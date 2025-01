Phantom Wallet integroi Suin

GRAND CAYMAN, Caymansaaret, 5. joulukuuta 2024/Chainwire/--Sui Foundation ilmoitti tänään, että Phantom Wallet, johtava moniketjuinen kryptovaluuttalompakko, on nyt integroitumassa Sui-verkkoon.





Phantomilla on 7 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää, ja sillä on web3-alan suurin ketjussa oleva lompakkokäyttäjäkunta. Yli 560 miljoonaa onchain-tapahtumaa tähän päivään mennessä ja tärkeimmät ominaisuudet, kuten panostaminen, sovelluksen sisäiset tunnuksen vaihto, NFT-tallennus, moniketjuinen tuki ja Ledger-laitteistolompakkointegraatio, Phantom on merkittävä virstanpylväs Sui-verkossa, josta tulee ensimmäinen lohkoketju Solanan, Bitcoinin ja Ethereumin ulkopuolella, jota lompakko tukee. Sui on myös ensimmäinen Move-kielen ympärille rakennettu lohkoketju, jota Phantom tukee.





Sui-verkon integrointi on myös merkittävä askel kohti Phantom Walletin yhteentoimivuuden parantamista, ja se osoittaa, kuinka lompakkotoimittajat ja dApp-rakentajat lyövät vetoa moniketjuisesta tulevaisuudesta sen sijaan, että keskittyisivät vain yhteen ekosysteemiin.





"Phantom Walletin integrointi Suihin on valtava harppaus Sui-ekosysteemille, joka saa nyt pääsyn ensiluokkaiseen lompakkokokemukseen useilla ominaisuuksilla, joita Sui-yhteisö on pyytänyt", sanoi Jameel Khalfan, ekosysteemin globaali johtaja Sui-säätiö.





"Phantom Wallet on valikoiva sen suhteen, mitä ketjuja se tukee, ja olemme ylpeitä siitä, että olemme nyt mukana tässä merkittävässä ryhmässä."





Phantomin integrointi tarjoaa Sui-käyttäjille luotettavan ja turvallisen lompakkoratkaisun, joka on saatavilla selainlaajennuksina Chromelle, Firefoxille, Edgelle ja Bravelle sekä mobiilisovelluksena iOS:lle ja Androidille.





"Olemme innoissamme voidessamme tuoda Sui-tuen miljoonille Phantom-käyttäjille", sanoi Brandon Millman, Phantomin toimitusjohtaja. " Suin harkittu lähestymistapa skaalautumiseen ja kehittäjäkeskeisiin ratkaisuihin on linjassa sitoutumisemme kanssa tehokkaisiin lohkoketjuihin. Odotamme innolla rakentamista yhdessä ja niiden kasvun tukemista."





