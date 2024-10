Hallo Team!





Ich freue mich, einige Einblicke in die Förderung einer starken Teamdynamik und die Entwicklung eines zuverlässigen Teamplayers zu geben, dem Kollegen aus anderen Abteilungen gerne beitreten würden. Lassen Sie mich Ihnen etwas mehr Hintergrundwissen über mich selbst geben – ich habe Führungspositionen sowohl in großen Unternehmen als auch in Start-ups übernommen und vielfältige Teams geleitet, zu denen Qualitätssicherung, Manager und mehr gehörten. Es verlief nicht immer reibungslos. Es gab Phasen finanzieller Engpässe und projektbezogener Herausforderungen.





In diesen Zeiten, als das Team vor der Auflösung stand, habe ich eingegriffen, mit dem Unternehmen zusammengearbeitet und die Menschen um mich herum motiviert. Ich verstehe, wie wichtig es ist, eine inspirierende Präsenz im Team zu haben, jemand, der nicht nur auf die individuellen Wünsche eingeht, sondern sie mit den umfassenderen Geschäftszielen in Einklang bringt.

Eins zu eins? Warum?

Viele von uns sind sich der Bedeutung eines nur 30- bis 45-minütigen Meetings nicht bewusst und wissen nicht, wie damit zahlreiche Fragen beantwortet werden können. Beginnen wir mit den Grundlagen: Warum veranstalten wir diese Treffen überhaupt und welche Ziele und Herausforderungen wollen wir angehen?





Beim Einzelgespräch oder „1-2-1“ -Format handelt es sich um ein Treffen, bei dem zwei Teilnehmer persönliche oder berufliche Themen besprechen, mit dem Ziel, einen vertraulichen und produktiven Rahmen für den Feedbackaustausch, Zielbesprechungen und Problemlösungen zu schaffen. Diese Treffen werden in der Regel zwischen einem Vorgesetzten und einem Untergebenen, Kollegen oder anderen Teammitgliedern abgehalten. Sie konzentrieren sich auf individuelle Erfolge, Herausforderungen und Aufgabenfortschritte und bieten Raum für die Äußerung von Bedenken und Fragen.





Einzelsitzungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung, Schulung und Ausarbeitung von Plänen für die persönliche und berufliche Entwicklung. Diese Art der Interaktion trägt dazu bei, die Kommunikation zu stärken, die Motivation zu steigern und die Mitarbeiter bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung zu unterstützen.

Führen Sie dies effizient aus.

Hier sind einige Praktiken, die ich als effektiv empfunden habe:

Bekanntes Muster

Alle Besprechungen enthalten drei entscheidende Fragen für Sie und Ihre Teamkollegen:





Wie geht es dir? Gehen Sie über Smalltalk hinaus und vertiefen Sie sich in die Details. Erkundigen Sie sich beispielsweise nach kürzlichen Umzügen, Erfahrungen bei der Problemlösung oder wie sie sich bei einer herausfordernden Aufgabe gefühlt haben.





Haben Sie Fragen oder Probleme mit dem Team oder jemandem? Dies bietet die Möglichkeit, Kommunikationsprobleme zu identifizieren.





Haben Sie Fragen an sich? Nutzen Sie dies als Gelegenheit, Gefühle oder Herausforderungen im Zusammenhang mit Aufgaben, Kommunikation usw. zu erkunden.

Seien Sie bereit, alles in einem Notizblock zu notieren und es später zu organisieren und in ein strukturierteres oder lesbareres Format zu übertragen.





Nutzen Sie Notion oder andere Notizen-Tools. Dokumentieren Sie alles, was Ihr Teamkollege mitteilt – Gefühle, Probleme, Wünsche, Dankbarkeitsbekundungen und mehr. Ich persönlich empfinde es als große Befriedigung, einfache Notizen auf meinem Laptop zu machen, und nach dem Meeting sammle ich alles zusammen, füge meine Gedanken und Zusammenfassungen hinzu und übertrage alles dann in Notion.

Ziele

Monatliche Einzelgespräche mit jedem Teammitglied:

Beginnen Sie mit der Besprechung übergeordneter Ziele.

Bewerten Sie zur Jahresmitte die Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele.

Schließen Sie am Ende des Jahres die Ziele ab und besprechen Sie bei Bedarf neue.





