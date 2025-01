Phantom Wallet integra Sui

GRAND CAYMAN, Isole Cayman, 5 dicembre 2024/Chainwire/--La Sui Foundation ha annunciato oggi che Phantom Wallet, il principale portafoglio di criptovalute multichain non-custodial, si sta ora integrando con la rete Sui.





Con 7 milioni di utenti attivi al mese, Phantom ha la più grande base di utenti on-chain di wallet nel settore web3. Con oltre 560 milioni di transazioni on-chain totali dall'inizio dell'anno e funzionalità chiave come staking, scambi di token in-app, archiviazione NFT, supporto multichain e integrazione di wallet hardware Ledger, Phantom rappresenta una pietra miliare significativa per la rete Sui, che diventa la prima blockchain al di fuori di Solana, Bitcoin ed Ethereum ad essere supportata dal wallet. Sui è anche la prima blockchain costruita attorno al linguaggio Move ad essere supportata da Phantom.





L'integrazione della rete Sui rappresenta inoltre un passo importante verso il miglioramento dell'interoperabilità per Phantom Wallet e dimostra come i fornitori di portafogli e gli sviluppatori di dApp stiano puntando su un futuro multichain anziché concentrarsi su un solo ecosistema.





"L'integrazione di Phantom Wallet con Sui rappresenta un passo da gigante per l'ecosistema Sui, che ora ha accesso a un'esperienza di portafoglio di prima classe con diverse funzionalità che la comunità Sui ha richiesto", ha affermato Jameel Khalfan, Global Head of Ecosystem presso la Sui Foundation.





"Phantom Wallet è selettivo riguardo alle catene che supporta e siamo orgogliosi di essere ora inclusi in questo importante gruppo".





L'integrazione di Phantom fornirà agli utenti Sui una soluzione di portafoglio affidabile e sicura, disponibile come estensione del browser per Chrome, Firefox, Edge e Brave, nonché come app mobile per iOS e Android.





"Siamo entusiasti di offrire il supporto Sui a milioni di utenti Phantom", ha affermato Brandon Millman, CEO di Phantom. L'approccio ponderato di Sui alla scalabilità e alle soluzioni incentrate sullo sviluppatore è in linea con il nostro impegno per blockchain ad alte prestazioni. Non vediamo l'ora di costruire insieme e supportare la loro crescita."





