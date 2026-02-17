Το πρόβλημα ισχύος της τεχνητής νοημοσύνης είναι τόσο κακό που η βιομηχανία αφήνει κυριολεκτικά τον πλανήτη

Η θερμοδυναμική οροφή Η επιταχυνόμενη επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, που ωθεί την υπολογιστική ζήτηση πέρα από τον Νόμο του Moore στο «Υπερκύκλωμα της τεχνητής νοημοσύνης», πιέζει τη γήινη υποδομή. τα υπερμεγέθη κέντρα δεδομένων, κάποτε σύμβολα της προόδου, θεωρούνται τώρα ως «θερμοδυναμικά παράσιτα» λόγω της μη βιώσιμης κατανάλωσής τους σε επίπεδο γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και εκατομμυρίων γαλόνων πόσιμου νερού, ζητήματα που το τρέχον δίκτυο και οι υδροφόροι δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Μέχρι το 2025, η ενεργειακή κρίση της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει ο βασικός τεχνολογικός περιορισμός.Η εκπαίδευση και η παρεμβολή για μαζικές LLM απαιτούν ενέργεια συγκρίσιμη με τις μικρές χώρες, υπερφορτώνοντας το χερσαίο "σύννεφο". Η λύση, που προκύπτει από τη σύγκλιση των ταχέως μειούμενων δαπανών εκτόξευσης και της αύξησης των τιμών της ενέργειας, είναι μια ριζική αντιστροφή του status quo: αν το σύννεφο δεν μπορεί να αναπτυχθεί στη Γη, πρέπει να μεταναστεύσει στο μόνο περιβάλλον όπου η ενέργεια είναι απεριόριστη, η ψύξη είναι παθητική και η γη είναι ελεύθερη. Αυτή η έκθεση αναλύει τον νέο τομέα Orbital Compute, εστιάζοντας στη συγχώνευση 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων του SpaceX και του xAI τον Φεβρουάριο του 2026 και χαρτογραφώντας προκλήσεις όπως το Starcloud, το Lonestar και το K2 Space. εξετάζουμε τις μηχανικές δυσκολίες της «καυτής εκτέλεσης» σε ένα κενό, τη φυσική της ακτινοψύξης, την οικονομική πρόκληση της εκτόξευσης υποτιθέμενου πυριτίου («πρόβλημα iPhone»). Αυτό που ακολουθεί δεν είναι απλώς μια ανάλυση της αγοράς. θα μπορούσε να είναι ένα σχέδιο της επόμενης βιομηχανικής επανάστασης, όπου η κύρια εξαγωγή της χαμηλής τροχιάς της Γης (LEO) παύει να είναι επικοινωνίες και γίνεται η ίδια η νοημοσύνη. Μέρος Ι: Η κίνηση του Τιτάνα – The SpaceX & xAI Singularity Η ιστορία της εμπορικής διαστημικής βιομηχανίας πιθανότατα θα διχαστεί σε εποχές «Πριν από τη συγχώνευση» και «Μετά από τη συγχώνευση».Στις 2 Φεβρουαρίου 2026, η κερδοσκοπική εποχή των διαστημικών κέντρων δεδομένων τελείωσε και η βιομηχανική εποχή άρχισε. 1.1 Η κάθετη ολοκλήρωση ύψους 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων Η ανακοίνωση ότι η SpaceX απέκτησε την xAI 1 δεν δημιούργησε απλώς μια εταιρική ατμόσφαιρα, αλλά επικύρωσε μια τεχνολογική αρχιτεκτονική που είχε απορριφθεί ως επιστημονική φαντασία μόλις μήνες νωρίτερα. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτής της αλλαγής, πρέπει να αναλύσουμε τις συμβιωτικές αναποτελεσματικότητες που υπήρχαν πριν από τη συμφωνία.Η SpaceX ήταν μια εταιρεία εφοδιαστικής (Starship) και μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών (Starlink) που αναζητούσε έναν πελάτη αρκετά τεράστιο για να αξιοποιήσει την τεράστια ικανότητα ανύψωσης των πυραύλων επόμενης γενιάς της. η xAI ήταν μια εταιρεία λογισμικού που αντιμετώπισε ένα χερσαίο ενεργειακό τείχος, ανίκανο να εξασφαλίσει τα γιγαβάτ ισχύος που απαιτούνται για να εκπαιδεύσει το Grok 4 και πέρα χωρίς να περιμένει χρόνια για αναβαθμίσεις του δικτύου. Η SpaceX δεν είναι πλέον μόνο η «επιχείρηση φορτηγών» που παραδίδει δορυφόρους άλλων ανθρώπων, είναι τώρα ο κύριος πελάτης της δικής της υποδομής. \n \n \n \n Η επιχορήγηση εκτόξευσης: Με την εσωτερικοποίηση του xAI, η SpaceX μπορεί να αναπτύξει κέντρα δεδομένων σε τροχιά με το περιθωριακό κόστος μιας εκτόξευσης του Starship (καύσιμα και ανακαίνιση) αντί για την τιμή της αγοράς. Ο ενοικιαστής άγκυρας: Ένα κέντρο δεδομένων είναι ένα κεφαλαιακό περιουσιακό στοιχείο που απαιτεί υψηλή αξιοποίηση για να είναι κερδοφόρο. xAI παρέχει ένα εγγυημένο, ανεξάντλητο φορτίο εργασίας (εκπαίδευση και συμπέρασμα για το Grok) που εξασφαλίζει ότι οι τροχιακοί όγκοι δεν καθίζουν ποτέ άδειοι.3 Το φαινόμενο του δικτύου: Ο αστερισμός Starlink, που αποτελείται ήδη από περισσότερους από 10.000 δορυφόρους, παρέχει το οπτικό backhaul που απαιτείται για να μετακινηθούν petabytes δεδομένων εκπαίδευσης και συμπερασμάτων μεταξύ τροχιάς και Γης. 1.2 Το όραμα «Ένα εκατομμύριο δορυφόροι» και το βήμα του Καρντάσεφ Οι κανονιστικές καταχωρίσεις και οι δημόσιες δηλώσεις γύρω από τη συγχώνευση έχουν αποκαλύψει μια φιλοδοξία που συνορεύει με την τροποποίηση του τροχιακού χώρου.Ο Elon Musk περιέγραψε έναν οδικό χάρτη για την ανάπτυξη ενός αστερισμού έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων αφιερωμένων στον υπολογισμό της τεχνητής νοημοσύνης.5 Αυτή η πρόταση είναι ουσιαστικά ένα έργο μηχανικής «Kardashev Type I» – μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί ένα σημαντικό μέρος της ηλιακής ενέργειας που πέφτει στο τροχιακό κέλυφος της Γης για υπολογιστική εργασία. \n \n \n \n Για το πλαίσιο, από το 2024, υπήρχαν λιγότεροι από 10.000 ενεργοί δορυφόροι σε τροχιά. ένας αστερισμός εκατομμυρίων δορυφόρων θα απαιτούσε μια συχνότητα εκτόξευσης άγνωστης συχνότητας. Starship as the Enabler: Αυτό το όραμα είναι φυσικά αδύνατο χωρίς το Starship εκτοξευτικό όχημα. το Falcon 9, ικανό να ανυψώσει ~18 τόνους σε LEO, είναι ανεπαρκές για την μάζα των προστατευμένων, υγροψυγμένων κέντρων δεδομένων. το Starship, με στόχο σχεδιασμού 150+ τόνων σε τροχιά και γρήγορη επαναχρησιμοποίηση, είναι το μόνο όχημα ικανό να ανυψώσει τα εκατομμύρια τόνους υλικού που απαιτούνται.7 Το χρονοδιάγραμμα: Ενώ ο αριθμός των «εκατομμυρίων δορυφόρων» είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος (πιθανότατα το 2040), ο άμεσος οδικός χάρτης περιλαμβάνει την ανάπτυξη εξειδικευμένων συστάσεων - «Συνασπισμοί του Compute» - ξεκινώντας ήδη από το 2027-2028.7 Η Οικονομία της Ανάληψης: Το κατώφλι των 200 δολαρίων ανά κιλό Το σύνολο του επιχειρηματικού μοντέλου της τροχιακής πληροφορικής βασίζεται σε μία μόνο μεταβλητή: το κόστος εκτόξευσης ανά χιλιόγραμμο. Η βαθιά έρευνα σχετικά με την οικονομική μοντελοποίηση αυτού του τομέα αποκαλύπτει ένα συγκεκριμένο «σημείο διασταύρωσης» όπου το διάστημα γίνεται φθηνότερο από τη Γη. Πίνακας 1: Οικονομική ανάλυση crossover \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Cost Factor \n Terrestrial Hyperscale Data Center \n Orbital Data Center (SpaceX/xAI Model) \n \n \n \n \n Capital Expenditure (Capex) \n Moderate (Buildings, Cooling, Grid Connection) \n Extreme (Launch, Satellite Bus, Rad-Hardening) \n \n \n \n \n Operating Expenditure (Opex) \n High (Electricity @ $0.05-$0.15/kWh, Water, Staff) \n Near Zero (Free Solar, Passive Cooling, few Staff) \n \n \n \n \n Energy Source \n Grid (Coal/Gas/Renewable Mix) \n Direct Solar (AM0 Spectrum) \n \n \n \n \n Cooling Mechanism \n Chillers/Evaporative (Energy/Water Intensive) \n Radiative (Passive, Infinite Heat Sink) \n \n \n \n \n Lifespan \n 10-15 Years (Hardware Refreshed) \n 5-7 Years (Hardware Burned Up) Κεφαλαιακές δαπάνες (Capex) Μετριοπαθής (κτίρια, ψύξη, σύνδεση δικτύου) Extreme (εκτόξευση, δορυφορικό λεωφορείο, Rad-Hardening) Επιχειρησιακές δαπάνες (Opex) Υψηλή (Ηλεκτρική ενέργεια @ $0.05-$0.15/kWh, Νερό, Προσωπικό) Κοντά στο μηδέν (δωρεάν ηλιακή ενέργεια, παθητική ψύξη, λίγοι υπάλληλοι) Πηγή ενέργειας Δίκτυο (Carbon / Gas / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) Απευθείας Ηλιακό Φάσμα (AM0 Spectrum) Μηχανισμός ψύξης Ψύκτες/εξατμιστές (εντατικοί σε ενέργεια/νερό) Ακτινοβολία (Passive Infinite Heat Sink) Ζωή 10-15 χρόνια (ανανεωμένο υλικό) 5-7 Χρόνια (Hardware Burned Up) Οι ερευνητές της Google και οι οικονομικοί αναλυτές έχουν μοντελοποιήσει ότι αν το κόστος εκτόξευσης μειωθεί σε περίπου 200 δολάρια ανά κιλό, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) για ένα κέντρο δεδομένων σε τροχιά σε μια περίοδο 5 ετών γίνεται ανταγωνιστικό με μια χερσαία εγκατάσταση. \n \n \n \n Η τρέχουσα πραγματικότητα: Το κόστος λιανικής πώλησης του Falcon 9 είναι ~ 2.700 δολάρια ανά κιλό. Starship Promise: Ο Musk και οι αναλυτές της βιομηχανίας προβλέπουν ότι το Starship θα μπορούσε να μειώσει το κόστος στα 200 δολάρια ανά κιλό μέχρι το 2027 και ενδεχομένως στα 100 δολάρια ανά κιλό μέχρι το 2028.8 Η Συνέπεια: Σε $ 100 / kg, ο χώρος δεν είναι μόνο "πράσινος" ή "κυρίαρχος" · είναι θεμελιωδώς φθηνότερος. Μέρος ΙΙ: Η Μηχανική του Κενού – Η Λύση της Φυσικής Για τον λαϊκό, η πρόκληση του διαστήματος είναι να φτάσει εκεί. για τον μηχανικό του data center, η πρόκληση είναι Στη Γη, διαχειριζόμαστε αυτή τη θερμότητα με την κίνηση των υγρών (αέρα και νερό). Στο διάστημα, δεν υπάρχει αέρας και το νερό παγώνει ή βράζει αμέσως αν δεν συγκρατηθεί. οι προκλήσεις της μηχανικής του "Space Cloud" είναι μεταξύ των πιο δύσκολων στη σύγχρονη φυσική. Υφιστάμενη The Thermal Bottleneck: Ακτινοβολία στην άβυσσο Ο πιο επίμονος μύθος για το διάστημα είναι ότι είναι «ψυχρό».Ενώ η θερμοκρασία του κοσμικού υπόβαθρου είναι πράγματι 3 Κελβίν (-270 ° C), το ίδιο το διάστημα είναι ένα κενό - ένας τέλειος θερμικός μονωτής.