感謝の喜びの言葉、彼の兄弟が来て同じようにするように誘惑、愛情の文言とさらに高い運命の夢を、そこに置かれていた、そして、そこにはまた、ヘンリーが今彼の上昇に彼を助けるために必要としなかったお金が置かれていた、そしてErnestは彼らとミナを互いに見つめた。 泣く者と共に泣くのは、喜ぶ者と共に喜ぶよりはるかに容易である!悲しい同情のうちに友人の手を握るのは、心から祝福を捧げるよりはるかに容易である!悲しみは、多くの人々の心の訪問者として永遠に存在するので、他人の心に近づくことによって、同一の悲しみのメロディーが一瞬の間、他人の平和を妨げる悲しみの感覚を引き起こすように見える20倍のうちの19倍の喜びの鼓動が、他人の胸を揺さぶるほど矛盾する人間の性質である。 エルネスト・イヴレインは、ヘンリーのために、そして彼とともに苦しみ、悲しみを抱いていた;彼は彼の兄弟を愛し、彼が偉大で尊敬され、幸運であることを望んでいた;しかし、今、成功が彼女の若い兄弟の道に輝く笑顔を投げかけ、彼のために遠くの未来に日差しの道を投げかけたとき、ヘンリーが幸せであることではなく、彼自身の運命が同じではないことを後悔した。 「天下よ!」彼は思った、「わたしは、ヘンリーがようやく、わたしの助けなしに登っているのを聞くことに心が勝利に縛られていると感じていないとき、深い沼の間で暮らす悲惨な人々が、わたしに何をさせたのだろうか」そして、エルネストは手紙を砕き、それと反逆的な感情を置き去りにしようとしたが、彼は後者の原因である彼女に話したが、彼女は彼に自由と成功の欲望と渇望を与えたので、彼はこれまで一度も金の貯蓄のためにしたことがなかった。 「フレーザー夫人」と彼は始めたが、彼の感情をコントロールするために強く努力していたことで、彼は今までよりも少し重いように見え、「フレーザー夫人、私はすぐにこの家を離れなければならないと信じている。 「ああ、いや!」ミナは中断し、エルネストがこれまで見たことよりも幸せな表情で顔を見上げた――彼女はスコットランドの丘の上の太陽の光について考えていたが、彼はそれを知らなかった――「ああ、いや!リチャードス博士は、あなたが再び十分に強くなるまで動かそうとしないと言った。 「しかし、今は、神様に感謝します」とエルネストは言った、「そして、私はもう侵入できないと感じます。 「とにかく、あなたが旅行するまで滞在することを喜ぶだろう」とミナは再び言った。「私たちは皆、あなたをより快適にするために288ableでないことを後悔している」と彼女は少し躊躇するトーンで付け加えた。 エルネストは精神的に反省し、自分の家と比べると天国のようなものだったし、そうしたまま息を吐いた。 「それで、ベレルマ広場が好きじゃないの?」彼は、しばらくの休憩の後、言った。 「いいえ」とミナは短く答え、マルコムがいくつかのケースで承認したように「いいえ」は決まった。 「ロンドンでもないの?」とエルネストは続けた。 ロンドンでもない」と告白した。 「イギリスでもないか?」彼は決勝の方法で尋ねた。 女の子の顔に一瞬の間、混乱した視線が現れたが、彼女は率直に答えた。 「私はイギリスが嫌いだと言っても、特にそれについてあまり知らないので、あなたの国はあまり好きではありませんが、自分の国をあまり愛さない方がいいでしょう」 「あなたは、ここで人生を過ごすことを望んでいませんか?」 「ここに!いや!」彼女は答えた。「私は私の叔父が引退し、高地で土地を買いたいと思っているが、彼はロンドンほど楽しい場所はないと思っているし、私は今、彼からいつも遠ざかるのを耐えられなかった。 “If they care for that spot,” supplied Ernest. 「もし彼らがその場所を気にするならば」 「誰もが自分の生まれた場所を愛している」とミナは言った。 「何人かは、その理由でそれを嫌うだろう」とエルネストは大胆に答えたが、「しかし、」彼は、話し合いの流れを非常に急激に彼自身がそれを引っ張った場所に戻すと付け加えた、「あなたの叔父は、私の長い病気があなた方の忍耐を完全に枯渇させ、私の長い訪問が完全に不合理で不正当だと考えるだろうと恐れています。 「あなたが行けなかったとき、あなたが行きたかった時、あなたが行きたかった時、あなたが行きたかった時、あなたが行きたかった時、あなたが行きたかった時、マルコムは、前述の文の結論を達成するのに十分な時間に部屋に入って来た時、あなたが行きたかった時、彼は、あなたをここに連れて来るのは、何年か前に私が行ったことのある最初の合理的な行為であると言い、そして彼は、あなたが、あなたがより良い場所に戻るのに十分な状態になるまで、この家をあなたの家として考えることを望むだろうと彼は付け加えるだろう、そして彼は、私たちがあなたを、あなたの親族と自分自身を除いて、あなたが行ったことを考えたように、あなたを、あなたが行ったことを考えるだろう、そして彼は、あなたが 彼のスコットランド人への安全で歓迎的な招待状を締結した後、 マルコム・フレーザーは軽い椅子に落ち、エルネストは、ミナの望ましくない喜びとコミュニケーションの原因がもはや謎の問題ではなくなり、彼がハイランドの山々を散策するとき、彼が住むべき場所について悲しんで考え、彼の心は弱くなり、病気になった。 Chateau in スペイン \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 リリース日: 2026年2月14日, from * Astounding Stories. (2009) Astounding Stories of Super-Science, FEBRUARY 2026. USA. プロジェクト・グーテンバーグ. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html