Сан Франциско, Калифорнија, САД, 4. децембар, 2025/Цхаинвире/--54% инвеститора сада користи ЦхатГПТ за трговинске и инвестиционе одлуке. Само 11% верује резултатима. Само је прикупио 3 милиона долара за изградњу специјализоване интелигенције која га затвара. Истински Истински Пре-сеед круг, под вођством ЦиберФунд са учешћем Делпхи Лабс, СНЗ, ГСР и Оцулар, финансира оно што тим назива "разумним слојем за финансијску интелигенцију": домен-специфична АИ која не халуцинира када је новац на линији. 

"Свака вертикална би требала имати специјализовану АИ", каже Вилли Цхуанг, суоснивач у ТруеНортх-у. "Закон има Харвеи. Здравствена заштита има ОпенЕвиденце. Проблем генералног АИ: Брза тржишта, спори модели Ослањајући се на искуство у Мета, Темасек и Голдман Сацхс, Тим ТруеНортх препознао из прве руке како генерички модели халуцирају, пропустити контекст тржишта и недостају структурни разлози професионални трговци користе за навигацију нестабилности. 

"Генерализована АИ се распада у финансијском окружењу", каже Вилли Цхуанг, суоснивач ТрауНортх-а. "Тржишта се крећу пребрзо, контекст је превише дубок, а грешке су прескупе. Овај увид је обликовао кључну тезу ТруеНортх-а да финансијска АИ мора бити специјализована, у реалном времену и заснована на стручном размишљању.Платформа претвара стручност елитних трговаца у АИ агенте кроз структуриране књиге, фузију података у реалном времену и власничке моделе обучене посебно на логици тржишта. Интерни бенчмаркинг показује 98% тачности на финансијским задацима, 28% побољшања у односу на водеће опште моделе, док смањује кашњење за 80%. Интерни бенчмаркинг показује 98% тачности на финансијским задацима, 28% побољшања у односу на водеће опште моделе, док смањује кашњење за 80%. Стручни трговци као дигитални близанци Професионални трговци сваког дана проводе сате скенирања тржишта, валидације нивоа, управљања ризиком и дневника одлука - посао који се традиционално не може аутоматизовати без инжењерских вјештина. трговци на мало суочавају се са супротним изазовом: чак и са алатима, недостају препознавање образаца и оквири потребни за трговање са доследношћу. TrueNorth rešava oba problema pretvaranjem stručnih tokova posla u digitalne blizance zasnovane na veštačkoj inteligenciji.Kroz strukturirane učionice i agentičke tokove rada, vrhunski trgovci sada mogu kodirati svoje strategije koristeći prirodni jezik, dok svakodnevni trgovci mogu da deluju sa logikom i disciplinom stručnjaka koje prate. 

"Наша платформа је прва која моделира како професионалци заправо размишљају кроз тржишта.Апстрактира сложеност док очува дисциплину", објаснио је Алекс Лее, суоснивач у ТруеНортх-у. "Агентима који идентификују трговинске поставке и истичу ризике у реалном времену, корисници могу дјеловати са логиком професионалаца без потребе за њиховим деценијама препознавања узорака и институционалног знања." 40.000 корисника на челу због финансијске интелигенције Uz podršku CyberFunda, Delphi Labs-a, SNZ-a, GSR-a i Ocular-a, kao i strateških anđela kao što su Bryan Pellegrino (LayerZero), WeeKee (Virtuals Protocol) i Jordi Alexander (Selini Capital), TrueNorth je pokrenuo svoju javnu beta verziju za više od 40.000 korisnika. 

„AI menja način na koji ljudi interaguju sa aplikacijama", kaže Konstantin Lomashuk, suosnivač kompanije Cyberfund. „Truenorth će redefinisati način na koji ljudi trguju. Компанија ради са раним усвојиоцима како би ко-изградила агентичке радне токове који ће дефинисати ИИ-национално улагање, где модели не само да одговарају на питања, већ извршавају стратегије, управљају ризиком и прилагођавају се променама режима у реалном времену. Јавна бета ће бити отворена данас. линк за пријаву испод. https://www.true-north.xyz/ Позив код: ABEAF9 О TrueNorth гради инфраструктуру за финансирање специфичне за домен, претварајући стручност професионалних трговаца у адаптивну интелигенцију коју свакодневни инвеститори могу распоредити.Платформа комбинује структурирано размишљање, податке у реалном времену и власничке моделе како би пружила финансијске увиде које су тачне, свесне контекста и спремне за извршење. Истински Истински Контакт Кооснивач Вилли Цхуанг Адвент АИ ЛТД medija@adventai.io 