Phantom Wallet e Kopanya Sui

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, December 5th, 2024 / Chainwire /--The Sui Foundation kajeno tsebisitse hore Phantom Wallet, etellang pele bao e seng tlhokomelo multichain cryptocurrency sepache, hona joale kopanya le Sui marangrang.





Ka dimilione tše 7 tša badiriši ba mafolofolo ba kgwedi le kgwedi, Phantom e na le motheo o mogolo wa mosebediši wa ketane wa dikhwama ka intastering ya web3. Ka fetang 560M palo yohle onchain ditransekshene selemo ho fihlela joale, le litšobotsi tse senotlolo tse kang staking, ka-app letšoao swaps, NFT polokelo, multichain tšehetso, le Ledger hardware sepache kopanyo, Phantom emela e bohlokoa milestone bakeng sa Sui marangrang, e leng e ba pele blockchain ka ntle ho Solana, Bitcoin, le Ethereum ho tšehetsoa ke sepache. Sui gape ke blockchain ya mathomo yeo e agilwego go dikologa polelo ya Move yeo e thekgwago ke Phantom.





Go kopanya netweke ya Sui gape ke kgato ye bohlokwa ya go godiša tirišano ya Phantom Wallet, gomme e bontšha ka fao baabi ba sepache le baagi ba dApp ba petšha ka bokamoso bja diketane tše ntši go e na le go tsepelela go tshepedišo e tee fela ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona.





“Go kopanywa ga Phantom Wallet le Sui go emela go tlola mo gogolo bakeng sa tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya Sui, yeo bjale e hwetšago phihlelelo ya phihlelo ya sepache sa maemo a pele ka dikarolo tše mmalwa tšeo setšhaba sa Sui se bego se dutše se di kgopela,” go boletše Jameel Khalfan, Hlogo ya Lefase ka Bophara ya Tshepedišo ya Tikologo go Motheo wa Sui.





“Phantom Wallet e kgetha mabapi le gore ke diketane dife tšeo ba di thekgago, gomme re ikgantšha ka go akaretšwa ga bjale gare ga sehlopha se se lemogegago.”





Kopanyo ya Phantom e tla fa badiriši ba Sui tharollo ya sepache ye e ka botwago le ye e bolokegilego yeo e hwetšagalago bjalo ka katoloso ya sephephediši sa Chrome, Firefox, Edge, le Brave, gammogo le tirišo ya sellathekeng ya iOS le Android.





"Re thabile go tliša thekgo ya Sui go dimilione tša badiriši ba Phantom," go boletše Brandon Millman, CEO ya Phantom. “ . Mokgwa wa Sui wo o naganetšwego wa go scalability le ditharollo tše di lebanego le bahlami o sepelelana le boikgafo bja rena go di-blockchain tšeo di šomago gabotse kudu. Re lebeletše pele go aga mmogo le go thekga kgolo ya bona."





