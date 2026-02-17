Problem s električnom inteligencijom je toliko loš da industrija doslovno napušta planet

Termodinamski plafon Ubrzavanje revolucije AI, guranje računalne potražnje iznad Mooreovog zakona u "AI Superciklusa", napetosti zemaljske infrastrukture. hiperskala data centara, nekada simboli napretka, sada se vidi kao "termodinamski paraziti" zbog njihove neodržive potrošnje energije na nivou gigawata i miliona galona pitke vode, pitanja sadašnje mreže i akvarijuma ne mogu podržati. Do 2025, energetska kriza industrije AI postala je ključno tehnološko ograničenje. obuka i smetnje za masovne LLM zahtijevaju energiju usporedivu sa malim zemljama, preopterećujući zemaljski "oblak". Rješenje, koje proizlazi iz konvergencije brzo opadajućih troškova lansiranja i rastućih cena energije, radikalno je obrnuta situacija: ako oblak ne može rasti na Zemlji, mora se migrirati u jedino okruženje u kojem je energija neograničena, hlađenje je pasivno, a zemlja je slobodna. Ovaj izveštaj analizira novi sektor Orbital Compute, usredotočujući se na spajanje SpaceX-a i xAI-a u vrednosti od 1,25 trilijuna dolara u februaru 2026. i mapiranje izazova kao što su Starcloud, Lonestar i K2 Space. Mi istražujemo inženjerske poteškoće "trčanje vruće" u vakuumu, fiziku radiativnog hlađenja, ekonomski izazov lansiranja depreciirajućeg silicija ("iPhone problem"). Ono što slijedi nije samo analiza tržišta; to bi moglo biti blueprint za sljedeću industrijsku revoluciju, gde primarni izvoz Low Earth Orbit (LEO) prestaje biti komunikacije i postaje inteligencija sama. Dio I: Titanov pokret – SpaceX i xAI Singularity Povijest komercijalne svemirske industrije najverovatnije će biti podijeljena u "Pre-Fusion" i "Post-Fusion" ere. 1.1 Vertikalna integracija od 1,25 trilijuna dolara Najava da je SpaceX kupio xAI 1 nije samo stvorio korporativni bedemot; potvrdio je tehnološku arhitekturu koja je odbačena kao znanstvena fantastika samo nekoliko meseci ranije. Da bi se shvatila veličina ove promene, mora se analizirati simbiotičke neučinkovitosti koje su postojale prije sporazuma. „SpaceX“ je bila logistička kompanija (Starship) i telekomunikacijska kompanija (Starlink) koja je tražila klijenta dovoljno velikog da iskoristi ogroman kapacitet dizanja svojih raketa sljedeće generacije. „XAI“ je bila softverska kompanija koja se suočavala sa zemljanim energetskim zidom, koja nije mogla da obezbedi gigawate energije potrebne za obuku Groka 4 i dalje bez čekanja godina za nadogradnje mreže. SpaceX više nije samo "kompanija za kamione" koja isporučuje satelite drugih ljudi; sada je glavni kupac vlastite infrastrukture. \n \n \n \n Subvencija za lansiranje: Internalizovanjem xAI-a, SpaceX može raspoređivati orbitalne podatkovne centre po marginalnim troškovima lansiranja Starship-a (gorivo i renoviranje) umjesto tržišne cene. Anchor Najemnik: Data centar je kapitalno intenzivna imovina koja zahtijeva visoku iskorištavanje da bi bila profitabilna. xAI pruža zajamčeno, nezasitno radno opterećenje (treniranje i zaključivanje za Grok) koje osigurava da orbitalni klasteri nikad ne budu prazni.3 Učinak mreže: Zvezda Starlink, koja se već sastoji od više od 10.000 satelita, pruža optičku podršku potrebnu za premještanje petabajta podataka o obuci i rezultatima zaključivanja između orbite i Zemlje. 