এআই এর শক্তি সমস্যা এত খারাপ যে শিল্প আসলে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে

তাপমাত্রা ছাদ হাইপারসাইকেল ডেটা সেন্টারগুলি, একসময় অগ্রগতির প্রতীক, বর্তমানে বর্তমানের নেটওয়ার্ক এবং পানি সরবরাহকারীরা সমর্থন করতে পারে না এমন সমস্যাগুলির কারণে তাদের জিগাওয়াট স্তরের শক্তি এবং লক্ষ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল ব্যবহারের অস্থিতিশীল ব্যবহারের কারণে কম্পিউটারের চাহিদাকে মুরের আইনের বাইরে চাপিয়ে দেয়। ২০২৫ সালের মধ্যে, আইআই শিল্পের শক্তি সংকট প্রধান প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা হয়ে ওঠে. বিশাল LLMs জন্য প্রশিক্ষণ এবং হস্তক্ষেপ ক্ষুদ্র দেশগুলির তুলনামূলক শক্তি প্রয়োজন, ভূগর্ভস্থ "ক্লাউড" অতিক্রম। উৎপাদন খরচ দ্রুত হ্রাস এবং শক্তি দাম বৃদ্ধির একটি সংমিশ্রণ থেকে উত্থাপিত সমাধানটি বর্তমান অবস্থার একটি গভীর বিপরীত: যদি পৃথিবীতে মেঘ বৃদ্ধি না করতে পারে তবে এটি একমাত্র পরিবেশে অভিবাসন করতে হবে যেখানে শক্তি সীমাহীন, শীতলতা প্যাসিভ এবং ভূমি বিনামূল্যে। এই রিপোর্টটি নতুন Orbital Compute সেক্টরের বিশ্লেষণ করে, স্পেসএক্স এবং xAI এর ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১.২৫ ট্রিলিয়ন ডলারের একীভূত এবং Starcloud, Lonestar, এবং K2 Space এর মতো চ্যালেঞ্জারদের মানচিত্র করে। পরবর্তী বিষয়টি কেবলমাত্র বাজার বিশ্লেষণ নয়; এটি পরবর্তী শিল্প বিপ্লবের একটি ব্লুগ্রাফ হতে পারে, যেখানে নিম্ন ভূগর্ভস্থ অর্গানাইটিস (লিও) এর প্রাথমিক রপ্তানি যোগাযোগ থেকে বিরত থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্ত বুদ্ধিমত্তা হয়ে ওঠে। প্রথম অংশ: টাইটানের আন্দোলন - স্পেসএক্স এবং xAI Singularity বাণিজ্যিক মহাকাশ শিল্পের ইতিহাস সম্ভবত "পরি-মার্জার" এবং "পূর্ব-মার্জার" যুগে বিভক্ত হবে। 1.25 ট্রিলিয়ন ডলারের ভার্চুয়াল ইন্টিগ্রেশন স্পেসএক্সের xAI 1 কিনে নেওয়ার ঘোষণাটি কেবল একটি কর্পোরেট বিহোমথ তৈরি করে না; এটি একটি প্রযুক্তিগত আর্কিটেকচারের অনুমোদন দেয় যা শুধুমাত্র কয়েক মাস আগে বৈজ্ঞানিক ফিকশন হিসাবে অস্বীকার করা হয়েছিল। এই পরিবর্তনের মাত্রা বোঝার জন্য, আমরা পরবর্তী প্রজন্মের রকেটগুলির বিশাল লিফট ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট বিশাল গ্রাহক খুঁজছেন একটি লজিস্টিক কোম্পানি (স্টারশিপ) এবং একটি টেলিযোগাযোগ ইউটিলিটি (স্টারলিংক) ছিল। স্পেসএক্স এখন আর শুধু অন্যদের স্যাটেলাইট সরবরাহ করে না; বর্তমানে এটি নিজের অবকাঠামোর প্রধান গ্রাহক। \n \n \n \n লঞ্চ সাবস্ক্রিপশন: xAI এর অভ্যন্তরীণকরণ করে, স্পেসএক্স স্টারশিপের লঞ্চের সীমিত খরচ (জ্বালানি এবং পুনর্গঠন) এর পরিবর্তে বাজার দামে পৃথিবী ভিত্তিক ডেটা সেন্টারগুলি স্থাপন করতে পারে। Anchor ভাড়া: একটি ডাটা সেন্টার একটি ক্যাপিটাল-প্রবৃদ্ধি সম্পদ যা লাভজনক হওয়ার