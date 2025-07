Paano I-stop ang iyong TV mula sa Watching You

Kung bumili ka ng isang bagong smart TV sa panahon ng anumang pag-sale ng holiday, may posibilidad na magkaroon ng isang uninvited guest na makikita kasama mo. Ang pinaka-popular na smart TV na ibinebenta ngayon ay gumagamit ng automatic content recognition (ACR), isang uri ng teknolohiya ng ad surveillance na makakuha ng data sa lahat ng nakita mo at i-send ito sa isang proprietary database upang i-identify kung ano ang makikita mo at ibinibigay sa iyo ng mataas na targeted ads. Ang software ay karaniwang ibinigay mula sa view, at ito ay karaniwang mag-opt-out.





Ang ACR ay nagpapakita kung ano ang ibinigay sa iyong televisyon, kabilang ang content na ibinigay sa pamamagitan ng isang cable TV box, streaming service, o console ng laro, sa pamamagitan ng continuously pagkuha ng screenshots at pagitan ang mga ito sa isang malakas na database ng media at advertisements.





Ang mga TV na ito ay maaaring i-capture at i-identify ang 7,200 imahe bawat oras, o halos dalawang bawat segundo. Ang data ay pagkatapos ay ginagamit para sa pag-recommendations ng content at ad targeting, na kung saan ay isang malaking negosyo; ang mga advertiser ay gumagamit ng isangPagkakaiba ng $ 18.6 bilyonsa smart TV ads sa 2022, ayon sa pananaliksik ng merkado firm eMarketer.





Para sa lahat na mas gusto mong hindi ang ACR makikita sa pamamagitan ng kanyang shoulder habang naghahanap, kami ay sumusunod ng isang guide upang i-off ito sa tatlong ng mga pinaka-popular na smart TV software platform na ginagamit noong nakaraang taon.

Ang mga ito ayay ang pinaka-popular na operating system ng smart TV sa US, na gumagana sa mga streaming media device at TV ng kumpanya, pati na rin ang ilang TCL, Hisense, Philips, at Sharp televisions. Ito ay nangangailangan ng 11 hanggang 24 mga pag-click upang i-off ang Roku's ACR system, na tinatawag na "Mga Smart TV ExperienceAng Roku ay nag-aalok ng mga gumagamit na i-off targeted advertising at i-opt out ng third-party data sharing sa pamamagitan ng isang online account, ngunit i-off ACR ay magagamit lamang sa TV set na ito.

Paano I-off ang "Smart TV Experience" ng Roku

Sa home screen ng iyong TV, piliin ang Settings menu. Sa menu ng Settings, i-navigate sa at piliin ang Privacy option. Piliin ang Smart TV Experience. I-uncheck ang Use info mula sa TV inputs option upang i-off ang ACR.





Ang mga gumagamit ay maaaring i-opt out of viewpersonalized adssa kanilang Roku homescreen. Ang parehong bilang ng mga ad ay patuloy na nagpapakita ngunit hindi ay batay sa data ng user.





Sa homescreen, piliin ang Settings menu. Sa menu ng Settings, i-navigate sa at piliin ang Privacy option. Sa ilalim ng privacy, piliin ang Opsiyon Advertising. I-check ang mga personal na ads. Ang isang pop-up ay nagpapakita. I-confirm Don't personalize my ads.

BONUS: I-opt out online sa pamamagitan ng iyong Roku account

Ang online privacy hub ay hindi naglalaman ng isang opt-out para sa ACR ngunit naglalaman ng mga pagpipilian upang limitasyon ang paggamit, pag-share, at pagbebenta ng iyong personal na impormasyon.





Mag-log sa iyong Roku account.

Sa ilalim ng account header, piliin ang Privacy settings (o i-navigate sa direkta dito gamit ang link na ito).

Sa ilalim ng personalization Ads, i-click sa Manage personalized ads upang i-manage ang mga setting ng personalization.

I-click ang switch button sa ilalim ng Personalized ads, at sa pop-up, i-confirm ang seleksyon sa pamamagitan ng pag-click sa Don't personalize my ads button. (Tingnan ang dark pattern: Ang confirmation button ay sumali sa background, habang ang purple cancel button ay bumubuo.)

Mag-navigate sa Privacy Settings.

Sa ilalim ng U.S. privacy opt-outs, i-click sa Manage U.S. privacy controls upang i-manage kung paano nakuha ang data na ibinigay at ginagamit.

Huwag mag-share o i-sell ang aking personal na impormasyon.

I-limit ang paggamit ng opsyon ng aking sensitive personal information.

ang samsung

Samsung ay ang pinaka-popular na tagagawa ng TV sa mundo. Ito ay nangangailangan ng 10 hanggang 37 mga click upang i-shut off ACR, na ang Samsung ay tinatawag na "Viewing information services." Kung naka-connect ang iyong TV sa isang Samsung account, maaari mong i-opt out ng ACR at iba pang ad targeting online din.

Paano I-shutdown ang "Viewing Information Services" ng Samsung

Mag-navigate sa homescreen sa pamamagitan ng pag-press ang Home button. I-navigate ang menu sa links. Sa menu ng sidebar, piliin ang Privacy Choices option. Piliin ang Terms & Conditions, Privacy Policy option. Sigurado na ang checkbox ng Viewing Information Services ay hindi checked. Sa ilalim ng checkbox ng Viewing Information Services, i-uncheck ang U.S. Privacy Notice para sa Interest-Based Advertisements Services. Piliin ang OK box sa ilalim ng screen upang i-confirm ang mga pagbabago upang i-off ang ACR (at targeted advertising kung i-unchecked ang mga ito).

