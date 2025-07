AI erstattede mit job ... så jeg lader det styre min tidsplan også

👁️ mere >> Pink Slip til Prompt Engineering

Jeg troede ikke, at AI ville påvirke min karriere så hurtigt. En dag arbejdede jeg på SEO-kampagner, copywriting og leg med regneark. Sidstnævnte mente mit firma, at ChatGPT og automatiseringsværktøjer kunne erstatte mig: 70 procent af mit arbejde kunne gøres med ChatGPT og automatiseringsværktøjer, hurtigere, billigere og mere høfligt.

Jeg var i panik i første omgang, og så blev jeg interesseret.

AI ville fortælle mig, at når det var muligt at erstatte mit job med AI, kunne det også styre mit daglige liv end mig?

Experiment: Leaving it to the Machines to Control

Mission: Lad AI tage sig af mit liv i 30 dage.

De omfatter: ChatGPT-4o, Notion AI, Google Kalender, Zapier ogAnmeldelse.dk

Rules:

Der var ikke noget i form af en manuel planlægning

AI bestemmer, hvordan jeg skal gøre mit arbejde, pauser, måltider og læring

periods

4 AI schedules exercises, meetings, even going to bed



Næste Næste indlæg: Overachiever Robot

Min tidsplan, som AI tog den oprindelige stab på, var ... intens.

Jeg var klar til at gøre noget dybt arbejde, da jeg følte mig mentalt primed ved 8:00.

Jeg var tilbage klokken 8.05

Det gav mig en dag fuld af Pomodoro-arbejdsblokke, beskrevet som lavkontekstskift, hydrering, 12-minutters meditation og endda foreslået at sende en kold e-mail til tre forskellige mennesker på LinkedIn for at skabe diversificeringen af mit netværk.

Det var et tilfælde af at tale om nogle produktivitetsdrevne chefer ... som ikke sover og / eller slapper af.

Men overraskende virkede det.

Der blev gjort mere på en dag, end jeg gjorde på tre.

Med undtagelse af at jeg var træt.





Uge 2: Burnout Scouted... af en robot?

Halvvejs gennem uge to forklarede jeg til ChatGPT, at jeg var udbrændt.

Det stoppede - på en AI måde - og omstrukturerede min kalender for at have færre kognitive belastningsspikes. Det introducerede gåture. Skiftet til async noter i stedet for møder. Spredte praksis med aktiv hvile. jeg grinede. og alligevel fra tid til anden også det tjente.

Jeg begyndte at lægge mærke til noget: AI kopierer ikke kun vores arbejde, det ændrer den måde, vi bruger, og oplever tid.

Det var ikke kun, at jeg gjorde arbejdet mere effektivt, men mere målrettet.





Uge 3: Den menneskelige algoritme

Det er her spøgelsesdelene kommer ind.

Jeg fortalte min AI assistent, at jeg ikke følte mig godt, og det reagerede med,

Are you anxious, overwhelmed or mentally scattered?

Jeg pressede i ordene, alle tre.

Det startede med en adaptiv mindfulness-rutine, omplanlagde min dag, så jeg kunne udsætte ikke-tids-afhængige opgaver, og endda mindede mig om, at jeg kan gøre dette med en 4:30 PM 4:30 PM Du fik denne Protect You varemærke slogan.

Det var det, der fangede mit øje.

Han kunne ikke mærke det, han lod som om, han brydde sig om det.

Og mærkeligt nok fik det mig også til at passe på min tid.





Hvad jeg lærte i 30 dage med AI Life Management

AI stjæler ikke kun job, men det ændrer dine mønstre. Jeg var vant til at fylde min dag. Dette er fordi jeg nu strukturerer mit fokus. De fleste af os kan ikke styre tid. AI er det ikke. Det mangler følelser, er objektivt, og det er forfærdeligt effektivt ved at blokere tid. Jeg foretrak ikke mono-tasking, men AI skubbede mig ind i det, og jeg elskede det. Optimeringen af mine prioriteter af AI viste mig, at jeg ikke behøvede at deltage i talrige møder. Ironisk nok føler jeg mig nu som et menneske.At tillade AI at betjene maskinens aspekt af mit liv tillod mig at blive kreativ igen.

Værktøjer, jeg arbejdede med (hvis du gerne vil prøve dette)

ChatGPT-4o: at skabe en tidsplan, få motivation, og endda lys terapi anbefalinger.

Reclaim.ai: Softwaren er knyttet til Google Kalender, så den skaber dynamisk tidsblokering

Koncept AI: Det giver mulighed for journaling, to-dos og energi tracking

Zapier: automatiserede indtastninger af ChatGPT til apps

Toggl Track: For at måle mængden af tid brugt før og efter overtagelsen af AI





Ville jeg have styr på mit liv igen?

Ja, men inden for grænserne.

AI gav mig formularen, og jeg blev stadig forpligtet til at levere indhold.

Det vil ikke forklare, hvorfor du træffer dine beslutninger, men det vil sikre, at du gør det effektivt.

Noget, der begyndte som en joke, en påmindelse, et spil på ord, blev genfødt, eller rettere omstartet, kan man sige.

Det er ikke mit arbejde, det er mit tidsforhold.





Den endelige tanke

Vil du prøve det?

Eksperimentér og giv din AI adgang til din kalender og se, hvad der sker efter en uge.

Ikke for evigt, bare et eksperiment.

Du kan finde, at det ikke er et spørgsmål om, hvad AI tager over - det er, hvad det afslører.