জন্য উচ্চ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়. xAI একটি নিশ্চিত, অসম্পূর্ণ ওয়ার্কবোর্ড সরবরাহ করে (Grok জন্য প্রশিক্ষণ এবং অনুমান) যা নিশ্চিত করে যে orbital clusters কখনো নিখোঁজ থাকে না.3 নেটওয়ার্ক প্রভাব: স্টারলিংক নক্ষত্রটি, যা ইতিমধ্যে 10,000 টিরও বেশি স্যাটেলাইটের অন্তর্ভুক্ত, ট্রেনিং ডেটা এবং অনুমানের ফলাফলগুলির petabytes অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজনীয় অপটিক্যাল backhaul সরবরাহ করে। 1.2 "মিলিয়ন স্যাটেলাইট" দৃষ্টিভঙ্গি এবং Kardashev পদক্ষেপ সংযুক্তির চারপাশে নিয়ন্ত্রক ফাইলিং এবং পাবলিক বিবৃতিগুলি একটি আবেগ প্রকাশ করেছে যা পৃথিবীর অস্ত্রোপচারের সীমান্তে সীমাবদ্ধ। এই প্রস্তাবটি প্রকৃতপক্ষে একটি "কার্ডাসেভ টাইপ I" প্রকৌশল প্রকল্প - কম্পিউটিং কাজের জন্য পৃথিবীর ঘূর্ণিঝড়ের উপর পড়া সৌর শক্তি একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহার করার চেষ্টা। \n \n \n \n মাত্রা: পরিস্থিতির জন্য, ২০২৪ সালের মধ্যে, স্যাটেলাইটের ওপর ১০ হাজারেরও কম স্যাটেলাইট সক্রিয় ছিল। স্টারহাইড এন্যাবলার হিসাবে: স্টারহাইড চালানোর যানবাহন ছাড়া এই দৃষ্টিভঙ্গি শারীরিকভাবে অসম্ভব। ফ্যালকন 9 ~18 টন লেও পর্যন্ত উঁচু করতে সক্ষম, সুরক্ষিত, তরল ঠান্ডা ডেটা সেন্টারগুলির জন্য যথেষ্ট নয়। টাইমলাইন: "মিলিয়ন স্যাটেলাইট" সংখ্যাটি একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য (সম্ভবত ২০৪০ সালে), অবিলম্বে রুটব্যাপ বিশেষজ্ঞ ক্লাস্টারগুলি - "Compute Constellations" - 2027-2028 থেকে শুরু করে। 1.3 Ascent এর অর্থনীতি: $ 200 / কেজি সীমা অর্বিটাল কম্পিউটিং এর পুরো ব্যবসায়িক মডেল একটি একক পরিবর্তনশীল উপর ভিত্তি করে: প্রতি কিলোগ্রামের লঞ্চ খরচ। এই সেক্টরের অর্থনৈতিক মডেলিংয়ের গভীর গবেষণা একটি নির্দিষ্ট "ক্রসওভার পয়েন্ট" প্রকাশ করে যেখানে মহাকাশ পৃথিবীর চেয়ে সস্তা হয়ে যায়। টেবিল 1: অর্থনৈতিক ক্রসওভার বিশ্লেষণ \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Cost Factor \n Terrestrial Hyperscale Data Center \n Orbital Data Center (SpaceX/xAI Model) \n \n \n \n \n Capital Expenditure (Capex) \n Moderate (Buildings, Cooling, Grid Connection) \n Extreme (Launch, Satellite Bus, Rad-Hardening) \n \n \n \n \n Operating Expenditure (Opex) \n High (Electricity @ $0.05-$0.15/kWh, Water, Staff) \n Near Zero (Free Solar, Passive Cooling, few Staff) \n \n \n \n \n Energy Source \n Grid (Coal/Gas/Renewable Mix) \n Direct Solar (AM0 Spectrum) \n \n \n \n \n Cooling Mechanism \n Chillers/Evaporative (Energy/Water Intensive) \n Radiative (Passive, Infinite Heat Sink) \n \n \n \n \n Lifespan \n 10-15 Years (Hardware Refreshed) \n 5-7 Years (Hardware