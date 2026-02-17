AIの電力問題は、業界が文字通り惑星を離れているほど悪い

「Thermodynamic Ceiling」 スピードアップするAI革命は、ムーアの法則を超えて「AIスーパーサイクル」にコンピューティング需要を押し込んでおり、地球のインフラストラクチャを緊張させています。 かつて進歩の象徴だったハイパースケールデータセンターは、現在、現在のネットワークや水力発電所がサポートできない問題であるギガワットレベルの電力と何百万ガロンの飲料水の持続可能な消費のために「熱力学的寄生虫」と見なされています。 2025年までに、AI産業のエネルギー危機が主要な技術的制約となり、大規模なLLMの訓練と干渉は小国に匹敵するエネルギーを必要とし、地球の「雲」を過剰に積み重ね、送信ラインの飽和は北バージニア州の新しいデータセンターを何年も遅らせ、アイルランドとシンガポールはモラトリウムを課し、デジタル拡張を効果的に止める。 発射コストが急速に低下し、エネルギー価格が上昇していることから生じる解決策は、現状の根本的な逆転である:もし地球上で雲が成長できないなら、それはエネルギーが無限、冷却が被動的、土地が自由である唯一の環境に移行しなければなりません。 このレポートでは、新たなOrbital Computeセクターを分析し、SpaceXとxAIの2026年2月の1.25兆ドルの合併に焦点を当て、Starcloud、Lonestar、K2 Spaceなどの挑戦者をマッピングします。我々は、真空で「熱く走る」エンジニアリングの困難、放射性冷却物理学、削減シリコン(「iPhone問題」)を打ち上げる経済的課題を検討します。 次に続くのは単なる市場分析ではなく、低地球軌道(LEO)の主な輸出がコミュニケーションでなくなり、知性そのものになる次の産業革命のブループレートになるかもしれない。 Part I: The Titan's Move - The SpaceX & xAI Singularity より 商業宇宙産業の歴史は「合併前」と「合併後」の時代に分かれ、2026年2月2日、宇宙データセンターの投機的な時代が終わり、産業時代が始まった。 1.25兆ドルの垂直統合 SpaceXがxAI1を買収したという発表は、単に企業のベヘモットを生み出しただけではなく、数ヶ月前に科学小説として拒否されていた技術アーキテクチャを検証しました。 この変化の大きさを理解するには、合意前に存在していた共生的な不効率を分析しなければなりません。SpaceXは物流会社(Starship)と電気通信ユーティリティ(Starlink)で、次世代ロケットの巨大なリフト能力を活用するのに十分な顧客を探しています。xAIは、地球のエネルギー壁に直面したソフトウェア会社で、グロック4を訓練するのに必要なギガワットの電力を何年も待たずに確保できませんでした。 SpaceXはもはや他人の衛星を配信する「トラック会社」ではなく、自身のインフラの主な顧客となっている。 \n \n \n \n 打ち上げ補助金: xAIを内部化することで、SpaceXは、市場価格ではなく、スターシップの打ち上げ(燃料と改修)の限られたコストで軌道データセンターを展開することができます。 The Anchor Tenant: A data center is a capital-intensive asset that requires high utilization to be profitable. xAI provides a guaranteed, insatiable workload (training and inference for Grok) that ensures the orbital clusters never sit idle.3 軌道クラスターが決して空席に座らないことを保証する。 ネットワーク効果:すでに1万個以上の衛星で構成されているスターリンク星座は、軌道と地球の間にトレーニングデータと推測結果のペタバイトを移動するために必要な光学的バックハウスを提供します。 1.2 「百万衛星」ビジョンとカルダシェフのステップ 合併をめぐる規制文書および公的声明は、軌道空間のテラフォーメーションに沿った野心を明らかにした。Elon Muskは、AIコンピュータに専念する100万個の衛星の星座を展開するためのロードマップを概ねした。 この提案は、実際には「カルダシェフ1型」のエンジニアリングプロジェクトであり、地球の軌道上に落ちる太陽エネルギーの重要な部分を計算作業に活用しようとする試みである。 \n \n \n \n 規模: 2024 年時点で、軌道には 10,000 個未満の衛星が存在し、100 万個の衛星の星座には、未聞の周波数の打ち上げ回数が必要になる。 Starship as the Enabler: This vision is physically impossible without the Starship launch vehicle. The Falcon 9, capable of lifting ~18 tons to LEO, is insufficient for the mass of shielded, liquid-cooled data centers. Starship, with a design objective of 150+ tons to orbit and rapid reusability, is the only vehicle capable of lifting the millions of tons of hardware required. 宇宙船は、宇宙船の打ち上げに必要な150トン以上の設計目標を達成し、迅速に再利用できる唯一の車両です。 タイムライン: 「100万の衛星」の数値は長期的な目標である(おそらく2040年代)、直ちのロードマップには、2027年から2028年までにはじまる「コンスタレーション・オブ・コンプート」という専門クラスターの展開が含まれます。 The Economics of Ascent: The $200/kg Threshold トップページ 軌道コンピューティングのビジネスモデル全体は1つの変数に基づいています: キログラム当たりの打ち上げコスト。 このセクターの経済モデリングに関する深い研究は、宇宙が地球よりも安くなる特定の「クロスオーバーポイント」を明らかにしている。 表1:経済クロスオーバー分析 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Cost Factor \n Terrestrial Hyperscale Data Center \n Orbital Data Center (SpaceX/xAI Model) \n \n \n \n \n Capital Expenditure (Capex) \n Moderate (Buildings, Cooling, Grid Connection) \n Extreme (Launch, Satellite Bus, Rad-Hardening) \n \n \n \n \n Operating Expenditure (Opex) \n High (Electricity @ $0.05-$0.15/kWh, Water, Staff) \n Near Zero (Free Solar, Passive Cooling, few Staff) \n \n \n \n \n Energy Source \n Grid (Coal/Gas/Renewable Mix) \n Direct Solar (AM0 Spectrum) \n \n \n \n \n Cooling Mechanism \n Chillers/Evaporative (Energy/Water Intensive) \n Radiative (Passive, Infinite Heat Sink) \n \n \n \n \n Lifespan \n 10-15 Years (Hardware Refreshed) \n 5-7 Years (Hardware Burned Up) 資本支出(Capex) 適度(建物、冷却、グリッド接続) Extreme (Launch、Satellite Bus、Rad-Hardening) 運用支出(OPEX) 高(電気 @ $0.05-$0.15/kWh、水、スタッフ) Near Zero (Free Solar, Passive Cooling, Few Staff) エネルギー源 グリッド(石炭/ガス/再生可能なミックス) 直射太陽光(AM0 Spectrum) 冷却機械 Chillers/Evaporative(エネルギー/水密度) 無限熱(無限熱) ライフスパン 10～15年(ハードウェア更新) 5-7 Years (Hardware Burned Up) Break-Even Formula: Googleの研究者と金融アナリストは、打ち上げコストが約200ドル/キロに下がれば、5年間にわたって軌道データセンターの総所有コスト(TCO)が地上施設と競争可能になることをモデル化しました。 \n \n \n \n 現在の現実:Falcon 9の小売価格は ~2700ドル/キロ。 Starship Promise: Muskと業界アナリストは、2027年までにStarshipのコストを200ドル/キロ、2028年までに潜在的に100ドル/キロに引き下げる可能性があると予測しています。 意味:100ドル/キロで、空間は単に「グリーン」や「主権」ではなく、根本的に安い。 Part II: The Engineering of the Void - Solving Physics オリジナルタイトル 世俗の人にとっては、空間の課題はそこに到達することです. データセンターのエンジニアにとっては、課題は 地球上では、我々は液体(空気と水)の動きによってこの熱を管理する。宇宙には空気がなく、水は凍結するか、無制限であればすぐに沸騰します。「宇宙雲」のエンジニアリングの課題は、現代物理学で最も困難なものの一つです。 既存 2.1 The Thermal Bottleneck: Radiating into the Abyss(熱ボトルネック:深淵に放射する) 宇宙の背景温度は実際には3ケルビン(-270°C)であるが、宇宙自体は真空であり、完璧な熱隔離器である。 Stefan-Boltzmannの物理学: 表面から放射される電力は、Stefan-Boltzmannの法則によって支配されています。 衝突:多くの熱を放射するには、高温を望む。しかし、シリコンチップ(GPU)は85°C (358K)を超えて急速に劣化する。 \n \n \n Surface Area Problem: A single NVIDIA H100 generates ~700W of heat. To radiate this at a operating temperature of 50°C (323K) requires approximately 1 square meter of radiator surface facing deep space. この熱を50°C (323K)のオペレーティング温度で放射するには、深い空間に向かって約1平方メートルが必要です。 「ブラックプレート」ソリューション:スタークラウドのようなスタートアップ企業は「ブラックプレート」テクノロジーを開発しており、膨大なデプロイ可能なパネルに適用される高排出性コーティング(最大0.98)です。20°Cで1m×1mのブラックプレートは約838ワット(両側から)を放射します。 The Radiation Gauntlet: TID and SEUs(ラジエーション・ガントレ) 熱均衡が達成されると、環境がシリコン自体を攻撃する。 \n \n \n \n \n Total Ionizing Dose (TID): 放射線の累積的な蓄積は、トランジスタの酸化物層を劣化させ、限界電圧の変化を引き起こします。 Single Event Upsets (SEUs):高エネルギーの粒子(プロトン、重イオン)がメモリセルを打ち、0から1に少しずつ変動します。 The Shielding Ratio: The current industry standard, pioneered by Starcloud and adopted by SpaceX designs, is a mass budget of 1 kg of shielding per 1 kW of compute.12 This shielding is not just aluminum; it often involves graded-Z materials (layers of different atomic weights) or hydrogen-rich polymers (like polyethylene) to scatter protons. このシールディング・ラットは、現在の業界標準としてスタークラウドによって先駆けて、SpaceXの設計によって採用されています。 ソフトウェアの耐久性:ハードウェアは完璧にはなれません。ソリューションはソフトウェアです。エンジニアは、神経ネットワークのトレーニングプロセスが腐敗した重量を識別し、無視することができ、宇宙射線による脳損傷の周囲のモデルを効果的に「治癒」できる「誤解耐久」トレーニングアルゴリズムを開発しています13。 The Power Paradox: Sun-Synchronous Orbits(パワーパラドックス:太陽同期軌道) 冷却は制約であり、パワーは豊かさである。 \n \n \n \n The Dawn-Dusk Orbit: 巨大なバッテリー(重くて劣化している)の必要性を避けるため、宇宙データセンターは、ターミネーターライン(昼と夜の差)に沿って太陽同期軌道(SSO)をターゲットにしている。 AM0強度:軌道にある太陽光パネルは「空気質ゼロ」(AM0)放射量(~1,360 W/m2)を受信し、大気の散乱にエネルギーを失う地球表面のパネルよりも約40%のエネルギーを得る。 構造:これは、本質的に巨大な2D平面である衛星設計を必要とします:太陽に面する太陽パネルは片側にあり、直角軸の深い空間の冷たい闇に面するラジエーター。 Part III: The Ecosystem - Startups, Moon Bases, and Space Stations (エコシステム - スタートアップ、月の基地、宇宙ステーション) SpaceXは重いリフトを提供している一方で、スタートアップの活気ある生態系が軌道コンピュータのニッチを満たしている。これらの企業は「純粋なプレー」データセンターオペレーターから月のアーカイブに至ります。 3.1 スタークラウド(旧Lumen Orbit):5GWメガストラクチャ スタークラウドは、2024年に設立され、Y Combinatorによってサポートされ、同社はホワイトペーパーからハードウェアに積極的に移行している。 \n \n \n \n \n \n テクノロジー:スタークラウドのコアイノベーションは「Flying Radiator」アーキテクチャである。彼らのホワイトペーパーは、容量が5ギガワットにまで拡大するモジュールクラスターを提案している。そのようなクラスターの物理構造は膨大なものであり、4キロメートルの相互接続モジュールが存在し、これを史上最大の人工物体にした。 スタークラウド1ミッション: 2025年11月、スタークラウドは地上用NVIDIA H100GPUを搭載した60kgのデモ衛星を打ち上げた。 結果:ミッションは小さなAIモデル(シェイクスピアの完全な作品)を成功に訓練し、軌道上でGoogleのジェムマモデルを推測した。 重要性:これは、標準的な、無線硬化データセンターGPUが打ち上げの振動に耐え、熱真空環境で動作することを証明し、「COTS in Space」の論文を検証する。 ビジネスモデル:StarcloudはAIラボに原料コンピューティング能力を販売する「AWS of Space」になることを目指しています。 Lonestar Data Holdings: The Lunar Fort Knox(ロネスター・データ・ホールディングス) スタークラウドが追いかけている間 LONESTAR PURSUES 彼らの論文は、抵抗力:地球は戦争、自然災害、サイバー攻撃に敏感です。 コンピュータ 倉庫 \n \n \n \n \n \n The Mission: Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Lonestarは、月面および太陽軌道で重要なデータ(主権記録、銀行帳簿、文化アーカイブ)をアーカイブします。 ロードマップ: パートナーシップ:Lonestarは「不思議な」モデルを運用し、Intuitive Machinesによって作られた着陸機やSidus Spaceによって作られた衛星にパイロットを配置しています。 The long-term vision involves placing data centers inside lunar lava tubes. These natural caverns provide kilometers of rock shielding, protecting servers from the brutal lunar temperature swings (-173°C to +127°C) and cosmic radiation.19 Lava Tubes: 評価:同社は、月面データストレージサービスのための1億2000万ドルを超える契約で、大量の種子とシリーズAの資金調達を確保しました。 3.3 Axiom Space: The Edge of Discovery(エクシオム・スペース・ザ・エッジ・オブ・ディスカバリー) Axiom Space は、ISS の商業的後継者を構築したことで最も知られていますが、その「Orbital Data Center」 (ODC) 部門は、パズルの重要な部分です。 \n \n \n \n 使用例:エッジコンピューティング. タンパク質結晶化や光ファイバー製造などの宇宙ステーションでの科学実験は、巨大なデータセットを生成する。 The Solution: Axiomは、Red HatとMicrochipと提携して、サーバーノードを直接ステーションにインストールします。 人間の利点:スタークラウドの無人衛星とは異なり、Axiomのサーバーは圧力モジュールの中にあります。ドライブが故障した場合、宇宙飛行士はそれを置き換えることができます。 K2 Space: The Bus for the Heavy Lift Era(K2スペース:重力リフトの時代のバス) 宇宙の「iPhone問題」は、衛星が歴史的にカスタマイズされた手作りの職人であることだ。 \n \n \n 「モンスター」クラス:K2 Spaceは、スターシップ時代に特別に設計された「メガクラス」衛星バスを建設するために2億5000万ドル(シリーズC)を調達しました。 「質量は安い」という哲学の代わりに、K2は重い、頑丈な衛星を構築し、発電と熱排出を最大化する。 3.5 EnduroSat: The Pick-and-Shovel Provider ブルガリアのメーカーEnduroSatは「ESPAクラス」の衛星生産を拡大するために1億4000万ドルを調達した。22彼らは「商品」の衛星プラットフォーム - 様々なスタートアップのためのコンピューティングの有用荷を運ぶ一般的なトラック - を提供しています。 3.7 競争力 テーブル2: Key Entity Summary \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Entity \n Primary Focus \n Key Roadmap Milestone \n Status \n \n \n \n \n \n SpaceX / xAI \n Integrated Launch & Compute \n "Million Satellite" Constellation \n Merged Feb 2026; Dominant Player \n \n \n \n \n \n Starcloud \n 5GW Orbital Clusters \n Starcloud-1 (H100 in Space) \n Operational Prototype; YC Backed \n \n \n \n \n \n Lonestar \n Lunar Data Storage/DRaaS \n Data centers in Lava Tubes \n Payload Contracts Signed; Series A \n \n \n \n \n \n Axiom Space \n ISS Edge Compute Nodes \n Commercial Station Module \n Operational on ISS; Partnered w/ Red Hat \n \n \n \n \n \n K2 Space \n Heavy-Lift Satellite Bus \n "Monster" Class Bus for Starship \n Series C ($250M); Manufacturing Scaling スペースX / xAI インテグレート Launch & Compute 『Million Satellite Constellation』 Ferged Feb 2026; 支配的なプレーヤー スタークラウド 5GW 軌道クラスター スタークラウド-1(H100 in Space) オペレーティング・プロトタイプ; YC Backed ロナウド 月面データストレージ/DRaaS Lava Tubesのデータセンター Payload Contracts Signed シリーズA Axiom スペース ISS Edge コンピュータノード 商業駅モジュール ISS での運用; Partnered w/ Red Hat K2 スペース 重型衛星バス 「モンスター」クラスバス「STARSHIP」 シリーズC(250Mドル)、製造スケーリング Part IV: The Economics of Obsolescence – The “iPhone” Problem (第4部) 地球上のデータセンターは3～4年ごとにハードウェアを更新します。衛星は通常1回打ち上げられ、10～15年間稼働します。 4.1 サイクルミスマッチ ムーアの法則(およびそのAI加速器に相当する「ジェンセンの法則」)は、GPUのパフォーマンスが約18カ月ごとに倍増することを示しています。 \n \n リスク: 2026年に1社が1億ドルのH100クラスターを発売する場合、2029年までにこれらのチップは時代遅れになるだろう。地上競争相手はB200クラスまたは「ルビン」クラスチップを実行し、10倍速く動作するだろう。 4.2 ソリューション: Disposable Satellites 産業は急速な減少モデルに向かっている。 \n \n \n \n 短い寿命:衛星を15年間設計するのではなく、データセンター衛星を3〜5年間設計する。 De-orbiting: GPUの有用経済寿命の終わりに、衛星は軌道を下げ、大気中に燃焼するためにボード駆動を使用します。 コスト要件:このモデルは、衛星バスと打ち上げが消費用品として扱われるのに十分に安い場合にのみ機能します。これは200ドル/キロの打ち上げ価格への依存を強化します。 4.3 VC投資の動向 ベンチャーキャピタルは「深いテクノロジー」の憶測から「インフラストラクチャ」のスケーリングへと移行した。 \n \n \n \n 2021-2024:コンセプトの種子ラウンド(Lumen Orbit、Lonestar) 2025年～2026年:インフラのための大規模なシリーズB/Cラウンド(K2 Spaceの250Mドル、EnduroSatの104Mドル) The Thesis: Investors are betting that the "Space Data Center" is the next "Cell Tower." それは不動産開発です。 