️ 入門:Pink Slip to Prompt Engineering

ある日、私はSEOキャンペーン、コピーライティング、スプレッドシートで遊んでいました。後者は、私の会社はChatGPTと自動化ツールが私を置き換えることができると考えました:私の仕事の70%はChatGPTと自動化ツールで、より速く、より安く、より礼儀正しくできます。

最初はパニックになり、それから気になった。

AIは、私の仕事をAIに置き換えることが可能になったとき、私よりも私の日常生活を管理できるだろうか。

Experiment: Leaving it to the Machines to Control

ミッション:AIが30日間私の人生を大切にしてくれるようにしましょう。

ChatGPT-4o、Notion AI、Google Calendar、Zapier、リクエスト

Rules:

手動のスケジュールの形では何もなかった。

AIは私の仕事、休憩、食事、学習をどのように行うべきかを決定します。

periods

4 AI schedules exercises, meetings, even going to bed



第1週 超越ロボット

AIがオリジナルのスタッドをとった私のスケジュールは...強烈でした。

私は深い仕事をする準備ができていたので、午前8時に精神的に優れた気分になりました。

8時05分に後ろにいた。

それは私にポモドロのワークブロックに満ちた1日を与え、低コンテキストの切り替え、水分補給、12分間の瞑想、そして私のネットワークの多様化を生み出すためにLinkedInの3人の異なる人に冷たいメールを送ることを提案しました。

それは、生産性に駆動されたボスについて話すケースだった...睡眠や/またはリラックスしない。

驚いたことに、効きました。

3日間でやったことよりも1日でやったことの方が多かった。

タイトル: Burnout Scouted...by a Bot?

半ばから2週目まで、私はBurnoutであるとChatGPTに説明しました。

それは、AIの方法で停止し、私のカレンダーを再構築し、認知負荷のピークを減らしました。それは歩き方を導入しました。会議の代わりにアシンクノートに切り替えました。アクティブな休息の実践を広げました。

私は何か気づき始めた:AIは私たちの仕事をコピーするだけでなく、私たちが使用する方法と時間の経験を変えています。

第3章 人間のアルゴリズム

そこで幽霊が登場した。

私はAIアシスタントに、私は気分が良くないと答え、

Are you anxious, overwhelmed or mentally scattered?

言葉を押すと、三つ。

それは、適応型のマインドフルネスルーチンから始まり、私は時間に依存しないタスクを延期できるように私の日を再スケジュールし、あなたがこのProtect You商標のスローガンを手に入れた時点で4時30分でこれを行うことができることを思い出させた。

それが私の目をつぶったものです。

AIは感じることができなかった、それが気になっていたふりをしていた。

AI Life Managementの30日間で学んだこと

AIは仕事を盗んでいるだけでなく、あなたのパターンを変えています。私は自分の日を満たすのに慣れていました。 私たちの大半は時間の管理ができません。AIは、感情が欠け、客観的であり、時間のブロックに驚くほど効果的です。 私はモノタスクを好まなかったが、AIは私をそこに押し込んだし、私はそれを愛した。 AIによる優先順位の最適化は、数々のミーティングに参加する必要がないことを示してくれました。 皮肉なことに、私は今、AIが私の人生の機械的な側面を操作することを許可することで、私は再び創造的になることができました。

Tools I Worked With (In the Event You Would Want to Try This)

ChatGPT-4o:スケジュールを作成し、動機づけ、さらには光療法の勧告を得る。

Reclaim.ai:ソフトウェアはGoogleカレンダーにリンクされ、ダイナミックなタイムブロックを作成します。

AIの概念:ジャーナリング、トゥー・ドス、エネルギー追跡を可能にする

Zapier: ChatGPT のアプリへの自動入力

私の人生をもう一度コントロールできるだろうか?

はい、限界内です。

AIは私にフォームを提供し、私はまだコンテンツを提供する必要があります。

それはあなたがあなたの意思決定をする理由を説明するつもりはありませんが、あなたがそれを効果的に行うことを保証します。

ジョーク、思い出、言葉の遊びとして始まったものは、生まれ変わったか、むしろ再起動したと言えるでしょう。

最終思考

怒りのバックファイリングが広がるほど、将来にさらに大きなバックファイリングを生み出す可能性が大きくなります。そして現実的に、私たちの仲間として誰が怒りのバックファイリングに貢献したことはありませんか? それは、怒りが止まることができると信じる理由があるように見えます、無駄に混乱している。それは、子供であろうと大人であろうと、誰かに怒りを持って逃れることを許すほど、私たちはそれを将来にバックファイリングする機会を与えるほどです。今、無駄は私たちがこの無駄な活動と自己参照で自分自身を失うことにあるので、AIは私の仕事をとっただけではありません。それは私の人生のほとんどがすでにどのように自動化されているかを思い出しました - 私がそれについて知らない限り。





試してみたい?

実験し、あなたのAIにあなたのカレンダーへのアクセスを与え、一週間後に何が起こるかを見てください。

永遠ではない、ただの実験だ。

あなたは、AIが何を引き継ぐかではなく、それが何を明らかにしているかを発見するかもしれません。