1.2 Визија "Милион сателита" и Кардашев корак Regulatorne podnošenja i javne izjave oko spajanja otkrile su ambiciju koja se graniči s terraformiranjem orbitalnog prostora. Ovaj predlog je zapravo inženjerski projekat "Kardasjev tip I" - pokušaj da se iskoristi značajan deo solarne energije koja pada na Zemljinu orbitalnu školjku za računarski rad. \n \n \n \n Skala: Za kontekst, do 2024. godine na orbiti je bilo manje od 10.000 aktivnih satelita. Starship kao Enabler: Ova vizija je fizički nemoguća bez lansirnog vozila Starship. Falcon 9, sposoban da podigne ~18 tona do LEO, nije dovoljan za masu zaštićenih, tečno hlađenih podatkovnih centara. Starship, sa dizajnerskim ciljem od 150+ tona za orbitu i brzu ponovnu upotrebu, jedino je vozilo sposobno da podigne milijune tona hardvera koji su potrebni.7 Timeline: Dok je brojka "milijun satelita" dugoročan cilj (vjerojatno 2040. godine), neposredni plan uključuje raspoređivanje specijaliziranih grobova - "Constellations of Compute" - počevši od 2027-2028.7 1.3 Ekonomija usponu: prag od 200 dolara / kg Cijeli poslovni model orbitalnog računanja zasniva se na jednoj promjenjivoj: Troškovi lansiranja po kilogramu. Duboko istraživanje ekonomskog modeliranja ovog sektora otkriva specifičnu "križarsku tačku" u kojoj svemir postaje jeftiniji od Zemlje. Tablica 1: Analiza ekonomskog križanja \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Cost Factor \n Terrestrial Hyperscale Data Center \n Orbital Data Center (SpaceX/xAI Model) \n \n \n \n \n Capital Expenditure (Capex) \n Moderate (Buildings, Cooling, Grid Connection) \n Extreme (Launch, Satellite Bus, Rad-Hardening) \n \n \n \n \n Operating Expenditure (Opex) \n High (Electricity @ $0.05-$0.15/kWh, Water, Staff) \n Near Zero (Free Solar, Passive Cooling, few Staff) \n \n \n \n \n Energy Source \n Grid (Coal/Gas/Renewable Mix) \n Direct Solar (AM0 Spectrum) \n \n \n \n \n Cooling Mechanism \n Chillers/Evaporative (Energy/Water Intensive) \n Radiative (Passive, Infinite Heat Sink) \n \n \n \n \n Lifespan \n 10-15 Years (Hardware Refreshed) \n 5-7 Years (Hardware Burned Up) Potrošnja kapitala (Capex) Umjereno (zgrade, hlađenje, mrežna veza) Ekstremno (polazak, satelitski autobus, Rad-Hardening) Operativni troškovi (Opex) Visoka (električna energija @ $0.05-$0.15/kWh, Voda, osoblje) Blizu nule (slobodno solarno, pasivno hlađenje, malo osoblja) Izvor energije Mreža (ugljen/plin / obnovljiva mešavina) Direktno solarno (AM0 Spectrum) Mehanizam hlađenja Chillers / Evaporative (Energija / Voda intenzivna) Radiativni (pasivni, beskonačni toplinski potop) životinja 10-15 godina (Hardware osvežen) 5-7 godina (Hardware Burned Up) Break-Even Formula: Istraživači u kompaniji Google i finansijski analitičari modelirali su da ako troškovi lansiranja padaju na oko 200 dolara/kg, ukupni trošak vlasništva (TCO) za orbitalni podatkovni centar u periodu od 5 godina postaje konkurentan sa kopnenim objektom. \n \n \n \n Trenutna realnost: Maloprodajni troškovi Falcon 9 su ~ 2.700 dolara po kilogramu. Starship Promise: Musk i industrijski analitičari predviđaju da bi Starship mogao smanjiti troškove na 200 dolara po kilogramu do 2027. i potencijalno 100 dolara po kilogramu do 2028.8 Implikacija: Na 100 $ / kg, prostor nije samo "zeleniji" ili "suveren"; to je u osnovi jeftinije. Dio II: Inženjering praznine – Rešavanje fizike Za laike, izazov prostora je da stignu tamo. Za inženjera centra podataka, izazov je Na Zemlji, mi upravljamo ovom toplinom s pokretom tečnosti (voda i vazduha). U svemiru, nema vazduha, a voda zamrzava ili kuha odmah ako nije uključena. Inženjerski izazovi "Space Cloud" su među najtežim u modernoj fiziki. postojeće 2.1 Termalna bočica: zračenje u propasti Iako