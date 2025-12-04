TrueNorth prikuplja 3 milijuna dolara za izgradnju domaće specifične AI za financiranje

San Francisco, Kalifornija, SAD, 4. prosinca 2025./Chainwire/--54% ulagača sada koristi ChatGPT za trgovanje i investicijske odluke.Samo 11% vjeruje rezultatima.Ta razlika, između obećanja AI-a i njegovog spektakularnog neuspjeha na tržištima, predstavlja milijarde u pogrešno raspodijeljenom kapitalu. Upravo je prikupio 3 milijuna dolara kako bi izgradio specijaliziranu inteligenciju koja ga zatvara. istinsko istinsko Pre-seed krug, pod vodstvom CyberFunda s sudjelovanjem Delphi Labs, SNZ, GSR i Ocular, financira ono što tim naziva "razumni sloj za financijsku inteligenciju": domena specifična AI koja ne halucinira kada je novac na liniji. \n \n "Svaka vertikalna bi trebala imati specijaliziranu umjetnu inteligenciju", kaže Willy Chuang, suosnivač tvrtke TrueNorth. "Legal ima Harvey. Healthcare ima OpenEvidence. "Svaka vertikalna bi trebala imati specijaliziranu umjetnu inteligenciju", kaže Willy Chuang, suosnivač tvrtke TrueNorth. "Legal ima Harvey. Healthcare ima OpenEvidence. Problem generičke inteligencije: brza tržišta, spori modeli Oslanjajući se na iskustvo diljem Meta, Temasek i Goldman Sachs, tim TrueNorth prepoznao je iz prve ruke kako generički modeli haluciniraju, propuste tržišni kontekst i nedostaju strukturni razlozi koje profesionalni trgovci koriste za kretanje volatilnosti. 

"Generalizirana umjetna inteligencija raspada u financijskom okruženju", kaže Willy Chuang, suosnivač tvrtke TrueNorth. "Tržišta se kreću prebrzo, kontekst je previše dubok, a pogreške su previše skupe. Ovaj uvid oblikovao je TrueNorthovu osnovnu tezu da financijska AI mora biti specijalizirana, u realnom vremenu i utemeljena na stručnom razmatranju. platforma pretvara stručno znanje elitnih trgovaca u AI agente kroz strukturirane igračke knjige, spajanje podataka u realnom vremenu i vlasničke modele obučene posebno na tržišnoj logici. Interni benchmarking pokazuje 98% točnosti na zadacima specifičnim za financije, 28% poboljšanja u odnosu na vodeće opće modele, dok smanjuje latenciju za 80%. Stručnjaci kao digitalni blizanci Profesionalni trgovci provode satima svaki dan skenirajući tržišta, validirajući razine, upravljajući rizikom i bilježeći odluke – posao koji se tradicionalno ne može automatizirati bez inženjerskih vještina. TrueNorth rješava oba problema pretvarajući stručne radne tokove u digitalne blizance s AI-om.Kroz strukturirane igračke knjige i agencijske radne tokove, top trgovci sada mogu kodirati svoje strategije koristeći prirodni jezik, dok svakodnevni trgovci mogu djelovati s logikom i disciplinom stručnjaka koje slijede. 

"Naša platforma je prva koja modelira kako profesionalci zapravo razmišljaju kroz tržišta.Abstraktira složenost uz očuvanje discipline", objasnio je Alex Lee, suosnivač u TrueNorth. "Imajući agente identificirati trgovinske postavke i istaknuti rizike u realnom vremenu, korisnici mogu djelovati s logikom profesionalaca bez potrebe za desetljećima prepoznavanja uzoraka i institucionalnog znanja." Više od 40.000 korisnika optuženo za financijsku inteligenciju Uz potporu CyberFunda, Delphi Labs-a, SNZ-a, GSR-a i Ocular-a, kao i strateških anđela kao što su Bryan Pellegrino (LayerZero), WeeKee (Virtuals Protocol) i Jordi Alexander (Selini Capital), TrueNorth pokreće svoju javnu beta verziju na čekaonici od 40.000 korisnika. 

"AI mijenja način na koji ljudi komuniciraju s aplikacijama", kaže Konstantin Lomashuk, suosnivač Cyberfund-a. "Truenorth će redefinirati način na koji ljudi trguju. Tvrtka radi s ranim primateljima kako bi zajednički izgradila agencijske radne tokove koji će definirati AI-native ulaganje, gdje modeli ne samo da odgovaraju na pitanja, već provode strategije, upravljaju rizikom i prilagođavaju se promjenama režima u realnom vremenu. Javna beta bit će otvorena danas.Link za prijavu ispod. https://www.true-north.xyz/ Oznaka imena: ABEAF9 Svijet TrueNorth izgrađuje infrastrukturu AI-a specifičnu za domene za financiranje, prevodeći stručnost profesionalnih trgovaca u adaptivnu inteligenciju koju svakodnevni ulagači mogu implementirati. platforma kombinira strukturirano razmatranje, podatke u realnom vremenu i vlasničke modele kako bi pružila financijske uvidike koji su točni, svjesni konteksta i spremni za izvršenje. TrueNorth istinsko Kontakt Suosnivač Willy Chuang Sljedeći članakAdvent AI LTD medija@adventai.io 