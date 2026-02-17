El problema de la energía de la IA es tan malo que la industria está literalmente dejando el planeta

El techo termodinámico La aceleración de la revolución de la IA, empujando la demanda computacional más allá de la Ley de Moore al “superciclo de la IA”, está estrechando la infraestructura terrestre.Los centros de datos de gran escala, una vez símbolos de progreso, ahora son vistos como “parásitos termodinámicos” debido a su consumo insostenible de energía a nivel de gigawatts y millones de galones de agua potable, problemas que la red y los acuíferos actuales no pueden soportar. Por 2025, la crisis energética de la industria de la IA se convirtió en la principal restricción tecnológica.La capacitación e interferencia para los LLM masivos requieren energía comparable a los países pequeños, sobrecargando la "nube" terrestre.La saturación de la línea de transmisión retarda los nuevos centros de datos en Virginia del Norte durante años, mientras que Irlanda y Singapur han impuesto moratorios, deteniendo efectivamente la expansión digital. La solución, que surge de una convergencia de costes de lanzamiento que disminuyen rápidamente y precios energéticos que suben, es una inversión radical del status quo: si la nube no puede crecer en la Tierra, debe migrar al único entorno donde la energía es ilimitada, el enfriamiento es pasivo y la tierra es libre. Este informe analiza el nuevo sector Orbital Compute, centrándose en la fusión de 1,25 billones de dólares de SpaceX y xAI en febrero de 2026 y mapeando desafíos como Starcloud, Lonestar y K2 Space. Examinamos las dificultades de ingeniería de "correr caliente" en un vacío, la física de enfriamiento radiativo, el desafío económico de lanzar silicio depreciante ("problema del iPhone"). Lo que sigue no es sólo un análisis de mercado; podría ser un plan de la próxima revolución industrial, donde la exportación primaria de Orbita baja de la Tierra (LEO) deja de ser comunicaciones y se convierte en la inteligencia misma. Parte I: El movimiento de Titan - La singularidad de SpaceX y xAI La historia de la industria espacial comercial probablemente se bifurcará en las épocas "Pre-Fusion" y "Post-Fusion".El 2 de febrero de 2026, la era especulativa de los centros de datos espaciales terminó, y comenzó la era industrial. 1.1 La integración vertical de 1,25 billones de dólares El anuncio de que SpaceX adquirió xAI 1 no sólo creó un gigante corporativo; validó una arquitectura tecnológica que había sido rechazada como ciencia ficción sólo meses antes. Para comprender la magnitud de este cambio, uno debe analizar las ineficiencias simbióticas que existían antes del acuerdo. SpaceX era una compañía logística (Starship) y una utilidad de telecomunicaciones (Starlink) buscando un cliente lo suficientemente grande como para aprovechar la inmensa capacidad de elevación de sus cohetes de próxima generación. xAI era una compañía de software que se enfrentaba a un muro de energía terrestre, incapaz de asegurar los gigavatios de energía necesarios para entrenar Grok 4 y más allá sin esperar años para las actualizaciones de la red. SpaceX ya no es sólo la "empresa de camiones" que entrega los satélites de otras personas; ahora es el cliente principal de su propia infraestructura. \n \n \n \n El Subsidio de lanzamiento: Al internalizar xAI, SpaceX puede desplegar centros de datos orbitales al coste marginal de un lanzamiento de Starship (combustible y refuerzo) en lugar del precio de mercado. El inquilino de anclaje: Un centro de datos es un activo intensivo en capital que requiere una alta utilización para ser rentable. xAI proporciona una carga de trabajo garantizada e insatiable (entrenamiento e inferencia para Grok) que asegura que los aglomerados orbitales nunca se sientan vacíos.3 El efecto de la red: La constelación Starlink, que ya consta de más de 10.000 satélites, proporciona el backhaul óptico necesario para mover petabytes de datos de entrenamiento y resultados de inferencia entre la órbita y la Tierra.4 1.2 La visión del "Million Satellite" y el paso de Kardashev Los registros regulatorios y las