je kosmička temperatura pozadine zaista 3 Kelvina (-270°C), sam prostor je vakuum – savršen toplinski izolator. Stefan-Boltzmannova fizička teorija: Snaga koju zrači površina uređena je Stefan-Boltzmannovim zakonom: Konflikt: Da biste emitovali puno toplote, želite visoku temperaturu.Međutim, silicijumski čipovi (GPU) brzo se degradiraju iznad 85°C (358K). Ovo stvara brutalno inženjersko ograničenje: moramo odbaciti kilovatnu toplinu dok radiator održavamo relativno hladan. \n \n \n Problem površinske površine: Jedan NVIDIA H100 generira ~700W toplote. Da bi se to zračilo na radijatorskoj temperaturi od 50 °C (323K) potrebno je oko 1 kvadratni metar površine radiatora okrenutog prema dubokom prostoru.9 Rješenje „crne ploče“: Startupe poput Starcloud-a razvijaju tehnologiju „crne ploče“ – premazi visoke emisije (do 0,98) primenjeni na masivne raspoređene ploče. 1m x 1m crna ploča na 20°C zrači otprilike 838 W (s obe strane).10 To podrazumijeva da za svaku policu servera mora postojati „krilo“ radiatora koje se proteže na desetke metara. 2.2 The Radiation Gauntlet: TID i SEU Kada se postigne toplinska ravnoteža, okolina napada sam silicijum. \n \n \n \n \n Total Ionizing Dose (TID): Kumulativna akumulacija zračenja degradira oksidne slojeve u tranzistorima, uzrokujući promene praga napona. Jedinstveni poremećaji događaja (SEU): Visokoenergetske čestice (proton, teški ioni) udaraju u memorijsku ćeliju, okretajući se malo od 0 do 1. Shielding Ratio: Trenutni industrijski standard, pionir Starcloud-a i usvojen od strane SpaceX dizajna, je masovni budžet od 1 kg štitnjače po 1 kW računala.12 Ovo štitnjače nisu samo aluminijum; često uključuju gradirane Z materijale (lakove različitih atomskih težina) ili hidrogen bogate polimere (kao što je polietilen) za raspršivanje protona. Softverska otpornost: Hardver ne može biti savršen. Rešenje je softver. Inženjeri razvijaju algoritme za obuku „tolerantne na greške“ u kojima proces obuke neuronske mreže može identificirati i ignorirati korumpirane težine, efikasno „lečeći“ model oko oštećenja mozga uzrokovanog kozmičkim zracima.13 2.3 Paradoks snage: Sunčano-sinhroni orbiti Dok je hlađenje ograničenje, moć je izobilje. \n \n \n \n Orbita Dawn-Dusk: Da bi se izbjegla potreba za masivnim baterijama (koje su teške i degradiraju), svemirski podatkovni centri ciljaju Sunčeve sinhrone orbite (SSO) duž linije terminatora (razlika između dana i noći). Intenzitet AM0: Solarni paneli u orbiti primaju zračenje "Air Mass Zero" (AM0) (~ 1.360 W/m2), otprilike 40% više energije nego paneli na Zemljinoj površini, koji gube energiju zbog atmosferskog raspršivanja. Struktura: To zahtijeva satelitski dizajn koji je u suštini divovska 2D ravnina: solarni paneli okrenuti prema suncu na jednoj strani, a radiatori okrenuti hladnoj tami dubokog prostora na perpendikularnoj osi. Deo III: Ekosistem – Startupe, Mjesečeve baze i svemirske stanice Dok SpaceX pruža težak podizanje, živahni ekosustav start-up-ova ispunjava niše orbitalnog kompjuterskog stacka. 3.1 Starcloud (bivši Lumen Orbit): 5GW megastrukture Osnovan 2024. godine i podržan od strane Y Combinator, kompanija je agresivno prešla iz bele papire na hardver.14 \n \n \n \n \n \n Tehnologija: Glavna inovacija Starcloud-a je arhitektura "Flying Radiator".Njihova bijela knjiga predlaže modularni klaster koji se razlikuje od 5 Gigawata kapaciteta.Fizička struktura takvog klastera bi bila ogromna - 4km po 4km raspon međusobno povezanih modula, čineći ga najvećim objektom napravljenim od čoveka u istoriji, koji je nadmašio ISS.10 