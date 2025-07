Kā pārtraukt TV skatīties tevi

Ja esat iegādājies jaunu viedtālruni jebkura brīvdienu pārdošanas laikā, iespējams, būs nevēlams viesis, kas skatās kopā ar jums.Mūsdienās pārdotie populārākie viedtālruņi izmanto automātisko satura atpazīšanu (ACR), reklāmu uzraudzības tehnoloģiju, kas vāc datus par visu, ko skatāties, un nosūta to īpašumā esošai datubāzei, lai identificētu to, ko skatāties, un nodrošinātu jums ļoti mērķtiecīgas reklāmas.Programmatūra lielā mērā ir paslēpta no skata, un to ir sarežģīti atteikties.Daudzi patērētāji nezina, ka ACR ir aktīvs viņu spīdīgajos jaunajos TV.





Pirmkārt, ātrais priekšstats par tehnoloģiju: ACR identificē to, kas tiek rādīts jūsu televizorā, tostarp saturu, kas tiek piegādāts, izmantojot kabeļtelevīzijas kasti, straumēšanas pakalpojumu vai spēļu konsoli, nepārtraukti uztverot ekrānšāviņus un salīdzinot tos ar milzīgu plašsaziņas līdzekļu un reklāmu datubāzi.





Šie televizori var uzņemt un identificēt 7 200 attēlus stundā, vai aptuveni divus katrā sekundē.Dati tiek izmantoti satura ieteikumiem un reklāmu mērķauditorijai, kas ir milzīgs bizness; reklāmdevēji iztērēja daudz laika.Aptuveni 18,6 miljardi ASV dolāruSmart TV reklāmas 2022. gadā, saskaņā ar tirgus izpētes uzņēmuma eMarketer.





Ikvienam, kurš vēlētos, lai ACR skatās pāri pleciem, kamēr viņi skatās, mēs esam izveidojuši rokasgrāmatu, lai to izslēgtu trīs no populārākajām viedtālruņu programmatūras platformām, kas tiek izmantotas pagājušajā gadā.

Roku

Roku OSir populārākā viedo televizoru operētājsistēma ASV, kas darbojas uz uzņēmuma straumēšanas mediju ierīcēm un televizoriem, kā arī dažiem TCL, Hisense, Philips un Sharp televizoriem.Smart TV pieredzeRoku piedāvā lietotājiem iespēju izslēgt mērķtiecīgu reklāmu un atteikties no trešo pušu datu koplietošanas, izmantojot tiešsaistes kontu, bet ACR izslēgšana ir pieejama tikai pašā TV.

Kā izslēgt Roku "gudro TV pieredzi"

Televizora sākuma ekrānā atlasiet iestatījumu izvēlni. Iestatījumu izvēlnē dodieties uz un izvēlieties Privātuma opciju. Izvēlieties Smart TV Experience. Atvienojiet lietojuma informāciju no TV ieejas opcijas, lai izslēgtu ACR.





Lietotāji var arī atteikties no skatīšanāspersonalized adsTāds pats reklāmu skaits joprojām parādīsies, bet netiks balstīts uz lietotāja datiem.





Sākuma ekrānā izvēlieties iestatījumu izvēlni. Iestatījumu izvēlnē dodieties uz un izvēlieties Privātuma opciju. Privātuma sadaļā izvēlieties reklāmas opciju. Atvienojiet personalizētās reklāmas. parādīsies pop-up. apstipriniet Nepersonalizējiet manu reklāmu.

BONUS: Opt out tiešsaistē, izmantojot savu Roku kontu

Roku nodrošina salīdzinoši vienkāršu procesu privātuma iestatījumu pārvaldībai tiešsaistē. tiešsaistes privātuma centrs neietver ACR atteikšanos, bet ietver iespējas ierobežot jūsu personas informācijas izmantošanu, koplietošanu un pārdošanu.





Pierakstieties savā Roku kontā.

Konta virsrakstā atlasiet Privātuma iestatījumus (vai pārvietojieties tieši tur, izmantojot šo saiti).