Unsere Aufgabe besteht darin, für jedes Teammitglied mindestens drei zielorientierte Treffen durchzuführen, um seine Ziele zu verstehen. Es ist möglich, dass sie den Wunsch verspüren, ihren Technologie-Stack oder ihre Programmiersprache zu ändern, Interesse an der Arbeit an Streaming-Projekten entwickeln oder zu gemeinsam genutzten Bibliotheken beitragen. Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, alle ihre Wünsche zu dokumentieren und in einer Tabelle oder einer separaten Liste zu organisieren.





Nach sechs Monaten überprüfen wir, was wir erreicht haben, und streichen alle unnötigen Ziele. Der Stornierungsprozess umfasst mehr als nur das Entfernen von Elementen aus dem Notizblock; Wir geben einen Grund für die Stornierung an. Das ist für uns von Bedeutung, denn wenn einem Teammitglied eine bestimmte Aufgabe einfach keinen Spaß gemacht hat, bedeutet das, dass Aufgaben, die diese Technologie beinhalten, vom Kollegen möglicherweise nicht gut angenommen werden. Das bedeutet zwar nicht, dass ihnen diese Aufgaben nicht zugewiesen werden, macht uns aber auf ein geringes Risiko aufmerksam, dass bei der Aufgabenausführung etwas schiefgehen könnte, und wir müssen dies überwachen.





Bei der Abschlussbesprechung am Ende des Jahres geht es darum, unsere Leistungen zu bewerten. Wir loben sowohl uns selbst als auch das Teammitglied und starten gemeinsam in das neue Jahr.





Nun die Erklärungen, warum dies wichtig ist. Das Unternehmen hat Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, während Entwickler den Wunsch haben, zu wachsen und interessante Herausforderungen anzugehen. Unsere offensichtlichste Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass sowohl die geschäftlichen Aufgaben erfüllt werden als auch die Mitarbeiter ihre beruflichen Bedürfnisse erfüllen. Wenn beispielsweise ein Teammitglied den Wunsch äußert, Fähigkeiten im Bereich Daten-Streaming zu entwickeln, und im zweiten Quartal eine Streaming-bezogene Aufgabe anfällt, erkennen wir eine Übereinstimmung. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass das gesamte Projekt oder die gesamte Funktion dem Entwickler oder Manager zugewiesen wird. Es bedeutet vielmehr, dass wir je nach Qualifikationsniveau dieses Geschäftsproblem teilweise oder vollständig an ihn delegieren können, um letztendlich das Geschäftsproblem zu lösen und den Anforderungen des Mitarbeiters gerecht zu werden Entwicklungsbedürfnisse. So funktioniert das!





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ihr Ansatz zur Teamführung und -entwicklung äußerst effektiv und durchdacht klingt. Hier sind einige Aspekte, die die Bedeutung Ihres Ansatzes unterstreichen:





1. Individualisierter Ansatz

Ihre Idee, für jedes Teammitglied drei zielorientierte Treffen durchzuführen, unterstreicht die Bedeutung der individuellen Entwicklung und Interessen.





2. Systematisierung von Wünschen

Das Aufzeichnen und Systematisieren von Wünschen in einer Tabelle oder Liste sorgt für ein klares Verständnis der Schwerpunkte jedes Teammitglieds und ermöglicht eine effiziente Planung und Aufgabenverwaltung.





3. Fortschrittsverfolgung und Ergebnisanalyse

Die regelmäßige Überprüfung des Fortschritts und das Abbrechen nicht benötigter Aufgaben mit Erklärungen trägt dazu bei, eine klare Richtung beizubehalten und unnötigen Aufwand zu vermeiden.





4. Rechtzeitige Plananpassungen

Die gezielte Aufmerksamkeit auf die Gründe für die Absetzung von Aufgaben ermöglicht rechtzeitige Plananpassungen und Risikomanagement, was für eine erfolgreiche Projektdurchführung von entscheidender Bedeutung ist.





5. Feedback und Ermutigung

Der Abschluss des Jahres mit einer Belobigungssitzung unterstreicht die Bedeutung von Feedback und der Feier von Erfolgen, die zur Teammoral beitragen.





6. Synergien für Geschäfts- und Mitarbeiterentwicklung

Ihr Ansatz zeigt eine erfolgreiche Integration von Geschäftsaufgaben mit den Bedürfnissen und Wünschen der Mitarbeiter und fördert Synergien zwischen der Unternehmensstrategie und der persönlichen Entwicklung der Teammitglieder.





