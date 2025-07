I-AI I-Remplaced My Job... Ngoko ndiyabakhokela ukulawula i-schedule yam

👁️ ️ Intro: I-Pink Slip ukuya kwi-Prompt Engineering

Ndingathanda ukuba i-AI iya kutshintshwe ubudlelwane yami ngokukhawuleza. Enye ngosuku ndingathanda kwi-SEO campaigns, i-copywriting, kunye nokudlala kunye ne-tablets. Le nqaku, inkampani yam ndingathanda ukuba i-ChatGPT kunye nezixhobo ze-automation ingathintela: i-70% yayo yokusebenza ingathintela yi-ChatGPT kunye nezixhobo ze-automation, ngokukhawuleza, ezininzi, kunye ne-polite.

Ndingathanda ekuqaleni. Kwaye ndingathanda.

I-AI uyavuma ukuba: xa kunokwenzeka ukuguqulwa kwimfuneko yam nge-AI, kunokukwazi ukulawula ubomi yam ngosuku kunokuba?

Ngoko ke, ndingathanda.





Experiment: Leaving it to the Machines to Control

Mission: Nceda I-AI ukhuseleko ubomi yami ngexesha le-30 ngosuku.

Zihlanganisa: ChatGPT-4o, Notion AI, i-Google Calendar, i-Zapier, kunyeUkucinga.ai

Rules:

akukho nto kwi-manual schedule

I-AI ibonise indlela yokwenza umsebenzi yami, imizuzu, imizi, kunye nokufunda

periods

4 AI schedules exercises, meetings, even going to bed



Usuku 1 I-Overachiever Robot

I-schedule yam ukuba i-AI waya i-stab yokuqala yaba... enzima.

Ndingathanda ukwenza umsebenzi elikhulu njengoko ndingathanda ngempumelelo ngexesha 8:00 AM.

Ndingathanda kwi-8.05.

Yenza iintsuku epheleleyo yeengxaki zokusebenza ze-Pomodoro, ezaziwayo njenge-low-context switching, i-hydrating, i-12 imizuzu ye-meditation, kwaye kwakhona i-imeyile ye-cold-e-mail kwiintsuku ezintathu ezahlukahlukeneyo kwi-LinkedIn yokwenza i-diversification ye-network yam.

Ixesha lokuzalwa umlawuli we-productivity-driven boss ... enomdla kunye / okanye ukunceda.

Nangona kunjalo, oku kuthatha ukusebenza.

Kwiintsuku ezininzi iye yenzelwe ngaphezu kwakhona kwiintsuku ezimbini.

Ngaphandle kokuba ndingathanda.





Usuku 2: I-Burnout Scouted... ngu-bot?

Kwiintsuku ezimbini ukuya kwiveki ezimbini, ndingathanda i-ChatGPT ukuba ndingathanda.

Iphuma - ngexesha le-AI- kwaye i-re-structed i-calendar yam ukuba babe iiphakheji ezincinane ze-cognitive. Iziqhutywa izihlangu. Icebiso kwi-notes async kunokuba izivumelwano. Iziqhutywa i-practice ye-active rest. Icebisa. Kwaye nangona kunjalo ngexesha elizayo. Kwakhona ibonelela.

Ndiqala ukufumana into: I-AI ayifaka kuphela umsebenzi yethu, oku kubangela indlela yethu yokusetyenziswa, kunye nokufumana ixesha.

Ukusebenza kuphela ngempumelelo, kodwa ngempumelelo kakhulu.





Usuku 3: I-Human Algorithm

Yinto apho iindawo zangaphakathi zangaphakathi.

Ndicebisa umncedisi wam AI ukuba ndingathanda kakuhle kwaye wahlanganyela,

Are you anxious, overwhelmed or mentally scattered?

Ndingathanda kwiingoma, Zonke ezintathu.

Iqala nge-adaptive mindfulness routine, i-re-scheduled iintsuku yami ukuze ndingathanda iingcebiso ezinxulumene ne-time-dependent, kwaye kwakhona uyifunda ukuba ndiyabakhokela ngexesha 4:30 PM 4:30 PM I-Youve got this Protect You i-brand slogan.

Yintoni iingcinga yam.

I-AI awukwazi ukufumana. I-I itheyibhile ukuba iingxaki.

kwaye kumangalisayo kakhulu, iye yenza ndiyifunayo ixesha yam.





Yintoni ndingathanda kwi-30 Days of AI Life Management

I-AI ayifuni kuphela iimveliso, kodwa isabela imibala yakho. Ndandisebenzise ukufunika imini yam. Oku ngenxa yokuba ngoku ndicwangcisa i-focus yam. I-AI ayikho. Indawo emoyeni, i-objective, kwaye i-effective kakhulu kwi-time blocking. I-productivity ihamba emzimbeni ye-context-switching. Ndingathanda i-mono-tasking, kodwa i-AI iye yandisa, kwaye ndidlala. Ukukhangisa iipriorities yam ngu-AI ibonise ukuba ndingathanda kwiingxowa ezininzi. I-Ironic, ngoku ndiyifunayo njengomntu. Ukuvumela i-AI ukuba usebenzise i-machine aspect of my life ibonelela ukuba ufumane kwakhona.

Izixhobo Izixhobo (In the event you would like to try this)

ChatGPT-4o: ukuvelisa i-schedule, ukufumana i-motivation, kunye nokufunda i-light therapy.

I-Reclaim.ai: I-software ifumaneka kwi-Google Calendar ukuze ifumaneke i-time blocking

Umzekelo we-AI: Kufuneka i-journaling, i-to-dos, kunye ne-energy tracking

Zapier: ukufinyelela okuzenzakalelayo kwi-ChatGPT kwi-apps

Toggl Track: Ukubala ixesha elidlulileyo ngaphambi kunye emva kokufumana i-AI





Ngaba Ndingathola I-AI I-My Life Yintoni Kwakhona?

Ndiya, kodwa phantsi komgaqo.

I-AI ibonelela ne-form, kwaye ndingathanda ukunika i-content.

Kwaye akukwazi ukucacisa izizathu zakho ukuthatha izixazululo zakho. Nangona kunjalo, uya kuqinisekisa ukuba uyenze ngokufanelekileyo.

Yintoni okuqala njenge-joke, inkcazelo, umdlalo kwiingoma, uye wahlala, okanye ngexesha elinye.

Yintoni iingxaki zangaphakathi, iingxaki zangaphakathi zangaphakathi.





Imibuzo lokugqibela

Ngaba ufuna ukuyifaka?

I-Experiment and give your AI access to your calendar and see what happens after a week.

Ukungabonakaliswa, kodwa kuphela i-experiment.

Uyakwazi ukufumana ukuba kungenxa yintoni i-AI ibandakanyeka - Kuyinto yintoni i-disclosures.