Burned Up) আর্থিক খরচ (Capex) মাঝারি (বিন্দু, ঠান্ডা, নেট সংযোগ) Extreme (ল্যাঙ্ক, স্যাটেলাইট বাস, রেড-হার্ডেনিং) অপারেটিং খরচ (OPEX) উচ্চ (ইলেকট্রিক্স @ $0.05- $0.15 / kWh, পানি, কর্মী) ন্যূনতম কাছাকাছি (ফ্রি সৌর, প্যাসিভ শীতলতা, কম কর্মী) শক্তি উৎস গ্রিড (কয়লা / গ্যাস / পুনর্নবীকরণযোগ্য মিশ্রণ) সরাসরি সৌর স্পেক্ট্রাম (AM0 Spectrum) ঠান্ডা ব্যবস্থা হিলার / Evaporative (ইনার্জি / জল তীব্র) রেডিয়েটিভ (প্যাসিভ, অনির্দিষ্ট তাপ সিংক) জীবনযাপন 10-15 বছর (হার্ডওয়্যার আপলোড করা) 5-7 বছর (Hardware Burned Up) গুগলের গবেষকরা এবং আর্থিক বিশ্লেষকরা মডেল করে দিয়েছেন যে, যদি লঞ্চ খরচ প্রায় $ 200 / কেজি হ্রাস করে, তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে একটি পৃথিবীর ডেটা সেন্টারের মোট মালিকানা খরচ (TCO) একটি ভূগর্ভস্থ সিস্টেমের সাথে প্রতিযোগিতামূলক হবে। \n \n \n \n বর্তমান বাস্তবতা: ফালকন ৯ খরচ ~ ২,৭০০ ডলার / কেজি। স্টারশিপ প্রতিশ্রুতি: মস্ক এবং শিল্প বিশ্লেষকরা প্রত্যাশা Starship 2027 পর্যন্ত $ 200 / কেজি এবং সম্ভাব্য $ 100 / কেজি পর্যন্ত খরচ ড্রাইভ করতে পারে। প্রভাব: $ 100 / কেজি, স্থান শুধুমাত্র "গ্রীন" বা "সভারতীয়" নয়; এটি মূলত সস্তা। দ্বিতীয় অংশ: শূন্যতার প্রকৌশল - সমাধানের পদার্থবিজ্ঞান ডাটা সেন্টার ইঞ্জিনিয়ারের জন্য, চ্যালেঞ্জটি হল এখানে. একটি আধুনিক GPU মূলত একটি প্রতিরোধী গরমার যা গণিত করতে পারে. পৃথিবীতে, আমরা এই তাপকে তরল (বায়ু এবং জল) এর প্রবাহের মাধ্যমে পরিচালনা করি. মহাকাশে, কোন বাতাস নেই, এবং জল অবিলম্বে জমে বা উষ্ণ হয় যদি এটি অন্তর্ভুক্ত না হয়. "স্পেস ক্লাউড" এর প্রকৌশল চ্যালেঞ্জগুলি আধুনিক শারীরিক মধ্যে সবচেয়ে কঠিনগুলির মধ্যে রয়েছে। বিদ্যমান 2.1 থার্মাল বোতলনেক: অন্ধকারে রেডিয়েশন মহাকাশ সম্পর্কে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মিথটি হল যে এটি "কল্ড"। যদিও মহাকাশের পটভূমি তাপমাত্রা সত্যিই 3 কেলভিন (-270 ডিগ্রি সেলসিয়াস), মহাকাশ নিজেই একটি ভ্যাকুয়াম - একটি নিখুঁত তাপ নিঃসরণকারী। স্টিফেন-বোল্টজম্যান এর শারীরিক বৈশিষ্ট্য: একটি পৃষ্ঠের দ্বারা প্রবাহিত শক্তি স্টিফেন-বোল্টজম্যান আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়: সংঘাত: প্রচুর তাপ ছড়ানোর জন্য, আপনি উচ্চ তাপমাত্রা চান। যাইহোক, সিলিকন চিপস (GPUs) 85 ° C (358K) এর উপরে দ্রুত হ্রাস করে। \n \n \n সারফেস অঞ্চলের সমস্যা: একটি একক NVIDIA H100 ~ 700W তাপ উত্পাদন করে. এটি 50 ° C (323K) এর অপারেটিং তাপমাত্রায় রেডিয়েটর পৃষ্ঠের প্রায় 1 বর্গ মিটার প্রয়োজন যা গভীর মহাকাশের দিকে তাকায়। "ব্ল্যাক প্লেট" সমাধান: স্টার্টআপগুলি যেমন স্টারক্লাউড "ব্ল্যাক প্লেট" প্রযুক্তি বিকাশ করছে - উচ্চ emissivity coatings (এ পর্যন্ত 0.98) প্রয়োগ করা হয় বিশাল deployable প্যানেল. একটি 1m x 1m ব্ল্যাক প্লেট 20°C তে প্রায় 838 ওয়াট (দুই দিক থেকে)। ২.