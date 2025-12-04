TrueNorth reúne 3 millones de dólares para construir IA específica de dominio para finanzas

San Francisco, California, Estados Unidos, 4 de diciembre de 2025/Chainwire/--El 54% de los inversores ahora utilizan ChatGPT para tomar decisiones de negociación e inversión.Sólo el 11% confía en los resultados. Acabo de recaudar 3 millones de dólares para construir la inteligencia especializada que la cierra. verdadero verdadero La ronda de pre-semilla, liderada por CyberFund con la participación de Delphi Labs, SNZ, GSR y Ocular, financia lo que el equipo llama "la capa de razonamiento para la inteligencia financiera": la IA específica del dominio que no alucina cuando el dinero está en línea. \n \n "Cada vertical debería tener una IA especializada", dice Willy Chuang, cofundador de TrueNorth. "Legal tiene Harvey. Healthcare tiene OpenEvidence. pero la financiación, el dominio de las mayores apuestas, todavía está utilizando modelos entrenados en los enlaces de Reddit y la web abierta. El problema de la IA genérica: mercados rápidos, modelos lentos Basándose en la experiencia de Meta, Temasek y Goldman Sachs, el equipo de TrueNorth reconoció de primera mano cómo los modelos genéricos alucinan, pierden el contexto del mercado y carecen del razonamiento estructural que los comerciantes profesionales utilizan para navegar por la volatilidad. "La IA generalizada se desintegra en los entornos financieros", dice Willy Chuang, cofundador de TrueNorth. "Los mercados se mueven demasiado rápido, el contexto es demasiado profundo y los errores son demasiado costosos. Esta visión dio forma a la tesis central de TrueNorth de que la IA financiera debe ser especializada, en tiempo real y basada en el razonamiento de expertos.La plataforma convierte la experiencia de los comerciantes de élite en agentes de IA a través de libros de texto estructurados, fusión de datos en tiempo real y modelos propietarios entrenados específicamente en la lógica del mercado. Los resultados iniciales validan el enfoque. el benchmarking interno muestra una precisión del 98% en tareas específicas de finanzas, una mejora del 28% en comparación con los modelos generales líderes, mientras que la latencia se reduce en un 80%. los usuarios beta demuestran una retención de 30 días en un 33%, aproximadamente el doble de la media de la industria. Los comerciantes expertos como gemelos digitales Los comerciantes profesionales pasan horas cada día escaneando los mercados, validando los niveles, gestionando el riesgo y registrando las decisiones, trabajo que tradicionalmente no se puede automatizar sin habilidades de ingeniería. TrueNorth resuelve ambos problemas convirtiendo los flujos de trabajo de expertos en gemelos digitales impulsados por la IA. A través de libros de texto estructurados y flujos de trabajo de agentes, los principales comerciantes ahora pueden codificar sus estrategias usando el lenguaje natural, mientras que los comerciantes cotidianos pueden actuar con la lógica y la disciplina de los expertos que siguen. "Nuestra plataforma es la primera en modelar cómo los profesionales realmente razonan a través de los mercados. abstrae la complejidad al mismo tiempo que preserva la disciplina", explicó Alex Lee, cofundador de TrueNorth. Más de 40.000 usuarios reclaman información financiera Con el apoyo de CyberFund, Delphi Labs, SNZ, GSR y Ocular, además de ángeles estratégicos como Bryan Pellegrino (LayerZero), WeeKee (Virtuals Protocol), y Jordi Alexander (Selini Capital), TrueNorth está lanzando su beta pública a una lista de espera de más de 40.000 usuarios. "La IA está transformando la forma en que las personas interactúan con las aplicaciones", dice Konstantin Lomashuk, cofundador de Cyberfund. "Truenorth redefinirá cómo las personas comercian. La compañía está trabajando con los primeros adoptantes para co-construir los flujos de trabajo de agentes que definirán la inversión nativa de IA, donde los modelos no solo responden a las preguntas, sino que ejecutan estrategias, gestionan el riesgo y se adaptan a los cambios de régimen en tiempo real. La beta pública se abrirá hoy.Enlace para inscribirse abajo. https://www.true-north.xyz/ Código de invitación: ABEAF9 Más sobre TrueNorth Construye infraestructura de IA específica de dominio para la financiación, traduciendo la experiencia del comerciante profesional en inteligencia adaptativa que los inversores cotidianos pueden desplegar.La plataforma combina razonamiento estructurado, datos en tiempo real y modelos propietarios para proporcionar insights financieros que son precisos, conscientes del contexto y listos para la ejecución. Contacto Co-fundador Willy Chuang Adviento a la LTD media@adventai.io