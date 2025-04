Gofaizen & Sherle lancerer fuld cyklus CASP-licenstjeneste i Litauen, Polen og Spanien

**Tallinn, Estland, 20. februar 2025--**Gofaizen & Sherle, et førende fintech- og kryptorådgivningsfirma, har introduceret en fuldcyklustjeneste til opnåelse af en CASP-licens under MICA-regulering i Litauen, Polen og Spanien. Denne nye service er designet til at forenkle licenseringsprocessen og sikre, at virksomheder opnår overholdelse effektivt og til tiden.

Omfattende support til en problemfri licensproces

Gofaizen & Sherle leverer et komplet udvalg af tjenester for at sikre en smidig licensproces:





• Forretningsanalyse og strategi – Vurdering af myndighedskrav i overensstemmelse med virksomhedens forretningsmodel.

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.





"Processen med at opnå en CASP-licens kan i gennemsnit tage omkring 6 måneder, og den dækker vigtige stadier som dokumentforberedelse, indsendelse, potentiel ansættelse af påkrævet personale og reguleringsgennemgang. f.eks. i Litauen, VASP'er allerede opererer i landet nødt til at starte CASP licens ansøgning hurtigst muligt. Hvis de ikke opnår licensen inden den 31. maj, kan de blive bedt om at suspendere deres aktiviteter fra den 1. juli og indtil den er godkendt. Men hvis du lancerer et nyt kryptoprojekt, skal du blot ansøge om en CASP-licens. Når det er godkendt, kan du begynde at operere i Litauens kryptosektor,” forklarede Maxim Gasanbekov, Head of Sales og Associated Partner hos Gofaizen & Sherle.





Om Gofaizen & Sherle

Gofaizen & Sherle er et førende fintech- og kryptokonsulentfirma med base i Tallinn, Estland. Virksomheden har specialiseret sig i reguleringsoverholdelse, licensering og forretningsstrukturering og støtter udbydere af kryptoaktiver (CASP'er) i at navigere i det udviklende europæiske regulatoriske landskab.





For yderligere information om CASP-licens i Litauen, Polen og Spanien og ekspertrådgivning, kontakt venligst:

[email protected]

Mediekontakt:

Gofaizen & Sherle

[email protected]

https://gofaizen-sherle.com/

Denne historie blev distribueret som en udgivelse af Btcwire under HackerNoons Business Blogging Program. Lær mere om programmet her