勝者は軌道スロット、スペクトル、そして安価な打ち上げ契約を確保する人になります。 Part V: The Legal Void - Data Havens and Flags of Convenience(第5部) 宇宙データの究極の境界線は、エンジニアリングではなく、管轄である。 5.1 データハイブンの理論 1967年の宇宙条約(OST)は、宇宙は「全人類の省」であると述べているが、「打ち上げ国」がその物体に対する管轄権を保持することも定めている。 \n \n \n \n \n The Loophole: Corporations are exploring the "Flag of Convenience" model used in maritime shipping. もし米国企業が「Data Haven」の国に登録された子会社を通じてデータセンターを打ち上げて、中立の宇宙ポートから打ち上げると、そのサーバー上のデータに適用される法律は誰のものか。 使用ケース: 著作権回避:米国またはEUの裁判所の管轄外の著作権データ(書籍、映画)に関するAIモデルの訓練。 プライバシー:暗号鍵や銀行データを、地上政府が捜索命令を出すことも、物理的なハードウェアを没収することができない管轄区域に保管する。 5.2 規制の衝突 我々は、地上規制当局(EUのGDPR執行当局など)と宇宙プロバイダーとの間で大きな衝突を予測する。もしドイツ市民のデータが、米国企業のカイマン諸島の子会社が所有する衛星で処理され、レーザーリンクを介して中国を横断する場合、法的複雑さは無限である。 Part VI: Elon Musk's Hot Take 2 / 6 / 2026 Aから 同 そして Elon Muskは、宇宙AIデータセンターの主な利点と課題を詳細に説明しました。 Feb’6 2026 interview ダルケシュ・パテル ジョン・コリソン 2026年2月6日 インタビュー ダルケシュ・パテル ジョン・コリソン イーロン・マスク氏によると、AIチップ生産の膨大な成長は、厳しい物理的限界に直面している:地球の停滞した電力供給。チップ生産が膨大に増加している一方で、電力生産(中国以外)は効果的に平らにとどまっている。 スペースベースのデータセンターの主な利点は、エネルギーへの優れたアクセスであるとマスク氏は、太陽光パネルは、大気の干渉も雲も季節性もなく、最も重要なことは、昼夜のサイクルもないため、地球上よりも約5倍効果的であると主張している。 原料エネルギーのほか、宇宙は規制の脱出バルブを提供しています。地球ベースのデータセンターは現在、土地の取得の問題、遅いユーティリティの許可、および新しい発電所の建設の困難(特に投機タービンシートのグローバルバックのせいで)によって覆われています。それとは対照的に、宇宙には妨げる「ゾーニング法則」または隣人はありません。さらに、ハードウェア自体は単純化することができます。 The Challenges: Launch Logistics and The Chip Supply Chain However, the engineering obstacles to this vision are immense. The most immediate challenge is launch volume. To deploy a relevant scale of power—around 100 gigawatts of capacity per year—SpaceX would need to conduct approximately 10,000 Starship launches annually. This equals to roughly one launch every hour, requiring a fleet of dozens of Starships operating continuously. しかし、このビジョンを達成するためのエンジニアリングの障害は巨大です。 第二の大きなボトルネックはコンピュータのサプライチェーンです。電力と打ち上げの制約が解決されても、世界はその電力を活用するのに十分なシリコンを生産しなければなりません。 最後に、宇宙の敵対的な環境はユニークなエンジニアリングの制約を提示します。データセンターは放射能耐性があり、冷却する代わりに温室器を通じて大量の熱を散らすことができなければなりません。さらに、「サービス呼び出し」が不可能であるため、ハードウェアは打ち上げ前に地球上で「幼児死亡率」を厳密に検査しなければなりません、軌道上の失敗は永続的です。マスクはまた、地上相互接続(インフィニバンドのような)を軌道レーザーリンクで置き換えなければならないことを指摘します。 結論:天は無限の限界 SpaceXとxAIの合併は、グローバルなコンピューティングインフラストラクチャを再構築するレースの始まりであり、我々は宇宙の「コミュニケーション時代」から「コンピューティング時代」へと移行することを目撃している。 われわれは真空中にギガワットの熱を冷やし、微妙なナノメーター規模のトランジスタを太陽の怒りから守り、ロボットを使ってISSより大きい構造を構築することを学ばなければならない。 AIの不満なエネルギー需要、水不足、および打ち上げの低下するコストのドライバーは不可避です。SpaceXとxAIの合併は、経済的な実行可能性を証明することができます。 2035年までに、夜空を見上げると、星を見るだけではないかもしれない。インターネット自体の物理的実現――思考機械の星座、永遠の太陽の光の中で泳いで、人間の知識の合計を空虚の沈黙の中で処理している――を見ているかもしれない。 参照 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 宇宙のデータセンターは意味がない - CivAI Blog, https://civai.org/blog/space-data-centers SpaceXは、マスクがAIと宇宙の野心を統一しようとしている間、xAIを記録的な取引で買収します https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/spacex-acquires-xai-in-record-setting-deal-as-musk-look-to-unify-ai-and-space-ambitions-10510309/ SpaceXはマスクのAI会社XAIと合併し、宇宙ベースのAIの計画を推し進めます https://indianexpress.com/article/world/spacex-merges-with-musks-ai-firm-xai-as-he-pushes-plans-for-space-based-ai-10510141/ エロン・マスクがスペースX、xAIを合併して宇宙データセンターを構築する。 何を ...、 https://www.spokesman.com/stories/2026/feb/04/elon-musk-merges-spacex-xai-to-build-space-data-ce/ SpaceX vs. Google: The Race for AI Data Centers in Space - Trending Topics, https://www.trendingtopics.eu/spacex-vs-google-the-race-for-ai-data-centers-in-space/ SpaceXは、100万個の新しい衛星を打ち上げる計画で、カルダシェフ規模のタイプII文明に向けて最初のステップを踏み出します - Wccftech, https://wccftech.com/spacex-takes-first-step-toward-a-type-ii-civilization-on-the-kardashev-scale-with-plans-to-launch-1-million-new-satellites/ SpaceXは、軌道データセンターを現実にするためにxAIを買収 - マスクは毎年100万トンの衛星を打ち上げることを計画し、宇宙ベースのコンピューティング容量の1TW/年ターゲット、トムのハードウェア、 https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/spacex-acquires-xai-in-a-bid-to-make-orbiting-data centers-a-reality-musk-plans-to-launch-a-million-ton-of-satellites-annually-targets-1tw-year-of-space-based compute-capacity 史上最大のM&A取引 - Brownstone Research, https://www.brownstoneresearch.com/bleeding-edge/the-largest-ma-deal-in-history/ なぜAIデータセンターを宇宙に置くことはあまり意味がありません - Reddit, https://www.reddit.com/r/space/comments/1pix4md/why_putting_ai_data_centers_in_space_doesnt_make/ Space-Based Datacenters Take The Cloud Into Orbit ハッカードウェイ, https://hackaday.com/2025/06/19/space-based-datacenters-take-the-cloud-into-orbit/ Why we should train AI in space - White Paper - GitHub Pages, https://starcloudinc.github.io/wp.pdf あなたは本当に宇宙にデータセンターを置くことができますか? (はい、おそらく) - メディア, https://medium.com/@Elongated_musk/orbital-data-centers-on-starlink-feasibility-outlook-a97d1a4e3a2f 誰かが私に明らかにすることができます、どのようにして地球よりも宇宙でデータセンターを構築するのが安いですか? : r/Anthropic - Reddit, https://www.reddit.com/r/Anthropic/comments/1oladhyar/can_someone_enlighten_me_how_is_it_cheaper_to/ Starcloud は軌道データセンターをより安価でクールでクリーンにする - Blocks and Files, https://blocksandfiles.com/2025/10/23/starcloud-orbiting-datacenters/ Starcloud: 宇宙におけるデータセンター - Y Combinator, https://www.ycombinator.com/companies/starcloud NvidiaがサポートするStarcloudは、宇宙で最初のAIを成功に訓練しました。H100GPUは、軌道でGoogle Gemmaを実行することを確認しました(ソーラーパワーコンピューティング) : r/singularity - Reddit, https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1pjb4ow/nvidia_backed_starcloud_successfully_trains_first/ Lonestar Data Holding (Eayst Noa) - Factories in Space, https://www.factoriesinspace.com/lonestar Sidus Space Signs Extended and Amended $120M Preliminary Agreement with Lonestar for Lunar Data Storage Spacecraft, https://sidusspace.com/2025/04/02/sidus-space-signs-extended-and-amended-preliminary-120m-agreement-with-lonestar-for-lunar-data-storage-spacecraft/ KIO Data Centersは、Lonestarとの空間における戦略的同盟で、データセキュリティの未来を推進しています。 