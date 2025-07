ඔබේ රූපවාහිනිය ඔබ දිහා බැලීමට නවත්වන්නේ කෙසේද

ඔබ නිවාඩු විකිණීමේදී නව ස්මාර්ට් රූපවාහිනියක් මිලදී ගත්තේ නම්, ඔබ සමඟ අමුත්තන් ආරාධනා නොලැබෙන ආරාධනාකරුවෙකු ඔබ සමඟ බලනු ඇත. අද විකිණෙන වඩාත් ජනප්රිය ස්මාර්ට් රූපවාහිනිය ස්වයංක්රීය අන්තර්ගත හඳුනා ගැනීම (ACR) භාවිතා කරයි, ඔබ දකින සියල්ල පිළිබඳ දත්ත රැස්වීම සහ ඔබ දකින දේ හඳුනා ගැනීම සහ ඔබට ඉතා ඉලක්කිත ප්රචාරණ ලබා දීම සඳහා ස්වාධීන දත්ත පදනම වෙත එවනු ඇත. මෘදුකාංගය ප්රධාන වශයෙන් දර්ශනයෙන් සැඟවී ඇත, එය ඉවත් කිරීමට සංකීර්ණ වේ.





පළමුව, තාක්ෂණය පිළිබඳ වේගවත් උදාහරණයක්: ACR ඔබේ රූපවාහිනියේ ප්රදර්ශනය කරන දේ හඳුනා ගනී, කේබල් රූපවාහිනී පෙට්ටිය, ස්ට්රෑම් සේවා, හෝ ක්රීඩා කොන්සෝලය හරහා සපයන අන්තර්ගතය ඇතුළත් කිරීම, ස්ථාවරව ස්කෑන්සොට් ඡායාරූප ගබඩා කිරීම සහ මාධ්ය සහ ප්රකාශයන් විශාල දත්ත පදනමකට සමාන කිරීම.





මෙම රූපවාහිනිය පැයට 7,200 ඡායාරූපයක් හෝ සෑම තත්පරයකම දෙවරක් හෝ හඳුනා ගැනීමට හැකි වේ.මේ දත්ත පසුව අන්තර්ගත නිර්දේශ සහ ප්රවේශ ඉලක්ක කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.ඩොලර් බිලියන 18.62022 දී ස්මාර්ට් රූපවාහිනී ප්රවේශයන් මත, වෙළඳ පර්යේෂණ සමාගම eMarketer අනුව.





ඔවුන් බලන විට ACR බලන විට ACR නොකරන්න කැමති අය සඳහා, පසුගිය වසරේ භාවිතා කරන වඩාත් ජනප්රිය ස්මාර්ට් රූපවාහිනී මෘදුකාංග වේදිකාවන් තුනක් මත එය වසා දැමීම සඳහා උපදේශකයක් එකතු කර ඇත.

වසර

අවුරුද්දේ අපිඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වඩාත් ජනප්රිය ස්මාර්ට් රූපවාහිනී මෙහෙයුම් පද්ධතිය වන අතර, සමාගමේ ස්ට්රෑම් මාධ්ය උපාංග සහ රූපවාහිනී, මෙන්ම සමහර TCL, Hisense, Philips, සහ Sharp රූපවාහිනී.Smart TV අත්දැකීම්Roku, Roku, Roku, Roku, Roku, Roku, Roku, Roku සහ Roku සබැඳි ගිණුමක් හරහා තුන්වන පාර්ශවයන්ගේ දත්ත බෙදාහැරීම ඉවත් කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි, නමුත් ACR ඉවත් කිරීම රූපවාහිනියේ පමණක් ලබා ගත හැකිය.

Roku හි "Smart TV Experience" ඉවත් කරන්නේ කෙසේද

ඔබේ රූපවාහිනියේ මුල් පිටුව මත, Settings menu තෝරන්න. Settings menu එකෙන් Navigate කරලා Privacy option එක තෝරන්න. Smart TV Experience තෝරන්න. රූපවාහිනී ආදායම් වල භාවිතා කරන තොරතුරු විවෘත කරන්න ACR විවෘත කරන්න.





පාරිභෝගිකයන්ට දකින්න බැහැpersonalized adsඔවුන්ගේ Roku මුල් පිටුව. සමාන ප්රකාශ සංඛ්යාව තවමත් පෙනේ, නමුත් පරිශීලක දත්ත මත පදනම් නොවනු ඇත.