২ রেডিয়েশন গান্ধী: টাইড এবং SEUs একবার তাপ ভারসাম্য অর্জিত হয়, পরিবেশ সিলিকন নিজেই আক্রমণ করে। \n \n \n \n \n Total Ionizing Dose (TID): রেডিয়েশনের সংগৃহীত সংগ্রহটি ট্রানজিস্টরগুলিতে অক্সাইড স্তরগুলি হ্রাস করে, যার ফলে সীমানা চাপ পরিবর্তন হয়। একক ইভেন্ট বিপর্যয় (SEUs): উচ্চ শক্তি কণা (প্রোটন, ভারী আইন) একটি মেমরি কোষে আঘাত করে, 0 থেকে 1 পর্যন্ত একটু ফ্লিপ করে। Shielding Ratio: বর্তমান শিল্প স্ট্যান্ডার্ড, Starcloud দ্বারা চালু এবং স্পেসএক্স ডিজাইন দ্বারা গ্রহণ করা হয়, 1 কিলোগ্রামের প্রতি 1 কিলোগ্রামের একটি মেশিন বাজেট।12 এই shielding শুধুমাত্র অ্যালুমিনিয়াম নয়; এটি প্রায়শই গ্রেড-Z উপকরণ (অনোমেটিক ওজন বিভিন্ন স্তর) বা হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ পলিমারগুলি (যেমন পলিয়েথিলিন) প্রোটনগুলি ছড়িয়ে দেয়। সফটওয়্যার প্রতিরোধযোগ্যতা: হার্ডওয়্যারটি নিখুঁত হতে পারে না. সমাধানটি সফটওয়্যার। ইঞ্জিনিয়াররা "ভুল-ট্রান্টার" প্রশিক্ষণ অ্যালগরিদম বিকাশ করছে যেখানে নিউরাল নেটওয়ার্ক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি ক্ষতিগ্রস্ত ওজনগুলি সনাক্ত করতে এবং উপেক্ষা করতে পারে, কার্যকরভাবে মহাকাশের রেডিও দ্বারা প্রভাবিত মস্তিষ্কের ক্ষতির চারপাশে মডেলটি "সুস্থ" করতে পারে। ২.৩ ক্ষমতা বিরোধীতা: সূর্য-সিনক্রোনো সার্ভিস যদিও ঠান্ডা হচ্ছে বাধা, ক্ষমতা হচ্ছে প্রচুর। \n \n \n \n Dawn-Dusk Orbit: বিশাল ব্যাটারি (যা ভারী এবং দুর্বল) এর প্রয়োজন এড়ানোর জন্য, মহাকাশ ডেটা সেন্টারগুলি সূর্য-সিনক্রোনো সার্ভিসগুলি (SSO) টার্মিনেটর লাইন (দৈর্ঘ্য ও রাত্রির মধ্যে পার্থক্য) দিকে লক্ষ্য করে। AM0 তীব্রতা: পৃথিবীর পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্যানেলগুলির তুলনায় সৌর প্যানেলগুলি "Air Mass Zero" (AM0) বায়ু ম্যাস (~1,360 W / m2) বায়ু বিচ্ছিন্নতা (~1,360 W / m2) গ্রহণ করে, যা বায়ু বিচ্ছিন্নতার কারণে শক্তি হারায়। গঠন: এটি একটি স্যাটেলাইট নকশা প্রয়োজন যা মূলত একটি বিশাল 2D ফ্ল্যাট: সৌর প্যানেল সূর্যকে এক দিকে দেখায়, এবং রেডিয়েটরগুলি ধারাবাহিক অক্ষে গভীর মহাকাশের ঠান্ডা অন্ধকারের মুখোমুখি। তৃতীয় অংশ: ইকোসিস্টেম - স্টার্টআপ, চাঁদ ভিত্তিক এবং মহাকাশ স্টেশন যদিও স্পেসএক্স তীব্র লিফট সরবরাহ করে, স্টার্টআপের একটি শক্তিশালী পরিবেশগত সিস্টেম পৃথিবীর পৃথক কম্পিউটার স্ট্যাকের নগদগুলি পূরণ করছে. এই কোম্পানিগুলি "পরিচ্ছন্ন" ডেটা সেন্টার অপারেটর থেকে চাঁদের আর্কাইভারদের পর্যন্ত। 