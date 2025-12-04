TrueNorth mbledh 3 milionë dollarë për të ndërtuar AI specifike të domain-it për financim

San Francisco, Kaliforni, SHBA, 4 dhjetor, 2025/Chainwire/ - 54% e investitorëve tani përdorin ChatGPT për vendime tregtare dhe investimi. Vetëm 11% besojnë në rezultatet. Ai sapo ka mbledhur 3 milionë dollarë për të ndërtuar inteligjencën e specializuar që e mbyll atë. E vërteta E vërteta Rruga e para-pastrimit, e udhëhequr nga CyberFund me pjesëmarrjen e Delphi Labs, SNZ, GSR dhe Ocular, financon atë që ekipi e quan "shtresën e arsyetimit për inteligjencën financiare": AI-ja specifike e domain-it që nuk hallucinon kur paratë janë në linjë. \n \n “Çdo vertikal duhet të ketë një AI të specializuar”, thotë Willy Chuang, bashkëthemelues në TrueNorth. “Legal ka Harvey. Healthcare ka OpenEvidence. por financat, domeni më i lartë i aksioneve, është ende duke përdorur modele të trajnuar në thread Reddit dhe web të hapur. ne jemi duke rregulluar atë.” Problemi i përgjithshëm i AI: tregjet e shpejta, modelet e ngadalta Duke u bazuar në përvojën në të gjithë Meta, Temasek dhe Goldman Sachs, ekipi TrueNorth njohu në dorë të parë se si modelet gjenerike hallucinate, humbasin kontekstin e tregut dhe mungojnë arsyetimet strukturore që tregtarët profesionistë përdorin për të lundruar në volatilitet. \n \n “Ndërtimi i përgjithshëm i inteligjencës artificiale shkatërrohet në mjediset financiare”, thotë Willy Chuang, bashkëthemelues në TrueNorth. “Tregjet lëvizin shumë shpejt, konteksti është shumë i thellë dhe gabimet janë shumë të shtrenjta. “Ndërtimi i përgjithshëm i inteligjencës artificiale shkatërrohet në mjediset financiare”, thotë Willy Chuang, bashkëthemelues në TrueNorth. “Tregjet lëvizin shumë shpejt, konteksti është shumë i thellë dhe gabimet janë shumë të shtrenjta. Kjo pasqyrë formoi tezën themelore të TrueNorth se AI financiare duhet të jetë e specializuar, në kohë reale dhe e bazuar në arsyetimin e ekspertëve. platforma konverton ekspertizën e tregtarëve të elitës në agjentë të AI përmes librave të strukturuar, bashkimit të të dhënave në kohë reale dhe modeleve të pronësisë të trajnuar posaçërisht në logjikën e tregut. Rezultatet e hershme validojnë qasjen. benchmarking i brendshëm tregon saktësi 98% në detyrat financiare specifike, një përmirësim 28% në krahasim me modelet kryesore të përgjithshme, ndërsa zvogëlon vonesën me 80%. Tregtarët ekspertë si binjakë dixhitalë Tregtarët profesionistë kalojnë orë çdo ditë duke skanuar tregjet, duke validuar nivelet, duke menaxhuar rrezikun dhe duke regjistruar vendimet – punë që tradicionalisht nuk mund të automatizohet pa aftësi inxhinierike. TrueNorth zgjidh të dy problemet duke e kthyer rrjedhën e punës së ekspertëve në binjakë dixhitalë të fuqizuar nga AI. Përmes librave të strukturuar dhe rrjedhave të punës të agjencive, tregtarët e lartë tani mund të kodojnë strategjitë e tyre duke përdorur gjuhën natyrale, ndërsa tregtarët e përditshëm mund të veprojnë me logjikën dhe disiplinën e ekspertëve që ndjekin. \n \n "Platforma jonë është e para që modelon se si profesionistët në të vërtetë arsyetojnë nëpërmjet tregjeve.Ajo abstrakton kompleksitetin duke ruajtur disiplinën", shpjegoi Alex Lee, bashkëthemelues në TrueNorth. "Duke pasur agjentë që identifikojnë konfigurimet e tregtisë dhe nxjerrin në pah rreziqet në kohë reale, përdoruesit mund të veprojnë me logjikën e profesionistëve pa pasur nevojë për dekada njohuri të modelit dhe njohuri institucionale." 40 mijë përdorues të arrestuar për inteligjencë financiare Me mbështetjen e CyberFund, Delphi Labs, SNZ, GSR, dhe Ocular, plus engjëjt strategjikë duke përfshirë Bryan Pellegrino (LayerZero), WeeKee (Virtuals Protocol), dhe Jordi Alexander (Selini Capital), TrueNorth është duke nisur beta e saj publike për një listë pritjeje prej 40.000+ përdoruesve. \n \n "AI po transformon mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë me aplikacionet", thotë Konstantin Lomashuk, bashkëthemelues i Cyberfund. "Truenorth do të redefinejë mënyrën se si njerëzit tregtojnë. Kompania po punon me adoptuesit e hershëm për të ndërtuar së bashku rrjedhat e punës agjentike që do të përcaktojnë investimet e lindura nga AI, ku modelet nuk përgjigjen vetëm në pyetje, por ekzekutojnë strategji, menaxhojnë rrezikun dhe përshtaten me ndryshimet e regjimit në kohë reale. Beta publik do të hapet sot.Lidhje për t'u regjistruar më poshtë. https://www.true-north.xyz/ Kodi i ftesës: ABEAF9 Rreth Veriut ndërton infrastrukturë të domeneve specifike të AI për financat, duke e përkthyer ekspertizën profesionale të tregtarëve në inteligjencë adaptive që investitorët e përditshëm mund të vendosin. platforma kombinon arsyetimin e strukturuar, të dhënat në kohë reale dhe modelet e pronësisë për të ofruar njohuri financiare që janë të sakta, të ndërgjegjshme për kontekstin dhe të gatshme për ekzekutimin. 