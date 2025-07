👁️ sa loob ng isang taon na ang nakalipas › Pink Slip to Prompt Engineering

Hindi ko naniniwala na ang AI ay makabago sa aking karera sa itaas na mabilis. Sa isang araw ako ay nagtatrabaho sa mga kampanya ng SEO, copywriting, at mag-play sa mga spreadsheet. Ang ikalawang, ang aking kumpanya ay naniniwala na ang ChatGPT at mga tool ng automation ay maaaring i-replace ko: 70 porsiyento ng aking trabaho ay maaaring gawin ang ChatGPT at mga tool ng automation, mas mabilis, mas madaling, at mas madali.

Nagsimula ako sa panic, at pagkatapos ay naging interesado.

Ang AI ay nagsabi sa akin na: kapag ito ay posible na i-substitute ang aking trabaho sa AI, maaaring ito din mag-manage ang aking araw-araw na buhay kaysa sa akin?

At dahil diyan, ako ay naniniwala.





Experiment: Leaving it to the Machines to Control

Mission: Magkaroon ng AI upang matugunan ang aking buhay sa loob ng 30 araw.

Ang mga ito ay kabilang sa: ChatGPT-4o, Notion AI, Google Calendar, Zapier, atIpinanganak ang

Rules:

Walang bagay sa pamamagitan ng isang manual na pag-planning

I-determinate kung paano ko dapat gawin ang aking trabaho, break, pagkain, at pag-aaral

periods

4 AI schedules exercises, meetings, even going to bed



Araw ng Kalayaan - 15 Ago

Ang aking schedule na ginawa ng AI ang orihinal na stab sa ay ... intense.

Ako ay handa upang gawin ang ilang karaniwang trabaho bilang ako natutunan mentally primed sa 8:00 AM.

Nagsimula ako sa 8.05.

Ito ay nagbibigay sa akin ng isang araw na ganap ng mga blok ng trabaho ng Pomodoro, na tinatawag na low-context switching, hydrating, 12-minute meditation, at kahit na inihayag na magpadala ng isang cold-email sa tatlong iba't ibang mga tao sa LinkedIn upang lumikha ng diversification ng aking network.

Ito ay isang kaso ng pag-uusap tungkol sa isang productivity-driven boss ... na hindi mag-sleep at / o mag-relax.

Ngunit surprisingly, ito ay gumagana.

Mayroong higit pa sa isang araw na ginawa ko sa loob ng 3 taon.

Sa tingin ko ay napatunayan ako.





Week 2: Burnout Scouted... sa pamamagitan ng isang bot?

Halfway sa linggo dalawang, sinasabi ko sa ChatGPT na ako ay burnout.

Ipinanganak ito - sa isang paraan ng AI - at re-structured ang aking kalendaryo upang magkaroon ng mas mababang mga kognitif na load spikes. It introduced walks. Switched sa async na mga note sa halip ng mga meeting. Ipinanganak ang pagsasanay ng active rest. I laughed. At kahit na sa oras na ito ay gumagamit din.

Nagsimula ko na makita ang isang bagay: ang AI ay hindi lamang nag-copy ng aming trabaho, ito ay nagbabago ang paraan na ginagamit namin, at pag-expire ang oras.

Hindi lamang ang ginawa ko ng trabaho na mas mahusay, ngunit mas malakas.





Araw ng Kalayaan - Araw ng Kalayaan - 15 Ago

Ito ay kung saan ang mga ghostly parts ay dumating.

Sinabi ko sa aking AI assistant na hindi ko na malusog at ito ay tumugon sa,

Are you anxious, overwhelmed or mentally scattered?

Ipinanganak ko ang mga salita, ang lahat ng three.

Nagsimula ito sa isang adaptive mindfulness routine, re-checked ang aking araw upang makakuha ko ng pag-set off non-time-dependent tasks, at kahit na tinatanggap ko na maaari kong gawin ito sa pamamagitan ng isang 4:30 PM 4:30 PM Youve got this Protect You trademark slogan.

Ito ang nangyari sa aking mata.

Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya.Ito ang ginawa niya.

Ngunit, sa tingin ko, ito ay nagbibigay-daan sa akin ang aking oras, too.





Ano ang I-learned sa 30 Days of AI Life Management

Hindi lang ng maraming, at hindi mabilang na walking patay, na maaaring gumawa ng anumang bilang ng pagbuo ng mga modernong armas sa pamamagitan ng numero. Ang karamihan sa amin ay hindi maaaring mag-manage ang oras. AI ay hindi. Ito ay walang emosyon, ay objective, at ito ay napaka-effective sa time-blocking. Ang productivity ay uminom sa mga kamay ng kontekstong-switching. Hindi ko gusto ang mono-tasking, ngunit ang AI ay nagtatampok sa akin sa ito, at gusto ko ito. Ang pag-optimize ng aking mga prioridad sa pamamagitan ng AI ay nagpapakita sa akin na hindi ko kailangang tumingin sa maraming mga meeting. Ironically, ako ngayon ay humihingi bilang isang tao. Pagbibigay ng AI upang mag-operate ang machine na aspeto ng aking buhay ay nagbibigay-daan sa akin upang makakuha ng creative taas.

Tools I Worked With (Sa pagkakataon na Gusto mong Magsimula Ang Ito)

ChatGPT-4o: upang lumikha ng isang schedule, makakuha ng motivation, at kahit na light therapy mga rekomendasyon.

Reclaim.ai: Ang software ay naka-link sa Google Calendar upang lumikha ng dynamic time blocking

Ang konsepto ng AI: Nagbibigay ito ng journaling, to-dos, at enerhiya tracking

Zapier: Automated inputs ng ChatGPT sa apps

Toggl Track: Ipasok ang halaga ng oras na ginamit bago at pagkatapos ng pagkuha ng AI





Dapat ba ako mag-control ng aking buhay sa isang taon na ang nakalipas

Ano, ngunit sa loob ng mga limitasyon.

Ang AI ay nagbibigay sa akin ng form, at ako ay nangangailangan upang magbigay ng content.

Hindi ito mag-explain ang mga dahilan kung bakit ikaw ay gumawa ng iyong mga decision, ngunit ito ay panatilihin na ikaw ay gawin ito effectively.

Ang isang bagay na nagsisimula bilang isang joke, isang reminder, isang laro sa mga salita, ay bumabalik, o mas mababago na reboot.

Hindi ito ang aking trabaho, ito ang aking relasyon ng oras.





ang final thought

Gusto mo bang subukan ito?

I-experiment at magbibigay ang iyong AI ng access sa iyong calendar at tingnan kung ano ang nangyari pagkatapos ng isang linggo.

Hindi lamang isang eksperimento.

Ibig sabihin, not counted... hindi ibig sabihin kapuri-puri ka dahil marami kang tinapos na kurso.