בעיית החשמל של AI היא כל כך גרועה כי התעשייה פשוט עוזבת את הפלנטה

התקרה התרמודינמית המהפכה המהירה של ה- AI, דוחפת את הביקוש המחשובי מעבר לחוק של מור לתוך "סופרציקל של ה- AI", מדכאת את התשתית הארצית.מרכזי נתונים בקנה מידה יתר, שהיו פעם סמלים של התקדמות, נחשבים כעת כ"טרומדינמיים מזוהמים" בשל צריכת החשמל הבלתי מתמשכת שלהם ברמה של ג'יגהוואט וליליונים של גליונות של מים לשתייה, בעיות שהרשת הנוכחית והאוויפרים אינם יכולים לתמוך בהן. עד שנת 2025, משבר האנרגיה של תעשיית ה- AI הפך למגבלת הטכנולוגיה העיקרית.הכשרה והפרעה עבור LLMs מסיביים דורשים אנרגיה דומה למדינות קטנות, העלילה את ה"ענן" היבשתי. הפתרון, המתעורר ממסחר ירידה מהירה במחירי ההפעלה ומחירי האנרגיה הגבוהים, הוא הפוך קיצוני של המצב הקיים: אם הענן לא יכול לגדול על פני כדור הארץ, הוא חייב לעבור לסביבה היחידה שבה האנרגיה היא ללא גבולות, הקירור הוא פסיבי, והארץ היא חופשית. הדו"ח הזה בוחן את ענף ה- Orbital Compute החדש, תוך התמקדות בשילוב של 1.25 טריליון דולר של SpaceX ו-xAI בפברואר 2026 ומדפסת אתגרים כגון Starcloud, Lonestar ו- K2 Space.אנחנו בוחנים את הקשיים ההנדסיים של "לרוץ חם" בפאקס, פיזיקה של קירור קרינה קרינה, את האתגר הכלכלי של שיגור סיליקון ( "בעיה של iPhone"). מה שמופיע לאחר מכן אינו רק ניתוח שוק; זה יכול להיות תסריט של המהפכה התעשייתית הבאה, שבה הייצוא העיקרי של Orbit Low Earth (LEO) מפסיק להיות תקשורת והופך לאינטליגנציה עצמה. חלק ראשון: The Titan's Move - SpaceX & xAI Singularity ההיסטוריה של תעשיית החלל המסחרית צפויה להיות מחולקת לתקופות "לפני התמזגות" ו"לאחר התמזגות".ב-2 בפברואר 2026 הסתיימה עידן הספקולטיבי של מרכזי נתונים חלל והתחיל העידן התעשייתי. 1.1 1.25 טריליון דולר של אינטגרציה אנכית ההכרזה ש-SpaceX רכשה את xAI 1 לא רק יצרה מוטה ארגוני; היא אימצה ארכיטקטורה טכנולוגית שהוזכרה כמדע בדיוני רק חודשים קודם לכן. כדי להבין את גודל השינוי הזה, עלינו לנתח את חוסר היעילות הסימביוטית שהיה קיים לפני העסקה.SpaceX הייתה חברת לוגיסטיקה (Starship) וציוד תקשורת (Starlink) מחפשים לקוח גדול מספיק כדי לנצל את היכולת העצומה של רקטות הדור הבא שלה. xAI הייתה חברה תוכנה מול חומת אנרגיה על פני כדור הארץ, לא מסוגלת להבטיח את ג'יגה וואט של כוח הדרוש כדי להאמן את Grok 4 ומעבר מבלי לחכות שנים לשיפור הרשת. SpaceX היא כבר לא רק "חברת משאיות" המספקת לוויינים של אנשים אחרים; היא עכשיו הלקוח העיקרי של התשתית שלה. \n \n \n \n תרומה לניסוי: על ידי אינטרליזציה של xAI, SpaceX יכולה להפעיל מרכזי נתונים על פני כדור הארץ במחיר המגביל של שיגור ספינת כוכבים (נפט ושיפוץ) ולא במחיר השוק. The Anchor Tenant: מרכז נתונים הוא נכס אינטנסיבי לכסף הדורש ניצול גבוה כדי להיות רווחי. xAI מספק עומס עבודה מובטח, בלתי נסבל (הכשרה ופירוט עבור Grok) שמבטיח את הקבוצות האורביטליות לעולם לא לשבת ריק.3 אפקט הרשת: הכוכב Starlink, שכבר מורכב מ- 10,000 לווינים, מספק את החידוש האופטי הנדרש כדי להעביר פטבייטים של נתוני אימון ותוצאות ההשלכות בין מסלול לכדור הארץ. 1.2 החזון של "מיליון לווין" ואת הצעד Kardashev רישומים רגולטוריים והצהרות ציבוריות סביב ההתמזגות חשפו שאיפות שמגבילות את הטראפורמיזציה של החלל המעופף.