3.1 স্টারক্লাউড (পূর্বে লুমেন অর্বিট): 5GW মেগাস্ট্রাস্ট্রাকচার 2024 সালে প্রতিষ্ঠিত এবং Y Combinator দ্বারা সমর্থিত, কোম্পানি হোয়াইটপ্যাপার থেকে হার্ডওয়্যারে আক্রমণাত্মকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। \n \n \n \n \n \n টেকনোলজি: স্টারক্লাউডের মূল উদ্ভাবন "ফ্লাইং রেডিয়েটার" আর্কিটেকচার। তাদের হোয়াইটব্যাপটি একটি মডুলার গ্রাস্টার প্রস্তাব করে যা 5 গিগাওয়াট ক্ষমতা পর্যন্ত পরিমাপ করে। এই ধরনের গ্রাস্টারের শারীরিক গঠন অসাধারণ হবে- 4 কিলোমিটার থেকে 4 কিলোমিটার মধ্যে সংযুক্ত মডিউলগুলির একটি পরিসীমা, এটি ইতিহাসের বৃহত্তম মানুষের দ্বারা তৈরি বস্তু, আইএসএসকে বিপরীত করে.10 Starcloud-1 মিশন: ২০২৫ সালের নভেম্বরে, Starcloud একটি 60kg ডেমো স্যাটেলাইট চালু করেছে যা একটি ভূগর্ভস্থ NVIDIA H100 GPU বহন করে। ফলাফল: মিশনটি সফলভাবে একটি ছোট আইটি মডেল (শেক্সপিয়ার সম্পূর্ণ কাজগুলির উপর) প্রশিক্ষণ করে এবং গুগলের জেমমা মডেলের উপর অনুমান করে যখন এটি অর্গানাইজড হয়। গুরুত্বপূর্ণতা: এটি প্রমাণ করেছে যে স্ট্যান্ডার্ড, না রেড-হার্ডেন্ডেড ডেটা সেন্টার GPUs লঞ্চ ভিড় বেঁচে থাকতে পারে এবং তাপমাত্রা ভ্যাকুয়াম পরিবেশে কাজ করতে পারে, "স্পেসে COTS" টেস্টের সনাক্তকরণ। ব্যবসায়িক মডেল: স্টারক্লাউড "AWS of Space" হওয়ার লক্ষ্য, AI ল্যাবরেটরিতে কাঁচা কম্পিউটিং ক্ষমতা বিক্রি করে। লোনেস্টার ডাটা হোল্ডিংস: লুনার ফোর্ট নক্স স্টারক্লাউড অনুসরণ করলে লেনদেনের অনুসন্ধান তাদের টেস্টটি স্থিতিশীলতা: পৃথিবী যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সাইবার আক্রমণের জন্য প্রবণ। কম্পিউটার স্টোরেজ \n \n \n \n \n \n মিশন: ডাস্টার সার্ভিস হিসাবে পুনরুদ্ধার (DRaaS)। লোনেস্টার চন্দ্রপৃষ্ঠে এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (সভারতীয় রেকর্ড, ব্যাংকিং রেকর্ড, সাংস্কৃতিক আর্কাইভ) আর্কাইভ করে। রোডম্যাপ : অংশীদারিত্ব: লোনেস্টার একটি "ফ্যাবেলস" মডেল পরিচালনা করে, ইন্টিউটিভ মেশিন দ্বারা নির্মিত ল্যান্ডার এবং স্যাটেলাইটগুলি সিডাস স্পেস দ্বারা নির্মিত উপর পয়সা লোড স্থাপন করে। লেভা টিউব: দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি চাঁদের লেভা টিউবগুলির ভিতরে ডেটা সেন্টারগুলি স্থাপন করে। এই প্রাকৃতিক গুহাগুলি কিলোমিটার পাথরের সুরক্ষা সরবরাহ করে, সার্ভারগুলি চাঁদের তাপমাত্রা (-173 °C থেকে +127 °C) এবং মহাকাশের রেডিয়েশন থেকে রক্ষা করে। মূল্যায়ন: কোম্পানিটি চাঁদের ডেটা স্টোরেজ পরিষেবাগুলির জন্য 120 মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যবান চুক্তিগুলির সাথে উল্লেখযোগ্য বীজ এবং সিরিজ এ অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে। 