TrueNorth筹集了300万美元来建立特定域的AI用于金融

旧金山,加利福尼亚州,美国,12月4日,2025/Chainwire/--54%的投资者现在使用ChatGPT进行交易和投资决策,只有11%的人信任结果。 他们刚刚筹集了300万美元来建立它关闭的专门情报。 真北 真北 由CyberFund领导的预种子轮值,由Delphi Labs,SNZ,GSR和Ocular参与,资助了团队称之为"财务情报的推理层":特定领域的AI,当钱在线时不会幻觉。

"每一个垂直的人都应该有一个专门的AI,"TrueNorth的联合创始人Willy Chuang说,"法律有哈维,医疗保健有OpenEvidence,但金融,最高赌注的领域,仍然使用在Reddit线条和开放网络上训练的模型。 通用AI问题:快速市场,慢模型 基于Meta、Temasek和Goldman Sachs的经验,TrueNorth团队亲手认识到一般模型如何幻觉,错过了市场背景,缺乏专业交易者用于导航波动性的结构性推理。

"在金融环境中,通用人工智能会崩溃,"TrueNorth的联合创始人Willy Chuang说,"市场太快,背景太深,错误太昂贵。 这种见解塑造了TrueNorth的核心论点,即金融人工智能必须专业化,实时,并以专家推理为基础。 内部基准显示,财务特定任务的准确度为98%,比领先的通用模型提高28%,同时降低延迟80%。 专家交易员作为数字双胞胎 专业交易者每天花费数小时来扫描市场,验证水平,管理风险和记录决策 - 传统上没有工程技能就无法自动化的工作。 TrueNorth通过结构化的演讲本和代理工作流程,顶级交易者现在可以使用自然语言编码他们的策略,而日常交易者可以按照他们遵循的专家的逻辑和纪律行动。

"我们的平台是第一个模拟专业人士如何通过市场实际思考的方式的平台,它抽象了复杂性,同时保持了纪律,"TrueNorth的联合创始人Alex Lee解释道。 40万用户因财务情报而排队 凭借CyberFund,Delphi Labs,SNZ,GSR和Ocular的支持,以及包括Bryan Pellegrino(LayerZero)、WeeKee(Virtuals Protocol)和Jordi Alexander(Selini Capital)在内的战略天使,TrueNorth正在向超过4万用户的等候名单推出公共测试版。

"人工智能正在改变人们与应用程序的互动方式,"Cyberfund的联合创始人Konstantin Lomashuk说,"Truenorth将重新定义人们的贸易方式。 该公司正在与早期采用者合作,共同构建将定义人工智能本土投资的代理工作流程,其中模型不仅回答问题,还执行策略,管理风险,并实时适应政权变化。 公用beta将于今天开启,下面的链接即可注册。 https://www.true-north.xyz/ 邀请代码: ABEAF9 关于TrueNorth 构建专门用于金融领域的AI基础设施,将专业交易员的专业知识转化为日常投资者可以部署的适应性智能平台,该平台结合了结构化推理,实时数据和专有模型,提供准确、背景意识和执行准备的财务见解。 真北 真北 联系 联合创始人 威利·朱安 开启 LTD 主持人@adventai.io