declaraciones públicas en torno a la fusión han revelado una ambición que limita con la terraformación del espacio orbital. Elon Musk ha delineado un mapa de ruta para desplegar una constelación de hasta un millón de satélites dedicados a la computación de IA.5 Esta propuesta es efectivamente un proyecto de ingeniería “Kardashev Tipo I” – un intento de aprovechar una fracción significativa de la energía solar que cae en la cáscara orbital de la Tierra para el trabajo computacional. \n \n \n \n Escala: Para el contexto, a partir de 2024, había menos de 10.000 satélites activos en órbita. Starship como el Enabler: Esta visión es físicamente imposible sin el vehículo de lanzamiento Starship. El Falcon 9, capaz de levantar ~18 toneladas a LEO, es insuficiente para la masa de centros de datos escondidos, refrigerados por líquido. Starship, con un objetivo de diseño de 150+ toneladas para orbitar y reutilizabilidad rápida, es el único vehículo capaz de levantar los millones de toneladas de hardware requerido.7 Si bien la cifra de "millón de satélites" es un objetivo a largo plazo (probablemente los años 2040), el mapa de ruta inmediato implica el despliegue de aglomerados especializados -"Constellations of Compute" - comenzando ya en 2027-2028.7 La economía del ascenso: el umbral de $200/kg Todo el modelo de negocio de la computación orbital se basa en una única variable: el coste de lanzamiento por kilogramo. La investigación profunda en el modelado económico de este sector revela un "punto de cruce" específico donde el espacio se vuelve más barato que la Tierra. Tabla 1: Análisis de crossover económico \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Cost Factor \n Terrestrial Hyperscale Data Center \n Orbital Data Center (SpaceX/xAI Model) \n \n \n \n \n Capital Expenditure (Capex) \n Moderate (Buildings, Cooling, Grid Connection) \n Extreme (Launch, Satellite Bus, Rad-Hardening) \n \n \n \n \n Operating Expenditure (Opex) \n High (Electricity @ $0.05-$0.15/kWh, Water, Staff) \n Near Zero (Free Solar, Passive Cooling, few Staff) \n \n \n \n \n Energy Source \n Grid (Coal/Gas/Renewable Mix) \n Direct Solar (AM0 Spectrum) \n \n \n \n \n Cooling Mechanism \n Chillers/Evaporative (Energy/Water Intensive) \n Radiative (Passive, Infinite Heat Sink) \n \n \n \n \n Lifespan \n 10-15 Years (Hardware Refreshed) \n 5-7 Years (Hardware Burned Up) Gastos de capital (Capex) Moderado (edificios, refrigeración, conexión a la red) Extreme (Lanzamiento, Bus Satélite, Rad-Hardening) Gastos de operación (OPEX) Alta (Electricidad @ $0.05-$0.15/kWh, Agua, Personal) Cerca de cero (Free solar, refrigeración pasiva, pocos empleados) fuente de energía Grid (Mix de carbón / gas / renovables) Espectro solar directo (AM0 Spectrum) Mecanismo de refrigeración Refrigerantes evaporativos (intensivos en energía y agua) Sink de calor pasivo (Infinite Heat Sink) vida 10-15 años (Hardware Refrigerado) 5-7 años (el hardware se quemó) Los investigadores de Google y analistas financieros han modelado que si los costos de lanzamiento caen a aproximadamente $ 200 / kg, el costo total de propiedad (TCO) para un centro de datos orbital durante un período de 5 años se convierte en competitivo con una instalación terrestre. \n \n \n \n Realidad actual: El costo al por menor de Falcon 9 es de ~2700 dólares por kilogramo. Promesa de Starship: Musk y analistas de la industria proyectan que Starship podría bajar los costos a $ 200 / kg en 2027 y potencialmente $ 100 / kg en 2028.8 La Implicacion: A $100/kg, el espacio no es sólo "verde" o "soberano"; es fundamentalmente más barato. Parte II: La ingeniería del vacío - Solución de la física Para el laico, el desafío del espacio es llegar allí. Para el ingeniero del centro de datos, el desafío es En la Tierra, gestionamos este calor con el movimiento de fluidos (aire y agua). En el espacio, no hay aire, y el agua se congela o hirve instantáneamente si no está contenida. Los desafíos de ingeniería de la "Nube Espacial" están entre los más difíciles en la física moderna. existentes 2.1 The Thermal Bottleneck: Radiando en el Abismo El mito más persistente sobre el espacio es que es "frío".Mientras que la temperatura de fondo cósmica