Skyrim ウェルベイビングマネージャー

\n \n このストーリーには、スカイリムと鬱病、不安、双極性および薬物使用などの精神衛生のテーマのガラスが含まれています。 このストーリーには、スカイリムと鬱病、不安、双極性および薬物使用などの精神衛生のテーマのガラスが含まれています。 11月11日 私の世界を永遠に変えた日、The Elder Scrolls V: Skyrimがリリースされた日、15年以上経って、私はコンソール上のゲームに少なくとも300時間、そしてPC上のSkyrim Special Editionの後のリリースに何百時間も浸透したことを喜んで認めることができます。Skyrimは、冒険、パワー、そして謎の浸透する世界に逃れるためのファンタジーの世界でした。私は、Jar Jar Binks、Ciceroのコミックリリースに相当し、私の忠実な仲間としてポラリゼーションする人物と共に、泥棒のギルドとダークブラザーシュウムに向かって重視し、新たな場所、ヴァンパイア、Dkiin、およびその他を探索するために、もう一つの言い訳として、ゲーム それ以来、コペットシステムはまったく簡単ではありませんでした。私の大人の生活のほとんどのために、私は臨床的に診断されたうつ病に苦しんでいます。最近の年に、緊張のシステムの追加と共に、2つの気候性の瞬間は、私自身を説得してきた「Xは私を殺そうとしている」と「友人」や「モサド」で、私の母親(ヒント:私は養子縁組)は「私を救う」ために緊急サービスの助けを求めました。過剰な薬物使用は、最初の精神病のエピソードに責任があり、私の母親の最近の経過は、第2の責任でした。私は常に双極性障害の遺伝的傾向に警告されていたが、私は最小限の保証を受けたが、私はまだ最も優遇的な足を そのシステムはやるべきことリストと感謝の練習を含みます。週の日、日付、今日の日付、そして日々の3つのハイライトを含む物理的な日記として始まったことは、徐々に日常のルーチンと儀式に発展しました。それは本当に簡単なシステムです:毎日のために、あなたが達成する予定を書き、あなたが達成することを追跡します。最終的に、あなたが感謝している3つのハイライトやものについて考えてください。今、あなたが鬱病、不安、双極性障害、または他の精神的な健康問題に苦しんだことがないなら、あなたは最も基本的なことを行うことがどれほど困難であるかを過小評価するかもしれません。あなたに例を示すために、私の2026年6月30日、ママが亡くなった後3ヶ月のためのやるべきことは、以下の \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 10 AM Wake Up [x] 冷たいシャワー (x) 無秩序 【ビタミン】 【X】猫の餌 【X】歯磨き (x)ベッドを作る 【フロス】 【口洗い】 [X]メッセージ 友人 【家族のメッセージ】 【読書】 【練習】 [x] 毎日新聞 【12】 ベッドタイム ノー、私はほとんどの日に私のリストを完了しませんでした. 毎日の実績の評価で終わるように, ハッピー, 悲しい, あるいは中立的なエモジは, ポジティブなメッセージとスコア, 例えば, 7/15 上記の日のために. それは厳しい仕事だったが, 毎日繰り返す to-dos を繰り返し, やらなければならないクズの適切な管理で終わる, 最終的にルーチンに進化しました. そして、リストは長くなり, スコアがより高くなり, エモジスグリウスがより幸せなスコアとともに, 毎日の下部にブランドされていました. 2〜3ヶ月後, 私のリストは非常に長いので, 私のノートブックのシステム全体を占め 後で、私は実際に私の睡眠、気分、およびエネルギーレベルを追跡するためにデータを開始することを決定しました。それのためにアプリがあります、私は考えました。それで私はPlayストア(Android Gang)を検索して、それらはすべて有料またはサブスクリプションベースで、恥ずかしいフリーミウムレベルを持っていることを発見しました。私はまた、ジャーナルや気分の追跡統計などの私の個人情報を保存するためにいくつかの留意を持っていた。 「私はそれを行うことができます」私は考えました。そして私はそうしました。 フロントエンドとして反応し、Firebaseはコンピュータとしてのデータベース、およびVibeコードの健康的な量を見ることは、世界の貧しい魂から苦しむことなく、自分自身のせいなしで、精神的な健康 こうして、スカイリム・ウェルビング・マネージャーが誕生しました: \n \n アプリケーションは、ノートパソコンやデスクトップ上でのみ動作するように設計されています. Mobile support is still under development. アプリケーションは、ノートパソコンやデスクトップ上でのみ動作するように設計されています. Mobile support is still under development. https://woodrock.github.io/moody-bitch/ Skyrimの最も象徴的な部分は地図です。ゲームのコンソール版には、Skyrimの折りたたみマップが付いています。デジタルの人々があなたに欠けているものがあります。私は私のアプリケーションでこれを複製することに決めたが、Skyrimの代わりに、あなたはあなたのやるべき場所の地図を取得し、位置サービスを使用して、あなたが自分の都市の地図上、またはどこへ旅行するか、アプリケーションでクエストを完了するときにあなたの進歩を示します。