Starcloud-1 Misija: U novembru 2025. godine, Starcloud je lansirao demonstracijski satelit od 60 kg koji nosi zemaljski NVIDIA H100 GPU.15 Rezultat: Misija je uspješno obučila mali model AI (na kompletnim radovima Šekspira) i izvela zaključak o Googlovom modelu Gemma dok je u orbiti. Značenje: To je dokazalo da standardni, ne-rad-hardened GPUs datacenter može preživjeti lansiranje vibracije i raditi u termalnom vakuum okruženju, potvrđujući "COTS u svemiru" tezu. Poslovni model: Starcloud ima za cilj da bude "AWS svemira", prodaja sirovog kapaciteta za izračunavanje AI laboratorijama. 3.2 Lonestar Data Holdings: Lunar Fort Knox Dok Starcloud progoni Lonestar progoni Njihova teza je otpornost: Zemlja je sklona ratu, prirodnim katastrofama i sajber napadima. Računari skladištenje \n \n \n \n \n \n The Mission: Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Lonestar arhivira kritične podatke (suverene zapise, bankovne knjige, kulturne arhive) na lunarnoj površini i u cislunarnoj orbiti. Izrada Roadmapa : Partnerstva: Lonestar upravlja modelom "bez priče", stavljajući korisna opterećenja na slijetala napravljena od strane Intuitive Machines i satelita napravljenih od strane Sidus Space.17 Lava cijevi: Dugoročna vizija uključuje postavljanje podatkovnih centara unutar lunarnih lava cijevi. Ove prirodne pećine pružaju kilometre kamenog štita, štiteći servere od brutalnih lunarnih temperaturnih fluktuacija (-173°C do +127°C) i kozmičkog zračenja.19 Vrednovanje: Tvrtka je osigurala značajno financiranje za seme i seriju A, uz ugovore vredne više od 120 miliona dolara za usluge pohrane lunarnih podataka.18 3.3 Axiom Space: Na rubu otkrića Axiom Space je najpoznatiji po izgradnji komercijalnog nasljednika ISS-a, ali njihova divizija "Orbital Data Center" (ODC) je kritičan deo zagonetke.20 \n \n \n \n Znanstveni eksperimenti na svemirskim stanicama – kao što su kristalizacija proteina ili proizvodnja optičkih vlakana – generiraju masovne skupove podataka. Rješenje: Axiom, u partnerstvu sa Red Hat i Microchip, instalira čvorove servera direktno na stanicu. istraživači obrađuju podatke u orbiti i povezuju samo rezultate. Ljudska prednost: Za razliku od Starcloud-ovih bespilotnih satelita, Axiomovi serveri se nalaze unutar modula pod pritiskom. Ako pogon ne uspije, astronaut ga može zamijeniti. K2 prostor: autobus za eru teških dizala "iPhone problem" svemira je da su sateliti povijesno bili prilagođeni, ručno izrađeni obrtnici. \n \n \n Klasa "Monster": K2 Space je prikupio 250 miliona dolara (Serija C) za izgradnju satelitskih autobusa "Mega-Klase" dizajniranih posebno za Starship eru. Filozofija: "Masa je jeftina." Umesto da troši milione na brijanje grama, K2 gradi teške, robusne satelite koji maksimiziraju proizvodnju energije i toplinsko odbacivanje. 3.5 EnduroSat: Pick-and-Shovel provajder Bugarski proizvođač EnduroSat prikupio je 104 miliona dolara za proširenje svoje satelitske proizvodnje „ESPA klase“.22 Oni pružaju „komoditne“ satelitske platforme – generičke kamione koji nose računarske korisne opterećenja za različite startupe. 