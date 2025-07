Com evitar que la televisió et vegi

Si vas comprar un nou televisor intel·ligent durant qualsevol de les vendes de vacances, és probable que hi hagi un convidat no convidat veient amb vostè. Els televisors intel·ligents més populars venuts avui en dia utilitzen el reconeixement automàtic de contingut (ACR), una mena de tecnologia de vigilància d'anuncis que recopila dades sobre tot el que veieu i l'envia a una base de dades propietària per identificar el que està veient i oferir-li anuncis altament orientats.





En primer lloc, un ràpid primer sobre la tecnologia: ACR identifica el que es mostra a la teva televisió, incloent-hi el contingut que s'ofereix a través d'una caixa de televisió per cable, un servei de streaming o una consola de jocs, agafant contínuament captures de pantalla i comparant-les amb una base de dades massiva de mitjans de comunicació i publicitat.





Aquests televisors poden capturar i identificar 7.200 imatges per hora, o aproximadament dues cada segon.Estimació de 18,6 milionsEls anuncis de televisió intel·ligent per a 2022, segons l'empresa d'investigació de mercat eMarketer.





Per a qualsevol persona que prefereixi no tenir ACR mirant per sobre de l'espatlla mentre veuen, hem compilat una guia per apagar-lo en tres de les plataformes de programari de televisió intel·ligent més populars en ús l'any passat.

Anys

L’any delsés el sistema operatiu de televisió intel·ligent més popular als Estats Units, que s'executa en els dispositius de mitjans de transmissió de l'empresa i els televisors, així com alguns televisors TCL, Hisense, Philips i Sharp. Es va trigar 11 a 24 clics per apagar el sistema ACR de Roku, anomenat "L’experiència de la Smart TVRoku ofereix als usuaris la possibilitat d'apagar la publicitat dirigida i optar per no compartir dades de tercers a través d'un compte en línia, però apagar l'ACR només està disponible en el mateix televisor.

Com desactivar l'experiència de televisió intel·ligent de Roku

A la pantalla del teu televisor, selecciona el menú Configuració. En el menú Configuració, naveguem cap a i seleccionem l'opció Privacitat. Seleccioneu l'opció Smart TV Experience. Desactivar la informació d'ús de l'opció d'entrada de TV per desactivar ACR.





Els usuaris també poden optar per no veurepersonalized adsEl mateix nombre d'anuncis encara apareixerà, però no es basarà en dades d'usuari.





A la pantalla principal, seleccioneu el menú Configuració. En el menú Configuració, naveguem cap a i seleccionem l'opció Privacitat. A la secció Privacitat, seleccioneu l'opció Publicitat. Uncheck Personalized ads. Un pop-up apareixerà. Confirm No personalitzeu els meus anuncis.

BONUS: Opt-out en línia a través del seu compte Roku

Roku proporciona un procés relativament senzill per gestionar la configuració de privacitat en línia. El centre de privacitat en línia no inclou una opció d'opt-out per ACR, però inclou opcions per limitar l'ús, compartir i vendre la seva informació personal.





Entra al teu compte Roku.

Sota l’encapçalament del compte, seleccioni Configuració de privadesa (o naveguis directament a través d’aquest enllaç).

A la secció Personalització d'anuncis, feu clic a Gestió d'anuncis personalitzats per gestionar la configuració de personalització d'anuncis.

Feu clic al botó de canvi sota anuncis personalitzats, i en el pop-up, confirmeu la selecció fent clic al botó No personalitzeu els meus anuncis. (Atenció al patró fosc: el botó de confirmació es barreja amb el fons, mentre que el botó de cancel·lació de porpra destaca.)

Torna a Configuració de privacitat.

A l'apartat Opt-Out de privadesa dels EUA, feu clic a Gestió de controls de privadesa dels EUA per gestionar com es comparteixen i utilitzen les dades recollides.

Feu clic a l'opció No compartir ni vendre la meva informació personal.

Limitar l'ús de la meva opció d'informació personal sensible.

El samsung

Samsung és el fabricant de televisió més popular del món. es van necessitar 10 a 37 clics per desactivar l'ACR, que Samsung anomena "Serveis d'informació de visualització".

Com desactivar els serveis de visualització d'informació de Samsung

Navegueu cap a la pantalla d'inici prement el botó Inici. Navega a l'esquerra al menú de la barra lateral. En el menú de la barra lateral, seleccioneu l'opció Opcions de privacitat. Seleccioneu els Termes i Condicions, Política de Privacitat opció. Assegureu-vos que la casella de verificació Veure serveis d'informació no està verificada. A sota de la casella de verificació Veure serveis d'informació, desactiveu l'avís de privacitat dels serveis d'anuncis basats en interessos dels EUA. Seleccioneu l'opció OK a la part inferior de la pantalla per confirmar els canvis per desactivar l'ACR (i la publicitat dirigida si l'heu desactivat).

BONUS: Opt-out en línia a través del seu compte de Samsung

Si el vostre televisor està connectat a un compte de Samsung, podeu optar per no mostrar anuncis ACR i personalitzats en línia.

Navega a la pàgina principal del compte de Samsung.

