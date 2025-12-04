TrueNorthは3百万ドルを調達し、財務のためのドメイン特有のAIを構築

サンフランシスコ、カリフォルニア、米国、12月4日(2025年) / Chainwire/ - 投資家の54%が現在、取引および投資決定のためにChatGPTを使用しています. 結果を信頼するのはわずか11%です。 それを閉じる専門情報の構築のために300万ドルを調達した。 真北 真北 Delphi Labs、SNZ、GSR、Ocularの参加を伴うCyberFundが率いるプレセッドラウンドは、チームが「金融インテリジェンスの推論層」と呼ぶものを資金調達する:ドメイン特有のAIは、お金がリリースされているときに幻覚を起こさない。 \n \n 「すべての垂直企業は専門のAIを持つべきだ」とTrueNorthの共同創設者であるWilly Chuang氏は述べている。「ハーヴェイは法的だ。ヘルスケアはOpenEvidenceを持っているが、最高の賭けのドメインであるファイナンスは、Redditのトレードやオープンウェブで訓練されたモデルを使っている。 「すべての垂直企業は専門のAIを持つべきだ」とTrueNorthの共同創設者であるWilly Chuang氏は述べている。「ハーヴェイは法的だ。ヘルスケアはOpenEvidenceを持っているが、最高の賭けのドメインであるファイナンスは、Redditのトレードやオープンウェブで訓練されたモデルを使っている。 一般的なAIの問題:速い市場、遅いモデル Meta、Temasek、Goldman Sachsの経験に基づき、TrueNorthのチームは、一般的なモデルがどのように幻想的であるか、市場の文脈を見落とし、プロのトレーダーが流動性を導くために使用する構造的推論が欠けているかを第一手で認識しました。 \n \n 「一般化されたAIは金融環境で崩壊する」とTrueNorthの共同創設者であるWilly Chuang氏は述べている。「市場はあまりにも速く動き、文脈はあまりにも深く、エラーはあまりにも高価です。 「一般化されたAIは金融環境で崩壊する」とTrueNorthの共同創設者であるWilly Chuang氏は述べている。「市場はあまりにも速く動き、文脈はあまりにも深く、エラーはあまりにも高価です。 この洞察は、金融AIが専門的で、リアルタイムで、専門家の推論に基づくものでなければならないというTrueNorthのコア論文を形成しました。 内部ベンチマークは、財務特有のタスクにおける98%の精度、主要な一般モデルに比べて28%の改善を示し、遅延を80%削減しています。 デジタルツインとしての専門家トレーダー プロのトレーダーは、市場をスキャンし、レベルを検証し、リスクを管理し、意思決定を記録するために毎日何時間も費やします - 従来、エンジニアリングスキルなしに自動化することはできません。 TrueNorthは、専門家のワークフローをAI駆動のデジタル双子に変えることで、両方の問題を解決します。構造化されたプレイブックとエージェントワークフローを通じて、トップトレーダーは現在、自然言語を使用して戦略をコードすることができますが、日常トレーダーは、彼らが従う専門家の論理と規律で行動することができます。 \n \n 「当社のプラットフォームは、プロフェッショナルが実際に市場をどのように考えるかをモデル化する最初のプラットフォームであり、規律を維持しながら複雑さを抽象化します」とTrueNorthの共同創設者であるAlex Lee氏は説明しました。 「当社のプラットフォームは、プロフェッショナルが実際に市場をどのように考えるかをモデル化する最初のプラットフォームであり、規律を維持しながら複雑さを抽象化します」とTrueNorthの共同創設者であるAlex Lee氏は説明しました。 4万人のユーザーが金融情報に拘束 CyberFund、Delphi Labs、SNZ、GSR、Ocularのサポートと、Bryan Pellegrino(LayerZero)、WeeKee(Virtuals Protocol)、Jordi Alexander(Selini Capital)を含む戦略天使のサポートにより、TrueNorthは4万人以上のユーザーに公開ベータ版をリリースしています。 \n \n 「AIは人々がアプリと相互作用する方法を変えています」とCyberfundの共同創設者であるKonstantin Lomashuk氏は述べています。「Truenorthは人々がどのように取引するかを再定義します。 「AIは人々がアプリと相互作用する方法を変えています」とCyberfundの共同創設者であるKonstantin Lomashuk氏は述べています。「Truenorthは人々がどのように取引するかを再定義します。 同社は、初期の採用者と協力して、モデルが質問に答えるだけでなく、戦略を実行し、リスクを管理し、体制の変化にリアルタイムで適応するAIネイティブの投資を定義する代理的なワークフローを構築しています。 公開ベータは本日公開予定です!下のリンクからご登録ください。 https://www.true-north.xyz/ カテゴリーコード: ABEAF9 TrueNorthについて ドメイン特定のAIインフラストラクチャを構築し、プロのトレーダーの専門知識を、日々の投資家が展開できる適応性のあるインテリジェンスに変換します。 真北 真北 コンタクト 共同創設者 ウィリー・チューン ADVENT AI LTD メディア@adventai.io \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム