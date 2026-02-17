AI se kragprobleem is so sleg dat die bedryf letterlik die planeet verlaat

Die termodynamiese plafon Die versnelde AI-revolusie, wat berekeningsvraag buite Moore se wet in die "AI Supercycle" dui, spant die aardse infrastruktuur aan. Hyperskaalse datacenters, wat eens simbole van vooruitgang was, word nou as "thermodynamiese parasiete" beskou as gevolg van hul onhoudbare verbruik van gigawatt-vlakkige krag en miljoene gallone drinkwater, probleme wat die huidige rooster en aquifers nie kan ondersteun nie. Die opleiding en interferensie vir massiewe LLMs vereis energie vergelykbaar met klein lande, wat die aardse "wolk" oorlaai. Die oplossing, wat ontstaan uit 'n konvergensie van vinnig afnemende lanseerkoste en stijgende energiepryse, is 'n radikale omkering van die status quo: as die wolk nie op aarde kan groei nie, moet dit migreer na die enigste omgewing waar energie onbeperk is, koeling passief is en grond vry is. Hierdie verslag analiseer die nuwe Orbital Compute sektor, fokus op die $ 1,25 triljoen Februarie 2026 fusie van SpaceX en xAI en kaart uitdagers soos Starcloud, Lonestar en K2 Space. Ons ondersoek die ingenieurswese probleme van "loop warm" in 'n vakum, stralingskoeling fisika, die ekonomiese uitdaging van die lancering van afschrikkend silisium ("iPhone probleem"). Hou asseblief tot die einde vir die hoogtepunte van die nuutste onderhoud met Elon Musk waar hy praat oor die voordele en uitdagings van die bestuur van 'n ruimte datacenter. Wat hierna volg, is nie bloot 'n markanalise nie; dit kan goed 'n blueprint wees van die volgende industriële revolusie, waar die primêre uitvoer van Lae Aarde Orbit (LEO) ophou wees kommunikasie en word intelligensie self. Deel I: Die Titan se beweging – Die SpaceX & xAI Singularity Die geskiedenis van die kommersiële ruimtevaartbedryf sal waarskynlik in "Pre-Fusion" en "Post-Fusion" era's verdeel word. Op 2 Februarie 2026 het die spekulatiewe era van ruimtevaartdatasentrums geëindig en die industriële era begin. 1.1 Die $ 1,25 Billion Vertikale Integrasie Die aankondiging dat SpaceX xAI 1 gekoop het, het nie net 'n korporatiewe behemoth geskep nie; dit het 'n tegnologiese argitektuur gevalideer wat slegs maande gelede as wetenskapfiksie verwerp is nie. SpaceX was 'n logistiese maatskappy (Starship) en 'n telekommunikasie-hulpmaatskappy (Starlink) wat op soek was na 'n kliënt wat groot genoeg was om die enorme hyscapaciteit van sy volgende-generasie rakette te benut. xAI was 'n sagteware maatskappy wat 'n aardse energiemuur in die gesig staar, wat nie in staat was om die gigawatt van krag te verseker wat nodig is om Grok 4 en verder te oefen sonder om jare te wag vir grid-upgrades nie. SpaceX is nie meer net die "trucking maatskappy" wat ander mense se satelliete lewer nie; dit is nou die primêre kliënt van sy eie infrastruktuur. \n \n \n \n Die Launch Subsidy: Deur xAI te internaliser, kan SpaceX orbitale datacenters op die marginal koste van 'n Starship-lancering (brandstof en herbou) in plaas van die markprys implementeer. Die Anchor Huurder: 'N datacentrum is 'n kapitaalintensiewe eiendom wat hoë gebruik vereis om winsgewend te wees. xAI bied 'n gewaarborgde, onverzadigbare werkloosheid (opleiding en gevolgtrekking vir Grok) wat verseker dat die orbitale clusters nooit leeg sit.3 Die Netwerk-effek: Die Starlink-konstellasie, wat reeds bestaan uit meer as 10.000 satelliete, bied die optiese backhaul wat nodig is om petabytes van opleiding data en inferensie resultate tussen orbit en Aarde te beweeg.4 1.2 Die "Million Satellite" Visie en die Kardashev Stap Regulatoriese filings en openbare verklarings rondom die fusie het 'n ambisie blootgestel wat grens aan die terraforming van orbitale ruimte. Elon Musk het 'n padkaart uiteengesit om 'n konstellasie van tot 'n miljoen satelliete wat toegewy is aan AI-computing te implementeer.5 Hierdie voorstel is effektief 'n "Kardasjev Type I" ingenieursprojek - 'n poging om 'n beduidende gedeelte van die sonne-energie wat op die Aarde se omloopkoel val, te benut vir berekeningswerk. \n \n \n \n Skala: Vir konteks, per 2024, was daar minder as 10.000 aktiewe satelliete in orbit. 'n miljoen-satelliet-konstellasie sal 'n lanseer kadensie van ongehoorde frekwensie benodig. Starship as die Enabler: Hierdie visie is fisies onmoontlik sonder die Starship-lanceringsvoertuig. Die Falcon 9, wat ~18 ton tot LEO kan hys, is onvoldoende vir die massa van beskermde, vloeistofgekoelde datasentrums. Terwyl die "miljoen satelliet" figuur 'n langtermyndoel is (waarskynlik 2040s), behels die onmiddellike roetiekaart die uitrol van gespesialiseerde clusters - "Constellations of Compute" - wat reeds in 2027-2028.7 begin. 1.3 Die ekonomie van Ascent: Die $ 200 / kg drempel Die hele besigheidsmodel van orbitale rekenaar is gebaseer op 'n enkele veranderlike: Launch Cost per Kilogram. Diepe navorsing in die ekonomiese modellering van hierdie sektor onthul 'n spesifieke "kruispunt" waar ruimte goedkoper word as die Aarde. Tabel 1: Die ekonomiese crossover-analise \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Cost Factor \n Terrestrial Hyperscale Data Center \n Orbital Data Center (SpaceX/xAI Model) \n \n \n \n \n Capital Expenditure (Capex) \n Moderate (Buildings, Cooling, Grid Connection) \n Extreme (Launch, Satellite Bus, Rad-Hardening) \n \n \n \n \n Operating Expenditure (Opex) \n High (Electricity @ $0.05-$0.15/kWh, Water, Staff) \n Near Zero (Free Solar, Passive Cooling, few Staff) \n \n \n \n \n Energy Source \n Grid (Coal/Gas/Renewable Mix) \n Direct Solar (AM0 Spectrum) \n \n \n \n \n Cooling Mechanism \n Chillers/Evaporative (Energy/Water Intensive) \n Radiative (Passive, Infinite Heat Sink) \n \n \n \n \n Lifespan \n 10-15 Years (Hardware Refreshed) \n 5-7 Years (Hardware Burned Up) Kapitaaluitgawes (Capex) Matige (gebou, koeling, grid verbinding) Ekstreme (Launch, Satelliet Bus, Rad-Hardening) Bedryfsuitgawes (Opex) Hoë (Elektrisiteit @ $0.05-$0.15/kWh, Water, Personeel) By Zero (vrye sonkrag, passiewe koeling, min personeel) Energiebron Netwerk (kool / gas / hernubare mengsel) Die direkte sonnestelsel (AM0 spektrum) Koelmechanisme Chillers / verdampende (energie / water intensief) Radiatiewe (passiewe, oneindige hitte sink) die lewe 10-15 jaar (hardware verfris) 5-7 jaar (hardware verbrand) Die Break-Even Formule: Navorsers by Google en finansiële analiste het gemodelleer dat as die lanseerkoste tot ongeveer $ 200 / kg val, die totale koste van eienaarskap (TCO) vir 'n orbitale datasentrum oor 'n periode van 5 jaar mededingend met 'n aardse fasiliteit word.1 \n \n \n \n Die huidige realiteit: Falcon 9 handelskoste is ~ $ 2700 / kg. Starship Promise: Musk en industrie-analiste voorspel Starship kan koste tot $ 200 / kg in 2027 en potensieel $ 100 / kg by 2028.8 Die Implikasie: By $ 100 / kg, ruimte is nie net "groener" of "soewereine"; dit is fundamenteel goedkoper. Deel II: Die ingenieurswese van die leegte - Solving Physics Vir die lekenaar is die uitdaging van die ruimte om daar te kom. Vir die data center ingenieur is die uitdaging Daar. 'n Moderne GPU is in wese 'n weerstandsverwarmer wat wiskunde doen. Op Aarde bestuur ons hierdie hitte met die beweging van vloeistowwe (luis en water). In die ruimte is daar geen lug nie, en water bevrie of kook onmiddellik as dit onbeperk word. Die ingenieurswese uitdagings van die "Space Cloud" is een van die moeilikste in moderne fisika. bestaande 2.1 Die Thermal Bottleneck: Straling in die afgrond Die mees volhardende mite oor ruimte is dat dit "koud" is.Terwyl die kosmiese agtergrondtemperatuur inderdaad 3 Kelvin (-270 °C) is, is die ruimte self 'n vakuum - 'n perfekte hitte-isolator. Die natuurkunde van Stefan-Boltzmann: Die krag wat deur 'n oppervlak uitgestraal word, word beheer deur die Stefan-Boltzmann-wet: Die Konflik: Om baie hitte uit te straal, wil jy hoë Temperatuur.Die silisium chips (GPU's) verval egter vinnig bo 85 ° C (358K). Dit skep 'n brutale ingenieursbeperking: ons moet kilowatt hitte verwerp terwyl die radiator relatief koel hou. \n \n \n Die oppervlakte area probleem: 'N enkele NVIDIA H100 genereer ~700W van hitte. Om dit te straal by 'n werkende temperatuur van 50 °C (323K) benodig ongeveer 1 vierkante meter van radiator oppervlak met dieper ruimte.9 Die "Black Plate" Oplossing: Startups soos Starcloud ontwikkel "Black Plate" tegnologie - hoë-emissiviteit bekledings (tot 0,98) toegepas op massiewe ontplooibare paneel. 'n 1m x 1m swart plaat by 20 °C straal ongeveer 838 Watt (van beide kante).10 Dit impliseer dat daar vir elke rek van bedieners 'n "vleugel" van radiators wat tientalle meter spandeer, moet wees. 2.2 Die Straling Gauntlet: TID en SEU's Sodra die hittebalans bereik word, raak die omgewing die silisium self aan. \n \n \n \n \n Totale Ioniserende Dosis (TID): Die kumulatiewe ophoping van straling degradeer die oksidlae in transistors, wat drempelspanningverskuiwings veroorsaak. Enkele gebeurtenisversteurings (SEU's): Hoë-energie deeltjies (protonne, swaar ione) tref 'n geheue sel, wat 'n bietjie van 0 na 1 draai. Die skildingsverhouding: Die huidige industriestandaard, wat deur Starcloud gepioneer en deur SpaceX-ontwerpe aangenomen is, is 'n massa-begroting van 1 kg skilding per 1 kW van berekening.12 Hierdie skilding is nie net aluminium nie; dit behels dikwels grade-Z-materiaal (lae van verskillende atomiese gewigte) of waterstof-ryk polimere (soos polietyleen) om protone te versprei. Software weerbaarheid: Die hardeware kan nie perfek wees nie. Die oplossing is sagteware. ingenieurs ontwikkel "fout-tolerant" opleiding algoritmes waar die neurale netwerk opleiding proses kan identifiseer en ignoreer korrupte gewigte, effektief "genesing" die model rondom die brein skade veroorsaak deur kosmiese strale.13 Die kragparadox: Son-Synchroniese Orbite Terwyl koeling die beperking is, is krag die oorvloed. \n \n \n \n Die Dawn-Dusk Orbit: Om die behoefte aan massiewe batterye (wat swaar en afbreek) te vermy, is die ruimte data-sentrums gericht op Sun-Synchronous Orbits (SSO) langs die terminatorlyn (die skeiding tussen dag en nag). AM0-intensiteit: Sonpanele in baan ontvang "Air Mass Zero" (AM0) bestraling (~1,360 W / m2), ongeveer 40% meer energie as panele op aarde se oppervlak, wat energie verloor aan atmosfeerverspreiding.11 Die struktuur: Dit vereis 'n satellietontwerp wat in wese 'n reuse 2D-vlak is: sonpanele wat die son aan die een kant bekyk, en radiators wat die koue duisternis van die diep ruimte op die perpendikulêre as bekyk. Deel III: Die ekosisteem – Start-ups, Maanbases en Ruimtestasies Terwyl SpaceX die swaar lift bied, vul 'n lewendige ekosisteem van start-ups die niche van die orbitale rekenaarstapel. 3.1 Starcloud (voorheen Lumen Orbit): Die 5GW Megastruktuur Starcloud is die bellwether van die toegewyde orbital data center mark. Gestig in 2024 en ondersteun deur Y Combinator, die maatskappy het aggressief oorgegaan van whitepapers na hardware.14 \n \n \n \n \n \n Die Tegnologie: Starcloud se kerninnovasie is die "Flying Radiator" -argitektuur. hul witboek stel 'n modulêre cluster voor wat tot 5 Gigawatt van kapasiteit kan skaal. Die fisiese struktuur van so 'n cluster sal groot wees - 'n 4km by 4km reeks onderling verbindde modules, wat dit die grootste mensgemaakte voorwerp in die geskiedenis maak, wat die ISS verteenwoordig.10 Starcloud-1 Missie: In November 2025 het Starcloud 'n 60 kg demonstratorsatelliet gelansieer wat 'n NVIDIA H100-grafiese CPU op die grond dra.15 Resultaat: Die missie het suksesvol 'n klein AI-model opgelei (op die volledige werke van Shakespeare) en het gevolgtrekking op Google se Gemma-model terwyl dit in orbit was. Betekenis: Dit het bewys dat standaard, nie-rad-hardened datacenter GPU's kan oorleef die lanseer vibrasie en werk in die termiese vacuüm omgewing, die validering van die "COTS in Space" stelling. Bedryfsmodel: Starcloud streef na om die "AWS van ruimte" te wees, wat ruwe rekenaarkapasiteit aan AI-laboratories verkoop. 3.2 Lonestar Data Holdings: Die Lunar Fort Knox Terwyl StarCloud agtervolg Lonestar soek Hul stelling is veerkragtigheid: Aarde is geneig tot oorlog, natuurrampe en cyberaanvalle. rekenaar Die opslag \n \n \n \n \n \n Die missie: Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Lonestar archiveer kritieke data (soewereine rekords, bankrekeninge, kulturele arkiewe) op die maanoppervlak en in die tsislunêre baan. Die Roadmap: Samenwerkings: Lonestar bedryf 'n "fabless" model, wat nuttige lading op landers wat deur Intuitive Machines en satelliete wat deur Sidus Space gebou is, plaas. Lava buise: Die langtermynvisie behels die plaas van datasentrums binne maan lava buise. Hierdie natuurlike grotte verskaf kilometers van rotsbeskerming, wat bedieners beskerm teen die brutale maan temperatuurschommelings (-173 °C tot +127 °C) en kosmiese straling.19 Beoordeling: Die maatskappy het beduidende seed- en Serie A-finansiering verseker, met ooreenkomste wat op meer as $ 120 miljoen gewaardeer word vir maandata-opslagdienste.18 3.3 Axiom ruimte: die rand van ontdekking Axiom Space is die beste bekend vir die bou van die kommersiële opvolger van die ISS, maar hul "Orbital Data Center" (ODC) afdeling is 'n kritieke stuk van die legkaart. \n \n \n \n Wetenskaplike eksperimente op ruimtestasies - soos proteïenkristallisasie of optiese vervaardiging - genereer massiewe datasette. Die Oplossing: Axiom, in vennootskap met Red Hat en Microchip, installeer bedienersnodes direk op die stasie. Die menslike voordeel: In teenstelling met Starcloud se onbemande satelliete, is Axiom se bedieners binne drukmodules. As 'n aandryf misluk, kan 'n astronaut dit vervang. K2 Ruimte: Die Bus vir die Heavy Lift Era Die "iPhone-probleem" van ruimte is dat satelliete histories aangepaste, handgemaakte handwerkers is. \n \n \n Die "Monster" Klas: K2 Space het $ 250 miljoen (Serie C) opgerig om "Mega-Klasse" satellietbusse te bou wat spesifiek ontwerp is vir die Starship-era. Filosofie: "Masse is goedkoop."In plaas daarvan om miljoene te spandeer om gram te skraap, bou K2 swaar, robuuste satelliete wat kragopwekking en thermiese afstoting maksimeer. 3.5 EnduroSat: Die Pick-and-Shovel Verskaffer Die Bulgaarse vervaardiger EnduroSat het $ 104 miljoen opgespoor om sy "ESPA-klas" satellietproduksie te skaal.22 Hulle verskaf die "goederen" satellietplatforms - die generieke vrae wat die berekeningsgehalte vir verskeie startups dra. 3.7 Konkurrensiële vergelyking Tabel 2: Sleutelentiteit Oorsig \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Entity \n Primary Focus \n Key Roadmap Milestone \n Status \n \n \n \n \n \n SpaceX / xAI \n Integrated Launch & Compute \n "Million Satellite" Constellation \n Merged Feb 2026; Dominant Player \n \n \n \n \n \n Starcloud \n 5GW Orbital Clusters \n Starcloud-1 (H100 in Space) \n Operational Prototype; YC Backed \n \n \n \n \n \n Lonestar \n Lunar Data Storage/DRaaS \n Data centers in Lava Tubes \n Payload Contracts Signed; Series A \n \n \n \n \n \n Axiom Space \n ISS Edge Compute Nodes \n Commercial Station Module \n Operational on ISS; Partnered w/ Red Hat \n \n \n \n \n \n K2 Space \n Heavy-Lift Satellite Bus \n "Monster" Class Bus for Starship \n Series C ($250M); Manufacturing Scaling SpaceX en XAI Integreerde Launch & Compute Die "Million Satellite" Konstellasie Merged Feb 2026; dominante speler Die StarCloud 5GW orbitale klusters StarCloud-1 (H100 in die ruimte) Operasie Prototype; YC ondersteun Lonestar Maan data opslag / DRaaS Data sentrum in Lava Tubes Kontrakte wat onderteken is; Serie A Axiome van die ruimte ISS Edge berekening nodes Module van die kommersiële stasie Bedryf op ISS; Geselskap w / Red Hat K2 ruimte Heavy Lift Satelliet Bus "Monster" Klas Bus vir Starship Serie C ($ 250M); Vervaardigingsskaling Deel IV: Die ekonomie van veroudering - die "iPhone" probleem 'N Aarde-datacentrum herstel sy hardeware elke 3-4 jaar. 'N Satelliet begin gewoonlik een keer en werk vir 10-15 jaar. 4.1 Die siklus mismatch Moore se wet (en sy AI-versnellingsekwivalent, "Jensen se wet") dikteer dat GPU-prestasie ongeveer elke 18 maande verdubbel. \n \n Die risiko: As 'n maatskappy in 2026 'n cluster van H100's van $ 100 miljoen lanseer, sal die chips by 2029 verouderd wees. Aardse mededingers sal B200's of "Rubin" klas chips gebruik, wat 10 keer vinniger bedryf. 4.2 Die Oplossing: Disposable Satellites Die bedryf beweeg na 'n vinnige afbreekmodel. \n \n \n \n Kort lewensduur: In plaas van die ontwerp van satelliete vir 15 jaar, word datacenter-satelliete ontwerp vir 3-5 jaar. De-orbiting: Aan die einde van die GPU se nuttige ekonomiese lewe, gebruik die satelliet aan boord aandryf om sy baan te verlaag en in die atmosfeer te verbrand. Die koste vereiste: Hierdie model werk slegs as die satellietbus en lancering goedkoop genoeg is om as verbruikbare items behandel te word. Dit versterk die afhanklikheid van die $ 200 / kg lanceringsprijs. As die satelliet $ 500 miljoen kos om te bou en lanceer, moet jy dit vir 10 jaar hou. As dit $ 20 miljoen kos, kan jy dit in 3 brand. 4.3 VC belegging tendense Venture Capital het verskuif van "Deep Tech" spekulasie na "Infrastruktuur" skaal.27 \n \n \n \n 2021-2024: Seed rounds vir konsepte (Lumen Orbit, Lonestar) 2025-2026: Massiewe Serie B / C-rondes vir infrastruktuur (K2 Space se $ 250M, EnduroSat se $ 104M). Die tesis: Beleggers wed dat die "Space Data Center" is die volgende "Cell Tower." Dit is eiendomsontwikkeling. Deel V: Die wettige leemte – data havens en vlae van gemak Die uiteindelike grens van ruimte data is nie ingenieurswese nie; dit is jurisdiksie. 5.1 Die "data haven" teorie Die Outer Space Treaty (OST) van 1967 sê dat die ruimte is "die provinsie van die hele mensdom," maar dit stel ook dat die "lancerende staat" bewaar jurisdiksie oor die voorwerp. \n \n \n \n \n As 'n Amerikaanse maatskappy 'n data-sentrum lanseer via 'n dochtermaatskappy wat in 'n "Data Haven"-land geregistreer is (een land met lae data wette, geen uitlevering of geen kopieregneming nie), en lanseer dit van 'n neutrale ruimtehaven, wie se wette is van toepassing op die data op daardie bediener?.29 Gebruik die gevalle: Oorspronklike oortreding: opleiding AI-modelle op kopieregte data (boeke, films) buite die jurisdiksie van Amerikaanse of EU-gereëte. Privaatheid: Die bewaring van crypto sleutels of bankdata in 'n jurisdiksie waar geen aardse regering 'n soektogbevel kan uitvaardig of die fisiese hardware beslag kan neem nie. 5.2 Regulatoriese botsing Ons verwag 'n groot botsing tussen grondreguleerders (soos die EU se GDPR-uitvoerers) en ruimtevaartverskaffers. As 'n Duitse burger se data op 'n satelliet verwerk word wat deur 'n dochteronderneming van 'n Amerikaanse maatskappy van die Kaiman-eilande besit word, wat deur middel van 'n laserverbinding oor China vervoer word, is die wettige kompleksiteit oneindig. Deel VI: Elon Musk se warm neem Feb'6 2026 Intervjue Die Dwarkesh Patel deur John Collison Volgens Elon Musk is die eksponensiële groei van AI-chipproduksie op 'n botsingskoers met 'n harde fisiese limiet: Aarde se stagnante elektrisiteitsvoorraad. Terwyl die chip-uitvoer eksponensieel groei, het elektriese generasie (buite China) effektief plat gebly. Die voordele: oneindige krag en regulatoriese vryheid Die primêre voordeel van ruimte-gebaseerde datacenters is 'n uitstekende toegang tot energie. Musk argumenteer dat sonpanele in die ruimte ongeveer vyf keer meer doeltreffend is as op Aarde omdat hulle geen atmosfeerinterferensie, geen wolke, geen seisoenaliteit, en die belangrikste, geen dag-nachtsiklus ondervind nie. Hierdie voortdurende verligting elimineer die behoefte aan massiewe batteryopslag, wat Musk voorstel maak die hele kragstelsel doeltreffend "10 keer goedkoper" as aardse alternatiewe. Buitens ruwe energie bied ruimte 'n regulatoriese ontsnappingsklep. Aarde-gebaseerde datasentrums word tans deur grondverwervingsprobleme, stadig nuttige toestemming en die moeilikheid om nuwe kragstasies te bou (spesifiek as gevolg van 'n wêreldwye terugslag in die giet turbine blade). In teenstelling, ruimte het geen "zonering wette" of bure om te stor nie.Daarbenewens kan die hardeware self vereenvoudig word; sonder wind, reën of gravitasie om te weerstaan, kan ruimte-gebaseerde sonnestelsels gebouw word sonder swaar glas of rigide raamwerk, wat hul vervaardigingskoste aansienlik verminder. Die uitdagings: Launch Logistics en die Chip Supply Chain Maar die ingenieurswese hindernisse om hierdie visie te bereik, is groot. Die mees onmiddellike uitdaging is die lanseervolume. Om 'n toepaslike skaal van krag - ongeveer 100 gigawatt van kapasiteit per jaar - te implementeer, sal SpaceX ongeveer 10 000 Starship-lanse jaarliks nodig hê. Selfs as die krag- en lanseerbeperkings opgelos word, moet die wêreld genoeg silisium produseer om daardie krag te benut. Musk schatting dit vereis 100 gigawatt 'waarde van chips jaarliks, wat 'n massiewe opskaling in semiconductor vervaardiging (logika en veral geheue) vereis wat tans nie bestaan nie. Ten slotte, die vyandige omgewing van die ruimte bied unieke tegniese beperkings. Data-sentre moet bestraal-tolerant wees en in staat wees om massiewe hoeveelhede hitte deur radiatore te versprei eerder as lugkoeling. Daarbenewens, omdat "servicekonsultasies" onmoontlik is, moet hardwares rigoureus op "baby mortality" op Aarde voor die lanseer ondersoek word, aangesien enige mislukking in orbit permanente is. Musk merk ook daarop dat aardse onderlinge verbindings (soos Infiniband) deur orbitale laserverbindings vervang moet word om hoë spoed data oordrag tussen clusters te handhaaf. Conclusie: Die hemel is die onbeperkte limiet Die samesmelting van SpaceX en xAI is die beginpistool vir 'n wedloop wat die globale berekeningsinfrastruktuur sal hervorm.Ons sien die oorgang van die "Kommunikasie Era" van ruimte (Satcom / Starlink) na die "Computation Era." Ons moet leer om gigawatt van hitte in 'n vacuüm te koel, delikate transistors op die skala van nanometer teen die woede van die son te beskerm, en strukture groter as die ISS met behulp van robotte te bou. Die dryfters - onverzadigbare AI-energiebehoefte, watertekort, en die sinkende koste van die lancering - is onverbiddelik. SpaceX en xAI-samenvoering kan die ekonomiese lewensvatbaarheid bewys. By 2035, kyk na die naghemel, kan 'n mens nie net sterre sien nie. 'n Mens kan kyk na die fisiese vervulling van die internet self - 'n konstellasie van denkmasjiene, wat in die ewige sonlig bad, die som van menslike kennis in die stilte van die leegte verwerk. 