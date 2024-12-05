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Phantom Wallet Sui ን ያዋህዳል@chainwire
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Phantom Wallet Sui ን ያዋህዳል

Chainwire2m2024/12/05
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

Phantom Wallet፣ መሪ ያልሆነ ባለ ብዙ ሰንሰለት cryptocurrency Wallet፣ አሁን ከSui አውታረ መረብ ጋር እየተዋሃደ ነው። በ7 ሚሊዮን ወርሃዊ ንቁ ተጠቃሚዎች፣ ፋንተም በዌብ3 ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቁ በሰንሰለት ላይ ያለው የተጠቃሚ መሰረት አለው። ሱይ ከሶላና፣ ቢትኮይን እና ኢቴሬም ውጪ በኪስ ቦርሳ የሚደገፍ የመጀመሪያው አግድ ይሆናል።
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ግራንድ ካይማን፣ ካይማን ደሴቶች፣ ዲሴምበር 5፣ 2024/Chainwire/-- የ Sui ፋውንዴሽን ዛሬ እንዳስታወቀው ፋንተም ኪስ፣ መሪ ያልሆነ ባለ ብዙ ሰንሰለት cryptocurrency Wallet፣ አሁን ከSui አውታረ መረብ ጋር እየተዋሃደ ነው።


በ7 ሚሊዮን ወርሃዊ ንቁ ተጠቃሚዎች፣ ፋንተም በዌብ3 ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቁ በሰንሰለት ላይ ያለው የተጠቃሚ መሰረት አለው። ከ 560M በላይ አጠቃላይ የኦንቼይን ግብይቶች ከአመት እስከ አመት እና ቁልፍ ባህሪያት እንደ staking፣ in-app token swaps፣ NFT ማከማቻ፣ መልቲቼይን ድጋፍ እና Ledger ሃርድዌር የኪስ ቦርሳ ውህደት፣ ፋንተም ለSui አውታረ መረብ ትልቅ ምዕራፍን ይወክላል፣ ይህም የሆነው በመጀመሪያ ከሶላና፣ ቢትኮይን እና ኢቴሬም ውጪ በኪስ ቦርሳ የሚደገፍ እገዳ። Sui በMove ቋንቋ ዙሪያ የተገነባው በፋንተም የሚደገፍ የመጀመሪያው ብሎክቼይን ነው።


የSui አውታረ መረብን ማቀናጀት ለ Phantom Wallet መስተጋብርን ለማጎልበት ጠቃሚ እርምጃ ነው፣ እና የኪስ ቦርሳ አቅራቢዎች እና dApp ግንበኞች በአንድ ስነ-ምህዳር ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ በብዙ ሰንሰለት ወደፊት እንዴት እንደሚወራረዱ ያሳያል።


"የPhantom Wallet ከSui ጋር መዋሃድ ለሱኢ ምህዳር ትልቅ ለውጥን ይወክላል፣ይህም አሁን የስዊ ማህበረሰብ ሲጠይቃቸው ከነበሩት በርካታ ባህሪያት ጋር የአንደኛ ደረጃ የኪስ ቦርሳ ልምድን ያገኛል"ሲሉ የአለም አቀፍ የስነ-ምህዳር ሃላፊ ጃሚል ኻልፋን ተናግረዋል። የ Sui ፋውንዴሽን.


"Phantom Wallet የትኞቹን ሰንሰለቶች እንደሚደግፉ የሚመርጥ ነው፣ እና አሁን በዚህ ታዋቂ ቡድን ውስጥ በመካተታችን ኩራት ይሰማናል።"


የፋንተም ውህደት የ Sui ተጠቃሚዎች ለ Chrome፣ Firefox፣ Edge እና Brave እንደ አሳሽ ቅጥያ እንዲሁም ለ iOS እና አንድሮይድ የሞባይል መተግበሪያ የሚገኝ አስተማማኝ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የኪስ ቦርሳ መፍትሄ ይሰጣል።


የፋንተም ዋና ስራ አስፈፃሚ ብራንደን ሚልማን "የSui ድጋፍን በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ የPhantom ተጠቃሚዎች በማምጣታችን ጓጉተናል" ብለዋል። ”

የSui አሳቢ አቀራረብ ወደ ልኬታማነት እና ገንቢ-ተኮር መፍትሄዎች ከፍተኛ አፈጻጸም ላለው blockchains ካለን ቁርጠኝነት ጋር ይስማማል። በጋራ ለመገንባት እና እድገታቸውን ለመደገፍ እንጠባበቃለን."


ተገናኝ

Sui ፋውንዴሽን

[email protected]

ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይረዱ እዚህ


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