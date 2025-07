Jak powstrzymać telewizor przed oglądaniem

Najpopularniejsze inteligentne telewizory sprzedawane dzisiaj wykorzystują automatyczne rozpoznawanie treści (ACR), rodzaj technologii monitorowania reklam, która gromadzi dane na temat wszystkiego, co oglądasz, i wysyła je do własnej bazy danych, aby zidentyfikować to, co oglądasz, i służyć Ci wysoce ukierunkowanych reklam. Oprogramowanie jest w dużej mierze ukryte przed widokiem, a to jest skomplikowane, aby zrezygnować.





Po pierwsze, szybki przykład technologii: ACR identyfikuje to, co jest wyświetlane na Twoim telewizorze, w tym treści dostarczane za pośrednictwem kablowej skrzynki telewizyjnej, usługi streamingowej lub konsoli do gier, poprzez ciągłe przechwytywanie zrzutów ekranu i porównywanie ich do ogromnej bazy danych mediów i reklam.





Te telewizory mogą przechwytywać i identyfikować 7200 obrazów na godzinę, czyli około dwóch na sekundę.Szacuje się, że 18,6 mldReklama na smart TV w 2022 r., według firmy badawczej eMarketer.





Dla każdego, kto wolałby, aby ACR nie patrzyło przez ramię podczas oglądania, przygotowaliśmy przewodnik, aby wyłączyć go na trzech najpopularniejszych platformach oprogramowania inteligentnej telewizji używanych w zeszłym roku.

Roku

Roku OSjest najpopularniejszym smart TV system operacyjny w Stanach Zjednoczonych, działa na urządzeniach mediów strumieniowych firmy i telewizorów, a także niektórych telewizorów TCL, Hisense, Philips i Sharp. Trwało 11 do 24 kliknięć, aby wyłączyć system ACR Roku, zwany "Smart TV doświadczenieRoku oferuje użytkownikom możliwość wyłączenia reklamy ukierunkowanej i wyłączenia udostępniania danych osobom trzecim za pośrednictwem konta online, ale wyłączenie ACR jest dostępne tylko na samym telewizorze.

Jak wyłączyć „Smart TV Experience” Roku

Na ekranie głównym telewizora wybierz menu Ustawienia. W menu Ustawienia przejdź do i wybierz opcję Prywatność. Wybierz opcję Smart TV Experience. Usuń opcję Użyj informacji z wejść TV, aby wyłączyć ACR.





Użytkownicy mogą również zrezygnować z oglądaniapersonalized adsTa sama liczba reklam będzie nadal wyświetlana, ale nie będzie oparta na danych użytkowników.





Na ekranie domowym wybierz menu Ustawienia. W menu Ustawienia przejdź do i wybierz opcję Prywatność. W obszarze prywatności wybierz opcję Reklamy. Wyłącz spersonalizowane reklamy. Pojawi się wyskakujące okno. Potwierdź Nie spersonalizuj moich reklam.

BONUS: Opt out online za pośrednictwem konta Roku

Roku zapewnia stosunkowo łatwy proces zarządzania ustawieniami prywatności w Internecie. hub prywatności online nie obejmuje rezygnacji z ACR, ale zawiera opcje ograniczania korzystania, udostępniania i sprzedaży Twoich danych osobowych.





Zaloguj się na swoje konto Roku.

W nagłówku konta wybierz ustawienia prywatności (lub przejdź tam bezpośrednio za pomocą tego linku).

W obszarze Personalizacja reklam kliknij pozycję Zarządzaj spersonalizowanymi reklamami, aby zarządzać ustawieniami personalizacji reklam.

Kliknij przycisk przełączania w obszarze Spersonalizowane reklamy, a w wyskakującym oknie potwierdź wybór, klikając przycisk Nie spersonalizuj moich reklam. (Uważaj na ciemny wzorzec: przycisk potwierdzenia miesza się z tłem, a purpurowy przycisk anulowania wyróżnia się.)

Wróć do ustawień prywatności.

W obszarze US Privacy opt-outs kliknij pozycję Zarządzaj kontrolami prywatności w USA, aby zarządzać tym, w jaki sposób gromadzone dane są udostępniane i wykorzystywane.

Wybierz opcję Nie udostępniaj ani nie sprzedaj moich danych osobowych.

Wybierz opcję Ogranicz użycie moich poufnych danych osobowych.

Samsunga

Samsung jest najpopularniejszym producentem telewizorów na świecie.Zaczęło się od 10 do 37 kliknięć, aby wyłączyć ACR, które Samsung nazywa „Serwisami informacji o wyświetlaczu”.Jeśli podłączyłeś telewizor do konta Samsung, możesz również zrezygnować z ACR i innych celów reklamowych online.

Jak wyłączyć usługi Samsung „Wizing Information Services”

Przejdź do ekranu domowego, naciskając przycisk Home. Przewiń do lewej strony menu. W menu bocznym wybierz opcję Opcje prywatności. Wybierz opcję Warunki i zasady, Polityka prywatności. Upewnij się, że pole wyboru Wyświetlanie usług informacyjnych jest niezweryfikowane. Wyłącz kierowanie reklam. Pod polem wyboru Wyświetlanie usług informacyjnych wyłącz polecenie Ustawienia o ochronie prywatności Usługi reklam opartych na zainteresowaniach w Stanach Zjednoczonych. Wybierz pole wyboru OK w dolnej części ekranu, aby potwierdzić zmiany, aby wyłączyć ACR (i reklamę ukierunkowaną, jeśli ją odznaczyłeś).