es de hecho 3 Kelvin (-270 ° C), el espacio en sí es un vacío - un aislador térmico perfecto. Física de Stefan-Boltzmann La energía radiada por una superficie se rige por la ley de Stefan-Boltzmann: El conflicto: Para irradiar mucho calor, se necesita alta temperatura.Sin embargo, los chips de silicio (GPU) se degradan rápidamente por encima de 85 °C (358K). Esto crea una restricción de ingeniería brutal: debemos rechazar kilowatts de calor mientras mantenemos el radiador relativamente fresco. \n \n \n El problema de la superficie: un solo NVIDIA H100 genera ~700W de calor. Para irradiar esto a una temperatura de funcionamiento de 50 °C (323K) requiere aproximadamente 1 metro cuadrado de superficie del radiador frente al espacio profundo.9 La Solución "Black Plate": Startups como Starcloud están desarrollando la tecnología "Black Plate" - revestimientos de alta emisión (hasta 0,98) aplicados a paneles desplegables masivos.Una placa negra de 1 m x 1 m a 20 °C radia aproximadamente 838 Watts (de ambos lados).10 Esto implica que para cada estante de servidores, debe haber una "anilla" de radiadores que abarquen decenas de metros. 2.2 The Radiation Gauntlet: TID y SEUs Una vez que se alcanza el equilibrio térmico, el ambiente ataca al silicio mismo. \n \n \n \n \n Dose de ionización total (TID): La acumulación acumulativa de radiación degrada las capas de óxido en los transistores, causando cambios de tensión límite. Trastornos de evento único (SEU): partículas de alta energía (protones, iones pesados) golpean una célula de memoria, volviendo un poco de 0 a 1. The Shielding Ratio: El estándar actual de la industria, pionero por Starcloud y adoptado por los diseños de SpaceX, es un presupuesto de masa de 1 kg de escudo por 1 kW de computación.12 Este escudo no es sólo aluminio; a menudo involucra materiales de graduación Z (las capas de diferentes pesos atómicos) o polímeros ricos en hidrógeno (como el polietileno) para dispersar protones. Resiliencia del software: el hardware no puede ser perfecto.La solución es el software.Los ingenieros están desarrollando algoritmos de entrenamiento "tolerantes a fallos" donde el proceso de entrenamiento de la red neural puede identificar e ignorar los pesos corrompidos, "curando" eficazmente el modelo alrededor del daño cerebral causado por rayos cósmicos.13 La paradoja del poder: órbitas solares sincrónicas Mientras que el enfriamiento es la restricción, el poder es la abundancia. \n \n \n \n La órbita de Dawn-Dusk: Para evitar la necesidad de baterías masivas (que son pesadas y degradadas), los centros de datos espaciales apuntan a las órbitas solares sincrónicas (SSO) a lo largo de la línea del terminador (la brecha entre el día y la noche). Intensidad AM0: los paneles solares en órbita reciben radiación "Masa Zero" (AM0) (~1.360 W/m2), aproximadamente un 40% más de energía que los paneles en la superficie de la Tierra, que pierden energía a la dispersión atmosférica.11 La estructura: Esto requiere un diseño de satélite que es esencialmente un plano 2D gigante: paneles solares frente al sol en un lado, y radiadores frente a la oscuridad fría del espacio profundo en el eje perpendicular. Parte III: El ecosistema – Startups, bases lunares y estaciones espaciales Mientras que SpaceX proporciona el elevador pesado, un ecosistema vibrante de startups está llenando los nichos de la pila de computación orbital. 3.1 Starcloud (anteriormente Lumen Orbit): La megastrutura de 5GW Fundada en 2024 y respaldada por Y Combinator, la compañía ha cambiado agresivamente de whitepapers a hardware. \n \n \n \n \n \n La tecnología: La innovación central de Starcloud es la arquitectura "Flying Radiator".Su whitepaper propone un clúster modular que alcanza los 5 Gigawatts de capacidad.La estructura física de un clúster de este tipo sería inmensa: una serie de módulos interconectados de 4 km por 4 km, lo que lo convierte en el mayor objeto hecho por el hombre en la historia, superando a la ISS.10 Starcloud-1 Misión: En noviembre de 2025, Starcloud lanzó un satélite de demostración de 60 kg con una GPU NVIDIA H100 terrestre.15 Resultado: La misión entrenó con éxito un pequeño modelo de IA (en las obras completas