האלון מאסק הציג מפת דרכים לשימוש בכוכב עד מיליון לווינים המוקדשים למחשבי AI. הצעה זו היא למעשה פרויקט הנדסה של "Kardashev סוג I" - ניסיון לנצל חלק משמעותי של אנרגיה סולארית נופלת על צלחת הפלג של כדור הארץ לעבודה חישובית. \n \n \n \n קנה מידה: בהקשר זה, החל משנת 2024, היו פחות מ-10,000 לוויינים פעילים במסלול. ספינת הכוכבים: החזון הזה בלתי אפשרי מבחינה פיזית ללא כלי השיגור של ספינת הכוכבים.Falcon 9, המסוגל להרים ~18 טון ל-LEO, אינו מספיק עבור המסה של מרכזי נתונים מגן, מקררים במים. לוח הזמנים: בעוד ש"מיליון לווינים" הוא יעד לטווח ארוך (אולי 2040s), מפת הדרכים המיידית כרוכה בהפצה של קבוצות מיוחדות - "Constellations of Compute" - החל כבר ב 2027-2028.7 The Economics of Ascent: The $200 / ק"ג סף כל המודל העסקי של מחשוב אורביטלי מסתמך על משתנה אחד: עלות השיגור לפי קילוגרם. מחקר מעמיק במודל הכלכלי של המגזר הזה מגלה "נקודת מפנה" ספציפית שבה החלל הופך זול יותר מאשר כדור הארץ. טבלה 1: ניתוח הקרוסובר הכלכלי \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Cost Factor \n Terrestrial Hyperscale Data Center \n Orbital Data Center (SpaceX/xAI Model) \n \n \n \n \n Capital Expenditure (Capex) \n Moderate (Buildings, Cooling, Grid Connection) \n Extreme (Launch, Satellite Bus, Rad-Hardening) \n \n \n \n \n Operating Expenditure (Opex) \n High (Electricity @ $0.05-$0.15/kWh, Water, Staff) \n Near Zero (Free Solar, Passive Cooling, few Staff) \n \n \n \n \n Energy Source \n Grid (Coal/Gas/Renewable Mix) \n Direct Solar (AM0 Spectrum) \n \n \n \n \n Cooling Mechanism \n Chillers/Evaporative (Energy/Water Intensive) \n Radiative (Passive, Infinite Heat Sink) \n \n \n \n \n Lifespan \n 10-15 Years (Hardware Refreshed) \n 5-7 Years (Hardware Burned Up) הוצאות כספיות (Capex) בינוני (בניינים, קירור, חיבור רשת) Extreme (השקה, אוטובוס לווין, Rad-Hardening) הוצאות תפעול (Opex) גבוה (חשמל @ $0.05- $0.15 / kWh, מים, צוות) כמעט אפס (שמש חופשית, קירור פסיבי, מעט עובדים) מקור האנרגיה מיקס פחם / גז / אנרגיה מתחדשת ספקטרום סולארי ישיר (AM0 Spectrum) מנגנון הקירור מקררים / Evaporative (אנרגיה / מים אינטנסיביים) רדיואקטיבי (Passive, Infinite Heat Sink) חיים 10-15 שנים (החומרה מחודשת) 5-7 שנים (החומרה נשרפה) מדענים ב-Google ואנליסטים פיננסיים הדגמו כי אם עלויות ההפעלה יורדות לכ-200 דולר / ק"ג, העלות הכוללת של הבעלות (TCO) עבור מרכז נתונים במסלול במשך תקופה של 5 שנים הופכת לתחרותית עם מתקנים על פני כדור הארץ. \n \n \n \n המציאות הנוכחית: עלות הקמעונאית של Falcon 9 היא ~ 2,700 $ / ק"ג. מאסק ואנליסטים בתעשייה מעריכים ש-Starship עלולה להוריד את העלות ל-200 דולר/קילוגרם עד 2027 ואולי ל-100 דולר/קילוגרם עד 2028.8 ההשלכות: ב $ 100 / ק"ג, החלל הוא לא רק "ירוק יותר" או "סובייקטיבי"; זה בזכותו זול יותר. חלק שני: הנדסה של ריקנות – פיזיקה לפתור עבור הצרכן, האתגר של החלל הוא להגיע לשם, עבור מהנדס מרכז הנתונים, האתגר הוא על כדור הארץ, אנו מנהלים את החום הזה עם תנועה של נוזלים (אוויר ומים). בחלל, אין אוויר, ומים קופאים או מתייבשים באופן מיידי אם לא מכוסה. האתגרים הנדסיים של "ענן החלל" הם בין הקשים ביותר בפיזיקה המודרנית. קיים הקודם The Thermal Bottleneck: Radiating into the Abyss המיתוס המתמשך ביותר על החלל הוא כי הוא "קור". בעוד טמפרטורת הרקע הקוסמית היא למעשה 3 קלווין (-270 מעלות צלזיוס), החלל עצמו הוא ריקום - מבודד תרמי מושלם. פיזיקה של סטפן בולץמן: כוחו של השטח נקבע על ידי חוק סטפן-בולץמן: הקונפליקט: כדי להקרין הרבה חום, אתה רוצה טמפרטורה גבוהה.עם זאת, chips סיליקון (GPUs) להתדרדר במהירות מעל 85 ° C (358K). \n \n \n הבעיה באזור השטח: NVIDIA H100 יחיד מייצר ~700W של חום.כדי להקרין את זה בטמפרטורת עבודה של 50°C (323K) נדרש כ 1 מטר רבוע של משטח המקרר מול חלל עמוק.9 פתרון "פלקט שחור": סטארט-אפים כמו Starcloud מפתחים טכנולוגיית "פלקט שחור" – ציפוי פליטות גבוהות (עד ל- 0.98) המשמש לפנלים מפותחים גדולים.פלקט שחור של 1 מ"מ x 1 מ"מ ב-20 מעלות צלזיוס זורם בערך 838 וואט (מאפיינים משני הצדדים).10 זה מציין כי עבור כל מגרש שרתים, חייב להיות "זרוע" של רדיאטורים המקיפה עשרות מטרים. 2.2 The Radiation Gauntlet: TID ו SEUs ברגע שהאיזון התרמי מושג, הסביבה תוקפת את הסיליקון עצמו. \n \n \n \n \n TID (Total Ionizing Dose): הצטברות קרינה מצטמצמת את שכבות החמצן בטרנזיסטורים, מה שגורם לשינויים במתח סף. הפרעות אירוע יחיד (SEUs): חלקיקים אנרגיה גבוהה (פרוטונים, יונים כבדים) לפגוע תא זיכרון, להסתובב קצת מ 0 ל 1. יחס המגן: הסטנדרט התעשייתי הנוכחי, שפותח על-ידי Starcloud ואומץ על-ידי עיצובים של SpaceX, הוא תקציב המסה של 1 ק"ג של מגן לכל 1 ק"ג של מחשב.12 מגן זה אינו רק אלומיניום; זה לעתים קרובות כרוך בחומרים מסוג Z (שכבות של משקל אטומי שונה) או פולימרים עשירים מימן (כמו פוליאתין) כדי לפזר פרוטונים. התמיכה בתוכנה: החומרה אינה יכולה להיות מושלמת.הפתרון הוא תוכנה.