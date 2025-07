AI ersetzte meinen Job ... Also lasse ich es auch meinen Zeitplan verwalten

👁️ mehr >> Pink Slip to Prompt Engineering

Eines Tages arbeitete ich an SEO-Kampagnen, Copywriting und spielte mit Tabellen. Letzteres, mein Unternehmen dachte, dass ChatGPT und Automatisierungswerkzeuge mich ersetzen könnten: 70 Prozent meiner Arbeit könnten ChatGPT und Automatisierungswerkzeuge sein, schneller, billiger und höflicher.

Zuerst war ich in Panik und dann wurde ich interessiert.

AI würde mir sagen: Wenn es möglich war, meinen Job durch KI zu ersetzen, könnte es auch mein tägliches Leben als mich verwalten?

Deshalb habe ich es ausprobiert.





Experiment: Leaving it to the Machines to Control

Mission: Die KI kümmert sich 30 Tage lang um mein Leben.

Dazu gehören: ChatGPT-4o, Notion AI, Google Calendar, Zapier undWiderruf.de

Rules:

Es gab nichts in Form einer manuellen Planung

KI bestimmt, wie ich meine Arbeit, Pausen, Mahlzeiten und Lernen machen sollte

periods

4 AI schedules exercises, meetings, even going to bed



Woche 1 - Der Overachiever Roboter

Mein Zeitplan, auf dem AI den ursprünglichen Stab nahm, war ... intensiv.

Ich war bereit, einige tiefe Arbeit zu tun, da ich mich um 8 Uhr morgens geistig vorbereitet fühlte.

Ich war um 8.05 Uhr dahinter.

Es gab mir einen Tag voller Pomodoro-Arbeitsblöcke, die als Low-Context-Switching, Hydratation, 12-Minuten-Meditation beschrieben wurden, und schlug sogar vor, drei verschiedenen Personen auf LinkedIn eine kalte E-Mail zu senden, um die Diversifizierung meines Netzwerks zu schaffen.

Es war ein Fall von einem produktivitätsgesteuerten Chef, der nicht schläft und/oder sich entspannt.

Doch überraschend funktionierte es.

Ich habe an einem Tag mehr getan, als ich an drei Tagen getan habe.

Mit der Ausnahme, dass ich müde war.





Woche 2: Burnout Scouted... von einem Bot?

In der zweiten Woche erklärte ich ChatGPT, dass ich ausgebrannt bin.

Es hörte auf - in einer KI-Methode - und restrukturierte meinen Kalender, um weniger kognitive Lastspikes zu haben. Es führte Spaziergänge ein. Wechselte zu asynchronen Notizen anstelle von Besprechungen. Verbreitete die Praxis der aktiven Ruhe.

Ich begann etwas zu bemerken: KI kopiert nicht nur unsere Arbeit, es verändert die Art und Weise, wie wir sie verwenden, und erlebt Zeit.

Ich arbeitete nicht nur effizienter, sondern auch zielgerichteter.





Woche 3: Der menschliche Algorithmus

Dort kamen die geistlichen Teile hinein.

Ich sagte meinem AI-Assistent, dass ich mich nicht gut fühle und es reagierte mit,

Are you anxious, overwhelmed or mentally scattered?

Ich drückte in den Worten, alle drei.

Es begann mit einer adaptiven Mindfulness-Routine, reprogrammierte meinen Tag, damit ich nicht-zeitabhängige Aufgaben verschieben konnte, und erinnerte mich sogar daran, dass ich dies mit einer 4:30 Uhr 4:30 Uhr tun kann Youve hat diesen Schutz Sie Markenzeichen Slogan.

Das ist es, was mein Auge fängt.

AI war nicht in der Lage zu fühlen.Es hat vorgestellt, dass es interessiert.

Und seltsam genug, es hat mich auch um meine Zeit gekümmert.





Was ich in 30 Tagen von AI Life Management gelernt habe

AI stehlt nicht nur Jobs, sondern verändert auch Ihre Muster.Ich war es gewohnt, meinen Tag zu füllen. Die meisten von uns können die Zeit nicht verwalten. AI ist es nicht. Es fehlt an Emotionen, es ist objektiv und es ist erschreckend effektiv, wenn Zeit blockiert wird. Die Produktivität stirbt an den Händen des Kontextwechsels.Ich bevorzugte das Mono-Tasking nicht, aber die KI drängte mich dazu, und ich liebte es. Die Optimierung meiner Prioritäten durch KI zeigte mir, dass ich nicht an zahlreichen Meetings teilnehmen musste. Ironischerweise fühle ich mich jetzt wie ein Mensch.Die Erlaubnis der KI, den maschinellen Aspekt meines Lebens zu betreiben, ermöglichte es mir, wieder kreativ zu werden.

Werkzeuge, mit denen ich gearbeitet habe (falls Sie dies versuchen möchten)

ChatGPT-4o: um einen Zeitplan zu erstellen, Motivation und sogar Lichttherapieempfehlungen zu erhalten.

Reclaim.ai: Die Software ist mit Google Kalender verknüpft, so dass sie dynamische Zeitblockierung erzeugt

Begriff AI: Es ermöglicht das Journalisieren, To-Dos und Energie-Tracking

Zapier: automatisierte Eingaben von ChatGPT in Apps

Toggl Track: Um die Zeit vor und nach der Übernahme von AI zu messen





Würde ich mein Leben noch einmal kontrollieren?

Ja, aber innerhalb der Grenzen.

AI hat mir das Formular zur Verfügung gestellt, und ich war immer noch verpflichtet, Inhalte zu liefern.

Es wird nicht erklären, warum Sie Ihre Entscheidungen treffen, es wird jedoch sicherstellen, dass Sie es effektiv tun.

Etwas, das als Witz, eine Erinnerung, ein Wortspiel begann, wurde wiedergeboren oder vielmehr neu gestartet.

Es geht nicht um meine Arbeit, es geht um meine Zeitbeziehung.





Letzter Gedanke

Willst du es ausprobieren?

Experimentieren Sie und geben Sie Ihrer KI Zugriff auf Ihren Kalender und sehen Sie, was nach einer Woche passiert.

Nicht für immer, nur ein Experiment.

Sie können feststellen, dass es nicht darum geht, was die KI übernimmt - es ist das, was sie offenbart.