https://kiodatacenters.com/en/newsroom-en/kio-data-centers-drives-the-future-of-data-security-with-a-strategic-alliance-in-the-space-with-lonestar Axiom Space, Spacebilt Announce Orbital Data Center Node Aboard International Space Station, https://www.axiomspace.com/release/axiom-space-spacebilt-announce-orbital-data-center-node https://www.prnewswire.com/news-releases/k2-space-raises-250m-at-3b-valuation-to-roll-out-a-new-class-of-high-capability-satellites-302638936.html#:\\~:text=Founded by former SpaceX engineers,Partners%2C and Alpine Space Ventures. EnduroSatは、ソフィアのスペースセンターで衛星生産を加速するために104Mドルを調達し、HTTPS://www.vestbee.com/insights/articles/enduro-sat-raises-104-m-to-accelerate-satellite-production-in-new-sofia-space-center Gamma-Ray and AntiMatter Survey(GRAMS)実験 - arXiv, https://arxiv.org/html/2512.14913v1 (PDF) The GRAMS (Gamma-Ray and AntiMatter Survey) Project - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/373202989_The_GRAMS_Gamma-Ray_and_AntiMatter_Survey_Project GRAMS BG Gamma-Ray and AntiMatter Survey BG Astrophysical observations with MeV gamma rays and indirect dark matter searches with antimatter, HTTPS://grams.sites.northeastern.edu/ ガンマ・レイ検出を GRAMS で改善する天体物理学的 MeV, https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/mtgs/symposia/eleventh/program/fri/Poudyal_GRAMS_overview_Fermi11.pdf Orbital Data Centers 2026: Capital Shifts to Infrastructure, https://enkiai.com/ai-market-intelligence/orbital-data-centers-2026-capital-shifts-to-infrastructure 2222 (XXI) 条約 - 月と他の天体を含む宇宙空間の探索と利用における国家の活動を支配する原則に関する条約 - UNOOSA, https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html 宇宙物体の登録について オックスフォード研究百科事典 惑星科学, https://oxfordre.com/planetaryscience/oso/viewentry/10.1093$002facrefore$002f9780190647926.001.0001$002facrefore-9780190647926-e-95?p=emailAKB1D3DTBTYic&d=/10.1093/acrefore/9780190647926.001.0001/acrefore-9780190647926-e-95 https://civai.org/blog/space-data-centers https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/spacex-acquires-xai-in-record-setting-deal-as-musk-looks-to-unify-ai-and-space-ambitions-10510309/ https://indianexpress.com/article/world/spacex-merges-with-musks-ai-firm-xai-as-he-pushes-plans-for-space-based-ai-10510141/ https://www.spokesman.com/stories/2026/feb/04/elon-musk-merges-spacex-xai-to-build-space-data-ce/ https://www.trendingtopics.eu/spacex-vs-google-the-race-for-ai-data-centers-in-space/ https://wccftech.com/spacex-takes-first-step-towards-a-type-ii-civilization-on-the-kardashev-scale-with-plans-to-launch-1-million-new-satellites/ https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/spacex-acquires-xai-in-a-bid-to-make-orbiting-data-centers-a-reality-musk-plans-to-launch-a-million-tons-of-satellites-annually-targets-1tw-year-of-space-based-compute-capacity https://www.brownstoneresearch.com/bleeding-edge/the-largest-ma-deal-in-history/ https://www.reddit.com/r/space/comments/1pix4md/why_putting_ai_data_centers_in_space_doesnt_make/ https://hackaday.com/2025/06/19/space-based-datacenters-take-the-cloud-into-orbit/ https://starcloudinc.github.io/wp.pdf https://medium.com/@Elongated_musk/orbital-data-centers-on-starlink-feasibility-outlook-a97d1a4e3a2f https://www.reddit.com/r/Anthropic/comments/1quvyar/can_someone_enlighten_me_how_is_it_cheaper_to/ https://blocksandfiles.com/2025/10/23/starcloud-orbiting-datacenters/ https://www.ycombinator.com/companies/starcloud https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1pjb4ow/nvidia_backed_starcloud_successfully_trains_first/ https://www.factoriesinspace.com/lonestar https://sidusspace.com/2025/04/02/sidus-space-signs-extended-and-amended-preliminary-120m-agreement-with-lonestar-for-lunar-data-storage-spacecraft/ https://kiodatacenters.com/en/newsroom-en/kio-data-centers-drives-the-future-of-data-security-with-a-strategic-alliance-in-the-space-with-lonestar https://www.axiomspace.com/release/axiom-space-spacebilt-announce-orbital-data-center-node https://www.prnewswire.com/news-releases/k2-space-raises-250m-at-3b-valuation-to-roll-out-a-new-class-of-high-capability-satellites-302638936.html#:\\~:text=Founded by former SpaceX engineers,Partners%2C and Alpine Space Ventures. https://www.vestbee.com/insights/articles/enduro-sat-raises-104-m-to-accelerate-satellite-production-in-new-sofia-space-center https://arxiv.org/html/2512.14913v1 https://www.researchgate.net/publication/373202989_The_GRAMS_Gamma-Ray_and_AntiMatter_Survey_Project https://grams.sites.northeastern.edu/ https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/mtgs/symposia/eleventh/program/fri/Poudyal_GRAMS_overview_Fermi11.pdf https://enkiai.com/ai-market-intelligence/orbital-data-centers-2026-capital-shifts-to-infrastructure https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html https://oxfordre.com/planetaryscience/oso/viewentry/10.1093$002facrefore$002f9780190647926.001.0001$002facrefore-9780190647926-e-95?p=emailAKB1D3DTBTYic&d=/10.1093/acrefore/9780190647926.001.0001/acrefore-9780190647926-e-95