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El problema de la energía de la IA es tan malo que la industria está literalmente dejando el planeta

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byBruce Li@zbruceli

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2026/02/17
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machine-learning#xai#satellite-internet#futurism#data-centers#spacex#satelites#ai's-power-problem#hackernoon-top-story

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