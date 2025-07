Kuinka estää televisio katsomasta sinua

Jos ostat uuden älytelevisiosi mihin tahansa lomamyyntiin, siellä on todennäköisesti kutsumaton vieras katselee kanssasi. Suosituimmat älytelevisiot, joita myydään tänään, käyttävät automaattista sisällön tunnistamista (ACR), eräänlaista mainosvalvontateknologiaa, joka kerää tietoja kaikesta, mitä katsot, ja lähettää sen omistettuun tietokantaan tunnistamaan, mitä katsot ja tarjoamaan sinulle erittäin kohdennettuja mainoksia. Ohjelmisto on suurelta osin piilotettu näkymästä, ja se on monimutkaista kieltäytyä.





Ensinnäkin nopea esimerkki tekniikasta: ACR tunnistaa televisiossasi näytetyn sisällön, mukaan lukien kaapeli-tv-laatikon, suoratoistopalvelun tai pelikonsolin kautta toimitetun sisällön, ottamalla jatkuvasti kuvakaappauksia ja vertaamalla niitä valtavaan tiedotusvälineiden ja mainosten tietokantaan.





Nämä televisiot voivat kaapata ja tunnistaa 7 200 kuvaa tunnissa, eli noin kaksi joka sekunti.Arvioitu 18,6 miljardia euroaSmart TV:n mainokset nousevat vuonna 2022 markkinatutkimusyrityksen eMarketerin mukaan.





Niille, jotka eivät halua ACR: n katsovan olkapääään katsellessaan, olemme koonneet oppaan sen sammuttamiseksi kolmella suosituimmista älytelevisio-ohjelmistoalustoista, joita käytettiin viime vuonna.

Vuosi

Vuosi onon suosituin älytelevisio-käyttöjärjestelmä Yhdysvalloissa, joka toimii yhtiön suoratoistomedialaitteissa ja televisioissa sekä joissakin TCL, Hisense, Philips ja Sharp-televisioissa.Smart TV -kokemusRoku tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden sammuttaa kohdennettu mainonta ja kieltäytyä kolmannen osapuolen tietojen jakamisesta online-tilin kautta, mutta ACR: n sammuttaminen on käytettävissä vain televisiossa.

Kuinka sammuttaa Roku "Smart TV Experience"

TV:n kotinäytössä valitse Asetukset-valikko. Siirry Asetukset-valikosta ja valitse yksityisyyden vaihtoehto. Valitse Smart TV Experience -vaihtoehto. Poista Käytä tietoja TV: n syöttöasetuksesta, jos haluat poistaa ACR:n käytöstä.





Käyttäjä voi myös poistaa näkemisenpersonalized adsSama määrä mainoksia näkyy edelleen, mutta ei perustu käyttäjätietoihin.





Valitse kotisivulta Asetukset-valikko. Siirry Asetukset-valikosta ja valitse yksityisyyden vaihtoehto. Valitse yksityisyyden alla mainosvaihtoehto. Poista henkilökohtaiset mainokset. Ponnahdusikkuna näkyy. Vahvista Älä mukauta mainoksiani.

BONUS: Poistu verkossa Roku-tilisi kautta

Roku tarjoaa suhteellisen helpon prosessin yksityisyyden asetusten hallintaan verkossa. verkossa oleva yksityisyyden keskipiste ei sisällä ACR:n opt-outia, mutta sisältää vaihtoehtoja henkilötietojesi käytön, jakamisen ja myynnin rajoittamiseksi.





Kirjaudu sisään Roku-tilillesi

Valitse Tilin otsikossa Yksityisyysasetukset (tai navigoi siellä suoraan tällä linkillä).

Klikkaa Mainosten räätälöinti -kohdassa Henkilökohtaisten mainosten hallinta mainosten räätälöintiasetusten hallitsemiseksi.

Klikkaa muokkauspainiketta kohdassa Henkilökohtaiset mainokset, ja ponnahdusikkunassa vahvista valinta napsauttamalla Älä muokkaa mainoksiani -painiketta. (Varo tummaa kuviota: vahvistuspainike sekoittuu taustaan, kun taas violetti peruutuspainike erottuu.)

Navigoi takaisin yksityisyyden asetuksiin.

Klikkaa Yhdysvaltojen tietosuojavaltuutuksen kohdassa Hallitse Yhdysvaltojen tietosuojavalvontaa hallitaksesi, miten kerättyjä tietoja jaetaan ja käytetään.

Valitse Älä jaa tai myy henkilötietojani -vaihtoehto.

Rajoita arkaluonteisten henkilötietojeni käyttöä.

Samsungin

Samsung on maailman suosituin TV-valmistaja. ACR:n kytkeminen pois päältä kesti 10–37 klikkausta, joita Samsung kutsuu ”Näyttötietopalveluiksi”.Jos olet liittänyt television Samsung-tiliin, voit myös poistaa ACR:n ja muiden mainosten kohdentamisen verkossa.

Kuinka sammuttaa Samsungin ”Näytä tietopalvelut”

Siirry kotisivulle painamalla Home-painiketta. Siirry vasemmalle sivupalkissa olevaan valikkoon. Valitse sivupalkissa Privacy Choices -vaihtoehto. Valitse Käyttöehdot, Privacy Policy -vaihtoehto. Varmista, että Näytä tietopalvelut -valintaruutu ei ole tarkistettu. Poista mainosten kohdentaminen käytöstä Näytä tietopalvelut -valintaruudun alapuolella Kiinnostusperusteiset mainospalvelut Yhdysvaltain tietosuojailmoitus. Valitse OK-ruutu näytön alareunassa vahvistaaksesi muutokset ACR:n poistamiseksi käytöstä (ja kohdennetun mainonnan poistaminen käytöstä).

