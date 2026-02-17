Umphathi we-Skyrim Wellbeing

\n \n Le ncwadi linezinto i-Skyrim kanye ne-themes ye-mental health ezifana ne-depression, i-anxiety, i-bipolar, ne-drug use. Le ncwadi linezinto i-Skyrim kanye ne-themes ye-mental health ezifana ne-depression, i-anxiety, i-bipolar, ne-drug use. Usuku: 11/11 Usuku elidlulile, usuku elidlulile i-The Elder Scrolls V: Skyrim. Ngaphezu kwengu-15 ngonyaka, ingathola ngempumelelo ukuthi ngihambe amahora angu-300 kule umdlalo kwi-console, futhi amayunithi ezininzi ezilandelayo ku-PC, ye-Skyrim Special Edition. I-Skyrim iye yihlabathi ye-fantasy yokuhamba, indawo enhle ye-adventure, amandla kanye ne-mystery yokuhamba. Ngithole ukuthi ngihambe ku-The Thieves' Guild ne-Dark Brotherhood, nge-comic relief equivalent ne-polarizing figure ye-Jar Jar Binks, i-Cicero, njenge-companion yami enhle. Emva kwalokho i-DLC, ikakhulukazi i- Ngaphezu kwalokho, i-Copic uhlelo lashukumisa, izimo ziye ngokucacileyo. Kwi-mass of my adult life, i-depression eyenziwe ngempumelelo. Eminyakeni ezidlulile, nge-akhawunti yokusebenza. Amahora amabili e-climactic ziye ama-episode ze-psychotic, lapho i-X akufanele ukuphazamiseka kwami, lapho i-X ku-"friends" noma "Mossad", futhi i-mother's assistance ye-emergency to "savage me". Ukusetshenziswa kwe-drug engaphansi kwangaphakathi kwangaphakathi kwe-episode yokuqala ye-psychotic, futhi ukuhlaziywa kwe-mother's ngokugcwele kwangaphakathi kwangaphakathi. Ngingumfana Ukusebenza kwe-to-do lists kanye nokuhlola ukujabulela. Yonke okuqala njenge-journale yobuchwepheshe, ne-day of the week, date, date of today, and three highlights of the day, yakhelwe ngokushesha ku-routine yedolobha kanye ne-ritual. Kuyinto uhlelo elula, ngokwenene: ngosuku zonke, ubhalise ukuthi unayo izidingo ukufinyelela futhi ubhale ukuthi ungathola. Ekupheleni kwelinye ngosuku, ubhalise ama-highlights angu-3 noma izinto ezinokuthandayo. Ngokuya, uma uneminyaka eminyakeni angu-depression, ukuphazamiseka, ukuphazamiseka kwe-bipolar, noma ezinye izimo zempilo, ungacindezela ukuthi kungabangela ukwenza izinto eziyisisekelo. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n [ ]10 AM Wake Up [x] Isikhunta se-cold [x] Ukuhlobisa * I-Vitamin [x] Ukusetshenziswa kwe-Cats [x] Ukuhlobisa izikhwama [x] Ukwenza isikhwama [Okuningi] [ ]Usu wash [x] Umbhali Umbhali [ ]Umsindo Family [ ]Ukuhlola [ ]Umsebenzi [x] Izindaba ze-Daily Journal [ ]12 AM Imininingwane Okwe, ngesikhathi esekelwe i-routuggugging, ndingathanda i-reminiscent usuku zonke yokuhlanza izindandatho kanye nokuthuthaza izikhwama zayo. Ngikho, ngithole idilesi yami kunazo zonke izinsuku. Njengoba ngosuku lokugqibela nge-evaluation of the day's accomplishments, i-emoji, iyiphi na i-happy, i-trist, noma i-neutral, iyatholakala ekupheleni kwebhasi, kanye ne-message enhle, kanye ne-score, isibonelo, i-7/15 ye-day etholakalayo. Ngemva kwezinyanga ezingu-three, izikhwama zayo zithole isikhwama ephelele, isikhwama se-to-dos usuku kanye nokuhlanza okuhle sok Ngemuva kwalokho, ngifanele ukuqala ukucubungula izinga lokufuna, izimo kanye nezimo zokusebenza. Kukho isicelo ukuze, ngithanda. Ngakho ngifunde i-Play Store (Android Gang) ukuze ufunde ukuthi zonke zihlanganisa noma zihlanganisa, nge-freemium epholile, nge-shitty. Ngingathanda ezinye izihlanganisi nge-akhawunti yami yomsebenzisi, njenge-journals kanye ne-statistics yokucubungula, ku-computer ye-other's (i-hint: i-cloud yi-something eleseseses computer). Enhle ukubona i-capitalism leeching zonke i-cent they can kusukela ama-souls amancane ehlabathini abacindezela, ngaphandle kokuphendula kwabo, kusuka ku-mental health issues. Emva Ngokwenza lokhu, umphathi we-Skyrim Wellbeing wasekelwe: \n \n I-application yenzelwe ukusebenza kuphela ku-laptop kanye ne-desktops. Ukusetshenziswa kwe-mobile iyatholakala. https://woodrock.github.io/moody-bitch/ I-Skyrim ingxenye enhle ye-mapping. I-konsole version ye-game iqukethe isithombe se-Skyrim. I-something you digital folk are missing out on. Ngitholile ukuguqulwa lokhu ku-application yami, kodwa kunemaphi ye-Skyrim, ufike isithombe se-to-do yakho, usebenzisa i-location services, okuyinto ibonisa ukuhlaziywa kwakho ku-mapping of your own city, noma lapho uhamba, lapho ukugcina izivakashi kwi-application. Emva kwalokho, izinzuzo ziye. Lezi zithunyelwe ngqo kusuka ku-Skyrim, nge-restoration, ukucindezeleka, ukucindezeleka, ukucindezeleka, i-alchemistry, i-two-handed, i-one- \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ukuguqulwa kwe-Sleep I-Enchanting I-Career I-Hygiene ye-Smith Ukubuyekezwa kwe-social I-Alchemy I-Diet I-Two-Handed → Ukuqeqesha (Intense) I-One-Handed → Ukusebenza (Ukukhanyisa) Ukuguqulwa kwe-Think Ngo-example elandelayo, i-Tree of Speech has a achievement for the Skill Speech (Social) okuyinto i-“Maintaining a 3-day journaling streak”. I-Call in the game ibonise i-XP kuya ku-skill eyenziwe. Ngokwesibonelo, i-“Text a Friend” ingaba ibonise i-XP kuya ku-Skill Speech. Umdlali ibonise izivakashi ukuze uthole i-XP kuya ku-leveling up. Ngemuva kokufaka, umdlali ibonise i-pointe 1 ukuba uthatha ku-perks, okuyinto ungasebenzisa ukuchofoza ukufinyelela ku, njenge-example yethu yokufakelwa kwe-3-day journaling streak. Umdlali ungayifaka lokhu njenge-Quest ku-elista yabo Ngezansi, thona i-Skyrim i-pause menu emangalisayo eyenziwe ngempumelelo ku-application. Sine amabhange ezintathu: i-Quest, i-Stats ne-Journal. I-Quests zihlola i-quests yakho ezisebenzayo, nge-add button ekubeni i-"Quests ezisebenzayo" umbhalo ukuze umdlali ufakele ama-quests ezintsha. Ngesikhathi sokufaka i-quest entsha, umdlali angakwazi ukhethe ukuthi ikhwalithi i-quest ibonise i-XP ku, kanye ne-frequency ye-quest, i-"Side Quest" kuyinto i-one-off, futhi i-"Daily Misc" ivame ngosuku zonke. Ngaphezu kwalokho, le website isebenzisa i-Google Gemini API \n \n \n Ukuhlobisa Izingubo Ngezinye izimbobo ze-Alduin akwazi ukuchithwa ubomi we-warrior ngama-cryptless i-ivory emangalisayo emva kwe-night of heavy mead. Ukukhuthaza izimpahla ze-batch kanye ne-feast kusuka ku-mouth yakho ukuze kuqinisekisa ukuthi i-Thu'um ibekwe emangalisayo futhi akuyona emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo. I-page yesibili ye-pause menu, i-statistics page, inikeza ulwazi olufanelekayo mayelana ne-character yakho ne-progression yakho nge-skills. Futhi i-chart animated line okuyinto ibonisa ukuthuthukiswa kwe-"magicka" yakho, "ukudluliselwa" futhi "i-stamina" yakho; noma e-real-world: 

I-Magic ye-Sleep Health Ukuphumula Ukuphakama kwe-Energy 

Kuyinto akuyona imibuzo yezokwelapha professional. Kuyinto akuyona imibuzo yezokwelapha professional. Lezi zibonelelo zithakazelisayo, ukucubungula ukuthi izakhiwo zakho zangaphakathi zangaphakathi zihlukile ngokushesha. Hlola ukuba ungenza izakhiwo zangaphakathi zangaphakathi noma izakhiwo zangaphakathi. Mhlawumbe utshintshe izakhiwo zakho zangaphakathi, izakhiwo zangaphakathi, kanye nezinsizakalo zangaphakathi ngokushesha nge-health professional, futhi ufumane ukunakekelwa kwezokwelapha mayelana nesifo sakho esilandelayo. I-page lokugqibela ye-pause menu, i-magazine, ibhokisi i-record yayo "i-Triumphs" noma ama-highlights yamanje. Lezi zihlanganisa ukufundisa ukujabulela, okuyinto ayikho ukunakekelwa kwezokwelapha professional noma i-self-help guru-ism, kodwa ngingathanda kakhulu ukuthi kusiza ukwelashwa kwezempilo. Okungenani kwimijabulelo yami yomsebenzisi, ndingathanda ukuba kube nenkinga lokuphendula futhi ngokuvamile ukufundisa ukujabulela, ngaphandle kwe-situation yakho yamanje, kuyinto isinyathelo esebenzayo ekuphenduleni. I-Skyrim Wellbeing Manager ingxenye lokugqibela kuyinto i-Magic and Items amaphepha. I-Magic inikeza inqwaba elihlanganisa izigaba etholakalayo ngaphambi: ukuguqulwa, i-conjuration, i-illusion, kanye nokuguqulwa, nge-addition of screams. I-magicka (u-sleep) amaphepha i-magicka (i-sleep) amaphepha ukuguqulwa emzimbeni, noma ukufundisa isilinganiso se-respiration, noma i-"Summon Familiar" yami yomsebenzisi, okuyinto "ukubonisa inkulumo yokuxhumana ne-akhawunti ezithile." I-scream, okuyinto ngegama ngaphambi kwalokho, ukuguqulwa umkhakha we-game. I-Unrelenting Force Futhi ngakho-ke, apha i-obligatory, i-plug, noma i-call to action. Uma ungenza i-Skyrim, futhi ufuna ukujabulela wena, sicela uchofoze.

Imininingwane: Lesi isicelo kuyinto esebenzayo futhi akuyona ngokugcwele. Uma unemibuzo noma imibuzo, sicela ungazibuthe ingxaki ku-GitHub: https://github.com/woodRock/moody-bitch/tree/main Uma unemibuzo noma imibuzo, sicela ungazibuthe ingxaki ku-GitHub: https://github.com/woodRock/moody-bitch/tree/main