de Shakespeare) y hizo inferencias sobre el modelo Gemma de Google mientras estaba en órbita. Significado: Esto demostró que las GPU de centro de datos estándar, no endurecidas por rad, pueden sobrevivir a la vibración de lanzamiento y operar en el ambiente de vacío térmico, validando la tesis "COTS en el espacio". Modelo de negocio: Starcloud tiene como objetivo ser la "AWS de Espacio", vendiendo capacidad de computación cruda a los laboratorios de IA. 3.2 Lonestar Data Holdings: El fuerte lunar Knox Mientras Starcloud persigue Lonestar persigue Su tesis es resiliencia: la Tierra es propensa a la guerra, los desastres naturales y los ataques cibernéticos. Computadora Almacenamiento \n \n \n \n \n \n La Misión: Recuperación de Desastres como Servicio (DRaaS).Lonestar archiva datos críticos (registros soberanos, registros bancarios, archivos culturales) en la superficie lunar y en órbita cislunar. El mapa de ruta: Asociaciones: Lonestar opera un modelo "fabuloso", colocando carga útil en los aterrizajes construidos por Intuitive Machines y satélites construidos por Sidus Space.17 Tubos de lava: La visión a largo plazo implica colocar centros de datos dentro de los tubos de lava lunar.Estas cuevas naturales proporcionan kilómetros de escudo rocoso, protegiendo a los servidores de las oscilaciones brutales de la temperatura lunar (-173 °C a +127 °C) y la radiación cósmica.19 Valoración: La compañía ha asegurado una importante financiación de semillas y Serie A, con contratos valorados en más de 120 millones de dólares para servicios de almacenamiento de datos lunar.18 Artículo siguienteAxiom Space: The Edge of Discovery Axiom Space es más conocido por la construcción del sucesor comercial de la ISS, pero su división "Orbital Data Center" (ODC) es una pieza crítica del rompecabezas.20 \n \n \n \n Los experimentos científicos en estaciones espaciales, como la cristalización de proteínas o la fabricación de fibra óptica, generan conjuntos de datos masivos. La solución: Axiom, en colaboración con Red Hat y Microchip, instala nodos de servidor directamente en la estación. La ventaja humana: A diferencia de los satélites no tripulados de Starcloud, los servidores de Axiom están dentro de módulos presurizados.Si una unidad falla, un astronauta puede reemplazarla. K2 Space: El autobús para la era de los elevadores pesados El "problema del iPhone" del espacio es que los satélites han sido históricamente personalizados, artesanos hechos a mano. \n \n \n The "Monster" Class: K2 Space ha recaudado 250 millones de dólares (Serie C) para construir autobuses satélites "Mega-Class" diseñados específicamente para la era Starship. En lugar de gastar millones en raspar gramos, K2 construye satélites pesados y robustos que maximizan la generación de energía y el rechazo térmico. 3.5 EnduroSat: El proveedor de Pick-and-Shovel El fabricante búlgaro EnduroSat ha recaudado 104 millones de dólares para escalar su producción de satélites "de clase ESPA".22 Ellos proporcionan las plataformas de satélite "commodity" - los camiones genéricos que llevan las cargas de computación para varias startups. 3.7 Comparación competitiva Tabla 2: Resumen de las entidades clave \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Entity \n Primary Focus \n Key Roadmap Milestone \n Status \n \n \n \n \n \n SpaceX / xAI \n Integrated Launch & Compute \n "Million Satellite" Constellation \n Merged Feb 2026; Dominant Player \n \n \n \n \n \n Starcloud \n 5GW Orbital Clusters \n Starcloud-1 (H100 in Space) \n Operational Prototype; YC Backed \n \n \n \n \n \n Lonestar \n Lunar Data Storage/DRaaS \n Data centers in Lava Tubes \n Payload Contracts Signed; Series A \n \n \n \n \n \n Axiom Space \n ISS Edge Compute Nodes \n Commercial Station Module \n Operational on ISS; Partnered w/ Red Hat \n \n \n \n \n \n K2 Space \n Heavy-Lift Satellite Bus \n "Monster" Class Bus for Starship \n Series C ($250M); Manufacturing Scaling SpaceX y XAI Lanzamiento y computación integrados Constelación de un millón de satélites Fusionado Feb 2026; Jugador dominante El Starcloud Clúster orbital de 5GW StarCloud-1 (H100 en el espacio) Prototipo operativo; YC respaldado Lonestar Almacenamiento de datos