Home Screen එකෙන් Settings menu එක තෝරන්න. Settings menu එකෙන් Navigate කරලා Privacy option එක තෝරන්න. පෞද්ගලිකත්වය යටතේ Advertising option තෝරන්න. පෞද්ගලිකව ප්රකාශ කරන ලද ප්රකාශය අයින් කරන්න. pop-up එකක් පෙනෙනු ඇත. Confirm My Ads Do Not Personalize.

බෝනස්: ඔබගේ Roku ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලයෙන් opt-out

Roku සමඟ අමුත්තන් පෞද්ගලිකත්ව උපාංග කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සාපේක්ෂව පහසු ක්රියාවලිය සපයයි.The online privacy hub does not include an opt-out for ACR but does include options to limit the use, sharing, and sale of your personal information.





ඔබේ Roku ගිණුමට ලියාපදිංචි වන්න.

ගිණුම් මාතෘකාව යටතේ, පෞද්ගලිකත්ව උපාංග තෝරන්න (හෝ මෙම සබැඳි භාවිතා කිරීමෙන් සෘජුවම එහි ප්රවේශ කරන්න).

Ads personalization යටතේ, Ads personalization settings කළමනාකරණය කිරීමට Customized Ads කළමනාකරණය කරන්න.

පෞද්ගලික ප්රදර්ශන යටතේ ස්විච් බොත්තම ක්ලික් කරන්න, සහ pop-up දී, මගේ ප්රදර්ශන පෞද්ගලිකව නොකරන්න බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් තෝරාගැනීම තහවුරු කරන්න. (මගේ ප්රදර්ශන පෞද්ගලිකව නොකරන්න බොත්තම අවධානය යොමු කරන්න: තහවුරු බොත්තම පසුබිම සමඟ මිශ්ර වන අතර purple අවලංගු බොත්තම ප්රදර්ශනය වේ.)

ආපහු Privacy Settings වෙත පිවිසෙන්න.

එක්සත් ජනපද පෞද්ගලිකත්වය opt-outs යටතේ, එක්සත් ජනපද පෞද්ගලිකත්වය පාලනය කළමනාකරණ කළමනාකරණය භාවිතා කරන ලද දත්ත බෙදාහැරීමේ හා භාවිතා කරන ආකාරය පාලනය කිරීමට ක්ලික් කරන්න.

මගේ පෞද්ගලික තොරතුරු බෙදා හැරීම හෝ විකිණීම නොකරන්න තෝරා ගන්න.

මගේ සංවේදී පෞද්ගලික තොරතුරු භාවිතය සීමා කරන්න.

සැම්සුන්

ලෝකයේ වඩාත් ජනප්රිය රූපවාහිනී නිෂ්පාදකයා වන සැම්සුන්ස් විසින් හඳුන්වනු ලබන ACR (Viewing information services) ලෙස හඳුන්වනු ලබන ACR වසා දැමීම සඳහා 10 සිට 37 ක් පමණ ක්ලික් කිරීමක් අවශ් ය වේ.ඔබගේ රූපවාහිනිය Samsung ගිණුමකට සම්බන්ධ කර තිබේ නම්, ඔබට ACR සහ අනෙකුත් අන්තර්ජාලයෙහි ප්රකාශන ඉලක්ක කිරීමෙන් ඉවත් විය හැකිය.

සෑම්සන්ගේ “විශේෂ තොරතුරු සේවා” ඉවත් කරන්නේ කෙසේද

Home බොත්තම තල්ලු කිරීමෙන් Home screen එකට යන්න. පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පෞද්ගලිකත්වය තෝරා ගැනීමේ විකල්පය තෝරන්න. තෝරන්න Terms & Conditions, Privacy Policy option. තොරතුරු සේවා දර්ශනය කිරීම පරීක්ෂා කිරීමේ පෙට්ටිය පරීක්ෂා නොකරන්න. දැන්වීම් ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ. ACR (ඔබ එය විවෘත කළහොත් ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ) විවෘත කිරීම සඳහා ACR (ඔබ එය විවෘත කළහොත් ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රවේශ) විවෘත කිරීම සඳහා විවෘත කරන්න.

ප්රසාද: ඔබගේ Samsung ගිණුම හරහා අන්තර්ජාලයෙන් opt-out

ඔබගේ රූපවාහිනිය Samsung ගිණුමකට සම්බන්ධ වී තිබේ නම්, ඔබට ACR සහ පෞද්ගලික ප්රකාශයන් සමඟ අමුත්තන් දෙකම ඉවත් කළ හැකිය.

Samsung Account හි මුල් පිටුව වෙත පිවිසෙන්න.

ඔබේ Samsung Smart TV හි භාවිතා කරන ගිණුමට ලියාපදිංචි වන්න.

පෞද්ගලිකත්වය ආකෘතිය වෙත ප්රවේශ කිරීම සඳහා ඉහළම menu හි Privacy tab මත ක්ලික් කරන්න (හෝ සෘජුවම සබැඳි මත ක්ලික් කරන්න).

Customization Service menu එක තෝරන්න.

පිටුවෙහි පහළ කොටසේ, රූපවාහිනී මාතෘකාව යටතේ දර්ශන තොරතුරු විකල්පය මාරු කරන්න ACR වසා දැමීමට.

Samsung ජංගම දුරකථන ඇතුළු සියලුම උපාංගවල දත්ත රැස්වීම වසා දැමීමට Customization Service තෝරා ගැනීමෙන්, ඔවුන් ඔබේ රූපවාහිනිය සමඟ එකම ගිණුමකට සම්බන්ධ වේ නම්.

ආපසු Privacy Dashboard වෙත පිවිසෙන්න.

Samsung ගිණුම් දත්ත සහිත පෞද්ගලික ප් රචාරණ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තෝරා ගන්න.

Samsung ගිණුමේ දත්ත සමඟ පෞද්ගලික ප්රකාශයන් වැඩි දියුණු කිරීම, ඉලක්ක කරන ප්රකාශයන් ඉවත් කිරීම.





තුන්වන පාර්ශවයේ දත්ත බෙදාහැරීම හෝ විකිණීම ඉවත් කිරීමට විකල්පය පෞද්ගලිකත්ව මධ්යස්ථානයෙන් විශේෂ වෙබ් පිටුවක් හරහා ප්රවේශ වී ඇති අතර ඔබගේ තත්වය සහ zip code ඇතුළත් කිරීමට අවශ්ය වේ.





Samsung හි පෞද්ගලිකත්ව අයිතිවාසිකම් පිටුව වෙත පිවිසෙන්න.

ක්ලික් කරන්න සහ CREATE REQUEST option තෝරන්න.

පරිශීලකයා අංකය යටතේ නිල් SELECT බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

ඔබගේ තත්වය තෝරන්න, ඔබේ zip code ඇතුළත් කරන්න සහ SUBMIT ක්ලික් කරන්න.

ඔබේ Samsung ගිණුමට සම්බන්ධ දත්ත අංකය යටතේ, නිල් SELECT බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

ඔබේ Smart TV සමඟ සම්බන්ධ වන Samsung ගිණුමට ලියාපදිංචි වන්න.

ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය තෝරන්න දකුණු අංකය යටතේ, Do Not Sell or Share (Targeted Ads opt-out) විකල්පය තෝරන්න.

Please Select App and/or Service headers හි සියලුම තෝරා ගැනීමේ ක්ලික් කරන්න.

ඊළඟ බොත්තම තෝරන්න.

Review & Submit Your Request පිටුවේ, පහළට පනින්න සහ Blue SUBMIT බොත්තම තෝරන්න.

ටිකට් අංකය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා ටිකට් අංකය තබා ගන්න.ඔබටත් ටිකට් අංකය සහිතව ඊ-තැපැල් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.Samsung පවසන්නේ ඉල්ලීම පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා දින 45 ක් දක්වා ගතවිය හැකි බවයි.ඔබගේ ටිකට් තත්වය සොයන්න පෞද්ගලිකත්වය අයිතිවාසිකම් පිටුව වෙත නැවත යන්න පුළුවන්.

LG

LG භාවිතා කරන්නන්ට රූපවාහිනියේ ඕනෑම ස්මාර්ට් විශේෂාංගයක් භාවිතා කිරීම සඳහා සියලුම පරිශීලක ගිවිසුම් සහ සේවා කොන්දේසි පිළිගැනීමට අවශ් ය වේ.