Zusammen bilden diese Elemente einen Rahmen für produktives Arbeiten, individuelle Entwicklung und sorgen für den Einklang zwischen den Unternehmenszielen und den Interessen seiner Mitarbeiter.

Jahresbericht und Anerkennung

Einer der Hauptvorteile eines solchen Ansatzes ist die Tatsache, dass Sie fast immer eine fertige Antwort bezüglich Ihres Teams oder Ihrer Abteilung haben. Sie können jederzeit auf Ihre Notizen zurückgreifen und sie für monatliche oder jährliche Berichte verwenden. Dies ist besonders wichtig bei Leistungsbeurteilungen oder KPI-Bewertungen. Zusammenfassend kann der Nutzen dieses Ansatzes auf folgende Weise hervorgehoben werden:





Vierteljährliche oder jährliche Berichte: Ihre Notizen dienen als wertvolle Ressource für die Zusammenstellung umfassender Berichte, in denen Erfolge, Ziele und Fortschritte über ein Viertel oder ein Jahr zusammengefasst werden. Beförderungen oder Gehaltserhöhungen: Wenn es Zeit für Leistungsbeurteilungen oder Diskussionen über Beförderungen und Gehaltserhöhungen ist, können Sie mit detaillierten Notizen die Beiträge und das Wachstum Ihrer Teammitglieder artikulieren und belegen und so einen fundierten Entscheidungsprozess erleichtern. Abgänge von Mitarbeitern: Bei Abgängen von Mitarbeitern kann eine dokumentierte Historie ihrer Erfolge, Ziele und Herausforderungen für einen reibungslosen Übergang hilfreich sein. Es bietet Einblicke in ihren beruflichen Werdegang innerhalb des Teams und hilft bei der Übertragung von Verantwortung und Wissen.





Dieser Ansatz rationalisiert nicht nur den Bewertungsprozess, sondern erhöht auch die Transparenz und Verantwortlichkeit und stellt sicher, dass Entscheidungen im Zusammenhang mit Beförderungen, Gehaltsanpassungen oder Abgängen fundiert sind und durch eine dokumentierte Historie der Leistung und Entwicklung jedes Teammitglieds gestützt werden.

Zusätzliche Gedanken:

Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen und Transparenz zu wahren.

Wenn ein Teammitglied erwägt, das Unternehmen zu verlassen, holen Sie Feedback ein und gehen Sie alle Probleme umgehend an, indem Sie die Personalabteilung oder die Führung einbeziehen.

Wenn Sie darüber nachdenken, das Unternehmen zu verlassen, kommunizieren Sie offen mit der Personalabteilung und Ihrem Team.

Abschluss:

Vielen Dank, dass Sie diesen Artikel bis zum Ende gelesen haben! Ich hoffe, dass meine Erfahrung als Teamleiter seit über 5 Jahren für Sie hilfreich sein wird!





Abschließend möchte ich sagen: Wenn Sie unsicher sind oder nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, machen Sie sich zunächst Notizen in einem Notizbuch oder auf Ihrem Laptop. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass dies nicht mehr ausreicht, und Sie möchten natürlich ein besseres Werkzeug verwenden.

Überwachen Sie sowohl Ihr eigenes Wohlbefinden als auch das Ihrer Kollegen, denn Sie sind ein Team. Es ist ratsam, offene Beziehungen aufzubauen (nicht zu verwechseln mit Freundschaften, die persönliche Grenzen aufheben usw.). Es ist immer ein empfindliches Gleichgewicht, und das Ziel sollte darin bestehen, Komfort am Arbeitsplatz anzustreben.





Vergessen Sie nicht, sich nach dem Wohlbefinden Ihrer Kollegen zu erkundigen, und denken Sie daran, vor täglichen Besprechungen oder anderen geplanten Zusammenkünften kleine Gespräche zu führen. Auch dies ist Teil der Kommunikation und trägt zur Förderung einer herzlichen Arbeitsatmosphäre bei.





Verlieren Sie in kritischen Situationen, etwa bei Teamherausforderungen oder Ressourcenknappheit, nicht die Hoffnung! Als Führungskraft haben Sie das Recht, Veränderungen anzustoßen und das Team an neue Prozesse anzupassen! Bleiben Sie belastbar und streben Sie danach, einen positiven Einfluss auf den Erfolg Ihres Teams zu haben!