Η θερμότητα δεν μπορεί να οδηγήσει μακριά. Η φυσική του Στέφαν-Μπόλτσμαν: Η ισχύς που εκπέμπεται από μια επιφάνεια διέπεται από τον νόμο Stefan-Boltzmann: Η σύγκρουση: Για να ακτινοβολείτε πολλή θερμότητα, θέλετε υψηλή θερμοκρασία.Ωστόσο, τα τσιπ πυριτίου (GPUs) υποβαθμίζονται γρήγορα πάνω από 85 ° C (358K). Αυτό δημιουργεί έναν βίαιο μηχανικό περιορισμό: πρέπει να απορρίψουμε κιλοβάτ θερμότητας ενώ διατηρούμε το ψυγείο σχετικά δροσερό. \n \n \n Το πρόβλημα της επιφάνειας: Ένα ενιαίο NVIDIA H100 παράγει ~700W θερμότητας.Για να ακτινοβολήσει αυτό σε θερμοκρασία λειτουργίας 50°C (323K) απαιτείται περίπου 1 τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας θερμαντήρα που αντιμετωπίζει βαθύ χώρο.9 Η λύση «Black Plate»: Startups όπως το Starcloud αναπτύσσουν την τεχνολογία «Black Plate» – επικάλυψη υψηλής εκπομπής (μέχρι 0,98) που εφαρμόζεται σε τεράστιες εφαρμοστέες πλάκες.Μια μαύρη πλάκα 1m x 1m στους 20°C ακτινοβολεί περίπου 838 Watt (από αμφότερες τις πλευρές).10 Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ράφι διακομιστών, πρέπει να υπάρχει ένα «φτερό» θερμαντικών σωμάτων που εκτείνεται σε δεκάδες μέτρα. Η ακτινοβολία Gauntlet: TID και SEUs Μόλις επιτευχθεί η θερμική ισορροπία, το περιβάλλον επιτίθεται στο ίδιο το πυρίτιο. \n \n \n \n \n Συνολική ιονίζουσα δόση (TID): Η σωρευτική συσσώρευση ακτινοβολίας υποβαθμίζει τα στρώματα οξειδίου σε τρανζίστορες, προκαλώντας αλλαγές τάσης κατώτατου ορίου. Μοναδικές Διαταραχές Εκδηλώσεων (SEUs): Σωματίδια υψηλής ενέργειας (πρωτόνια, βαριά ιόντα) χτυπούν ένα κύτταρο μνήμης, περιστρέφοντας λίγο από το 0 στο 1. The Shielding Ratio: Το τρέχον πρότυπο της βιομηχανίας, που πρωτοπορεί από το Starcloud και υιοθετείται από τα σχέδια της SpaceX, είναι ένας προϋπολογισμός μάζας 1 kg της ασπίδας ανά 1 kW υπολογιστή.12 Αυτή η ασπίδα δεν είναι μόνο αλουμίνιο. συχνά περιλαμβάνει υλικά βαθμού Z (στρώματα διαφορετικού ατομικού βάρους) ή πολυμερή πλούσια σε υδρογόνο (όπως το πολυαιθυλένιο) για να διασκορπίσουν πρωτόνια. Ανθεκτικότητα λογισμικού: Το υλικό δεν μπορεί να είναι τέλειο.Η λύση είναι το λογισμικό.Οι μηχανικοί αναπτύσσουν αλγόριθμους κατάρτισης «ανθεκτικούς σε ελαττώματα», όπου η διαδικασία κατάρτισης του νευρικού δικτύου μπορεί να εντοπίσει και να αγνοήσει τα κατεστραμμένα βάρη, αποτελεσματικά «θεραπεύοντας» το μοντέλο γύρω από τη βλάβη του εγκεφάλου που προκαλείται από κοσμικές ακτίνες.13 Το παράδοξο της ισχύος: Ηλιακο-συγχρονισμένες τροχιές Ενώ η ψύξη είναι ο περιορισμός, η δύναμη είναι η αφθονία. \n \n \n \n Η τροχιά Dawn-Dusk: Για να αποφευχθεί η ανάγκη για τεράστιες μπαταρίες (οι οποίες είναι βαριές και υποβαθμισμένες), τα διαστημικά κέντρα δεδομένων στοχεύουν σε Sun-Synchronous Orbits (SSO) κατά μήκος της γραμμής τερματισμού (το χάσμα μεταξύ ημέρας και νύχτας). ΑΜ0: Οι ηλιακοί συλλέκτες σε τροχιά λαμβάνουν ακτινοβολία «αέρος μηδενικής μάζας» (ΑΜ0) (~1.360 W/m2), περίπου 40% περισσότερη ενέργεια από τους συλλέκτες στην επιφάνεια της Γης, οι οποίοι χάνουν ενέργεια λόγω της ατμοσφαιρικής διασποράς. Η δομή: Αυτό απαιτεί ένα δορυφορικό σχεδιασμό που είναι ουσιαστικά ένα γιγαντιαίο 2D επίπεδο: ηλιακά πάνελ που αντιμετωπίζουν τον ήλιο από τη μία πλευρά και θερμαντικά σώματα που αντιμετωπίζουν το κρύο σκοτάδι του βαθύ διαστήματος στον ορθογώνιο άξονα. Μέρος ΙΙΙ: Το οικοσύστημα – νεοσύστατες επιχειρήσεις, σεληνιακές βάσεις και διαστημικοί σταθμοί Ενώ η SpaceX παρέχει το βαρύ ανελκυστήρα, ένα ζωντανό οικοσύστημα νεοσύστατων επιχειρήσεων γεμίζει τις θέσεις του κολοσσού τροχιακών υπολογιστών.Αυτές οι εταιρείες κυμαίνονται από τους «καθαρούς παίκτες» των κέντρων δεδομένων έως τους μηνιαίους αρχειοθέτες. 3.1 Starcloud (πρώην Lumen Orbit): Η Megastructure 5GW Το Starcloud είναι η καμπάνια της αφιερωμένης αγοράς orbital data center. Ιδρύθηκε το 2024 και υποστηρίζεται από το Y Combinator, η εταιρεία έχει μετακινηθεί επιθετικά από τα whitepapers στο hardware.14 \n \n \n \n \n \n Τεχνολογία: Η βασική καινοτομία του Starcloud είναι η αρχιτεκτονική «Flying Radiator».Το λευκό χαρτί τους προτείνει ένα αρθρωτό σύμπλεγμα που κλιμακώνεται σε 5 Gigawatts χωρητικότητας.