Dévoilons les secrets des réunions 1-2-1 au sein du service de développement pour prévenir l'attrition des employés !

Bonjour l'équipe!





Je suis ravi de partager quelques idées sur la façon de favoriser une forte dynamique d'équipe et de devenir un joueur d'équipe fiable que des collègues d'autres départements rejoindraient volontiers. Permettez-moi de vous donner un peu plus d'informations sur moi-même : j'ai assumé des rôles de direction dans de grandes entreprises et des startups, dirigeant diverses équipes comprenant l'assurance qualité, des gestionnaires, etc. La navigation n’a pas toujours été fluide ; il y a eu des périodes de contraintes financières et de défis liés au projet.





Dans ces moments où l’équipe risquait de se dissoudre, je suis intervenu, j’ai collaboré avec l’entreprise et j’ai motivé ceux qui m’entouraient. Je comprends l'importance d'être une présence inspirante au sein de l'équipe, une personne qui non seulement écoute les aspirations individuelles mais les aligne avec les objectifs commerciaux plus larges.

Un par un? Pourquoi?

Beaucoup d’entre nous ne réalisent pas l’importance d’une simple réunion de 30 à 45 minutes et la manière dont elle peut répondre à de nombreuses questions. Commençons par l'essentiel : pourquoi organisons-nous ces réunions, et quels objectifs et défis souhaitons-nous relever ?





Le format individuel ou « 1-2-1 » implique une réunion au cours de laquelle deux participants discutent de sujets personnels ou professionnels, dans le but de fournir un cadre confidentiel et productif pour l'échange de commentaires, les discussions sur les objectifs et la résolution des problèmes. Généralement menées entre un superviseur et un subordonné, des collègues ou d'autres membres de l'équipe, ces réunions se concentrent sur les réalisations individuelles, les défis, l'avancement des tâches et offrent un espace pour exprimer des préoccupations et des demandes de renseignements.





Les séances individuelles jouent un rôle crucial dans la gestion, la formation et l'élaboration de plans de développement personnel et professionnel. Ce mode d’interaction permet de renforcer la communication, d’améliorer la motivation et d’accompagner les collaborateurs dans leur évolution professionnelle.

Exécutez cela efficacement.

Voici quelques pratiques que j’ai trouvées efficaces :

Modèle commun

Toutes les réunions contiennent trois questions cruciales pour vous et vos coéquipiers :





Comment vas-tu? Allez au-delà des bavardages et approfondissez les détails. Par exemple, renseignez-vous sur les déménagements récents, les expériences de résolution de problèmes ou ce qu'ils ont ressenti face à une tâche difficile.





Avez-vous des questions ou des problèmes avec l'équipe ou quelqu'un ? Cela donne l’occasion d’identifier les problèmes de communication.





Avez-vous des questions pour vous-même ? Profitez-en pour explorer les sentiments ou les défis liés aux tâches, à la communication, etc.

Soyez prêt à tout noter dans un bloc-notes, puis à l'organiser et à le transférer plus tard dans un format plus structuré ou plus lisible.





Utilisez Notion ou d'autres outils de prise de notes. documentez tout ce que partage votre coéquipier : sentiments, problèmes, souhaits, expressions de gratitude, etc. Pour ma part, je trouve une grande satisfaction à prendre des notes simples sur mon ordinateur portable, et après la réunion, je rassemble tout, j'ajoute mes réflexions et mes résumés, puis je transfère le tout sur Notion.

Objectifs

1-2-1 mensuels avec chaque membre de l'équipe :

Commencez par discuter des objectifs généraux.

En milieu d’année, évaluez les progrès vers ces objectifs.

Fin de l'année, clôturez les objectifs et discutez-en de nouveaux si nécessaire.





Notre tâche est d'organiser au moins trois réunions axées sur les objectifs pour que chaque membre de l'équipe comprenne ses aspirations. Il est possible qu’ils souhaitent changer de pile technologique ou de langage de programmation, développer un intérêt pour travailler sur des projets de streaming ou contribuer à des bibliothèques partagées. Il est crucial pour nous de documenter toutes leurs aspirations et de les organiser dans un tableau ou une liste séparée.





Au bout de six mois, nous révisons ce que nous avons accompli et annulons tout objectif inutile. Le processus d'annulation implique bien plus que la simple suppression d'éléments du bloc-notes ; nous fournissons le motif de l'annulation. C'est important pour nous, car si un membre de l'équipe n'apprécie tout simplement pas une tâche particulière, cela implique que les tâches impliquant cette technologie risquent de ne pas être bien accueillies par son collègue. Bien que cela ne signifie pas que ces tâches ne leur seront pas assignées, cela nous alerte d'un léger risque que quelque chose se passe mal pendant l'exécution de la tâche, et nous devons le surveiller.





La dernière réunion de fin d'année consiste à évaluer nos réalisations. Nous nous félicitons nous-mêmes ainsi que le membre de l’équipe et entrons ensemble dans la nouvelle année.





