TrueNorth recull 3 milions de dòlars per construir IA específica per a dominis per a finançament

San Francisco, Califòrnia, EUA, 4 de desembre de 2025/Chainwire/--El 54% dels inversors ara utilitzen ChatGPT per a les decisions de negociació i inversió.Només l'11% confia en els resultats.Aquesta bretxa, entre la promesa de la IA i el seu espectacular fracàs en els mercats, representa milers de milions de capitals mal allotjats. Acaba de recaptar 3 milions de dòlars per construir la intel·ligència especialitzada que la tanca. El veritable El veritable La ronda de pre-semeig, liderada per CyberFund amb la participació de Delphi Labs, SNZ, GSR i Ocular, finança el que l'equip anomena "la capa de raonament per a la intel·ligència financera": la IA específica del domini que no al·lucina quan hi ha diners en línia. \n \n "Cada vertical hauria de tenir una IA especialitzada", diu Willy Chuang, cofundador de TrueNorth. "Legal té Harvey. Healthcare té OpenEvidence. "Cada vertical hauria de tenir una IA especialitzada", diu Willy Chuang, cofundador de TrueNorth. "Legal té Harvey. Healthcare té OpenEvidence. El problema de la IA genèrica: mercats ràpids, models lents Basant-se en l'experiència de Meta, Temasek i Goldman Sachs, l'equip de TrueNorth va reconèixer de primera mà com els models genèrics al·lucinen, falten el context de mercat i manquen el raonament estructural que els comerciants professionals utilitzen per navegar per la volatilitat. \n \n "La IA generalitzada es desintegra en entorns financers", diu Willy Chuang, cofundador de TrueNorth. "Els mercats es mouen massa ràpid, el context és massa profund i els errors són massa costosos. "La IA generalitzada es desintegra en entorns financers", diu Willy Chuang, cofundador de TrueNorth. "Els mercats es mouen massa ràpid, el context és massa profund i els errors són massa costosos. Aquesta visió va donar forma a la tesi bàsica de TrueNorth que la IA financera ha de ser especialitzada, en temps real i fonamentada en el raonament d'experts. La plataforma converteix l'experiència dels comerciants d'elit en agents d'IA a través de llibres de lectura estructurats, fusió de dades en temps real i models propietaris entrenats específicament en la lògica del mercat. El benchmarking intern mostra una precisió del 98% en tasques financeres específiques, una millora del 28% respecte als principals models generals, mentre que la latència es redueix en un 80%. Els comerciants experts com a bessons digitals Els comerciants professionals passen hores cada dia escanejant mercats, validant nivells, gestionant riscos i registrant decisions, tasques que tradicionalment no es poden automatitzar sense habilitats d'enginyeria. TrueNorth soluciona ambdós problemes convertint els fluxos de treball d'experts en bessons digitals alimentats per la IA. A través de les llibreries estructurades i els fluxos de treball d'agents, els principals comerciants ara poden codificar les seves estratègies utilitzant el llenguatge natural, mentre que els comerciants diaris poden actuar amb la lògica i la disciplina dels experts que segueixen. \n \n "La nostra plataforma és la primera a modelar com els professionals realment raonen a través dels mercats. Abstraeix la complexitat mentre preserva la disciplina", va explicar Alex Lee, cofundador de TrueNorth. "Tenint els agents que identifiquen les configuracions comercials i destaquen els riscos en temps real, els usuaris poden actuar amb la lògica dels professionals sense necessitar els seus decennis de reconeixement de patrons i coneixement institucional." "La nostra plataforma és la primera a modelar com els professionals realment raonen a través dels mercats. Abstraeix la complexitat mentre preserva la disciplina", va explicar Alex Lee, cofundador de TrueNorth. "Tenint els agents que identifiquen les configuracions comercials i destaquen els riscos en temps real, els usuaris poden actuar amb la lògica dels professionals sense necessitar els seus decennis de reconeixement de patrons i coneixement institucional." 40.000 usuaris reclamen informació financera Amb el suport de CyberFund, Delphi Labs, SNZ, GSR i Ocular, a més d'àngels estratègics com Bryan Pellegrino (LayerZero), WeeKee (Virtuals Protocol), i Jordi Alexander (Selini Capital), TrueNorth està llançant la seva beta pública a una llista d'espera de més de 40.000 usuaris. \n \n "La intel·ligència artificial està transformant la forma en què les persones interactuen amb les aplicacions", diu Konstantin Lomashuk, cofundador de Cyberfund. "Truenorth redefinirà com la gent comercia. "La intel·ligència artificial està transformant la forma en què les persones interactuen amb les aplicacions", diu Konstantin Lomashuk, cofundador de Cyberfund. "Truenorth redefinirà com la gent comercia. La companyia està treballant amb els primers adoptants per co-construir els fluxos de treball d'agent que definiran la inversió nativa d'IA, on els models no només responen a preguntes, sinó que executen estratègies, gestionen el risc i s'adapten als canvis de règim en temps real. La beta pública s'obrirà avui.Enllaç per inscriure's a continuació. https://www.true-north.xyz/ Codi de presentació: ABEAF9 A prop de TrueNorth Construeix una infraestructura d'IA específica per a finances, traduint l'expertesa dels comerciants professionals en intel·ligència adaptativa que els inversors diaris poden desplegar.La plataforma combina raonament estructurat, dades en temps real i models propietaris per proporcionar insights financers que són exactes, conscients del context i preparats per a l'execució. El veritable El veritable Contacte Cofundador Joan Chuang Advertència a LTD mitjans de comunicació@adventai.io \n \n Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire en el marc del Programa de Blogging de Negocis de HackerNoon. Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire en el marc del Programa de Blogging de Negocis de HackerNoon. Programació Programació