ההנדסים מפתחים אלגוריתם אימון "סובלני לפגמים", שבו תהליך האימון ברשת הנוירלית יכול לזהות ולהתעלם משקלים מושחתים, ולרפא ביעילות את המודל סביב הנזק המוחי שנגרם על ידי קרני קוסמיות.13 פרדוקס הכוח: מסלולי השמש הסנכרונית בעוד הקירור הוא המגבלות, כוח הוא השפע. \n \n \n \n Orbit Dawn-Dusk: כדי למנוע את הצורך בסוללות ענקיות (הן כבדות ומתפוררות), מרכז הנתונים החלל מכוון סוללות סינכרוניות (SSO) לאורך קו הטרימטר (החלקה בין יום ללילה). AM0 אינטנסיביות: פאנלים סולאריים במסלול מקבלים "מסה אפס אוויר" (AM0) קרינה (~ 1,360 W / m2), כ 40% יותר אנרגיה מאשר פאנלים על פני כדור הארץ, אשר מאבדים אנרגיה כדי התפשטות האטמוספירה. המבנה: זה דורש עיצוב לווין שהוא בעצם שטח 2D ענק: פאנלים סולאריים מול השמש בצד אחד, וקרדיטורים מול החושך הקריר של החלל העמוק על הציר הקפדני. חלק III: המערכת האקולוגית – סטארט-אפים, בסיסים לירח ותחנות חלל בעוד ש-SpaceX מספקת את המעלית הכבדה, מערכת אקולוגית תוססת של סטארט-אפים ממלאת את הניסים של מערך המחשבים במסלול. 3.1 Starcloud (לשעבר Lumen Orbit): The 5GW Megastructure Starcloud היא השעון של שוק מרכז הנתונים האורביטלי המוקדש, שהוקם בשנת 2024 ונתמך על ידי Y Combinator, החברה עברה באופן אגרסיבי מכתבי הלבנה לחומרה.14 \n \n \n \n \n \n הטכנולוגיה: החדשנות המרכזית של סטארקלאד היא ארכיטקטורה של "הרדיאטור המעופף".הספר הלבן שלהם מציע קבוצה מודולרית שממוקמת ב-5 ג'יגה וואט של יכולת.המבנה הפיזי של קבוצה כזו יהיה עצום - ארכיטקטורה של 4 ק"מ על 4 ק"מ של מודולים מחוברים זה לזה, מה שהופך אותו לאובייקט הגדול ביותר שבוצע על ידי האדם בהיסטוריה, והופך אותו לאובייקט ה-ISS.10 Starcloud-1 Mission: בנובמבר 2025, Starcloud שיגרה לוויין מדגם של 60 ק"ג עם GPU NVIDIA H100 על הקרקע.15 התוצאה: המשימה אימצה בהצלחה מודל קטן של AI (על עבודות השלמות של שייקספיר) והחליטה על מודל ג'ממה של Google בזמן שהוא במסלול. משמעות: זה הוכיח כי סטנדרטי, לא-רד-כפייתי מרכז נתונים GPUs יכולים לשרוד את הרטט השיגור ולפעול בסביבה טמפרטורית ריק, לאמת את התזה "COTS בחלל". מודל עסקי: Starcloud שואפת להיות "AWS של החלל", מוכר יכולת חישוב גלם למעבדות AI. 3.2 Lonestar Data Holdings: The Lunar Fort Knox כאשר StarCloud רודף עקבו אחרי Lonestar Pursues התזה שלהם היא התנגדות: כדור הארץ נוטה למלחמות, אסונות טבע ותקיפות סייבר. מחשבים אחסון \n \n \n \n \n \n The Mission: Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Lonestar ארכיון נתונים קריטיים (רישומים ריבוניים, ספרות בנקאית, ארכיונים תרבותיים) על פני השטח של הירח ועל מסלול הירח. מפת הדרכים : שותפויות: לונסטאר מפעילה מודל "בלתי מובן מאליו", שמציעה משאבים מועילים על נחישות שנוצרו על ידי מכונות אינטואיטיביות ושל לווינים שנוצרו על ידי Sidus Space.17 צינורות לבה: החזון לטווח הארוך כולל את המיקום של מרכזי נתונים בתוך צינורות לבה של הירח, המערות הטבעיות האלה מספקות קילומטרים של מגן אבן, הגנה על השרתים מפני תנודות הטמפרטורה האכזריות של הירח (-173°C עד +127°C) והקרינה הקוסמית.19 הערכה: החברה הצליחה להבטיח מימון משמעותי של זרעים וסדרה א, עם חוזי ערך של מעל 120 