それからスキルが来ました。 これらは直接Skyrimからポートされ、回復、魅惑、打ち砕く、スピーチ、アルケミック、二手、片手、および変更がこれまで実装されています。しかし、ファンタジーゲームでこれらのスキルに関連するスキル \n \n \n \n \n \n \n \n \n 睡眠の回復 キャリアの魅力を スミスヒーリング 社会的スピーチ Alchemy ダイエット トップ > トレーニング > 二手トレーニング (Intense) One-Handed → Exercise (ライト) 思考の変化 下記の例では、スピーチツリーは「3日間の記録ストライクを維持する」というスピーチスキルの実績を持っています。ゲーム内の各クエストは、選択されたスキルに向けてXPを付与します。例えば、「テキスト・ア・フレンド」は、スピーチスキルに向けてXPを付与する可能性があります。ユーザーは、XPをレベルアップに向けてクエストを完了します。レベルアップすると、ユーザは1ポイントを獲得し、彼らは3日間の記録ストライクを維持する私たちの以前の例のように、目標を解除するために使用することができます。ユーザは、そのリストにクエストとして追加し、その達成を達成するために努力します。これはゲームのコアループ - ゲーム内のすべてのスキルをマスターするためのパワー 以下では、Skyrimの象徴的な休憩メニューがアプリケーションに忠実に翻訳されています。我々は3つのタブを持っています:クエスト、ステータス、ジャーナル。クエストはあなたのアクティブなクエストを追跡し、プレイヤーが新しいクエストを追加するために「アクティブなクエスト」タイトルの隣に追加ボタンが付いている。新しいクエストを追加すると、ユーザはクエストがXPに付与するスキルを選択し、クエストの頻度は「サイドクエスト」が一時的であり、「Daily Misc」が毎日繰り返されます。これらのすべての上で、ウェブサイトはGoogle Gemini APIを使用してLLMを参照して、クエストの説明を生成するように見えます。 \n \n \n 歯ブラシ アルドゥインの火災さえも、重いの夜の後、洗わなかった象牙の崩壊のように戦士の精神を確実に滅ぼすことはできない。 トゥウムがクリープの腐敗によって鋭くなく、破壊されないようにするために、戦いの残骸やお祭りの残骸をあなたのワイから消し去ってください。 清い舌は純粋なシュートの器具です。 歯ブラシ アルドゥインの火災さえも、重いの夜の後、洗わなかった象牙の崩壊のように戦士の精神を確実に滅ぼすことはできない。 トゥウムがクリープの腐敗によって鋭くなく、破壊されないようにするために、戦いの残骸やお祭りの残骸をあなたのワイから消し去ってください。 清い舌は純粋なシュートの器具です。 休憩メニューの第2ページ、統計ページは、あなたのキャラクターとスキルを通じてあなたの進歩についての基本的な情報を提供します。 \n \n \n \n 魔法の眠り 健康 気分 Stamina エネルギー \n \n これは専門医のアドバイスではありません。 これは専門医のアドバイスではありません。 この情報は個人的な参考に役立ち、あなたのコアの重要な要素が時間の経過とともにどのように変動するかを追跡するためです。赤旗やパターンを特定できるかどうかを確認してください。おそらく、睡眠、気分、エネルギーの統計を時間の経過とともに健康専門家と共有し、現在の状態についての認証された医学的アドバイスを得ることができます。 休憩メニューの最後のページ、ジャーナルは、あなたの「勝利」または毎日のハイライトの記録を記録します。これは、専門の医療アドバイスや自助ガウル主義ではない感謝の実践の一部ですが、私はかなり確信していますが、それは精神的福祉に役立ちます。少なくとも私の個人的な経験と意見では、あなたの現在の状況にもかかわらず、ポジティブな考え方を持ち、積極的に感謝を練習することは、変化へのポジティブな一歩だと思います。 Skyrim Wellbeing Managerの最終的な側面は、魔法とアイテムページです。魔法は、私たちが以前定義したカテゴリーに適合する魔法のシリーズを含みます:変容、陰謀、幻想、および復元、叫びを追加します。魔法はかなり単純です、健康を回復するためにmagicka(睡眠)ポイントを費やしたり、呼吸の練習をしたり、または私の個人的な好きな「Summon Familiar」を「特定の愛する人に連絡するためのメモリを表示します。 だから、ここは義務的で恥ずかしいプラグまたはアクションへの呼びかけです. あなたがSkyrimを愛し、あなた自身を愛したい場合は、それを試してください。 \n \n \n Disclaimer: このアプリケーションはまだ開発中であり、まだ完全にリリースされていません. バグや問題がある場合は、GitHubで問題を提起することを躊躇しないでください: https://github.com/woodRock/moody-bitch/tree/main Disclaimer: このアプリケーションはまだ開発中であり、まだ完全にリリースされていません. バグや問題がある場合は、GitHubで問題を提起することを躊躇しないでください: https://github.com/woodRock/moody-bitch/tree/main