3.3 Axiom স্পেস: আবিষ্কারের সীমানা Axiom Space ISS এর বাণিজ্যিক পরবর্তী নির্মাণের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, কিন্তু তাদের "অর্বিটাল ডেটা সেন্টার" (ODC) বিভাগটি পজিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। \n \n \n \n ব্যবহারের ক্ষেত্রে: ইঞ্জি কম্পিউটিং. মহাকাশ স্টেশনগুলিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা - যেমন প্রোটিন ক্রিস্টালিং বা ফাইবার অপটিক উত্পাদন - বিশাল ডেটা সেট তৈরি করে। সমাধান: Axiom, রেড হ্যাট এবং মাইক্রোচিপের সাথে সহযোগিতায়, সার্ভার নোটগুলি সরাসরি স্টেশনে ইনস্টল করে। মানব সুবিধা: স্টারক্লাউডের অমানবিক স্যাটেলাইটগুলির বিপরীতে, Axiom এর সার্ভারগুলি চাপের মডিউলগুলির মধ্যে থাকে. যদি ড্রাইভটি ব্যর্থ হয় তবে একজন মহাকাশচারী এটি প্রতিস্থাপন করতে পারে। 3.4 K2 স্পেস: ভারী লিফট যুগের বাস মহাকাশের "আইফোন সমস্যা" হল যে স্যাটেলাইটগুলি ঐতিহাসিকভাবে কাস্টমাইজ করা হয়েছে, হাতের কাজ। \n \n \n "মেস্টার" ক্লাস: K2 স্পেস স্টারশিপ যুগের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা "মিজা-ক্লাস" স্যাটেলাইট বাসগুলি নির্মাণ করার জন্য $ 250 মিলিয়ন (সি সিরিজ সি) সংগ্রহ করেছে। ফিলোসফোর্স: "ম্যাস সস্তা" গ্রাম ব্রাশ করার জন্য কোটিপতি ব্যয় করার পরিবর্তে, K2 ভারী, কঠোর স্যাটেলাইট তৈরি করে যা শক্তি উৎপাদন এবং তাপ প্রত্যাহারকে সর্বোচ্চ করে তোলে। 3.5 EnduroSat: পিক-এন্ড-শোভেল প্রদানকারী বুলগেরিয়ান নির্মাতা EnduroSat তার "এএসপিএ-ক্লাস" স্যাটেলাইট উৎপাদন বাড়ানোর জন্য $ 104 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে।22 তারা "সবজি" স্যাটেলাইট প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে - স্পেসএক্স / xAI ইন্টিগ্রেটেড ল্যাঙ্ক & কম্পিউট 'মিলিয়ন স্যাটেলাইট' নক্ষত্র Ferged Feb 2026; নেতৃস্থানীয় খেলোয়াড় স্টারক্লাড 5GW অরবিটাল ক্লাস্টার স্টারক্লাউড-১ (H100 in Space) অপারেটিং প্রোটোটাইপ; YC সমর্থিত লেনদেন চাঁদের ডেটা স্টোরেজ / DRaaS ডাটা সেন্টার Lava Tubes পাইলোড চুক্তি স্বাক্ষরিত; সিরিজ A Axiom স্পেস ISS Edge কম্পিউটিং নোড বাণিজ্যিক স্টেশন মডিউল আইএসএস এ অপারেটিং; অংশীদার w / রেড হ্যাট K2 স্পেস ভারি লিফট স্যাটেলাইট বাস স্টারশিপের জন্য 'মনস্টার' ক্লাস বাস সিরিজ সি (250 মিলিয়ন ডলার); উত্পাদন স্ক্যালিং চতুর্থ অংশ: অবাধ্যতার অর্থনীতি – "আইফোন" সমস্যা একটি ভূগর্ভস্থ ডেটা সেন্টার প্রতি 3-4 বছর তার হার্ডওয়্যার আপডেট করে। একটি স্যাটেলাইট সাধারণত একবার চালু হয় এবং 10-15 বছর কাজ করে। ৪.১ সাইকেল মিশ্রণ মুর আইন (এবং তার এআই অ্যাক্সেলেরেটর সমতুল্য, "জেনসেনের আইন") নির্দেশ করে যে GPU কর্মক্ষমতা প্রতি ১৮ মাসে প্রায় দ্বিগুণ হয়। 

ঝুঁকি: যদি একটি কোম্পানী ২০২৬ সালে ১০০ মিলিয়ন ডলারের H100s গ্রুপ চালু করে, তবে ২০২৯ সালের মধ্যে এই চিপগুলি অতীত হয়ে যাবে. ভূগর্ভস্থ প্রতিযোগীরা B200s বা "রুবিন" শ্রেণীর চিপগুলি চালাবে, 10 গুণ দ্রুত কাজ করে। 4.2 সমাধান: সরবরাহযোগ্য স্যাটেলাইট শিল্প একটি দ্রুত দুর্বলতা মডেলের দিকে চলে যাচ্ছে। 

