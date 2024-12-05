ፋንቶም ዋለተ ንሱይ የወሃህድ

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, December 5th, 2024/Chainwire/--ሱይ ፋውንዴሽን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ፋንቶም ዋሌት ዝተባህለ ፍሉጥ ዘይ-ሓለዋ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ክሪፕቶካረንሲ ቦርሳ፡ ሕጂ ምስ መርበብ ሱይ ይወሃሃድ ከምዘሎ ኣፍሊጡ።
7 ሚልዮን ወርሓዊ ንጡፋት ተጠቀምቲ ዘለዎ ፋንቶም ኣብ ኢንዱስትሪ web3 ዝዓበየ ኣብ ሰንሰለት ዝርከብ ተጠቃሚ ቦርሳታት ኣለዎ። ልዕሊ 560M ጠቕላላ onchain ትራንዛክሽን ካብ ዓመት ክሳብ ሕጂ፡ ከምኡ’ውን ቁልፊ ባህርያት ከም staking, in-app token swaps, NFT storage, multichain support, ከምኡ’ውን Ledger hardware wallet integration, Phantom ንSui ኔትወርክ ርኡይ ምዕራፍ ይውክል፡ እዚ ድማ እቲ... ካብ ሶላና፡ ቢትኮይንን ኢትሪዩምን ወጻኢ ናይ መጀመርታ ብሎክቸይን ብቦርሳ ክድገፍ። ሱይ ብተወሳኺ ኣብ ዙርያ ቋንቋ ሞቭ ዝተሃንጸ ናይ መጀመርታ ብሎክቸይን ኮይኑ ብፋንቶም ዝድገፍ እዩ።
ምውህሃድ መርበብ ሱይ ንፋንቶም ዋለተ ምትሕብባር ንምዕባይ እውን ርኡይ ስጉምቲ እዩ፣ ከምኡ’ውን ወሃብቲ ቦርሳን ሃነጽቲ dAppን ኣብ ሓደ ስነ-ህይወት ጥራይ ካብ ምትኳር ኣብ ክንዲ ኣብ መጻኢ ብዙሕ ሰንሰለታት ዝውርር ከምዘለዉ ዘርኢ እዩ።
"ምውህሃድ ፋንቶም ዋሌት ምስ ሱይ ንኢኮሲስተም ሱይ ዓቢ ዝላ ዝውክል ኮይኑ፡ ሕጂ ማሕበረሰብ ሱይ ክሓቶ ዝጸንሐ ሓያሎ ባህርያት ዘለዎ ቀዳማይ ደረጃ ተመኩሮ ቦርሳ ይረክብ" ይብል ጀሚል ካልፋን፡ ዓለማዊ ሓላፊ ስነ-ህይወት ኣብ... ፋውንዴሽን ሱይ ዝበሃል ትካል እዩ።
“ፋንቶም ዋሌት ኣየኖት ሰንሰለታት ከም ዝድግፉ ምሩጻት’ዩ፡ ሕጂ ድማ ኣብዚ ፍሉጥ ጉጅለ ምእታዉና ሕቡናት ኢና።”
ውህደት ፋንቶም ንተጠቀምቲ ሱይ ከም መቐጸልታ መርበብ ሓበሬታ ንክሮም፡ ፋየርፎክስ፡ ኤጅን ብሬቭን ዝቐርብ ዘተኣማምንን ውሑስን መፍትሒ ቦርሳ፡ ከምኡ’ውን ንኣይኦኤስን ኣንድሮይድን ዝኸውን ናይ ሞባይል ኣፕ ክህብ እዩ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ፋንቶም ብራንደን ሚልማን፡ "ንሚልዮናት ተጠቀምቲ ፋንቶም ደገፍ ሱይ ንምምጻእና ተሓጒስና ኣለና" ኢሉ። “ .
ሱይ ኣብ ምዕባይን ኣብ ዲቨሎፐር ዘተኮረ መፍትሒታትን ዝጥቀመሉ ሓሳባዊ ኣቀራርባ ምስቲ ንልዑል ኣፈጻጽማ ዘለዎም ብሎክቸይን ዘለና ተወፋይነት ይሰማማዕ። ብሓባር ክንሃንጽን ንዕብየቶም ክንድግፍን ብሃንቀውታ ንጽበ።"
ሱይ ፋውንዴሽን
ሚድያ@sui.io
እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