Hoe om jou TV te stop om jou te kyk

As jy 'n nuwe slim TV gekoop het tydens enige van die vakansie verkope, is daar waarskynlik 'n ongenoote gaste wat saam met jou kyk. Die gewildste slim TV's wat vandag verkoop word, gebruik outomatiese inhoud erkenning (ACR), 'n soort ad surveillance tegnologie wat data versamel oor alles wat jy sien en stuur dit na 'n gepatenteerde databasis om te identifiseer wat jy kyk en bied jou hoogs gerichte advertensies.





Eerstens, 'n vinnige voorloper op die tegnologie: ACR identifiseer wat op jou televisie weergegee word, insluitend inhoud wat deur 'n kabel-TV-box, streamingdiens of spelkonsole bedien word, deur voortdurend screenshots te vang en dit te vergelyk met 'n massiewe databasis media en advertensies.





Hierdie TV's kan 7.200 beelde per uur, of ongeveer twee elke sekonde, vang en identifiseer.Geskatte van $ 18,6 miljardop slim TV-advertensies in 2022, volgens marknavorsingsfirma eMarketer.





Vir elkeen wat verkies om ACR nie oor hul skouer te kyk terwyl hulle kyk nie, het ons 'n gids saamgestel om dit op drie van die gewildste slim TV-softwareplatforms wat verlede jaar gebruik word, uit te skakel.

Die jaar

Jaar van onsis die mees gewilde slim TV bedryfstelsel in die VSA, hardloop op die maatskappy se streaming media toestelle en TV's, sowel as sommige TCL, Hisense, Philips en Sharp televisie.Smart TV ervaringRoku bied gebruikers die vermoë om gerichte advertensies uit te skakel en uit te skakel van derde-party data-deelneming deur middel van 'n aanlynrekening, maar die uitskakel van ACR is slegs beskikbaar op die TV-set self.

Hoe om Roku se "Smart TV-ervaring" uit te skakel

Op die tuisskerm van jou TV, kies die instellings menu. Onder die instellingsmenu, navigeer na en kies die privaatheid opsie. Kies die Smart TV-ervaring opsie. Verwyder die gebruik inligting van TV inputs opsie om ACR uit te skakel.





Gebruikers kan ook kies om te sienpersonalized adsDie dieselfde aantal advertensies sal nog steeds verskyn, maar sal nie gebaseer wees op gebruikersdata nie.





Op die homescreen, kies die instellings menu. Onder die instellingsmenu, navigeer na en kies die privaatheid opsie. Onder privaatheid, kies die advertensies opsie. Verwyder Persoonlike advertensies. 'N pop-up sal verskyn. Bevestig Moenie my advertensies persoonlik maak nie.

BONUS: Opt-out aanlyn deur jou Roku rekening

Roku bied 'n relatief maklike proses om privaatheid instellings aanlyn te bestuur. die aanlyn privaatheid hub sluit nie 'n opt-out vir ACR in nie, maar bevat opsies om die gebruik, deel en verkoop van jou persoonlike inligting te beperk.





Sluit aan by jou Roku rekening.

Onder die rekening kop, kies Privaatheid instellings (of navigeer daar direk met behulp van hierdie skakel).

In Advertensies gepersonaliseer, klik op Gepersonaliseerde advertensies bestuur om advertensies gepersonaliseerde instellings te bestuur.

Klik op die skakelknoppie onder Gepersonaliseerde advertensies, en in die pop-up, bevestig die keuse deur te klik op die Moenie my advertensies gepersonaliseer nie knoppie. (Pas op vir die donker patroon: Die bevestigingsknop meng in met die agtergrond, terwyl die paarse annuleer knoppie uitsteek.)

Navigeer terug na Privaatheid instellings.

Onder Amerikaanse privaatheid opt-outs, klik op beheer Amerikaanse privaatheid beheer om te bestuur hoe die versamel data gedeel en gebruik word.

Sluit die Moenie my persoonlike inligting deel of verkoop nie opsie.

Draai die beperking van die gebruik van my sensitiewe persoonlike inligting opsie.

die samsung

Samsung is die gewildste TV-vervaardiger in die wêreld. Dit het 10 tot 37 klikke geneem om ACR uit te skakel, wat Samsung "Viewing-informasie dienste" noem.

Hoe om Samsung se "Viewing Information Services" uit te skakel

Navigeer na die homescreen deur die Home knoppie te druk. Navigeer links na die menu. In die bladsybalk menu, kies die Privacy Options opsie. Kies die Bepalings & Voorwaardes, Privaatheidsbeleid opsie. Maak seker dat die Kies Informatiewe Dienste-sjekboks nie gekeken is nie. Afskakel advertensie-targeting. Onder die tjekveld Viewing Information Services, kies U.S. Privacy Notice vir Interest Based Advertisements Services. Kies die OK-opsieveld aan die onderkant van die skerm om veranderinge te bevestig om ACR uit te skakel (en gerigte advertensies as u dit afgekeur het).

BONUS: Opt-out aanlyn deur jou Samsung rekening

As u TV gekoppel is aan 'n Samsung-rekening, kan u beide ACR en gepersonaliseerde advertensies aanlyn vermy.

Navigeer na die Samsung-rekening homepage.

Sluit in op die rekening wat op jou Samsung Smart TV gebruik word.

In die boonste menu, klik op die Privacy tab om na die privacy dashboard te navigeer (of kliek direk op die skakel).

Klik op die Customization Service menu opsie.

Aan die onderkant van die bladsy, slaan die opsie Viewing Information onder die TV kop om ACR uit te skakel.

Draai die Customization Service-opsie om data-insameling op alle toesteldata uit te skakel, insluitend Samsung-mobiele toestelle as hulle met dieselfde rekening as jou TV gekoppel is.

Navigeer terug na die Privacy Dashboard.

Kies die verbeter gepersonaliseerde advertensies met die Samsung-rekening data menu opsie.

Toggle Verbeter gepersonaliseerde advertensies met Samsung-rekening data om gerigte advertensies uit te skakel.





Die opsie om te opt-out van derde-party data-deling of verkoop is toeganklik deur middel van 'n aparte webblad van die privaatheid hub en vereis dat jy jou status en zip kode in te voer.





Navigeer na Samsung se privaatheidsregte bladsy.

Scroll af en kies die opsie CREATE REQUEST.

Klik op die blou SELECT-knoppie onder die verbruikerskop.

Kies jou toestand en voer jou zip kode in en druk op SUBMIT.

Onder die Data gekoppel aan jou Samsung-rekening kop, klik op die blou SELECT-knoppie.

Log in op die Samsung-rekening wat verbind is met jou Smart TV.

Onder die Kies jou privaatheid regterkant kop, kies die Do Not Sell or Share (Opt-out van Gerigde Advertensies) opsie.

Kyk na die Selekteer Al deur die Please Select App en/of Service header.

Kies die blou volgende knoppie.

Op die Review & Stuur jou versoek bladsy, draai na die onderkant en kies die blou SUBMIT knoppie.

Bewaar die kaartjie nommer vir beoordeling. Jy sal ook 'n e-pos bevestiging met die kaartjie nommer ontvang. Samsung sê dit kan tot 45 dae neem vir die versoek om 'n antwoord te ontvang.

die lg

LG vereis dat gebruikers al die gebruikersovereenkomste en diensbepalings aanvaar om enige van die slim funksies van die televisie te gebruik.





LG noem sy ACR-aangedrewe inhoud aanbevelingstelsel "Live Plus." Dit het 27 klikke geneem om "Live Plus" uit te skakel. LG bied nie 'n manier om ACR en ander opsporing via 'n aanlynrekening te beperk nie.

Hoe om LG se "Live Plus" uit te skakel

Navigeer na die homescreen deur die Home knoppie te druk. Op jou afstand, druk die knoppie Instellings. In die opset menu pop-up, kies die opsie instellings. In die menu, kies die algemene opsie. In die algemene menu, kies die stelsel opsie. In die stelselmenu, kies die opsie bykomende instellings. In die Aanvullende instellings, skiet die Live Plus opsie uit.





Gebruikers kan ook opt-out van ad targeting, beperk ad tracking, en derde-party data-deling.





dieAdditional SettingsDie menu bevat 'nHome SettingsMenu waar gebruikers kan afskakel banner advertensies en inhoud aanbevelings:

In die Menu, kies die opsie Home Settings. Verwyder die huis promosie opsie. Verwyder die opsie inhoud aanbeveling.





dieAdditional SettingsDie menu bevat 'nAdvertisementdie instellingsmenu waar gebruikers advertensietracking kan beperk:

In die Menu, kies Advertising. Toggle op die Limit AD Tracking opsie.





dieSupportDie menu bevat 'nAdvertisementdie instellingsmenu waar gebruikers die deel of verkoop van data aan derde partye kan beperk:

Navigeer na die homescreen deur die Home-knoppie op jou afstandsbedryf te druk. Op jou afstand, druk die knoppie Instellings. In die opset menu pop-up, kies die opsie instellings. In die menu, kies die ondersteuning opsie. In die ondersteuningsmenu, kies die Privacy & Voorwaardes opsie.Gelog op die Do Not Sell My Personal Information opsie.





LG bied nie 'n manier om uit te skakel van ACR of ad targeting op sy webwerf nie.aanlynas op jou TV, wat vereis dat jy jou TV-model se bedryfstelsel enUnieke Hardware Identifier.

As jy onlangs 'n nuwe slim TV met ACR gekoop het wat nie op hierdie lys is nie, e-pos my bySkepper by themarkup.orgEk is ook geïnteresseerd om meer te leer oor lesers se ervarings met privaatheid en advertensies op slim TV's.

