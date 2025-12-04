TrueNorth собира 3 милиони долари за изградба на домен-специфична АИ за финансии

Сан Франциско, Калифорнија, САД, 4 декември, 2025/Chainwire/--54% од инвеститорите сега го користат ChatGPT за тргување и инвестициски одлуки. Само 11% веруваат во резултатите. Само што собрал 3 милиони долари за да ја изгради специјализираната интелигенција што ја затвора. Вистински Вистински Предсеменскиот круг, предводен од CyberFund со учество на Delphi Labs, SNZ, GSR и Ocular, го финансира она што тимот го нарекува "резултативниот слој за финансиска интелигенција": домен-специфична АИ која не халуцинира кога парите се на линијата. \n \n „Секој вертикален треба да има специјализирана АИ“, вели Вили Чуанг, ко-основач на TrueNorth. „Правното има Харви. Здравствената заштита има OpenEvidence. „Секој вертикален треба да има специјализирана АИ“, вели Вили Чуанг, ко-основач на TrueNorth. „Правното има Харви. Здравствената заштита има OpenEvidence. Проблемот со генеричката АИ: Брзи пазари, бавни модели Врз основа на искуството на Meta, Temasek и Goldman Sachs, тимот на TrueNorth препознал од прва рака како генеричките модели халуцинираат, го пропуштаат контекстот на пазарот и недостасуваат структурните размислувања кои професионалните трговци ги користат за да се движат во нестабилност. \n \n „Генерализираната вештачка интелигенција се распаѓа во финансиските средини“, вели Вили Чуанг, ко-основач на TrueNorth. „Пазарите се движат пребрзо, контекстот е премногу длабок, а грешките се премногу скапи. „Генерализираната вештачка интелигенција се распаѓа во финансиските средини“, вели Вили Чуанг, ко-основач на TrueNorth. „Пазарите се движат пребрзо, контекстот е премногу длабок, а грешките се премногу скапи. Овој увид ја обликува основната теза на TrueNorth дека финансиската АИ мора да биде специјализирана, во реално време и заснована на експертско размислување.Платформата ја претвора стручноста на елитните трговци во АИ агенти преку структурирани учебници, спојување на податоци во реално време и сопствени модели обучени специјално за пазарната логика. Внатрешниот бенчмаркинг покажува 98% точност на финансиски специфични задачи, 28% подобрување во однос на водечките општи модели, додека го намалува задоцнувањето за 80%. бета корисниците покажуваат 30-дневно задржување на 33%, приближно двојно просекот во индустријата. Експерти трговци како дигитални близнаци Професионалните трговци секој ден поминуваат часови на скенирање на пазарите, валидирање на нивоата, управување со ризикот и донесување одлуки - работа која традиционално не може да се автоматизира без инженеринг вештини. TrueNorth ги решава двата проблема со претворање на стручните работни процеси во дигитални близнаци наменети за вештачка интелигенција.Со структурирани учебници и агентски работни процеси, топ трговците сега можат да ги кодираат своите стратегии користејќи природен јазик, додека секојдневните трговци можат да дејствуваат со логиката и дисциплината на експертите што ги следат. \n \n „Нашата платформа е првата која го моделира начинот на кој професионалците всушност размислуваат преку пазарите.Тоа ја апстрахира комплексноста, додека ја задржува дисциплината“, објаснува Алекс Ли, соосновач на TrueNorth. „Со тоа што агентите ги идентификуваат трговските поставувања и ги истакнуваат ризиците во реално време, корисниците можат да дејствуваат со логиката на професионалци без да им требаат децении препознавање на модели и институционално знаење.“ „Нашата платформа е првата која го моделира начинот на кој професионалците всушност размислуваат преку пазарите.Тоа ја апстрахира комплексноста, додека ја задржува дисциплината“, објаснува Алекс Ли, соосновач на TrueNorth. „Со тоа што агентите ги идентификуваат трговските поставувања и ги истакнуваат ризиците во реално време, корисниците можат да дејствуваат со логиката на професионалци без да им требаат децении препознавање на модели и институционално знаење.“ 40 илјади корисници чекаат за финансиска интелигенција Со поддршка од CyberFund, Delphi Labs, SNZ, GSR и Ocular, плус стратешки ангели, вклучувајќи ги и Bryan Pellegrino (LayerZero), WeeKee (Virtuals Protocol) и Jordi Alexander (Selini Capital), TrueNorth ја лансира својата јавна бета листа на повеќе од 40.000 корисници. \n \n „АИ го трансформира начинот на кој луѓето комуницираат со апликациите“, вели Константин Ломашук, ко-основач на Cyberfund. „Truenorth ќе го редефинира начинот на кој луѓето тргуваат. „АИ го трансформира начинот на кој луѓето комуницираат со апликациите“, вели Константин Ломашук, ко-основач на Cyberfund. „Truenorth ќе го редефинира начинот на кој луѓето тргуваат. Компанијата работи со раните усвојувачи за ко-изградба на агентичките работни процеси кои ќе го дефинираат инвестирањето на AI-native, каде што моделите не само што одговараат на прашања, туку извршуваат стратегии, управуваат со ризикот и се прилагодуваат на промените во режимот во реално време. Јавната бета ќе биде отворена денес. линк за да се регистрирате подолу. https://www.true-north.xyz/ Код на понудата: ABEAF9 Во врска со TrueNorth Градење на домен-специфична инфраструктура за вештачка интелигенција за финансии, преведувајќи експертиза на професионални трговци во адаптивна интелигенција што секојдневните инвеститори можат да ги имплементираат.Платформата комбинира структурирано размислување, податоци во реално време и сопствени модели за да обезбеди финансиски увид кој е точен, свесен за контекстот и подготвен за извршување. Вистински Вистински Контакт Соосновачот Вилијам Чуанг Пристигнување на LTD медиуми@adventai.io \n \n Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Програмата Програмата