LG විසින් ACR බලපත්රයක් සහිත අන්තර්ගත නිර්දේශ පද්ධතිය "Live Plus" ලෙස නම් කර ඇත. "Live Plus" වසා දැමීම සඳහා 27 ක් ක්ලික් කිරීම සිදු විය. LG විසින් අන්තර්ජාල ගිණුමක් හරහා ACR සහ අනෙකුත් නිරීක්ෂණය සීමා කිරීම සඳහා ක්රමයක් ලබා දෙන්නේ නැත.

LG හි "Live Plus" ඉවත් කරන්නේ කෙසේද

Home බොත්තම තල්ලු කිරීමෙන් Home screen එකට යන්න. ඔබගේ දුරකථන මත, Settings button ක්ලික් කරන්න. Settings side menu pop-up එකේදී Settings option එක තෝරන්න. menu එකෙන් General option එක තෝරන්න. සාමාන් ය menu එකෙන් System option එක තෝරන්න. System menu එකෙන් Additional Settings තෝරන්න. එහෙනම් ඒ වෙනුවට Live Plus Option එක තෝරන්න.





පරිශීලකයින් විසින් ප් රචාරණ ඉලක්ක කිරීම, ප් රචාරණ අනුගමනය සීමා කිරීම සහ තුන්වන පාර්ශවයන්ගේ දත්ත බෙදාහැරීම ඉවත් කළ හැකිය.





ඒAdditional SettingsMenu ඇතුළත් AHome Settingsපරිශීලකයින් බැනර් දැන්වීම් සහ අන්තර්ගත නිර්දේශ ඉවත් කළ හැකි menu:

Additional Settings menu එකෙන් Home Settings එක තෝරන්න. Home Promotion තෝරා ගන්න. Content Recommendation තෝරා ගන්න.





ඒAdditional SettingsMenu එක ඇතුළත්Advertisementපරිශීලකයින් දැන්වීම් නිරීක්ෂණය සීමා කළ හැකි ස්ථාන මැනිය:

Additional Settings menu එකෙන් Advertising තෝරන්න. සීමා AD Tracking තෝරා ගන්න.





ඒSupportMenu එක ඇතුළත්Advertisementපරිශීලකයින් දත්ත බෙදා හැරීම හෝ තුන්වන පාර්ශවයට විකිණීම සීමා කළ හැකි සැකසුම් menu:

ඔබේ දුරකථන මත Home බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් මුල් පිටුව වෙත ප්රවේශ කරන්න. ඔබගේ දුරකථන මත, Settings button ක්ලික් කරන්න. Settings side menu pop-up එකේදී Settings option එක තෝරන්න. Menu එකේ Support option එක තෝරන්න. ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය සහ කොන්දේසි තෝරා ගන්න.Toggle on the Do Not Sell My Personal Information option.





LG එහි වෙබ් අඩවියේ ACR හෝ ප් රචාරණ ඉලක්ක කිරීමෙන් ඉවත් කිරීමට ක් රමයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ.අන්තර්ජාලයඔබගේ රූපවාහිනියේ වඩා, ඔබගේ රූපවාහිනියේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය සොයා ගැනීමට සහ ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය වන අතර,විශේෂාංග Hardware Identifier.

ඔබ මෑතකදී මෙම ලැයිස්තුවේ නොමැති ACR සහිත නව ස්මාර්ට් රූපවාහිනියක් මිලදී ගත්තොත්, මට ඊ-තැපැල් කරන්නමාලිගාව@themarkup.orgමම තවදුරටත් බුද්ධිමත් රූපවාහිනී මත පෞද්ගලිකත්වය හා ප්රචාරණ සමඟ කියවන අයගේ අත්දැකීම් ගැන දැන ගැනීමට කැමැතියි.

ණය

Mohamed Al Elew, මාධ් ය ඉංජිනේරු

Gabriel Hongsdusit, දර්ශන සැලසුම්කරු

ආලෝකය

ඇන්සන් චෑන්

ගෞරවය

මරියා දොරටුව

Copy සංස්කරණය

එමර්සන් මැලෝන්

සංස්කරණය

සෝ ඕ

මයිකල් රයිලි





ප් රදර්ශනයත්මෙතන





ඡායාරූපPJ Gal-SzaboදUnsplash කිරීම