BONUS: I-opt out online sa pamamagitan ng iyong Samsung account

Kung ang iyong TV ay nakikipag-ugnayan sa isang Samsung account, maaari mong i-opt out ng parehong ACR at personalized ad online.

Mag-navigate sa homepage ng account ng Samsung.

Mag-log sa account na ginagamit sa iyong Samsung smart TV.

Sa top menu, i-click ang tab Privacy upang i-navigate sa privacy dashboard (o i-click sa link).

I-click ang Customization Service menu option.

Sa ilalim ng pahina, i-tap ang pagpipilian ng Viewing Information sa ilalim ng headline ng TV upang i-off ang ACR.

I-connect ang pagpipilian ng Customization Service upang i-disable ang data collection sa lahat ng data ng device, kabilang ang Samsung mobile devices kung ang mga ito ay konektado sa parehong account na ang iyong TV.

Pumunta sa Privacy Dashboard.

I-click ang Improve personalized ads with Samsung account data menu option.

Toggle Improve personalized ads sa pamamagitan ng data ng Samsung account upang i-off targeted ads.





Ang pagpipilian upang i-opt-out mula sa third-party data sharing o sales ay na-access sa pamamagitan ng isang partikular na webpage mula sa privacy hub at nangangailangan mong i-introduce ang iyong estado at zip code.





Mag-navigate sa Samsung privacy rights page.

I-scroll down at piliin ang option ng CREATE REQUEST.

I-click ang blue button sa ilalim ng Consumer header.

Piliin ang iyong estado at ipasok ang iyong zip code at i-tap ang SUBMIT.

Sa ilalim ng Data Linked sa iyong Samsung account header, i-click ang blue button SELECT.

Mag-log sa Samsung account na nakikipag-ugnayan sa iyong Smart TV.

Sa ilalim ng Select your privacy right header, piliin ang Do Not Sell or Share (Opt-out ng Targeted Ads) opsyon.

I-check ang Select All box mula sa Please Select App at / o Service header.

Piliin ang Blue Next button.

Sa pahina Review & Submit Your Request, i-roll sa ilalim at piliin ang blue SUBMIT button.

Pumunta ang numero ng tiket para sa pagsusuri. Makakakuha ka rin ng isang email na confirmation na may numero ng tiket. Samsung sinabi na maaaring magkaroon ng hanggang sa 45 araw upang makakuha ng isang pagsusuri. Maaari mong bumalik sa pahina ng mga hakbang sa privacy upang makikita ang status ng iyong tiket.

ang lg

Ang LG ay nangangailangan ng mga gumagamit na makakakuha ng lahat ng mga kontrata ng gumagamit at mga katotohanan ng serbisyo upang gamitin ang anumang mga smart function ng TV. Ang mga ito ay kabilang ang mga kontrata para sa pag-view ng impormasyon, voice assistants, at cross-device advertising.





Ang LG ay tinatawag na ang kanyang ACR-powered content recommendation system "Live Plus." Ito ay nangangailangan ng 27 clicks upang i-off "Live Plus." LG ay hindi nag-aalok ng isang paraan upang limitasyon ang ACR at iba pang pag-tracking sa pamamagitan ng isang online account.

Paano i-off ang LG's "Live Plus"

Mag-navigate sa homescreen sa pamamagitan ng pag-press ang Home button. Sa iyong remote, i-press ang Settings button. Sa pop-up menu ng Settings, piliin ang Settings option. Sa menu, piliin ang General option. Sa menu General, piliin ang System option. Sa menu ng System, piliin ang Opsiyon ng Additional Settings. Sa mga Additional Settings, i-off ang Live Plus option.





Ang mga gumagamit ay maaaring mag-opt out ng ad targeting, limit ad tracking, at third-party data sharing.





angAdditional SettingsAng menu ay isangHome Settingsmenu kung saan ang mga gumagamit ay maaaring i-off ang mga banner ads at mga rekomendasyon ng content:

Sa menu ng Additional Settings, piliin ang Option Home Settings. I-check ang Home Promotion option. I-check ang Option ng Content Recommendation.





angAdditional SettingsAng menu ay isangAdvertisementang mga setting menu kung saan ang mga gumagamit ay maaaring limit ang ad tracking:

Sa menu ng Additional Settings, piliin ang Advertisement. Pumunta sa Limit Ad Tracking option.





angSupportAng menu ay isangAdvertisementang mga setting menu kung saan ang mga gumagamit ay maaaring limitahan ang pag-share o pag-sale ng data sa mga third parties:

Mag-navigate sa homescreen sa pamamagitan ng pag-press ang Home button sa iyong remote. Sa iyong remote, i-press ang Settings button. Sa pop-up menu ng Settings, piliin ang Settings option. Sa menu, piliin ang support option. Sa menu ng Support, piliin ang Privacy & Terms option.Toggle sa Do Not Sell My Personal Information option.





Ang LG ay hindi nag-aalok ng isang paraan upang i-opt out ng ACR o ad targeting sa kanyang website. I-opt out ng third-party data sharing ay mas malusog na gawinOnline angsa iyong TV, na nangangailangan mo ng paghahanap at i-submit ang operating system ng iyong modelo ng TV atMga Hardware Identifier.

Kung nakuha mo ng bagong smart TV na may ACR na hindi sa listahan na ito, i-mail sa akin sasa pamamagitan ng [email protected]Gusto ko rin malaman ang higit pa tungkol sa mga karanasan ng mga readers sa privacy at advertising sa smart TV.