Accedeix al compte utilitzat en el teu televisor intel·ligent Samsung.

Al menú superior, feu clic a la pestanya Privacitat per navegar al tauler de control de privacitat (o feu clic directament al enllaç).

Feu clic a l'opció de servei de personalització.

A la part inferior de la pàgina, desplaceu l'opció Visualització d'informació sota l'encapçalament de TV per desactivar ACR.

Conecteu l'opció Servei de personalització per desactivar la recopilació de dades en tots els dispositius, inclosos els dispositius mòbils Samsung, si estan connectats al mateix compte que el vostre televisor.

Torna al Dashboard de Privacitat.

Selecciona l'opció de menú Millorar els anuncis personalitzats amb les dades del compte de Samsung.

Toggle Millorar els anuncis personalitzats amb les dades del compte de Samsung per desactivar els anuncis dirigits.





L'opció de desactivar el compartir o vendre dades de tercers s'accedeix a través d'una pàgina web separada del centre de privacitat i requereix que introduïu el vostre estat i el codi postal.





Navega a la pàgina de drets de privacitat de Samsung.

Descarregueu-vos i seleccioneu l’opció CREAT REQUEST.

Feu clic al botó SELECT blau sota l'envàs Consumidor.

Selecciona el teu estat i introdueix el teu codi zip i toca SUBMIT.

Sota l'encapçalament de Dades lligades al vostre compte Samsung, feu clic al botó SELECT blau.

Accedeix al compte de Samsung connectat al teu Smart TV.

A l'encapçalament de Seleccioneu la vostra privacitat a la dreta, seleccioneu l'opció No vendre o compartir (Opt-out of Targeted Ads).

Comproveu la casella Seleccioneu tots a l'encapçalament Please Select App i/o Service.

Seleccioneu el botó següent blau.

A la pàgina Revisió i presentació de la seva sol·licitud, desplaceu-vos cap a la part inferior i seleccioneu el botó SUBMIT blau.

Mantingui el número del bitllet per a la revisió.També rebrà un correu electrònic de confirmació amb el número del bitllet.Samsung diu que pot trigar fins a 45 dies a rebre una resposta a la sol·licitud.Pots tornar a la pàgina de drets de privacitat per consultar l'estat del teu bitllet.

LG

LG requereix que els usuaris acceptin tots els acords d'usuari i els termes de servei per utilitzar qualsevol de les funcions intel·ligents del televisor.





LG anomena el seu sistema de recomanació de continguts alimentat per ACR "Live Plus". va trigar 27 clics a desactivar "Live Plus."

Com desactivar el "Live Plus" de LG

Navegueu cap a la pantalla d'inici prement el botó Inici. En el seu remot, premeu el botó Configuració. En el menú pop-up del costat de la configuració, seleccioneu l'opció Configuració. En el menú selecciona l’opció general. En el menú General, seleccioneu l'opció Sistema. En el menú Sistema, seleccioneu l'opció Configuració addicional. En la secció Configuració addicional, desactivar l'opció Live Plus.





Els usuaris també poden optar per no targetar anuncis, limitar el seguiment d'anuncis i compartir dades de tercers.





ElAdditional SettingsEl menú inclou aHome SettingsMenú on els usuaris poden desactivar els anuncis de banners i les recomanacions de contingut:

En el menú Configuració addicional, seleccioneu l'opció Configuració inicial. Desactivar l'opció de promoció de la llar. Desactivar l'opció Recomanació de contingut.





ElAdditional SettingsEl menú inclou unAdvertisementMenú de configuració on els usuaris poden limitar el seguiment d'anuncis:

En el menú Configuració addicional, seleccioneu Advertising. Feu clic a l'opció Limit AD Tracking.





ElSupportEl menú inclou unAdvertisementMenú de configuració on els usuaris poden limitar el compartir o la venda de dades a tercers:

Navegueu cap a la pantalla d'inici pressionant el botó d'inici del vostre dispositiu remot. En el seu remot, premeu el botó Configuració. En el menú pop-up del costat de la configuració, seleccioneu l'opció Configuració. En el menú, seleccioneu l'opció de suport. En el menú de Suport, seleccioneu l'opció Privacitat i Condicions.Enllaç a l'opció No vendre la meva informació personal.





LG no ofereix una manera de desactivar l'ACR o la segmentació d'anuncis al seu lloc web.En líniaen el seu televisor, que requereix que trobi i enviï el sistema operatiu del seu model de televisió iIdentificador de maquinari únic.

Si recentment heu comprat un nou televisor intel·ligent amb ACR que no es troba en aquesta llista, envieu-me un correu electrònic a[email protected]També m'interessa saber més sobre les experiències dels lectors amb la privacitat i la publicitat a les televisions intel·ligents.

Crèdits

Mohamed Al Elew, enginyer de periodisme

Gabriel Hongsdusit, dissenyador visual

Il·lustració

Anàlisi de Chan

Compromís

Maria Porta

Còpia de l'edició

Emerson Malone

Editació

Sona Oh

Joan Reilly





Fotografia perPJ Gal-SzaboÉsUnsplash