3.7 Konkurentno poređenje Tablica 2: Sažetak ključnih entiteta \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Entity \n Primary Focus \n Key Roadmap Milestone \n Status \n \n \n \n \n \n SpaceX / xAI \n Integrated Launch & Compute \n "Million Satellite" Constellation \n Merged Feb 2026; Dominant Player \n \n \n \n \n \n Starcloud \n 5GW Orbital Clusters \n Starcloud-1 (H100 in Space) \n Operational Prototype; YC Backed \n \n \n \n \n \n Lonestar \n Lunar Data Storage/DRaaS \n Data centers in Lava Tubes \n Payload Contracts Signed; Series A \n \n \n \n \n \n Axiom Space \n ISS Edge Compute Nodes \n Commercial Station Module \n Operational on ISS; Partnered w/ Red Hat \n \n \n \n \n \n K2 Space \n Heavy-Lift Satellite Bus \n "Monster" Class Bus for Starship \n Series C ($250M); Manufacturing Scaling SpaceX i XAI Integracija lansiranja i računanja Zvezda "Milion satelita" Ferged Feb 2026; Dominantni igrač Starcloud sajtovi 5GW orbitalni klupovi Starcloud-1 (H100 u svemiru) Operativni prototip; YC podržan Lonestar Lunarno skladištenje podataka / DRaaS Informacije o objektima u Lava Tubes Potpisani ugovori o plaćanju; Serija A Axiom prostora ISS Edge kompjuterski čvorovi Modul komercijalne stanice Operativno na ISS-u; Partner u / Red Hat K2 Svemir Teški satelitski autobus Autobus klase "Monster" za Starship Serija C ($ 250M); Proizvodnja Scaling Četvrti deo: Ekonomija zastarevanja – problem „iPhonea“ Zemljin podatkovni centar osvežava svoj hardver svake 3-4 godine. Satelit obično lansira jednom i radi 10-15 godina. 4.1 Nesukladnost ciklusa Mooreov zakon (i njegov ekvivalent AI akceleratora, "Jensenov zakon") diktira da se performanse GPU-a udvostručuju otprilike svakih 18 mjeseci. \n \n Rizik: Ako kompanija lansira kluster od 100 miliona dolara H100-a 2026. godine, do 2029. ti čipovi su zastarjeli. Terestrialni konkurenti će upravljati čipovima klase B200 ili "Rubin", koji rade 10 puta brže. 4.2 Rešenje: Disposable Satellites Industrija se kreće ka modelu brze deprecijacije. \n \n \n \n Kratki vijek trajanja: Umesto dizajniranja satelita za 15 godina, sateliti za podatkovne centre su dizajnirani za 3-5 godina. De-orbiting: Na kraju korisnog ekonomskog života GPU-a, satelit koristi pokretanje u orbiti da spusti svoju orbitu i sagorije u atmosferi. Zahtjev za troškove: Ovaj model radi samo ako su satelitski autobus i lansiranje dovoljno jeftini da se tretiraju kao potrošački predmeti. To pojačava ovisnost o ceni lansiranja od 200 dolara / kg. Ako satelit košta 500 miliona dolara za izgradnju i lansiranje, morate ga čuvati 10 godina. Ako košta 20 miliona dolara, možete ga spaliti u 3. 4.3 VC investicione trendove Venture Capital je prešao sa "Deep Tech" špekulacije na "Infrastruktura" skaliranje.27 \n \n \n \n 2021-2024: Runde sjemena za koncepte (Lumen Orbit, Lonestar). 2025-2026: Masivne serije B / C runde za infrastrukturu (K2 Space 250M $, EnduroSat 104M $). Teza: Investitori se klade da je "Space Data Center" sledeći "Cell Tower." To je razvoj nekretnina. Pobjednici će biti oni koji osiguravaju orbitalne reže, spektar i jeftine ugovore za lansiranje. Dio V: Pravna praznina – Data havens i zastave udobnosti Konačna granica svemirskih podataka nije inženjering; to je nadležnost. 5.1 Teorija „Data Haven“ Sporazum o svemiru iz 1967. godine navodi da je svemir "provincija čitavog čovječanstva", ali takođe utvrđuje da "država lansiranja" zadržava nadležnost nad predmetom. \n \n \n \n \n Ako američka kompanija pokrene podatkovni centar preko podružnice registrirane u zemlji „Data Haven“ (zemlja sa laganim zakonima o podacima, bez izručenja ili bez izvršenja autorskih prava), i pokreće ga iz neutralnog svemirskog luka, čije se zakone primjenjuju na podatke na tom serveru?.29 Korišćenje slučajeva: Izbegavanje autorskih prava: Obuka AI modela o podacima zaštićenim autorskim pravima (knjige, filmovi) izvan nadležnosti sudova SAD-a ili EU-a. Privatnost: Skladištenje kripto ključeva ili bankarskih podataka u jurisdikciji u kojoj nijedna zemaljska vlada ne može izdati nalog za pretragu ili zaplijeniti fizički hardver. 