Maintenant, les explications sur pourquoi cela est important. L'entreprise a des tâches à accomplir, tandis que les développeurs ont le désir de grandir et de relever des défis intéressants. Notre tâche la plus évidente est de veiller à ce que les deux tâches commerciales soient accomplies et que les employés répondent à leurs besoins professionnels. Par exemple, si un membre de l’équipe exprime le désir de développer des compétences en streaming de données et qu’une tâche liée au streaming se présente au deuxième trimestre, nous reconnaissons une correspondance. Cela ne signifie pas nécessairement que l'ensemble du projet ou de la fonctionnalité sera attribué au développeur ou au responsable, cela signifie qu'en fonction de son niveau de compétence, nous pouvons lui déléguer partiellement ou totalement ce problème métier, résolvant ainsi le problème métier et répondant aux attentes de l'employé. Besoins de développement. C'est comme ça que ça marche !





En résumé, votre approche de la gestion et du développement d’équipe semble très efficace et réfléchie. Voici quelques aspects qui soulignent l’importance de votre approche :





1. Approche individualisée

Votre idée d’organiser trois réunions axées sur les objectifs pour chaque membre de l’équipe souligne l’importance du développement et des intérêts individuels.





2. Systématisation des désirs

L'enregistrement et la systématisation des désirs dans un tableau ou une liste permettent de comprendre clairement l'objectif de chaque membre de l'équipe, permettant une planification et une gestion des tâches efficaces.





3. Suivi des progrès et analyse des résultats

Examiner périodiquement les progrès et annuler les tâches inutiles avec des explications permet de maintenir une direction claire et d'éviter des efforts inutiles.





4. Ajustements du plan en temps opportun

Une attention concentrée sur les raisons de l'annulation des tâches permet des ajustements de plan et une gestion des risques en temps opportun, essentiels à la réussite de l'exécution du projet.





5. Commentaires et encouragements

Conclure l'année par une réunion de félicitations met l'accent sur l'importance des commentaires et de la célébration des réalisations, contribuant ainsi au moral de l'équipe.





6. Synergie de développement des entreprises et des employés

Votre approche démontre une intégration réussie des tâches de l'entreprise avec les besoins et les désirs des employés, favorisant la synergie entre la stratégie de l'entreprise et le développement personnel des membres de l'équipe.





Ensemble, ces éléments établissent un cadre de travail productif, de développement individuel et assurent l'harmonie entre les objectifs de l'entreprise et les intérêts de ses salariés.

Rapport annuel et reconnaissance

L’un des principaux avantages d’une telle approche est le fait que vous disposez presque toujours d’une réponse toute faite concernant votre équipe ou votre service. Vous pouvez systématiquement vous référer à vos notes et les utiliser pour des rapports mensuels ou annuels. Cela devient particulièrement crucial lors des évaluations de performances ou des évaluations de KPI. En résumé, l’utilité de cette approche peut être soulignée des manières suivantes :





Rapports trimestriels ou annuels : Vos notes constituent une ressource précieuse pour compiler des rapports complets résumant les réalisations, les objectifs et les progrès sur un trimestre ou un an. Promotions ou augmentations de salaire : Lorsque vient le temps des évaluations de performances ou des discussions sur les promotions et les augmentations de salaire, disposer de notes détaillées vous permet d'articuler et de justifier les contributions et la croissance des membres de votre équipe, facilitant ainsi un processus de prise de décision éclairé. Départs d'employés : En cas de départ d’employés, disposer d’un historique documenté de leurs réalisations, objectifs et défis peut s’avérer précieux pour une transition en douceur. Il donne un aperçu de leur parcours professionnel au sein de l’équipe, facilitant le transfert de responsabilités et de connaissances.





Cette approche non seulement rationalise le processus d'évaluation, mais améliore également la transparence et la responsabilité, en garantissant que les décisions liées aux promotions, aux ajustements salariaux ou aux départs sont bien fondées et étayées par un historique documenté des performances et du développement de chaque membre de l'équipe.

Réflexions supplémentaires :

N'hésitez pas à poser des questions et à faire preuve de transparence.

Si un membre de l'équipe envisage de quitter l'entreprise, sollicitez des commentaires et résolvez rapidement tout problème impliquant les ressources humaines ou la direction.

Si vous envisagez de partir, communiquez ouvertement avec les RH et votre équipe.

Conclusion:

Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout ! J'espère que mon expérience en tant que chef d'équipe depuis plus de 5 ans vous sera utile !





En conclusion, j'aimerais dire que si vous n'êtes pas sûr ou ne savez pas par où commencer, commencez simplement par prendre des notes dans un cahier ou sur votre ordinateur portable. Petit à petit, vous trouverez cela insuffisant et vous souhaiterez naturellement utiliser un meilleur outil.

Surveillez à la fois votre propre bien-être et celui de vos collègues car vous êtes une seule équipe. Il est conseillé de nouer des relations ouvertes (à ne pas confondre avec des amitiés qui effacent les frontières personnelles, etc.). C'est toujours un équilibre délicat et l'objectif doit être de rechercher le confort sur le lieu de travail.





N'oubliez pas de vous renseigner sur le bien-être de vos collègues et n'oubliez pas d'avoir de petites discussions avant les réunions quotidiennes ou autres rassemblements programmés. Cela fait également partie de la communication et contribue à favoriser une ambiance de travail chaleureuse.





Dans les situations critiques, comme lors de défis d'équipe ou de pénurie de ressources, ne perdez pas espoir ! En tant que manager, vous avez le droit d'initier des changements et d'adapter l'équipe aux nouveaux processus ! Restez résilient et visez à avoir un impact positif sur la réussite de votre équipe !