Η φυσική δομή ενός τέτοιου σύμπλεγμα θα ήταν τεράστια – μια σειρά 4 χιλιομέτρων από 4 χιλιόμετρα διασυνδεδεμένων ενοτήτων, καθιστώντας το το μεγαλύτερο αντικείμενο που έχει κατασκευαστεί από τον άνθρωπο στην ιστορία, ξεπερνώντας το ISS.10 Starcloud-1 Mission: Τον Νοέμβριο του 2025, το Starcloud εκτόξευσε έναν δορυφόρο επίδειξης 60 κιλών που μεταφέρει μια επίγεια GPU NVIDIA H100.15 Αποτέλεσμα: Η αποστολή κατάφερε να εκπαιδεύσει με επιτυχία ένα μικρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (για τα πλήρη έργα του Σαίξπηρ) και να καταλήξει στο μοντέλο Gemma της Google ενώ ήταν σε τροχιά. Σημασία: Αυτό απέδειξε ότι οι τυπικές, μη-rad-hardened GPUs του κέντρου δεδομένων μπορούν να επιβιώσουν από τις δονήσεις εκτόξευσης και να λειτουργήσουν στο περιβάλλον θερμικού κενού, επικυρώνοντας τη διατριβή "COTS στο διάστημα". Επιχειρηματικό μοντέλο: Το Starcloud στοχεύει να είναι το "AWS του Διαστήματος", που πωλεί ακατέργαστη υπολογιστική ικανότητα σε εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης. Lonestar Data Holdings: Το φεγγαρόφωτο Fort Knox Ενώ το StarCloud κυνηγά Η μοναξιά κυνηγάει Η διατριβή τους είναι η ανθεκτικότητα: η Γη είναι επιρρεπής σε πολέμους, φυσικές καταστροφές και κυβερνοεπιθέσεις. Υπολογιστής Αποθήκευση \n \n \n \n \n \n Η αποστολή: Ανάκτηση από καταστροφές ως υπηρεσία (DRaaS).Η Lonestar αρχειοθετεί κρίσιμα δεδομένα (κυρίαρχα αρχεία, τραπεζικά βιβλία, πολιτιστικά αρχεία) στην επιφάνεια του φεγγαριού και σε κυκλική τροχιά. Ο χάρτης πορείας: Συνεργασίες: Η Lonestar λειτουργεί ένα «απίστευτο» μοντέλο, τοποθετώντας ωφέλιμα φορτία σε προσγειωτές κατασκευασμένους από τις Intuitive Machines και δορυφόρους κατασκευασμένους από την Sidus Space. Lava Tubes: Το μακροπρόθεσμο όραμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση κέντρων δεδομένων μέσα σε σεληνιακούς σωλήνες λάβας.Αυτές οι φυσικές σπηλιές παρέχουν χιλιόμετρα πέτρινης ασπίδας, προστατεύοντας τους διακομιστές από τις βίαιες διακυμάνσεις της σεληνιακής θερμοκρασίας (-173°C έως +127°C) και την κοσμική ακτινοβολία.19 Αξιολόγηση: Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση σπόρων και σειράς Α, με συμβάσεις αξίας άνω των 120 εκατομμυρίων δολαρίων για υπηρεσίες αποθήκευσης σεληνιακών δεδομένων. Το Axiom Space: The Edge of Discovery Η Axiom Space είναι πιο γνωστή για την κατασκευή του εμπορικού διαδόχου του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, αλλά το τμήμα του «Orbital Data Center» (ODC) είναι ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ. \n \n \n \n Τα επιστημονικά πειράματα σε διαστημικούς σταθμούς, όπως η κρυστάλλωση πρωτεϊνών ή η παραγωγή οπτικών ινών, παράγουν τεράστια σύνολα δεδομένων. Η λύση: Η Axiom, σε συνεργασία με την Red Hat και τη Microchip, εγκαθιστά κόμβους διακομιστή απευθείας στον σταθμό. Το ανθρώπινο πλεονέκτημα: Σε αντίθεση με τους μη επανδρωμένους δορυφόρους της Starcloud, οι διακομιστές της Axiom βρίσκονται μέσα σε ενότητες υπό πίεση. Εάν μια μονάδα αποτύχει, ένας αστροναύτης μπορεί να την αντικαταστήσει. K2 Space: Το λεωφορείο για την εποχή των βαρέων ανελκυστήρων Το «πρόβλημα του iPhone» του διαστήματος είναι ότι οι δορυφόροι έχουν ιστορικά προσαρμοστεί, χειροποίητοι τεχνίτες. \n \n \n Το «Monster» Class: K2 Space έχει συγκεντρώσει 250 εκατομμύρια δολάρια (Series C) για να κατασκευάσει δορυφορικά λεωφορεία «Mega-Class» σχεδιασμένα ειδικά για την εποχή των Starship. Φιλοσοφία: «Η μάζα είναι φθηνή» Αντί να ξοδεύει εκατομμύρια για να ξυρίσει γραμμάρια, το K2 κατασκευάζει βαρύ, άκαμπτο δορυφόρους που μεγιστοποιούν την παραγωγή ισχύος και τη θερμική απόρριψη. 3.5 EnduroSat: Ο πάροχος Pick-and-Shovel Ο βουλγαρικός κατασκευαστής EnduroSat έχει συγκεντρώσει 104 εκατομμύρια δολάρια για να κλιμακώσει την παραγωγή δορυφόρων της κατηγορίας «ESPA».22 Παρέχουν τις δορυφορικές πλατφόρμες «παραγωγής αγαθών» – τα γενικά φορτηγά που μεταφέρουν τα υπολογιστικά φορτία για διάφορες νεοσύστατες επιχειρήσεις.Το νέο τους «Space Center» στη Σόφια έχει σχεδιαστεί για να εκτοξεύει δορυφόρους σε τιμές αυτοκινήτων, υποστηρίζοντας τους αστερισμούς που σχεδιάζουν οι φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων. 3.7 Ανταγωνιστική σύγκριση Πίνακας 2: Σύνοψη των βασικών οντοτήτων \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Entity \n Primary Focus \n Key Roadmap Milestone \n Status \n \n \n \n \n \n SpaceX / xAI \n Integrated Launch & Compute \n "Million Satellite" Constellation \n Merged Feb 2026; Dominant Player \n \n \n \n \n \n Starcloud \n 5GW Orbital Clusters \n Starcloud-1 (H100 in Space) \n Operational Prototype; YC Backed \n \n \n \n \n \n Lonestar \n Lunar Data Storage/DRaaS \n Data centers in Lava Tubes \n Payload Contracts Signed; Series A \n \n \n \n \n \n Axiom Space \n ISS Edge Compute Nodes \n Commercial Station Module \n Operational on