lunar / DRaaS Centro de datos en Lava Tubes Los contratos de payload firmados; Serie A Espacio Axiom ISS Edge Nodos de Compute Modulo de estación comercial Operativo en ISS; asociado w/ Red Hat K2 Espacio Autobús de satélite Heavy Lift Bus de clase "Monster" para Starship Serie C ($250M); Escalado de fabricación Parte IV: La economía de la obsolescencia – El problema del “iPhone” Un centro de datos terrestre actualiza su hardware cada 3-4 años.Un satélite normalmente se lanza una vez y opera durante 10-15 años. 4.1 La descomposición del ciclo La Ley de Moore (y su equivalente acelerador de IA, "Ley de Jensen") dicta que el rendimiento de la GPU se duplica aproximadamente cada 18 meses. \n \n El riesgo: Si una compañía lanza un clúster de H100 de 100 millones de dólares en 2026, en 2029 esos chips serán obsoletos.Los competidores terrestres estarán ejecutando chips de clase B200 o "Rubin", operando 10 veces más rápido.La compañía basada en el espacio se queda con "ruido en órbita" - hardware caro y lento que no se puede actualizar. 4.2 La solución: satélites desechables La industria se está moviendo hacia un modelo de depreciación rápida. \n \n \n \n Vida útil corta: En lugar de diseñar satélites durante 15 años, los satélites de centros de datos se diseñan para 3-5 años. Desorbitamiento: Al final de la vida económica útil de la GPU, el satélite utiliza la propulsión a bordo para bajar su órbita y quemarse en la atmósfera. El requisito de costo: Este modelo solo funciona si el autobús y el lanzamiento por satélite son lo suficientemente baratos como para ser tratados como artículos de consumo. Esto refuerza la dependencia sobre el precio de lanzamiento de $ 200 / kg. Si el satélite cuesta $ 500 millones para construir y lanzar, debe conservarlo durante 10 años. Si cuesta $ 20 millones, puede quemarlo en 3. 4.3 Tendencias de inversión de VC Venture Capital ha cambiado de la especulación "Deep Tech" a la escalación "Infraestructura".27 \n \n \n \n 2021-2024: Rondas de semillas para conceptos (Lumen Orbit, Lonestar). 2025-2026: Massive Series B/C Rounds para infraestructura (K2 Space $ 250M, EnduroSat $ 104M). La tesis: Los inversores están apostando que el "Space Data Center" es el próximo "Cell Tower".Es el desarrollo inmobiliario.Los ganadores serán los que aseguren las ranuras orbitales, el espectro y los contratos de lanzamiento baratos. Parte V: El vacío legal: los paraísos de datos y las banderas de conveniencia La frontera final de los datos espaciales no es la ingeniería; es la jurisdicción. 5.1 La teoría del “Haven de datos” El Tratado del Espacio Exterior (OST) de 1967 establece que el espacio es "la provincia de toda la humanidad", pero también establece que el "Estado lanzador" mantiene la jurisdicción sobre el objeto. \n \n \n \n \n Si una compañía estadounidense lanza un centro de datos a través de una filial registrada en un país de "Data Haven" (un país con leyes de datos laxas, sin extradición o sin aplicación de derechos de autor), y lo lanza desde un puerto espacial neutral, cuyas leyes se aplican a los datos en ese servidor?.29 Uso de casos: Evasión de los derechos de autor: Formación de modelos de IA sobre datos protegidos por derechos de autor (libros, películas) fuera de la jurisdicción de los tribunales de EE.UU. o de la UE. Privacidad: almacenar claves criptográficas o datos bancarios en una jurisdicción donde ningún gobierno terrestre puede emitir una orden de búsqueda o confiscar el hardware físico. 5.2 Colisión regulatoria Se prevé un gran choque entre los reguladores terrestres (como el GDPR de la UE) y los proveedores espaciales.Si los datos de un ciudadano alemán son procesados en un satélite propiedad de una filial de las Islas Caimán de una compañía estadounidense, que transita a través de un enlace láser sobre China, la complejidad legal es infinita. Parte VI: La toma caliente de Elon Musk 2/6/2026 Desde a con y Elon Musk detalló los principales beneficios y desafíos de los centros de datos de IA espacial. Feb’6 2026 interview Dwarkesh Patel John Collison Feb’6 2026 Entrevista Dwarkesh Patel John Collison Según Elon Musk, el crecimiento exponencial de la producción de chips de IA está en un curso