מיליון דולר לשירותי אחסון נתונים על הירח. תגית: Axiom Space: The Edge of Discovery Axiom Space ידוע ביותר בבניית היורש המסחרי של ISS, אבל המחלקה שלהם "מרכז נתונים אורביטלי" (ODC) היא חלק קריטי של הפאזל.20 \n \n \n \n ניסויים מדעיים בתחנות החלל – כגון קריסטליזציה של חלבון או ייצור סיבים אופטיים – יוצרים קבוצות נתונים ענקיות. הפתרון: Axiom, בשיתוף פעולה עם Red Hat ו-Microchip, מתקין את מחלקות השרתים ישירות על התחנה. היתרון האנושי: שלא כמו לוויינים ללא צוות של Starcloud, שרתים של Axiom נמצאים בתוך מודולים בלחץ. הקודם K2 Space: The Bus for the Heavy Lift Era "הבעיה של האייפון" של החלל היא כי לוויינים היסטוריים היו מותאמים אישית, אמנים ידנית. \n \n \n קורס "מפלצת": K2 Space גייס 250 מיליון דולר (סדרה C) כדי לבנות אוטובוסים לווין "מגה-קלאס" שנועדו במיוחד לתקופת הכוכבים. הפילוסופיה: "המסה היא זולה."במקום לבזבז מיליוני דולרים כדי לגלח גרם, K2 בונה לוויינים כבדים, עוצמתיים שמגדילים את ייצור החשמל ואת דחיית החום. 3.5 EnduroSat: ספקי Pick-and-Shovel היצרן הבולגרי EnduroSat גייס 104 מיליון דולר כדי להגדיל את הייצור לווין "ESPA-Class".22 הם מספקים את פלטפורמות לווין "מוצרים" - המשאיות הגנריות אשר נושאות את עומסי החישוב עבור סטארט-אפים שונים. 3.7 השוואה תחרותית טבלה 2: סיכום של יחידות מפתח \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Entity \n Primary Focus \n Key Roadmap Milestone \n Status \n \n \n \n \n \n SpaceX / xAI \n Integrated Launch & Compute \n "Million Satellite" Constellation \n Merged Feb 2026; Dominant Player \n \n \n \n \n \n Starcloud \n 5GW Orbital Clusters \n Starcloud-1 (H100 in Space) \n Operational Prototype; YC Backed \n \n \n \n \n \n Lonestar \n Lunar Data Storage/DRaaS \n Data centers in Lava Tubes \n Payload Contracts Signed; Series A \n \n \n \n \n \n Axiom Space \n ISS Edge Compute Nodes \n Commercial Station Module \n Operational on ISS; Partnered w/ Red Hat \n \n \n \n \n \n K2 Space \n Heavy-Lift Satellite Bus \n "Monster" Class Bus for Starship \n Series C ($250M); Manufacturing Scaling SpaceX / XAI מערכת Launch & Compute הכוכב "מיליון לווינים" Ferged Feb 2026; שחקן דומיננטי סטארק 5GW Orbital Clusters StarCloud-1 (H100 בחלל) תגית: YC Backed לונסטאר אחסון נתונים לירח / DRaaS בתי מלון ב-Lava Tubes חוזה תשלום חתום; סדרת A Axiom חלל תגית: ISS Edge Compute תחנת מסחר מודול פעיל ב- ISS; שותף w / Red Hat K2 החלל אוטובוסים לווין כבדים אוטובוס מסוג "מפלצת" לספינת כוכבים סדרה C ($ 250M); מיקוד ייצור החלק הרביעי: הכלכלה של הזדקנות – הבעיה של "iPhone" מרכז נתונים על פני כדור הארץ מעדכן את החומרה שלו כל 3-4 שנים.לוויין בדרך כלל יוצא פעם אחת ומפעיל 10-15 שנים.