BONUS: Opt-out online za pośrednictwem konta Samsung

Jeśli Twój telewizor jest połączony z kontem Samsung, możesz zrezygnować z reklamy ACR i spersonalizowanej reklamy online.

Przejdź do strony głównej konta Samsung.

Zaloguj się na konto używane w smart TV firmy Samsung.

W górnym menu kliknij kartę Prywatność, aby przejść do pulpitu prywatności (lub kliknij bezpośrednio na link).

Kliknij opcję Customization Service menu.

W dolnej części strony przewiń opcję Wyświetlanie informacji pod nagłówkiem telewizora, aby wyłączyć ACR.

Przełącz opcję Usługa dostosowania, aby wyłączyć zbieranie danych na wszystkich urządzeniach, w tym urządzeniach mobilnych Samsung, jeśli są one podłączone do tego samego konta, co telewizor.

Przejdź do pulpitu prywatności.

Wybierz opcję Ulepsz spersonalizowane reklamy przy użyciu menu danych konta Samsung.

Ulepsz spersonalizowane reklamy za pomocą danych konta Samsung, aby wyłączyć reklamy ukierunkowane.





Opcja rezygnacji z udostępniania danych lub sprzedaży przez osoby trzecie jest dostępna za pośrednictwem oddzielnej strony internetowej z centrum prywatności i wymaga wprowadzenia stanu i kodu pocztowego.





Przejdź do strony praw prywatności firmy Samsung.

Przewiń w dół i wybierz opcję CREATE REQUEST.

Kliknij niebieski przycisk SELECT pod nagłówkiem Konsument.

Wybierz swój stan i wprowadź kod zip i naciśnij SUBMIT.

W nagłówku danych połączonych z Twoim kontem Samsung kliknij niebieski przycisk SELECT.

Zaloguj się na konto Samsung podłączone do Twojego Smart TV.

W prawym nagłówku Wybierz prywatność wybierz opcję Nie sprzedawaj lub nie udostępniaj (Opt-out of Targeted Ads).

Zaznacz pole Wybierz wszystkie w nagłówku Please Select App i/lub Service.

Wybierz niebieski przycisk Dalej.

Na stronie Review & Submit Your Request przewiń w dół i wybierz niebieski przycisk SUBMIT.

Zachowaj numer biletu do przeglądu. Otrzymasz również potwierdzenie e-mail z numerem biletu. Samsung mówi, że może potrwać do 45 dni, zanim żądanie otrzyma odpowiedź.

LG

LG wymaga od użytkowników akceptacji wszystkich umów użytkownika i warunków korzystania z inteligentnych funkcji telewizora, w tym umów dotyczących oglądania informacji, asystentów głosowych i reklamy między urządzeniami.





LG nazywa swój system rekomendacji treści zasilany ACR „Live Plus”. „Live Plus” zostało wyłączone za pomocą 27 kliknięć.

Jak wyłączyć „Live Plus” od LG

Przejdź do ekranu domowego, naciskając przycisk Home. Na swojej zdalnej, naciśnij przycisk Ustawienia. W menu Ustawienia wybierz opcję Ustawienia. W menu wybierz opcję Ogólne. W menu Ogólne wybierz opcję System. W menu System wybierz opcję Dodatkowe ustawienia. W ustawieniach dodatkowych wyłącz opcję Live Plus.





Użytkownicy mogą również zrezygnować z targetowania reklam, ograniczenia śledzenia reklam i udostępniania danych osobom trzecim.





oAdditional SettingsMenu zawiera aHome Settingsmenu, w którym użytkownicy mogą wyłączyć reklamy banerowe i rekomendacje zawartości:

W menu Dodatkowe ustawienia wybierz opcję Ustawienia domowe. Wybierz opcję Home Promotion. Wybierz opcję Recommendation Content.





oAdditional SettingsMenu zawieraAdvertisementmenu ustawień, w którym użytkownicy mogą ograniczyć śledzenie reklam:

W menu Dodatkowe ustawienia wybierz pozycję Reklamy. Kliknij opcję Limit AD Tracking.





oSupportMenu zawieraAdvertisementmenu ustawień, w którym użytkownicy mogą ograniczyć udostępnianie lub sprzedaż danych osobom trzecim:

Przejdź do ekranu domowego, naciskając przycisk Home na urządzeniu zdalnym. Na swojej zdalnej, naciśnij przycisk Ustawienia. W menu Ustawienia wybierz opcję Ustawienia. W menu wybierz opcję wsparcia. W menu Pomocy wybierz opcję Prywatność i warunki.Zaloguj się w opcji Nie sprzedaj moich danych osobowych.





LG nie oferuje sposobu rezygnacji z ACR lub targetowania reklam na swojej stronie internetowej.onlineniż w telewizorze, wymagając od Ciebie znalezienia i przesłania systemu operacyjnego telewizoraUnikalny identyfikator sprzętu.

Jeśli niedawno kupiłeś nowy inteligentny telewizor z ACR, który nie jest na tej liście, napisz do mnieWłocł[email protected]Jestem również zainteresowany, aby dowiedzieć się więcej o doświadczeniach czytelników z prywatnością i reklamą na inteligentnych telewizorach.

Zdjęcie przezPJ Gal-SzaboJestUnsplash