Bonus: Opt out verkossa Samsung-tilisi kautta

Jos televisiosi on yhdistetty Samsung-tiliin, voit kieltäytyä sekä ACR- että personoidusta mainonnasta verkossa.

Siirry Samsung-tilin kotisivulle.

Kirjaudu sisään Samsung Smart TV:ssä käytettyyn tiliin.

Valitse ylävalikosta Yksityisyyden välilehti navigoidaksesi yksityisyyden ohjauspaneeliin (tai napsauta suoraan linkkiä).

Klikkaa Customization Service -valikosta.

Selaa sivun alareunassa TV-otsikon alla olevaa Näytä tiedot -vaihtoehtoa ACR:n poistamiseksi käytöstä.

Kytke Customization Service -vaihtoehto pois päältä, jos haluat poistaa tietojen keräämisen käytöstä kaikissa laitteissa, mukaan lukien Samsung-mobiililaitteet, jos ne on yhdistetty samaan tiliin kuin televisiosi.

Siirry takaisin yksityisyyden hallintapaneeliin.

Valitse Paranna räätälöityjä mainoksia Samsung-tilitietojen avulla -valikosta.

Toggle Parannetaan räätälöityjä mainoksia Samsung-tilitietojen avulla kohdennettujen mainosten poistamiseksi käytöstä.





Mahdollisuus kieltäytyä kolmannen osapuolen tietojen jakamisesta tai myynnistä on saatavilla erillisellä verkkosivulla tietosuojakeskuksesta ja edellyttää, että syötät tilasi ja postikoodisi.





Siirry Samsungin yksityisyydensuojasivulle.

Selaa alaspäin ja valitse CREATE REQUEST -vaihtoehto.

Klikkaa kuluttajan otsikon alla olevaa sinistä SELECT-painiketta.

Valitse tila ja syötä zip-koodi ja napauta SUBMIT.

Klikkaa Samsung-tilisi tiedot-otsikossa sinistä SELECT-painiketta.

Kirjaudu sisään Samsung-tiliin, joka on yhdistetty Smart TV:hen.

Valitse yksityisyytesi oikea otsikko valitsemalla Älä myy tai jaa (Opt-out of Targeted Ads).

Valitse Kaikki-ruutu Please Select App ja/tai Palvelun otsikossa.

Valitse seuraava sininen painiketta.

Arvioi ja lähetä pyyntösi -sivulla vieritä alaspäin ja valitse sininen SUBMIT-painike.

Säilytä lipunumero tarkistusta varten. Saat myös sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan lipunumero. Samsung sanoo, että pyynnön vastaanottaminen voi kestää jopa 45 päivää. Voit palata yksityisyyden suojaa koskevaan sivuun etsimään lipun tilaa.

lg

LG vaatii käyttäjiä hyväksymään kaikki käyttäjäsopimukset ja palvelun ehdot television älykkäiden ominaisuuksien käyttämiseksi.





LG kutsuu ACR-pohjaista sisällönsuositusjärjestelmäänsä ”Live Plus”. ”Live Plus” kytkettiin pois päältä 27 klikkauksella.

Kuinka sammuttaa LG: n ”Live Plus”

Siirry kotisivulle painamalla Home-painiketta. Etäyhteydelläsi paina Settings -painiketta. Asetukset-välilehden ponnahdusikkunassa valitse Asetukset. Valitse valikosta Yleinen vaihtoehto. Valitse Yleisvalikosta Järjestelmä. Valitse järjestelmävalikosta Lisäasetukset. Poista Lisäasetukset -kohdassa Live Plus -vaihtoehto.





Käyttäjät voivat myös poistaa mainosten kohdentamisen, rajoittaa mainosten seurantaa ja kolmannen osapuolen tietojen jakamista.





SilläAdditional SettingsMenu sisältää aHome Settingsvalikko, jossa käyttäjät voivat poistaa bannerimainokset ja sisältösuositukset käytöstä:

Valitse Lisää asetuksia -valikosta Home Settings -vaihtoehto. Valitse Home Promotion vaihtoehto. Poista Sisällön suosituksen valinta.





SilläAdditional SettingsMenu sisältääAdvertisementasetusten valikko, jossa käyttäjät voivat rajoittaa mainosten seurantaa:

Valitse Lisäasetukset -valikosta Mainokset. Klikkaa Limit AD Tracking -vaihtoehtoa.





SilläSupportMenu sisältääAdvertisementasetuksia, joissa käyttäjät voivat rajoittaa tietojen jakamista tai myyntiä kolmansille osapuolille:

Siirry kotisivulle painamalla etälaitteen Home-painiketta. Etäyhteydelläsi paina Settings -painiketta. Asetukset-välilehden ponnahdusikkunassa valitse Asetukset. Valitse valikosta tukivaihtoehto. Valitse tuki-valikosta Privacy & Terms -vaihtoehto.Loggaudu Älä myy henkilökohtaisia tietojani -vaihtoehtoon.





LG ei tarjoa mahdollisuutta kieltäytyä ACR:stä tai mainosten kohdentamisesta verkkosivustollaan.verkossakuin televisiossa, jolloin sinun on löydettävä ja toimitettava mallisi TV-käyttöjärjestelmä jaAinutlaatuinen hardware-tunniste.

Jos olet äskettäin ostanut uuden ACR-älytelevisiosi, joka ei ole tässä luettelossa, lähetä minulle sähköpostia osoitteessaMyyjä@themarkup.orgOlen myös kiinnostunut oppimaan lisää lukijoiden kokemuksista yksityisyydestä ja mainonnasta älytelevisioissa.