התאמה זו יוצרת את "בעיה iPhone" של מחשבים חלל. 4.1 מחלוקת מעגל החוק של מור (ואשר שווה ערך להאיץ AI, "חוק ג'נסן") קובע כי ביצועי GPU כפולים בערך כל 18 חודשים. \n \n הסיכון: אם חברה תשיק קבוצה של 100 מיליון דולר של H100 בשנת 2026, עד שנת 2029 הצ'יפים האלה יהיו מיושנים.תחרותי כדור הארץ יפעילו צ'יפים מסוג B200 או "רובין", פועלים 10 פעמים מהר יותר. 4.2 הפתרון: לווינים זמינים התעשייה עוברת למודל של ירידה מהירה. \n \n \n \n תוחלת חיים קצרה: במקום לעצב לווינים במשך 15 שנים, לווינים במרכז נתונים נועדו במשך 3-5 שנים. ביטול מסלול: בסוף חייו הכלכליים המשמעותיים של GPU, הלוויין משתמש במניעת מטוסים כדי להוריד את מסלולו ולהישרף באטמוספירה. דרישה עלות: מודל זה עובד רק אם האוטובוס וההפעלה לווין הם זולים מספיק כדי להיות מטופלים כמו פריטים צריכים. זה מחזק את ההסתמכות על מחיר ההפעלה של $ 200 / ק"ג. אם הלווין עולה $ 500 מיליון כדי לבנות ולהפעיל, אתה צריך לשמור אותו במשך 10 שנים. 4.3 מגמות השקעות VC ה-Venture Capital עבר מ"טכנולוגיית עמוקה" ל"תשתית" \n \n \n \n 2021-2024: סיבובים זרע עבור מושגים (Lumen Orbit, Lonestar). 2025-2026: סיבובים גדולים של B/C עבור תשתיות ($ 250 מיליון של K2 Space, $ 104 מיליון של EnduroSat). התזה: המשקיעים מתערבים כי "מרכז הנתונים החלל" הוא "מגדל התאים" הבא. החלק החמישי: הריקנות המשפטית – ארונות נתונים ודגלים של נוחות הגבול הסופי של נתוני החלל אינו הנדסה; הוא סמכות. 5.1 התיאוריה של "גן הנתונים" הסכם החלל החיצון (OST) משנת 1967 קובע כי החלל הוא "המחוז של כל האנושות", אך הוא קובע גם כי "מדינת השיגור" שומרת על סמכות על האובייקט. \n \n \n \n \n אם חברה אמריקאית מפעילה מרכז נתונים דרך חברה בת רשומה במדינה של "Data Haven" (מדינה עם חוקי נתונים ריקים, ללא גירוש, או ללא אכיפת זכויות יוצרים), ומפעילה אותו מנמל חלל נייטרלי, אשר החוקים יחולו על הנתונים על השרת הזה?.29 שימוש במקרים: עיכוב זכויות יוצרים: הכשרה במודלים של AI על נתוני זכויות יוצרים (ספרים, סרטים) מחוץ לתחום השיפוט של בתי המשפט בארה"ב או באיחוד האירופי. פרטיות: אחסון מפתחות קריפטוגרפיות או נתונים בנקאיים במישור שבו שום ממשלה לא יכולה להוציא צו חיפוש או לתפוס את החומרה הפיזית. 5.2 סכסוכים רגולטוריים אנו מצפים להתנגשויות גדולות בין מוסדות הרגולציה היבשתיים (כגון חוקי GDPR של האיחוד האירופי) לבין ספקי חלל.אם נתונים של אזרח גרמני מעובדים על לוויין בבעלות חברה בת איי קיימאן של חברה אמריקאית, המעבר באמצעות קישור לייזר על פני סין, המורכבות המשפטית היא אינסופית. Elon Musk's Hot Take 2/6/2026 מתוך A עם ו אלון מאסק פרסם פרטים על היתרונות והאתגרים העיקריים של מרכזי נתונים AI בחלל. פברואר 6, 2026 ראיון Dwarkesh פטל ג'ון קוליסון פברואר 6, 2026 ראיון Dwarkesh פטל ג'ון קוליסון לדברי אלון מאסק, הצמיחה האקספוננציאלית של ייצור צ'יפ AI נמצאת בקצב של התנגשות