ISS; Partnered w/ Red Hat \n \n \n \n \n \n K2 Space \n Heavy-Lift Satellite Bus \n "Monster" Class Bus for Starship \n Series C ($250M); Manufacturing Scaling SpaceX / XAI Ολοκληρωμένη εκτόξευση & υπολογισμός Ο αστερισμός «Ένα εκατομμύριο δορυφόροι» Ferged Feb 2026: Κυρίαρχος παίκτης Το StarCloud Συσκευές 5GW Orbital Clusters StarCloud-1 (H100 στο Διάστημα) Επιχειρησιακό πρωτότυπο: YC backed Λονδρέζος Σεληνιακή Αποθήκευση Δεδομένων / DRaaS Κέντρα δεδομένων σε Lava Tubes Υπογεγραμμένα συμβόλαια πληρωμών, Serie A Αξιοθέατα Διαστήματος Διεθνής Διαστημικός Σταθμός ISS Edge Μοντέλο εμπορικού σταθμού Δραστηριοποιείται στο ISS, συνεργάζεται με την Red Hat Κ2 Διάστημα Δορυφορικό λεωφορείο Heavy Lift Λεωφορείο κατηγορίας «Monster» για το Starship Σειρά C (250 εκατομμύρια δολάρια) · Κατασκευή κλίμακας Μέρος IV: Η οικονομία της παρωδίασης – Το πρόβλημα του «iPhone» Ένα χερσαίο κέντρο δεδομένων ανανεώνει το υλικό του κάθε 3-4 χρόνια. ένας δορυφόρος συνήθως εκτοξεύεται μία φορά και λειτουργεί για 10-15 χρόνια. 4.1 Ο κύκλος της ασυμφωνίας Ο νόμος του Moore (και το ισοδύναμο του επιταχυντή AI, "Νόμος του Jensen") υπαγορεύει ότι η απόδοση της GPU διπλασιάζεται περίπου κάθε 18 μήνες. \n \n Ο κίνδυνος: Εάν μια εταιρεία ξεκινήσει ένα σύμπλεγμα H100 αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων το 2026, μέχρι το 2029 αυτά τα τσιπ θα είναι ξεπερασμένα.Οι επίγειοι ανταγωνιστές θα τρέχουν τσιπ κατηγορίας B200 ή "Rubin", λειτουργώντας 10 φορές ταχύτερα. 4.2 Η λύση: Διαθέσιμοι δορυφόροι Η βιομηχανία κινείται προς ένα μοντέλο ταχείας υποβάθμισης. \n \n \n \n Σύντομη διάρκεια ζωής: Αντί να σχεδιάζουμε δορυφόρους για 15 χρόνια, οι δορυφόροι των κέντρων δεδομένων σχεδιάζονται για 3-5 χρόνια. Κατάργηση της τροχιάς: Στο τέλος της χρήσιμης οικονομικής ζωής της GPU, ο δορυφόρος χρησιμοποιεί επί του σκάφους πρόωση για να μειώσει την τροχιά του και να κάψει στην ατμόσφαιρα. Η απαίτηση κόστους: Αυτό το μοντέλο λειτουργεί μόνο εάν το δορυφορικό λεωφορείο και η εκτόξευση είναι αρκετά φθηνά για να αντιμετωπιστούν ως καταναλωτικά αντικείμενα. Αυτό ενισχύει την εξάρτηση από την τιμή εκτόξευσης $ 200 / kg. Εάν ο δορυφόρος κοστίζει $ 500 εκατομμύρια για την κατασκευή και την εκτόξευση, πρέπει να το κρατήσετε για 10 χρόνια. Εάν κοστίζει $ 20 εκατομμύρια, μπορείτε να το κάψετε σε 3. 4.3 Επενδυτικές τάσεις VC Το Venture Capital έχει μετακινηθεί από την κερδοσκοπία «Deep Tech» στην κλιμάκωση «Infrastructure».27 \n \n \n \n 2021-2024: γύροι σπόρων για έννοιες (Lumen Orbit, Lonestar). 2025-2026: Μαζικοί γύροι Series B/C για υποδομές ($ 250 εκατομμύρια του K2 Space, $ 104 εκατομμύρια του EnduroSat). Η διατριβή: Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι το «Διαστημικό Κέντρο Δεδομένων» είναι ο επόμενος «Πύργος Κυττάρων».Είναι ανάπτυξη ακινήτων.Οι νικητές θα είναι εκείνοι που θα εξασφαλίσουν τις διαστημικές υποδοχές, το φάσμα και τις φθηνές συμβάσεις εκτόξευσης. Μέρος V: Το νομικό κενό – Data havens και σημαίες ευκολίας Το τελικό όριο των διαστημικών δεδομένων δεν είναι η μηχανική, είναι η δικαιοδοσία. 5.1 Η θεωρία του «Data Haven» Η Συνθήκη του Διαστήματος του 1967 δηλώνει ότι το διάστημα είναι «η επαρχία όλης της ανθρωπότητας», αλλά επίσης καθορίζει ότι το «κράτος εκτόξευσης» διατηρεί τη δικαιοδοσία επί του αντικειμένου. \n \n \n \n \n Εάν μια αμερικανική εταιρεία εκτοξεύει ένα κέντρο δεδομένων μέσω θυγατρικής που είναι εγγεγραμμένη σε μια χώρα «Data Haven» (μια χώρα με χαλαρούς νόμους για τα δεδομένα, χωρίς έκδοση ή καμία επιβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), και το εκτοξεύει από ένα ουδέτερο διαστημικό λιμάνι, των οποίων οι νόμοι ισχύουν για τα δεδομένα σε αυτόν τον διακομιστή;29 Χρησιμοποιήστε τις περιπτώσεις: Αποφυγή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: Εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με δεδομένα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (βιβλία, ταινίες) εκτός της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων των ΗΠΑ ή της ΕΕ. Απορρήτου: Αποθήκευση κρυπτο-κλειδιών ή τραπεζικών δεδομένων σε μια δικαιοδοσία όπου καμία χερσαία κυβέρνηση δεν μπορεί να εκδώσει εντολή αναζήτησης ή να κατασχέσει το φυσικό υλικό. 5.2 Ρυθμιστικές διαφορές Αναμένουμε μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των χερσαίων ρυθμιστικών αρχών (όπως οι φορείς επιβολής του GDPR της ΕΕ) και των παρόχων διαστημικών υπηρεσιών. Εάν τα δεδομένα γερμανικού πολίτη υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δορυφόρο που ανήκει σε θυγατρική των Νήσων Κάιμαν μιας αμερικανικής εταιρείας, η οποία διέρχεται μέσω μιας σύνδεσης λέιζερ πάνω από την Κίνα, η νομική πολυπλοκότητα είναι άπειρη. Μέρος VI: Η καυτή ανάληψη του Elon Musk 2/6/2026 Από την Α Με και Ο Elon Musk περιέγραψε λεπτομερώς τα κύρια οφέλη και τις προκλήσεις των διαστημικών κέντρων δεδομένων AI. ΦΕΒ’6 2026 συνέντευξη Δαρβίνος Πατέλ Τζον Κολίσον ΦΕΒ’6 2026 συνέντευξη Δαρβίνος Πατέλ Τζον Κολίσον Σύμφωνα με τον Elon Musk, η εκθετική ανάπτυξη της παραγωγής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με ένα σκληρό φυσικό όριο: η στάσιμη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της Γης. Ενώ η παραγωγή τσιπ αυξάνεται εκθετικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εκτός Κίνας) παρέμεινε αποτελεσματικά επίπεδη. Τα πλεονεκτήματα: Ατελείωτη ισχύς και ρυθμιστική ελευθερία Το κύριο πλεονέκτημα των διαστημικών κέντρων δεδομένων είναι η ανώτερη πρόσβαση στην ενέργεια. ο Musk υποστηρίζει ότι τα ηλιακά πάνελ στο διάστημα είναι περίπου πέντε φορές πιο αποτελεσματικά από ό, τι στη Γη, επειδή δεν αντιμετωπίζουν ατμοσφαιρικές παρεμβολές, χωρίς σύννεφα, χωρίς εποχικότητα και, το πιο σημαντικό, χωρίς κύκλο ημέρας-νύχτας. Πέρα από την ακατέργαστη ενέργεια, το διάστημα προσφέρει μια κανονιστική βαλβίδα διαφυγής. Τα κέντρα δεδομένων που βασίζονται στη γη είναι επί του παρόντος μπλεγμένα από ζητήματα απόκτησης γης, αργή εγκατάσταση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη δυσκολία κατασκευής νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ειδικά λόγω μιας παγκόσμιας καθυστέρησης στη χύτευση λεπίδων τουρμπίνης). Αντίθετα, το διάστημα δεν έχει "νόμους ζώνης" ή γείτονες για να διαταράξει. Επιπλέον, το ίδιο το υλικό μπορεί να απλοποιηθεί. χωρίς άνεμο, βροχή ή βαρύτητα για να αντέξει, ηλιακές σειρές που βασίζονται στο διάστημα μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς Οι προκλήσεις: Η εφοδιαστική εκτόξευσης και η αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ, ωστόσο, τα τεχνικά εμπόδια για την επίτευξη αυτού του οράματος είναι τεράστια. Η πιο άμεση πρόκληση είναι ο όγκος εκτόξευσης. Για να αναπτυχθεί μια σχετική κλίμακα ισχύος – περίπου 100 gigawatts χωρητικότητας ετησίως – η SpaceX θα έπρεπε να διεξάγει περίπου 10.000 εκτοξεύσεις Starship ετησίως. Το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο είναι η αλυσίδα εφοδιασμού για την πληροφορική.Ακόμη και αν οι περιορισμοί ισχύος και εκτόξευσης λυθούν, ο κόσμος πρέπει να παράγει αρκετό πυρίτιο για να χρησιμοποιήσει αυτή την ισχύ.Ο Musk εκτιμά ότι αυτό απαιτεί 100 γιγαβάτ τσιπ ετησίως, απαιτώντας μια μαζική κλιμάκωση στην παραγωγή ημιαγωγών (λογική και ειδικά μνήμη) που δεν υπάρχει επί του παρόντος. Τέλος, το εχθρικό περιβάλλον του διαστήματος παρουσιάζει μοναδικούς μηχανικούς περιορισμούς. Τα κέντρα δεδομένων πρέπει να είναι ανεκτικά στην ακτινοβολία και ικανά να διαλύουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας μέσω θερμαντικών σωλήνων αντί για ψύξη αέρα. Επιπλέον, επειδή είναι αδύνατες οι «κλήσεις εξυπηρέτησης», το υλικό πρέπει να ελέγχεται αυστηρά για την «νεογέννητη θνησιμότητα» στη Γη πριν από την εκτόξευση, καθώς οποιαδήποτε αποτυχία στην τροχιά είναι μόνιμη. Συμπέρασμα: Ο ουρανός είναι το απεριόριστο όριο Η συγχώνευση της SpaceX και του xAI είναι το πρώτο όπλο για έναν αγώνα που θα αναδιαμορφώσει την παγκόσμια υποδομή υπολογιστών. Πρέπει να μάθουμε να ψύχουμε γιγαβάτ θερμότητας σε ένα κενό, να προστατεύουμε ευαίσθητους τρανζίστορ σε κλίμακα νανομέτρου από την οργή του ήλιου και να χτίζουμε δομές μεγαλύτερες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό χρησιμοποιώντας ρομπότ. Οι κινητήριοι παράγοντες – η απαράδεκτη ζήτηση για ενέργεια AI, η έλλειψη νερού και το φθίνουσα κόστος εκτόξευσης – είναι ανεπιφύλακτα. Μέχρι το 2035, κοιτάζοντας ψηλά τον νυχτερινό ουρανό, μπορεί κανείς να μην βλέπει μόνο αστέρια.Μπορεί κανείς να κοιτάζει τη φυσική ενσάρκωση του ίδιου του Διαδικτύου - έναν αστερισμό μηχανών σκέψης, που κολυμπά στο αιώνιο ηλιακό φως, επεξεργάζοντας το άθροισμα της ανθρώπινης γνώσης στη σιωπή του κενού. Αναφορές \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Κέντρα δεδομένων στο διάστημα δεν έχει νόημα - CivAI Blog, https://civai.org/blog/space-data-centers Η SpaceX εξαγοράζει την xAI σε συμφωνία ρεκόρ καθώς ο Musk επιδιώκει να ενοποιήσει τις φιλοδοξίες της AI και του διαστήματος, https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/spacex-acquires-xai-in-record-setting-deal-as-musk-look-to-unify-ai-and-space-ambitions-10510309/ Η SpaceX συγχωνεύεται με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI του Musk καθώς προωθεί σχέδια για διαστημική τεχνητή νοημοσύνη, https://indianexpress.com/article/world/spacex-merges-with-musks-ai-firm-xai-as-he-pushes-plans-for-space-based-ai-10510141/ Elon Musk συγχωνεύει SpaceX, xAI για να χτίσει διαστημικά κέντρα δεδομένων. Τι να ..., https://www.spokesman.com/stories/2026/feb/04/elon-musk-merges-spacex-xai-to-build-space-data-ce/ SpaceX vs. Google: The Race for AI Data Centers in Space - Trending Topics, https://www.trendingtopics.eu/spacex-vs-google-the-race-for-ai-data-centers-in-space/ Η SpaceX κάνει το πρώτο βήμα προς έναν πολιτισμό τύπου ΙΙ στην κλίμακα Kardashev με σχέδια για την εκτόξευση 1 εκατομμυρίου νέων δορυφόρων - Wccftech, https://wccftech.com/spacex-takes-first-step-toward-a-type-ii-civilization-on-the-kardashev-scale-with-plans-to-launch-1-million-new-satellites/ Η SpaceX εξαγοράζει το xAI σε μια προσπάθεια να κάνει τα κέντρα δεδομένων σε τροχιά πραγματικότητα - ο Musk σχεδιάζει να εκτοξεύσει ένα εκατομμύριο τόνους δορυφόρων ετησίως, στόχοι 1TW / έτος χωρητικότητας υπολογιστικής ικανότητας Tom's Hardware, https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/spacex-acquires-xai-in-a-bid-to-make-orbiting-data centers-a-reality-musk-plans-to-launch-a-million-tons-of-satellites-annually-targets-1tw-year-of-space-based compute-capacity Η μεγαλύτερη συμφωνία M&A στην ιστορία - Brownstone Research, https://www.brownstoneresearch.com/bleeding-edge/the-largest-ma-deal-in-history/ Γιατί η τοποθέτηση κέντρων δεδομένων AI στο διάστημα δεν έχει πολύ νόημα - Reddit, https://www.reddit.com/r/space/comments/1pix4md/why_putting_ai_data_centers_in_space_doesnt_make/ Διαστημικά Κέντρα Δεδομένων Πάρτε το σύννεφο σε τροχιά Hackaday, https://hackaday.com/2025/06/19/space-based-datacenters-take-the-cloud-into-orbit/ Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στο διάστημα - Λευκή Βίβλος - GitHub Pages, https://starcloudinc.github.io/wp.pdf Μπορείτε πραγματικά να τοποθετήσετε ένα κέντρο δεδομένων στο διάστημα; (ναι πιθανότατα) - Μέσος όρος, https://medium.com/@Elongated_musk/orbital-data-centers-on-starlink-feasibility-outlook-a97d1a4e3a2f Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει, πώς είναι φθηνότερο να χτίσουμε κέντρα δεδομένων στο διάστημα από ό, τι στη γη; : r/Anthropic - Reddit, https://www.reddit.com/r/Anthropic/comments/1oladhyar/can_someone_enlighten_me_how_is_it_cheaper_to/ Το Starcloud κάνει τα orbital data centers φθηνότερα, πιο δροσερά και πιο καθαρά - Blocks and Files, https://blocksandfiles.com/2025/10/23/starcloud-orbiting-datacenters/ Starcloud: Κέντρα δεδομένων στο διάστημα - Y Combinator, https://www.ycombinator.com/companies/starcloud H100 GPU επιβεβαιώθηκε τρέχει Google Gemma σε τροχιά (Solar-powered compute) : r/singularity - Reddit, https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1pjb4ow/nvidia_backed_starcloud_successfully_trains_first/ Lonestar Data Holding (Eayst Noa) - Εργοστάσια στο Διάστημα, https://www.factoriesinspace.com/lonestar Sidus Space Signs Επέκταση και Τροποποίηση Προκαταρκτικής Συμφωνίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Lonestar για το διαστημικό σκάφος αποθήκευσης σεληνιακών δεδομένων, https://sidusspace.com/2025/04/02/sidus-space-signs-extended-and-amended-preliminary-120m-agreement-with-lonestar-for-lunar-data-storage-spacecraft/ Τα Κέντρα Δεδομένων της KIO οδηγούν το μέλλον της ασφάλειας των δεδομένων με μια στρατηγική συμμαχία στο χώρο με τη Lonestar., https://kiodatacenters.com/en/newsroom-en/kio-data-centers-drives-the-future-of-data-security-with-a-strategic-alliance-in-the-space-with-lonestar Axiom Space, Spacebilt Ανακοινώνει το Διεθνές Διαστημικό Σταθμό Orbital Data Center Node Aboard, https://www.axiomspace.com/release/axiom-space-spacebilt-announce-orbital-data-center-node https://www.prnewswire.com/news-releases/k2-space-raises-250m-at-3b-valuation-to-roll-out-a-new-class-of-high-capability-satellites-302638936.html#:\\~:text=Founded by former SpaceX engineers,Partners%2C and Alpine Space Ventures. Η EnduroSat συγκεντρώνει 104 εκατομμύρια δολάρια για την επιτάχυνση της δορυφορικής παραγωγής στο Διαστημικό Κέντρο της Σόφιας, με έδρα τη Σόφια Vestbee, https://www.vestbee.com/insights/articles/enduro-sat-raises-104-m-to-accelerate-satellite-production-in-new-sofia-space-center Το πείραμα Gamma-Ray και AntiMatter