Ads personalizācijas sadaļā noklikšķiniet uz Pārvaldīt personalizētās reklāmas, lai pārvaldītu reklāmu personalizācijas iestatījumus.

Noklikšķiniet uz pārslēgšanas pogas Personalizētās reklāmas sadaļā, un pop-up, apstipriniet izvēli, noklikšķinot uz nepersonalizēt manu reklāmu pogu. (Pievērsiet uzmanību tumšajam modelim: apstiprinājuma poga sajaucas ar fonu, bet violeta atcelt pogu izceļas.)

Atpakaļ uz Privātuma iestatījumiem.

ASV privātuma atteikumu sadaļā noklikšķiniet uz Pārvaldīt ASV privātuma kontroles, lai pārvaldītu, kā apkopotie dati tiek koplietoti un izmantoti.

Noklikšķiniet uz Neizplatīt vai pārdot manu personisko informāciju opcija.

Ierobežojiet manu sensitīvās personas informācijas izmantošanu.

Samsung

Samsung ir vispopulārākais televizoru ražotājs pasaulē. tas aizņēma 10 līdz 37 klikšķus, lai izslēgtu ACR, ko Samsung sauc par “Redzēšanas informācijas pakalpojumiem.”

Kā izslēgt Samsung “Redzēšanas informācijas pakalpojumus”

Navigējiet uz mājas ekrānu, nospiežot Home pogu. Navigējiet pa kreisi uz sānu izvēlni. Sēdekļa izvēlnē atlasiet Privātuma izvēles opciju. Izvēlieties Noteikumus un nosacījumus, Privātuma politiku. Pārliecinieties, ka lodziņš Skatīt informācijas pakalpojumus nav pārbaudīts. Izslēdziet reklāmu mērķauditoriju. zem informācijas pakalpojumu skatīšanas izvēles lodziņa atslēdziet Interest-Based Advertisements Services ASV konfidencialitātes paziņojumu. Noklikšķiniet uz lodziņa OK ekrāna apakšā, lai apstiprinātu izmaiņas, lai izslēgtu ACR (un mērķtiecīgo reklāmu, ja to atslēdzat).

BONUS: Izslēgšanās tiešsaistē, izmantojot savu Samsung kontu

Ja televizors ir savienots ar Samsung kontu, varat atteikties no gan ACR, gan personalizētās reklāmas tiešsaistē.

Navigējiet uz Samsung konta mājas lapu.

Pierakstieties kontā, ko izmantojat savā Samsung viedtālrunī.

Augšējā izvēlnē noklikšķiniet uz privātuma cilnes, lai pārietu uz privātuma vadības paneli (vai noklikšķiniet tieši uz saites).

Noklikšķiniet uz Customization Service izvēlnes.

Lapas apakšā pārvietojiet iespēju Skatīt informāciju zem TV virsraksta, lai izslēgtu ACR.

Izslēdziet pielāgošanas pakalpojuma opciju, lai izslēgtu datu vākšanu visās ierīcēs, tostarp Samsung mobilajās ierīcēs, ja tās ir savienotas ar to pašu kontu kā jūsu televizors.

Navigējiet atpakaļ uz privātuma paneli.

Izvēlieties iespēju uzlabot personalizētās reklāmas ar Samsung konta datu izvēlnes opciju.

Toggle Uzlabot personalizētās reklāmas ar Samsung konta datiem, lai atspējot mērķtiecīgās reklāmas.





Iespēja atteikties no trešo pušu datu koplietošanas vai pārdošanas ir pieejama, izmantojot atsevišķu tīmekļa lapu no privātuma centra un prasa ievadīt savu statusu un zip kodu.





Navigējiet uz Samsung privātuma tiesību lapu.

Noklikšķiniet uz leju un izvēlieties CREATE REQUEST opciju.

Noklikšķiniet uz zilās izvēles pogas zem patērētāja virsraksta.

Izvēlieties savu statusu un ievadiet savu zip kodu un noklikšķiniet uz SUBMIT.