עם גבול פיזי קשוח: אספקת החשמל של כדור הארץ מתרסקת בעוד היצוא של צ'יפ גדל באופן אקספוננציאלי, ייצור החשמל (חוץ מסין) נשאר אפקטיבי. היתרונות: כוח אינסופי וחופש רגולטורי היתרון העיקרי של מרכזי נתונים מבוססי חלל הוא גישה מעולה לאנרגיה. מאסק טוען כי פאנלים סולאריים בחלל הם בערך חמש פעמים יעילים יותר מאשר על פני כדור הארץ כי הם מתמודדים ללא הפרעה אטמוספרית, אין עננים, אין עונות, והכי חשוב, אין מחזור יום-לילה. מעבר לאנרגיה ירוקה, החלל מציע וילון בריחה רגולטורי. מרכזי נתונים מבוססים על כדור הארץ נמצאים כעת מוחזקים על ידי בעיות רכישת קרקעות, הרשות הציבורית איטית המאפשרת, ואת הקושי בבניית תחנות כוח חדשות (במיוחד בשל מחסור גלובלי בצלחות טורבינה). בניגוד לכך, החלל אין "חוקי אזור" או שכנים להפריע. יתר על כן, החומרה עצמה יכולה להיות פשוטה; ללא רוח, גשם, או כבידה לעמוד, מסגרות סולאריות מבוססות חלל ניתן לבנות ללא זכוכית כבדה או מסגרת קפדנית, להפחית באופן משמעותי את עלויות הייצור שלהם. האתגרים: לוגיסטיקה של שיגור ושרשרת אספקה של צ'יפים, לעומת זאת, המכשולים הנדסיים כדי להשיג חזון זה הם עצומים.האתגר המיידי ביותר הוא נפח השיגור.כדי להפעיל כוח בקנה מידה רלוונטי - סביב 100 ג'יגה וואט של יכולת בשנה - SpaceX צריכה לבצע כ - 10,000 שיגור ספינות כוכבים בשנה.זה שווה בערך שיגור אחד בכל שעה, הדורש צי של עשרות ספינות כוכבים הפועלים באופן קבוע. הבלגן השני העיקרי הוא שרשרת האספקה למחשבים.אפילו אם המגבלות הכוח וההפעלה ייפתרו, העולם חייב לייצר מספיק סיליקון כדי לנצל את הכוח הזה.מוסק מעריך כי זה דורש 100 ג'יגה וואט של צ'יפס בשנה, הדורש פיתוח מסיבי בייצור חצי המנהלים (לוגיקה ובמיוחד זיכרון) שאינו קיים כרגע. לבסוף, הסביבה האויבת של החלל מציגה מגבלות הנדסה ייחודיות. מרכזי נתונים חייבים להיות סובלניים לקרינה ויכולים להפיץ כמות עצומה של חום דרך רדיאטורים במקום קירור אוויר. יתר על כן, מכיוון ש"שיחות שירות" בלתי אפשריות, החומרה חייבת להיבדק בקפדנות על "תמותת תינוקות" על פני כדור הארץ לפני השיגור, שכן כל כישלון במסלול הוא קבוע. מסקנה: השמים הם הגבול הבלתי מוגבל שילוב של SpaceX ו xAI הוא הנשק המתחיל למרוץ שיהפוך מחדש את תשתית החישוב הגלובלית, ואנחנו עדים לעידן המעבר מ"עידן התקשורת" של החלל (Satcom/Starlink) ל"עידן החישוב". אנחנו צריכים ללמוד להקפיא ג'יגה וואט של חום באוויר ריק, להגן על טרנזיסטורים עדינים בקנה מידה ננומטר מפני זעם השמש, ולבנות מבנים גדולים יותר מאשר ISS באמצעות רובוטים. המניעים – הביקוש לא ממושך לאנרגיה של AI, מחסור במים ועלות ההשקה – הם בלתי נמנעים.סימולציה של SpaceX ו xAI עשויה להוכיח את היעילות הכלכלית. עד שנת 2035, מסתכלים על השמים בלילה, ואולי לא רק רואים כוכבים, ואולי מסתכלים על ההתגלמות הפיזית של האינטרנט עצמו – קונסטלציה של מכונות חשיבה, שחפות באור השמש הנצחית, מעבדות את סכום הידע האנושי בשקט של הריקנות. 