de colisión con un límite físico duro: el suministro de electricidad estagnante de la Tierra. Mientras que la producción de chips crece exponencialmente, la generación de electricidad (fuera de China) ha permanecido efectivamente plana. El principal beneficio de los centros de datos basados en el espacio es el acceso superior a la energía. Musk argumenta que los paneles solares en el espacio son aproximadamente cinco veces más eficaces que en la Tierra porque enfrentan sin interferencia atmosférica, sin nubes, sin estacionalidad, y lo más importante, sin ciclo día-noche. Esta iluminación continua elimina la necesidad de almacenamiento masivo de baterías, lo que Musk sugiere hace que todo el sistema eléctrico sea efectivamente "10 veces más barato" que las alternativas terrestres. Más allá de la energía cruda, el espacio ofrece una válvula de escape regulatoria. Los centros de datos basados en la tierra están actualmente atrapados por problemas de adquisición de tierras, la facilidad de utilidad lenta y la dificultad de construir nuevas centrales eléctricas (especificamente debido a un retroceso global en las llaves de turbina de fundición). En contraste, el espacio no tiene "leyes de zonas" o vecinos para perturbar. Además, el hardware en sí puede ser simplificado; sin viento, lluvia o gravedad para soportar, los arreglos solares basados en el espacio pueden ser construidos sin vidrio pesado o marco rígido, reduciendo significativamente su coste de fabricación. Los desafíos: Logística de lanzamiento y la cadena de suministro de chips Sin embargo, los obstáculos de ingeniería para lograr esta visión son inmensos. El desafío más inmediato es el volumen de lanzamiento. Para desplegar una escala de potencia relevante —alrededor de 100 gigawatts de capacidad por año—SpaceX tendría que realizar aproximadamente 10.000 lanzamientos de naves estelares al año. Esto equivale aproximadamente a un lanzamiento cada hora, requiriendo una flota de decenas de naves estelares operando continuamente. El segundo gran obstáculo es la cadena de suministro para la computación. Incluso si se resuelven las restricciones de potencia y lanzamiento, el mundo debe producir suficiente silicio para utilizar esa energía. Musk estima que esto requiere de 100 gigawatts de chips al año, lo que requiere un enorme aumento en la fabricación de semiconductores (lógica y especialmente memoria) que actualmente no existe. Finalmente, el ambiente hostil del espacio presenta restricciones de ingeniería únicas. Los centros de datos deben ser tolerantes a la radiación y capaces de disipar grandes cantidades de calor a través de radiadores en lugar de enfriar el aire. Además, debido a que las llamadas de servicio son imposibles, el hardware debe ser escaneado rigurosamente para la "mortalidad infantil" en la Tierra antes del lanzamiento, ya que cualquier fallo en la órbita es permanente. Conclusión: El cielo es el límite ilimitado La fusión de SpaceX y xAI es el arma de partida para una carrera que va a remodelar la infraestructura computacional global.Estamos viendo la transición de la "era de la comunicación" del espacio (Satcom/Starlink) a la "era de la computación". Los desafíos son formidables.Tenemos que aprender a enfriar gigavatios de calor en un vacío, proteger los delicados transistores a escala de nanómetros de la furia del sol, y construir estructuras más grandes que la ISS usando robots. Los impulsores -la insatiable demanda de energía de la IA, la escasez de agua y el bajo costo del lanzamiento - son inexorables. la fusión de SpaceX y xAI podría demostrar la viabilidad económica. Por 2035, mirando al cielo nocturno, uno podría no sólo ver las estrellas.Se podría estar mirando la encarnación física de la propia Internet - una constelación de máquinas de pensamiento, bañándose en la luz eterna del sol, procesando la suma del conocimiento humano en el silencio del vacío. Referencias \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Los centros de datos en el espacio no tienen sentido - CivAI Blog, https://civai.org/blog/space-data-centers SpaceX adquiere xAI en un acuerdo que establece récords a medida que Musk busca unificar sus ambiciones de IA y