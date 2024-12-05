ReadWrite
paint-brush
ፋንቶም ዋለተ ንሱይ የወሃህድ@chainwire
130 ንባባት

ፋንቶም ዋለተ ንሱይ የወሃህድ

Chainwire2m2024/12/05
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENes-flagESja-flagJAlv-flagLVnl-flagNLur-flagURti-flagTIfi-flagFIne-flagNEmk-flagMKam-flagAMnso-flagNSOit-flagIT
TI

ኣዝዩ ነዊሕ፤ ንምንባብ

ፋንቶም ዋሌት ዝተባህለ ፍሉጥ ዘይ-ሓለዋ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ክሪፕቶካረንሲ ቦርሳ፡ ሕጂ ምስ መርበብ ሱይ ይወሃሃድ ኣሎ። 7 ሚልዮን ወርሓዊ ንጡፋት ተጠቀምቲ ዘለዎ ፋንቶም ኣብ ኢንዱስትሪ web3 ዝዓበየ ኣብ ሰንሰለት ዝርከብ ተጠቃሚ ቦርሳታት ኣለዎ። ሱይ ካብ ሶላና፡ ቢትኮይንን ኢትሪዩምን ወጻኢ ብቦርሳ ዝድገፍ ናይ መጀመርታ ብሎክቸይን ይኸውን።
featured image - ፋንቶም ዋለተ ንሱይ የወሃህድ
Chainwire HackerNoon profile picture
0-item

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, December 5th, 2024/Chainwire/--ሱይ ፋውንዴሽን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ፋንቶም ዋሌት ዝተባህለ ፍሉጥ ዘይ-ሓለዋ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ክሪፕቶካረንሲ ቦርሳ፡ ሕጂ ምስ መርበብ ሱይ ይወሃሃድ ከምዘሎ ኣፍሊጡ።


7 ሚልዮን ወርሓዊ ንጡፋት ተጠቀምቲ ዘለዎ ፋንቶም ኣብ ኢንዱስትሪ web3 ዝዓበየ ኣብ ሰንሰለት ዝርከብ ተጠቃሚ ቦርሳታት ኣለዎ። ልዕሊ 560M ጠቕላላ onchain ትራንዛክሽን ካብ ዓመት ክሳብ ሕጂ፡ ከምኡ’ውን ቁልፊ ባህርያት ከም staking, in-app token swaps, NFT storage, multichain support, ከምኡ’ውን Ledger hardware wallet integration, Phantom ንSui ኔትወርክ ርኡይ ምዕራፍ ይውክል፡ እዚ ድማ እቲ... ካብ ሶላና፡ ቢትኮይንን ኢትሪዩምን ወጻኢ ናይ መጀመርታ ብሎክቸይን ብቦርሳ ክድገፍ። ሱይ ብተወሳኺ ኣብ ዙርያ ቋንቋ ሞቭ ዝተሃንጸ ናይ መጀመርታ ብሎክቸይን ኮይኑ ብፋንቶም ዝድገፍ እዩ።


ምውህሃድ መርበብ ሱይ ንፋንቶም ዋለተ ምትሕብባር ንምዕባይ እውን ርኡይ ስጉምቲ እዩ፣ ከምኡ’ውን ወሃብቲ ቦርሳን ሃነጽቲ dAppን ኣብ ሓደ ስነ-ህይወት ጥራይ ካብ ምትኳር ኣብ ክንዲ ኣብ መጻኢ ብዙሕ ሰንሰለታት ዝውርር ከምዘለዉ ዘርኢ እዩ።


"ምውህሃድ ፋንቶም ዋሌት ምስ ሱይ ንኢኮሲስተም ሱይ ዓቢ ዝላ ዝውክል ኮይኑ፡ ሕጂ ማሕበረሰብ ሱይ ክሓቶ ዝጸንሐ ሓያሎ ባህርያት ዘለዎ ቀዳማይ ደረጃ ተመኩሮ ቦርሳ ይረክብ" ይብል ጀሚል ካልፋን፡ ዓለማዊ ሓላፊ ስነ-ህይወት ኣብ... ፋውንዴሽን ሱይ ዝበሃል ትካል እዩ።


“ፋንቶም ዋሌት ኣየኖት ሰንሰለታት ከም ዝድግፉ ምሩጻት’ዩ፡ ሕጂ ድማ ኣብዚ ፍሉጥ ጉጅለ ምእታዉና ሕቡናት ኢና።”


ውህደት ፋንቶም ንተጠቀምቲ ሱይ ከም መቐጸልታ መርበብ ሓበሬታ ንክሮም፡ ፋየርፎክስ፡ ኤጅን ብሬቭን ዝቐርብ ዘተኣማምንን ውሑስን መፍትሒ ቦርሳ፡ ከምኡ’ውን ንኣይኦኤስን ኣንድሮይድን ዝኸውን ናይ ሞባይል ኣፕ ክህብ እዩ።


ዋና ኣካያዲ ስራሕ ፋንቶም ብራንደን ሚልማን፡ "ንሚልዮናት ተጠቀምቲ ፋንቶም ደገፍ ሱይ ንምምጻእና ተሓጒስና ኣለና" ኢሉ። “ .

ሱይ ኣብ ምዕባይን ኣብ ዲቨሎፐር ዘተኮረ መፍትሒታትን ዝጥቀመሉ ሓሳባዊ ኣቀራርባ ምስቲ ንልዑል ኣፈጻጽማ ዘለዎም ብሎክቸይን ዘለና ተወፋይነት ይሰማማዕ። ብሓባር ክንሃንጽን ንዕብየቶም ክንድግፍን ብሃንቀውታ ንጽበ።"


መርከቢ

ሱይ ፋውንዴሽን

ሚድያ@sui.io

እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ ኣብዚ


Spacecoin
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Chainwire HackerNoon profile picture
Chainwire@chainwire
The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.
Read my stories

ሃንግ ታግስ

purcat-imgweb3 #web3 #sui #chainwire #press-release #sui-announcement #crypto-exchange #blockchain-development #good-company

እዚ ጽሑፍ ኣብ......

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ተዛመድቲ ዛንታታት

Article Thumbnail
Tales of Space and Time by H. G. Wells - Table of Links
by hackernoonbooks
Jan 01, 1970
#short-story
Article Thumbnail
Around the World in Eighty Days by Jules Verne - Table of Links
by hackernoonbooks
Jan 01, 1970
#adventure-fiction
Article Thumbnail
Twenty Thousand Leagues under the Sea by Jules Verne - Table of Links
by hackernoonbooks
Jan 01, 1970
#science-fiction
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas