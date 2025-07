AI reemplazó mi trabajo... así que también dejo que maneje mi horario

👁️ más >> Introducción: Pink Slip a la ingeniería prompt

Un día estaba trabajando en campañas de SEO, copywriting, y jugando con hojas de cálculo. Este último, mi empresa pensó que ChatGPT y herramientas de automatización podrían reemplazarme: el 70 por ciento de mi trabajo se podría hacer con ChatGPT y herramientas de automatización, más rápido, más barato y más educado.

Al principio estuve en pánico y luego me interesé.

La IA me diría eso: cuando era posible reemplazar mi trabajo con la IA, ¿podría también gestionar mi vida cotidiana que yo?

Por lo tanto, lo intenté.





Experiment: Leaving it to the Machines to Control

Misión: Que la IA cuide de mi vida durante 30 días.

Estos incluyen: ChatGPT-4o, Notion AI, Google Calendar, Zapier yReclamaciones.es

Rules:

No había nada en forma de programación manual

La IA determina cómo debería hacer mi trabajo, pausas, comidas y aprendizaje

periods

4 AI schedules exercises, meetings, even going to bed



Semana 1 El Robot Overachiever

Mi horario en el que AI tomó la puntuación original fue... intenso.

Estaba listo para hacer un trabajo profundo ya que me sentía mentalmente primido a las 8:00.

Estaba atrás a las 8.05 horas.

Me dio un día lleno de bloques de trabajo de Pomodoro, descrito como cambio de bajo contexto, hidratación, meditación de 12 minutos, e incluso propuso enviar un correo electrónico frío a tres personas diferentes en LinkedIn para crear la diversificación de mi red.

Era un caso de hablar de algún jefe impulsado por la productividad... que no duerme y / o se relaja.

Sin embargo, sorprendentemente funcionó.

Se hizo más en un día que en tres.

Con la excepción de que estaba cansado.





Semana 2: Burnout Scouted... por un bot?

A mediados de la semana dos, le explicé a ChatGPT que estaba quemado.

Se detuvo -en una forma de IA- y reestructuró mi calendario para tener menos picos de carga cognitiva. Introdujo caminatas. Pasó a notas asíncronas en lugar de reuniones. Difundió la práctica del descanso activo. Me reí. Y sin embargo, de vez en cuando también sirvió.

Comencé a notar algo: la IA no sólo copia nuestro trabajo, está cambiando la forma en que lo usamos y experimentamos el tiempo.

No sólo estaba haciendo el trabajo con más eficacia, sino con más propósito.





Capítulo 3: El algoritmo humano

Aquí es donde entran los fantasmas.

Le dije a mi asistente de IA que no me sentía bien y respondió con,

Are you anxious, overwhelmed or mentally scattered?

Yo presioné en las palabras, los tres.

Empezó con una rutina de atención adaptativa, reprogramó mi día para que pudiese postergar tareas no dependientes del tiempo, e incluso me recordó que puedo hacerlo con una 4:30 PM 4:30 PM Youve tuvo este eslogan de marca de Protect You.

Eso es lo que me cogió el ojo.

No había podido sentirlo, se fingía que le importaba.

Y extrañamente, me hizo cuidar de mi tiempo también.





Lo que aprendí en 30 días de gestión de la vida de la IA

La IA no sólo está robando empleos, sino que está cambiando tus patrones.Me acostumbré a llenar mi día. La mayoría de nosotros no podemos manejar el tiempo. la IA no lo es. Carece de emoción, es objetivo, y es terriblemente eficaz en el bloqueo del tiempo. La productividad está muriendo en las manos del cambio de contexto. no prefería el mono-tasking, pero la IA me empujó a ello, y me encantó. La optimización de mis prioridades por parte de la IA me mostró que no tenía que asistir a numerosas reuniones. Irónicamente, ahora me siento como un ser humano.Permitir que la IA opere el aspecto de la máquina de mi vida me permitió volver a ser creativo.

Herramientas con las que he trabajado (en el caso de que desee intentar esto)

ChatGPT-4o: para crear un horario, obtener motivación e incluso recomendaciones de terapia de luz.

Reclaim.ai: El software está vinculado a Google Calendar para que crea bloqueo de tiempo dinámico

Noción AI: Permite el registro, las tareas y el seguimiento de la energía

Zapier: las entradas automatizadas de ChatGPT a las aplicaciones

Toggl Track: para medir la cantidad de tiempo gastado antes y después de la adquisición de AI





¿Tendría AI el control de mi vida una vez más?

Sí, pero dentro de los límites.

La IA me proporcionó el formulario, y aún estaba obligado a proporcionar contenido.

No va a explicar las razones por las que tomas tus decisiones; sin embargo, se asegurará de que lo hagas de manera efectiva.

Algo que comenzó como una broma, un recordatorio, un juego de palabras, nació de nuevo, o mejor dicho, se reinició.

No es mi trabajo, es mi relación de tiempo.





El pensamiento final

El fin en mente Parece que cuanto más extenso es el backfire de la ira, mayor es su potencial para producir un backfire aún mayor en el futuro. Y de forma realista, ¿quién entre nosotros como amigo nunca ha contribuido al backfire de la rabia? Todo lo dicho, hay razón para creer que la rabia puede ser detenida, maronada en la futilidad. Parece que cuanto más permitimos a alguien salir con rabia, ya sea niño o adulto, más le damos la oportunidad de retroceder en el futuro. Ahora la futilidad está en nosotros que nos perdemos en esta actividad inútil y auto-referencia en por lo que la IA no solo tomó mi trabajo. Me recordó cómo la mayor parte de mi vida ya estaba automatizada - sin que yo ni siquiera lo supiera. Quizás, el verdadero truco de la productividad no





¿Quieres probarlo?

Experimente y dé a su IA acceso a su calendario y vea lo que sucede después de una semana.

No para siempre, sólo un experimento.

Usted puede encontrar que no es la cuestión de lo que la IA toma el control - es lo que revela.