সংক্ষিপ্ত জীবনকাল: 15 বছরের জন্য স্যাটেলাইট ডিজাইন করার পরিবর্তে, ডেটা সেন্টার স্যাটেলাইট 3-5 বছরের জন্য ডিজাইন করা হয়। অর্গানাইজেশন: GPU এর কার্যকরী অর্থনৈতিক জীবন শেষে, স্যাটেলাইটটি তার অর্গানাইজেশন কমাতে এবং বায়ুমণ্ডলে পুড়ে যায়। খরচ প্রয়োজনীয়তা: এই মডেলটি শুধুমাত্র কাজ করে যদি স্যাটেলাইট বাস এবং উৎক্ষেপণ যথেষ্ট সস্তা হয় যাতে এটি ব্যবহারযোগ্য পণ্য হিসাবে চিকিত্সা করা হয়. এই $ 200 / কেজি উৎক্ষেপণ মূল্যের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ায়. যদি স্যাটেলাইটটি নির্মাণ এবং উৎক্ষেপণের জন্য $ 500 মিলিয়ন খরচ করে, তাহলে আপনাকে এটি 10 বছর ধরে রাখতে হবে. যদি এটি $ 20 মিলিয়ন খরচ করে, তাহলে আপনি এটি জ্বালতে পারেন 3. ৩.৩ বিনিয়োগের প্রবণতা ঝুঁকিপূর্ণ ক্যাপিটাল "ডেপ টেক" পরিকল্পনা থেকে "ইনফ্রাস্ট্রাকচার" এ স্থানান্তরিত হচ্ছে।

2021-2024: ধারণা জন্য বীজ রাউন্ড (Lumen Orbit, Lonestar) 2025-2026: অবকাঠামো জন্য বিশাল সিরিজ বি / সি রাউন্ড (K2 স্পেসের $ 250 মিলিয়ন, EnduroSat এর $ 104 মিলিয়ন)। টেস্ট: বিনিয়োগকারীরা বাজি ধরছেন যে "স্পেস ডাটা সেন্টার" পরবর্তী "সেল টাওয়ার" হবে। এটি সম্পত্তি বিকাশ। পঞ্চম অংশ: আইনি শূন্যতা - ডেটা হাউজ এবং সুবিধার পতাকা মহাকাশ তথ্যের চূড়ান্ত সীমানা প্রকৌশল নয়; এটি বিচার। 5.1 ডাটা হেভেন তত্ত্ব The Outer Space Treaty (OST) of 1967 states that space is "the province of all mankind," but it also establishes that the "Launching State" retains jurisdiction over the object.28 \n \n \n \n \n যদি একটি মার্কিন কোম্পানি একটি ডাটা সেন্টার চালু করে, যা একটি "ডাটা হাভেন" দেশে নিবন্ধিত কনফারেন্সের মাধ্যমে চালু হয় (একটি দেশ যেখানে ডেটা আইন মুক্ত, কোন প্রত্যাহার বা কোনও কপিরাইট প্রয়োগ নেই), এবং এটি একটি নিরপেক্ষ স্পেসপোর্ট থেকে চালু করে, যার আইনগুলি সেই সার্ভারে ডেটা প্রয়োগ করে? কেস ব্যবহার করুন: কপিরাইট হস্তক্ষেপ: মার্কিন বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদালতের অধিকারের বাইরে কপিরাইট সুরক্ষিত ডেটা (বই, চলচ্চিত্র) উপর আইটি মডেলগুলি প্রশিক্ষণ। গোপনীয়তা: ক্রিপ্টো কীগুলি বা ব্যাংকিং ডেটা এমন একটি জায়গায় সংরক্ষণ করা যেখানে কোনও ভূগর্ভস্থ সরকার একটি অনুসন্ধান নির্দেশ বা শারীরিক হার্ডওয়্যার ধারণ করতে পারে না। ৫.২ নিয়ন্ত্রক সংঘর্ষ আমরা ভূগর্ভস্থ নিয়ন্ত্রকদের (যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিডিপিআর প্রয়োগকারী) এবং মহাকাশ সরবরাহকারীদের মধ্যে একটি বড় সংঘাত আশা করি. যদি জার্মান নাগরিকের ডেটা একটি মার্কিন কায়মান দ্বীপের একটি কনফারেন্সের মালিকানাধীন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়, চীনের উপর একটি লেজার লিঙ্ক মাধ্যমে ট্রান্সমিশন, আইনি জটিলতা অসীম। অংশ VI: Elon Musk এর গরম গ্রহণ 2/6/2026 A থেকে সঙ্গে এবং Elon Musk স্পেস এআই ডেটা সেন্টারের প্রধান সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলি বিস্তারিত করেছিলেন। ফেব্রুয়ারী 6, 2026 সাক্ষাৎকার ডার্কশ প্যাটেল জন কলিসন ফেব্রুয়ারী 6, 2026 সাক্ষাৎকার ডার্কশ প্যাটেল জন কলিসন According to Elon Musk, the exponential growth of AI chip production is on a collision course with a hard physical limit: Earth’s stagnant electricity supply. While chip output grows exponentially, electrical generation (outside of China) has remained effectively flat. This impending energy bottleneck is the primary driver behind the radical proposal to move AI data centers into orbit, a transition Musk predicts will make space the most economically compelling location for AI within 30 to 36 months. সুবিধা: অসীম ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রক স্বাধীনতা মহাকাশ ভিত্তিক ডেটা সেন্টারের প্রধান সুবিধা হচ্ছে শক্তিতে অসাধারণ অ্যাক্সেস। মাসক দাবি করে যে মহাকাশে সৌর প্যানেলগুলি পৃথিবীর তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেশি কার্যকর, কারণ তারা বায়ুমণ্ডলে কোন হস্তক্ষেপ, কোন মেঘ, কোন মৌসুমীতা, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, কোন দিন-রাত্রি চক্র। কাঁচা শক্তি ব্যতীত, মহাকাশ একটি নিয়ন্ত্রক পাল্টা ভালভ সরবরাহ করে। ভূমি ভিত্তিক ডেটা সেন্টার বর্তমানে ভূমি অর্জন সমস্যা, ধীরে ধীরে ব্যবহারযোগ্যতা অনুমোদন এবং নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি নির্মাণ করা কঠিন (বিশেষ করে টারবাইন ব্লেডগুলিতে একটি বিশ্বব্যাপী বিরতি কারণে)। বিপরীতভাবে, মহাকাশে কোন "জোনিং আইন" বা প্রতিবেশী থাকে না। চ্যালেঞ্জ: ল্যাঙ্কিং লজিস্টিক্স এবং চিপ সরবরাহ চেইন যাইহোক, এই দৃষ্টিভঙ্গির অর্জনে প্রকৌশলী বাধাগুলি অসাধারণ। সবচেয়ে তাত্ক্ষণিক চ্যালেঞ্জটি ল্যাঙ্কিং ভলিউম। প্রতি বছর প্রায় 100 জিগাওয়াট ক্ষমতার একটি প্রাসঙ্গিক মাত্রা ব্যবহার করার জন্য, স্পেসএক্সকে প্রতি বছর প্রায় 10,000 স্টারশিপ ল্যাঙ্ক করতে হবে। যদিও ক্ষমতা এবং লঞ্চ সীমাবদ্ধতা সমাধান করা হয়, বিশ্ব এই শক্তি ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট সিলিকন উত্পাদন করতে হবে। অবশেষে, মহাকাশের শত্রু পরিবেশে অনন্য প্রকৌশলী সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ডাটা সেন্টারগুলি রেডিয়েশন সহনশীল হতে হবে এবং বায়ু ঠান্ডা করার পরিবর্তে রেডিয়েটরগুলির মাধ্যমে বিশাল পরিমাণে তাপ ছড়াতে সক্ষম হতে হবে। এছাড়াও, কারণ "সার্ভিসিং কল" অসম্ভব, হার্ডওয়্যারটি পৃথিবীতে "শিশু মৃত্যুর" জন্য কঠোরভাবে স্ক্রিন করা উচিত, যখন এটি চালু করা হয়, কারণ অর্গানাইডে কোনও ব্যর্থতা স্থায়ী হয়। মস্ক এছাড়াও উল্লেখ করেন যে ভূগর্ভস্থ সংযোগগুলি (যেমন Infiniband) উচ্চ গতির ডেটা স্থানান্তর বজায় আকাশ সীমাহীন স 