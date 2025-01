Phantom Wallet integreert Sui

GRAND CAYMAN, Kaaimaneilanden, 5 december 2024/Chainwire/--De Sui Foundation heeft vandaag aangekondigd dat Phantom Wallet, de toonaangevende non-custodial multichain cryptocurrency wallet, nu wordt geïntegreerd met het Sui-netwerk.





Met 7 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft Phantom de grootste on-chain gebruikersbasis van wallets in de web3-industrie. Met meer dan 560 miljoen totale on-chain transacties tot nu toe dit jaar en belangrijke functies zoals staking, in-app token swaps, NFT-opslag, multichain-ondersteuning en Ledger hardware wallet-integratie, vertegenwoordigt Phantom een belangrijke mijlpaal voor het Sui-netwerk, dat de eerste blockchain buiten Solana, Bitcoin en Ethereum wordt die door de wallet wordt ondersteund. Sui is ook de eerste blockchain die is gebouwd rond de Move-taal die door Phantom wordt ondersteund.





De integratie van het Sui-netwerk is ook een belangrijke stap in de richting van het verbeteren van de interoperabiliteit voor Phantom Wallet. Het laat zien hoe wallet-providers en dApp-bouwers inzetten op een multichain-toekomst in plaats van zich te richten op slechts één ecosysteem.





"De integratie van Phantom Wallet met Sui vertegenwoordigt een enorme stap voorwaarts voor het Sui-ecosysteem, dat nu toegang krijgt tot een eersteklas wallet-ervaring met verschillende functies waar de Sui-community om heeft gevraagd", aldus Jameel Khalfan, Global Head of Ecosystem bij de Sui Foundation.





“Phantom Wallet is selectief in welke ketens ze ondersteunen, en we zijn er trots op dat we nu tot deze opmerkelijke groep behoren.”





Dankzij de integratie van Phantom krijgen Sui-gebruikers de beschikking over een betrouwbare en veilige wallet-oplossing die beschikbaar is als browserextensie voor Chrome, Firefox, Edge en Brave, en als mobiele app voor iOS en Android.





"We zijn verheugd om Sui-ondersteuning aan miljoenen Phantom-gebruikers te kunnen bieden", aldus Brandon Millman, CEO van Phantom. Sui's doordachte aanpak van schaalbaarheid en op ontwikkelaars gerichte oplossingen sluit aan bij onze toewijding aan high-performance blockchains. We kijken ernaar uit om samen te bouwen en hun groei te ondersteunen."





Contact

Stichting Sui

[email protected]

Dit verhaal werd verspreid als een release door Chainwire onder het Business Blogging Program van HackerNoon. Meer informatie over het programma hier