5.2 Regulatorni sukobi Predviđamo veliki sukob između kopnenih regulatora (kao što su EU GDPR izvršitelji) i svemirskih pružatelja. Ako se podaci njemačkog građanina obrađuju na satelitu u vlasništvu podružnice američke kompanije na Kajmanskim ostrvima, koji prolazi kroz laserski link preko Kine, pravna složenost je beskonačna. Part VI: Elon Musk je vruće uzimanje 2/6/2026 od a sa i Elon Musk je detaljno opisao glavne prednosti i izazove svemirskih podatkovnih centara AI. Feb’6 2026 intervju Dvorac Patel Džon Kolison Feb’6 2026 intervju Dvorac Patel Džon Kolison Prema Elonu Musku, eksponencijalni rast proizvodnje AI čipova je na koliziji sa tvrdom fizičkom granicom: Zemaljska stagnantna opskrba električnom energijom. Dok proizvodnja čipova raste eksponencijalno, proizvodnja električne energije (izvan Kine) ostala je efikasno ravna. Musk tvrdi da su solarni paneli u svemiru otprilike pet puta efikasniji nego na Zemlji jer se ne suočavaju sa atmosferskim smetnjama, bez oblaka, bez sezonskosti, i što je najvažnije, bez ciklusa dan-noć. Ovo kontinuirano osvetljenje uklanja potrebu za masivnim skladištenjem baterija, što Musk predlaže čini čitav energetski sistem efikasnim "10 puta jeftinijim" od zemaljskih alternativa. Pored sirove energije, svemir nudi regulatorni ventil za izlazak. Zemljani podatkovni centri trenutačno su zaglavljeni pitanjima o stjecanju zemljišta, sporom dopuštanju korisničkih usluga i poteškoćama u izgradnji novih elektrana (posebno zbog globalnog zagušenja u odlaganju turbinskih listića). Za razliku od toga, svemir nema "zakone o zoniranju" ili susjede za uznemiravanje. Štoviše, sam hardver može biti pojednostavljen; bez vetra, kiše ili gravitacije da izdrži, solarne serije na bazu prostora mogu se izgraditi bez teškog stakla ili rigidnog okvira, značajno smanjujući troškove proizvodnje. Međutim, inženjerske prepreke za postizanje ove vizije su ogromne. Najizazovniji izazov je volumen lansiranja. Da bi se raspoređivala odgovarajuća razina snage – oko 100 gigawata kapaciteta godišnje – SpaceX bi trebao provoditi oko 10.000 lansiranja Starship-a godišnje. To je jednako otprilike jednom lansiranju svakog sata, što zahtijeva flotu od desetak Starships-a koji neprestano rade. Čak i ako su ograničenja snage i lansiranja riješena, svet mora proizvesti dovoljno silicija da iskoristi tu snagu. Musk procjenjuje da je za to potrebno 100 gigawata čipova godišnje, što zahtijeva masovno povećanje proizvodnje poluvodiča (logika i posebno memorija) koje trenutno ne postoji. Konačno, neprijateljsko okruženje svemira predstavlja jedinstvena inženjerska ograničenja. Centar za podatke mora biti otporan na zračenje i sposoban da rasprši ogromne količine toplote kroz radiatore umjesto hlađenja vazduha. Dodatno, budući da su „pozivi na servis“ nemogući, hardver mora biti strogo pregledan za „smrtnost beba“ na Zemlji prije lansiranja, jer je svaki neuspeh u orbiti trajni. Zaključak: Nebo je neograničena granica Spajanje SpaceX-a i xAI-a je polazno oružje za utrku koja će preoblikovati globalnu računalnu infrastrukturu.Svjedoci smo prelaska iz „Komunikacijskog doba“ svemira (Satcom/Starlink) u „Komunikacijsko doba“. Moramo naučiti da rashladimo gigawate topline u vakuumu, zaštitimo osjetljive tranzistore na nanometru od ljutnje sunca i izgradimo strukture veće od ISS-a koristeći robote. Vozači - nezasićiva potražnja za energijom AI, nedostatak vode i padajući trošak lansiranja - su neizostavni. SpaceX i xAI spajanje bi moglo dokazati ekonomsku održivost. 