Jūsu Samsung konta datu virsrakstā noklikšķiniet uz zilā SELECT poga.

Pierakstieties Samsung kontā, kas savienots ar jūsu Smart TV.

Izvēlieties savu privātumu labajā augšpusē, izvēlieties Ne pārdot vai koplietot (Izslēgt mērķtiecīgas reklāmas) opciju.

Pārbaudiet izvēliet visu lodziņu, izmantojot Please Select App un / vai Pakalpojumu virsrakstu.

Izvēlieties zilā nākamā poga.

Lapā Pārskatiet un iesniedziet savu pieprasījumu, pagriezieties uz leju un atlasiet zilo SUBMIT pogu.

Saglabājiet biļetes numuru pārskatīšanai. Jūs saņemsiet arī e-pasta apstiprinājumu ar biļetes numuru. Samsung saka, ka pieprasījumam var būt nepieciešamas līdz 45 dienām, lai saņemtu atbildi.

LG

LG pieprasa, lai lietotāji piekrīt visiem lietotāja līgumiem un pakalpojumu noteikumiem, lai varētu izmantot jebkuru televizora viedo funkciju, tostarp nolīgumiem par informācijas skatīšanu, balss palīgiem un reklāmu starp ierīcēm.





LG sauc savu ACR-powered satura ieteikumu sistēmu “Live Plus.” Tas prasīja 27 klikšķus, lai izslēgtu “Live Plus.” LG nenodrošina veidu, kā ierobežot ACR un citu izsekošanu, izmantojot tiešsaistes kontu.

Kā izslēgt LG “Live Plus”

Navigējiet uz mājas ekrānu, nospiežot Home pogu. No attāluma, nospiediet pogu iestatījumi. Iestatījumu izvēlnes pop-up izvēlieties iestatījumus. No izvēlnes izvēlieties Vispārīgo opciju. Vispārējā izvēlnē izvēlieties Sistēmas opciju. Sistēmas izvēlnē izvēlieties papildu iestatījumus. Papildu iestatījumos izslēdziet Live Plus opciju.





Lietotāji var arī atteikties no reklāmu mērķauditorijas, ierobežot reklāmu izsekošanu un trešo pušu datu koplietošanu.





TāsAdditional SettingsĒdienkarte ietver aHome Settingsizvēlne, kurā lietotāji var atspējot baneru reklāmas un satura ieteikumus:

Papildu iestatījumu izvēlnē izvēlieties mājas iestatījumus. Izslēdziet Home Promotion opciju. Izslēdziet satura ieteikuma opciju.





TāsAdditional SettingsĒdienkarte ietverAdvertisementiestatījumu izvēlne, kurā lietotāji var ierobežot reklāmu izsekošanu:

Papildu iestatījumu izvēlnē atlasiet Reklāmas. Noklikšķiniet uz Limits AD izsekošanas opcija.





TāsSupportĒdienkarte ietverAdvertisementiestatījumu izvēlne, kurā lietotāji var ierobežot datu koplietošanu vai pārdošanu trešajām personām:

Navigējiet uz sākuma ekrānu, nospiežot Home pogu tālvadības ierīcē. No attāluma, nospiediet pogu iestatījumi. Iestatījumu izvēlnes pop-up izvēlieties iestatījumus. No izvēlnes izvēlieties atbalsta opciju. Atbalsta izvēlnē atlasiet Privātuma un nosacījumu opciju.Logg uz Nepārdod manu personisko informāciju opciju.





LG nenodrošina iespēju atteikties no ACR vai reklāmu mērķauditorijas savā tīmekļa vietnē.Onlinenekā televizorā, kas prasa atrast un iesniegt jūsu modeļa televizora operētājsistēmu ununikāls aparatūras identifikators.

Ja nesen esat iegādājies jaunu viedtālruni ar ACR, kas nav šajā sarakstā, nosūtiet man e-pastuMīlestī[email protected]Es arī esmu ieinteresēts uzzināt vairāk par lasītāju pieredzi ar privātumu un reklāmu viedtālruņos.