Survey (GRAMS) - arXiv, https://arxiv.org/html/2512.14913v1 (PDF) Το έργο GRAMS (Έρευνα Gamma-Ray και AntiMatter) - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/373202989_The_GRAMS_Gamma-Ray_and_AntiMatter_Survey_Project GRAMS, Gamma-Ray και AntiMatter Survey, Astrophysical observations with MeV gamma rays and indirect dark matter searches with antimatter, https://grams.sites.northeastern.edu/ Βελτίωση της ανίχνευσης των αστροφυσικών MeV Gamma-Ray με GRAMS, https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/mtgs/symposia/eleventh/program/fri/Poudyal_GRAMS_overview_Fermi11.pdf Δορυφορικά Κέντρα Δεδομένων 2026: Μετατοπίσεις κεφαλαίου σε υποδομές, https://enkiai.com/ai-market-intelligence/orbital-data-centers-2026-capital-shifts-to-infrastructure 2222 (XXI). Συνθήκη για τις Αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών στην εξερεύνηση και χρήση του εξωτερικού διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων - UNOOSA, https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html Καταχώριση των διαστημικών αντικειμένων στην Oxford Research Encyclopedia of Planetary Science, https://oxfordre.com/planetaryscience/oso/viewentry/10.1093$002facrefore$002f9780190647926.001.0001$002facrefore-9780190647926-e-95?p=emailAKB1D3DTBTYic&d=/10.1093/acrefore/9780190647926.001.0001/acrefore-9780190647926-e-95 https://civai.org/blog/space-data-centers https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/spacex-acquires-xai-in-record-setting-deal-as-musk-looks-to-unify-ai-and-space-ambitions-10510309/ https://indianexpress.com/article/world/spacex-merges-with-musks-ai-firm-xai-as-he-pushes-plans-for-space-based-ai-10510141/ https://www.spokesman.com/stories/2026/feb/04/elon-musk-merges-spacex-xai-to-build-space-data-ce/ https://www.trendingtopics.eu/spacex-vs-google-the-race-for-ai-data-centers-in-space/ https://wccftech.com/spacex-takes-first-step-towards-a-type-ii-civilization-on-the-kardashev-scale-with-plans-to-launch-1-million-new-satellites/ https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/spacex-acquires-xai-in-a-bid-to-make-orbiting-data-centers-a-reality-musk-plans-to-launch-a-million-tons-of-satellites-annually-targets-1tw-year-of-space-based-compute-capacity https://www.brownstoneresearch.com/bleeding-edge/the-largest-ma-deal-in-history/ https://www.reddit.com/r/space/comments/1pix4md/why_putting_ai_data_centers_in_space_doesnt_make/ https://hackaday.com/2025/06/19/space-based-datacenters-take-the-cloud-into-orbit/ https://starcloudinc.github.io/wp.pdf https://medium.com/@Elongated_musk/orbital-data-centers-on-starlink-feasibility-outlook-a97d1a4e3a2f https://www.reddit.com/r/Anthropic/comments/1quvyar/can_someone_enlighten_me_how_is_it_cheaper_to/ https://blocksandfiles.com/2025/10/23/starcloud-orbiting-datacenters/ https://www.ycombinator.com/companies/starcloud https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1pjb4ow/nvidia_backed_starcloud_successfully_trains_first/ https://www.factoriesinspace.com/lonestar https://sidusspace.com/2025/04/02/sidus-space-signs-extended-and-amended-preliminary-120m-agreement-with-lonestar-for-lunar-data-storage-spacecraft/ https://kiodatacenters.com/en/newsroom-en/kio-data-centers-drives-the-future-of-data-security-with-a-strategic-alliance-in-the-space-with-lonestar https://www.axiomspace.com/release/axiom-space-spacebilt-announce-orbital-data-center-node https://www.prnewswire.com/news-releases/k2-space-raises-250m-at-3b-valuation-to-roll-out-a-new-class-of-high-capability-satellites-302638936.html#:\\~:text=Founded by former SpaceX engineers,Partners%2C and Alpine Space Ventures. https://www.vestbee.com/insights/articles/enduro-sat-raises-104-m-to-accelerate-satellite-production-in-new-sofia-space-center https://arxiv.org/html/2512.14913v1 https://www.researchgate.net/publication/373202989_The_GRAMS_Gamma-Ray_and_AntiMatter_Survey_Project https://grams.sites.northeastern.edu/ https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/mtgs/symposia/eleventh/program/fri/Poudyal_GRAMS_overview_Fermi11.pdf https://enkiai.com/ai-market-intelligence/orbital-data-centers-2026-capital-shifts-to-infrastructure https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html https://oxfordre.com/planetaryscience/oso/viewentry/10.1093$002facrefore$002f9780190647926.001.0001$002facrefore-9780190647926-e-95?p=emailAKB1D3DTBTYic&d=/10.1093/acrefore/9780190647926.001.0001/acrefore-9780190647926-e-95