espacio, https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/spacex-acquires-xai-in-record-setting-deal-as-musk-look-to-unify-ai-and-space-ambitions-10510309/ SpaceX se fusiona con la firma de inteligencia artificial xAI de Musk mientras impulsa planes para la IA basada en el espacio, https://indianexpress.com/article/world/spacex-merges-with-musks-ai-firm-xai-as-he-pushes-plans-for-space-based-ai-10510141/ Elon Musk fusionó SpaceX, xAI para construir centros de datos espaciales. Qué hacer ..., https://www.spokesman.com/stories/2026/feb/04/elon-musk-merges-spacex-xai-to-build-space-data-ce/ SpaceX vs. Google: La carrera por los centros de datos de IA en el espacio - Temas de tendencia, https://www.trendingtopics.eu/spacex-vs-google-the-race-for-ai-data-centers-in-space/ SpaceX da el primer paso hacia una civilización de tipo II en la escala de Kardashev con planes para lanzar 1 millón de nuevos satélites - Wccftech, https://wccftech.com/spacex-takes-first-step-toward-a-type-ii-civilización-on-the-kardashev-scale-with-plans-to-launch-1-millón-nuevos satélites/ SpaceX adquiere xAI en un intento de hacer de los centros de datos orbitales una realidad: Musk planea lanzar un millón de toneladas de satélites anualmente, objetivos 1TW/año de capacidad de computación basada en el espacio, así como el hardware de Tom, https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/spacex-acquires-xai-in-a-bid-to-make-orbiting-data centers-a-reality-musk-plans-to-launch-a-million-tons-of-satélites-ano-target-1tw-año-de-espacio-base-computación-capacidad El mayor acuerdo de M&A en la historia - Brownstone Research, https://www.brownstoneresearch.com/bleeding-edge/the-largest-ma-deal-in-history/ Por qué poner los centros de datos de IA en el espacio no tiene mucho sentido - Reddit, https://www.reddit.com/r/space/comments/1pix4md/why_putting_ai_data_centers_in_space_doesnt_make/ Los centros de datos basados en el espacio llevan la nube a la órbita Hackaday, https://hackaday.com/2025/06/19/space-based-datacenters-take-the-cloud-into-orbit/ Por qué debemos entrenar a la IA en el espacio - Libro Blanco - GitHub Pages, https://starcloudinc.github.io/wp.pdf ¿Puedes realmente poner un centro de datos en el espacio? (sí probablemente) - Medio, https://medium.com/@Elongated_musk/orbital-data-centers-on-starlink-feasibility-outlook-a97d1a4e3a2f ¿Puede alguien iluminarme, ¿cómo es más barato construir centros de datos en el espacio que en la tierra? : r/Anthropic - Reddit, https://www.reddit.com/r/Anthropic/comments/1oladhyar/can_someone_enlighten_me_how_is_it_cheaper_to/ Starcloud pone los centros de datos orbitales como más baratos, más frescos y más limpios - Blocks and Files, https://blocksandfiles.com/2025/10/23/starcloud-orbiting-datacenters/ Starcloud: centros de datos en el espacio - Y Combinator, https://www.ycombinator.com/companies/starcloud H100 GPU confirmado ejecutando Google Gemma en órbita (computadora solar) : r/singularity - Reddit, https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1pjb4ow/nvidia_backed_starcloud_successfully_trains_first/ Lonestar Data Holding (Eayst Noa) - Fábricas en Espacio, https://www.factoriesinspace.com/lonestar Sidus Space Signs Extended and Amended Preliminary $120M Agreement with Lonestar for Lunar Data Storage Spacecraft, https://sidusspace.com/2025/04/02/sidus-space-signs-extended-and-amended-preliminary-120m-agreement-with-lonestar-for-lunar-data-storage-spacecraft/ KIO Data Centers impulsa el futuro de la seguridad de datos con una alianza estratégica en el espacio con Lonestar., https://kiodatacenters.com/en/newsroom-en/kio-data-centers-drives-the-future-of-data-security-with-a-strategic-alliance-in-the-space-with-lonestar Axiom Space, Spacebilt anuncia el nodo de centro de datos orbital a bordo de la Estación Espacial Internacional, https://www.axiomspace.com/release/axiom-space-spacebilt-announce-orbital-data-center-node https://www.prnewswire.com/news-releases/k2-space-raises-250m-at-3b-valuation-to-roll-out-a-new-class-of-high-capability-satellites-302638936.html#:\\~:text=Founded by former SpaceX engineers,Partners%2C and Alpine Space Ventures. 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