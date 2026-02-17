Meneja wa Usalama wa Skyrim

Siku ya 11/11 Siku ambayo ilibadili ulimwengu wangu milele, siku ambayo The Elder Scrolls V: Skyrim ilitolewa. Zaidi ya miaka 15 baadaye, naweza kwa furaha kukubali kwamba nilianguka angalau masaa 300 katika mchezo huo kwenye console, na mamia zaidi kwa ajili ya matoleo ya baadaye kwenye PC, ya Skyrim Special Edition. Skyrim ilikuwa ulimwengu wa fantasies kuepuka, ulimwengu wa kuvutia wa adventure, nguvu, na siri kutafakari. Nilipata kujisikia mwenyewe kuvutia kwa ajili ya Thieves' Guild na Dark Brotherhood, na msaada wa kikiolojia na kipengele cha kizuizini cha Jar Jar Binks, Cicero, kama mpenzi wangu mwaminifu. Kisha DLCs, hasa Hearthfire na Dragonborn, Tangu wakati huo, mifumo iliyotolewa, mambo hayajawahi kuwa rahisi kabisa. Kwa wengi wa maisha yangu ya watu wazima, nimepata ugonjwa wa unyogovu uliopatikana kliniki. Katika miaka ya hivi karibuni, pamoja na kuongeza wasiwasi wa kazi. Moments mbili za klimactic zilikuwa matukio ya kisaikolojia, ambapo nilijaribu kuwahakikishia mwenyewe "X inajaribu kuua", ambapo X katika "marafiki" au "Mossad", na kutafuta msaada wa huduma za dharura ili "kuokolewa". Matumizi ya ziada ya madawa ya kulevya yalikuwa na wajibu wa tukio la kwanza la kisaikolojia, na kupita mwishoni mwa mama yangu hivi karibuni ilikuwa wajibu wa pili. Mimi daima nilikuwa na tahadhari ya ubongo wa kisaikolojia kwa ug Mfumo huo unahusisha orodha ya kufanya na mazoezi ya shukrani. Kile kilichotokea kama gazeti la kimwili, na siku ya juma, tarehe, tarehe ya leo, na mambo matatu ya juu ya siku, kimebadilika kwa ghafla katika utaratibu wa kila siku na mazoezi. Ni mfumo rahisi, kwa kweli: kwa kila siku, kuandika kile unachofanya na ufuatiliaji wa kile unachoweza kufikia. Mwisho wa siku, fikiria juu ya mambo matatu au mambo unayo shukrani kwa. Sasa, ikiwa kamwe haujawahi kuteseka na unyogovu, wasiwasi, ugonjwa wa bipolar, au masuala mengine ya afya ya akili, unaweza kupuuza jinsi inaweza kuwa vigumu kufanya mambo ya msingi zaidi. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Asubuhi ya 10: Asubuhi ya 10: Asubuhi ya 10: Asubuhi ya 10: Asubuhi ya 10: Asubuhi ya 10: [x] Mvua ya baridi [x] Unyanyasaji wa · Vitamini [x] Chakula cha nguruwe [x] Kuondoa maumivu ya nywele [x] Kuandaa chumba cha kulala Mto wa [Tafakari ya kichwa] [x] Ujumbe wa rafiki [ ]Ujumbe wa familia (Kwa kusoma [Uzoefu wa [x] Maelezo ya kila siku [Tafakari ya 12] Ndiyo, wakati nilipoanzisha, nilihitaji kumbukumbu ya kila siku ili kuifuta nywele zangu na kuzaa nywele zangu. Hapana, sikuzoteza orodha yangu kwa siku nyingi. Kama kila siku ingekamilika na tathmini ya mafanikio ya siku, emoji, iwe ni furaha, huzuni, au neutral, itakuwa alama katika sehemu ya chini ya ukurasa, pamoja na ujumbe mzuri, na alama, kwa mfano, 7/15 kwa siku iliyotolewa hapo juu. Wakati ilikuwa kazi ngumu, kila siku kurejea kwa dos na usimamizi sahihi wa shida niliyopaswa kufanya, hatimaye ilibadilika kuwa utaratibu. Na orodha zilikuwa na muda mrefu zaidi, na kulikuwa na tiki zaidi kila siku, kama alama zilivyoongezeka, na emoji ilipata furaha zaidi. Baada ya Baadaye, niliamua kuanza kufuatilia njaa yangu, hali ya hewa, na viwango vya nishati. Kuna programu kwa ajili hiyo, nilifikiri. Hivyo nilitafuta Play Store (Android Gang) ili kupata kwamba wote walikuwa kulipwa au chini ya usajili, na kiwango cha freemium cha uharibifu. Pia nilikuwa na mapungufu fulani na kuhifadhi habari zangu binafsi, kama vile magazeti na takwimu za kufuatilia hali ya hewa, kwenye kompyuta ya mtu mwingine (mwisho: wingu ni kitu fulani cha kompyuta). Ni nzuri kuona uchawi unaopungua kila dola wanaweza kutoka kwa roho maskini za ulimwengu zinazoathiriwa, bila hatia yao wenyewe, kutokana na masuala ya afya ya akili. Kisha mhandisi wa programu wa ndani ndani ndani ndani yangu alikuja. Hivyo, Meneja wa Afya wa Skyrim alizaliwa: \n \n Programu ni iliyoundwa kufanya kazi tu kwenye kompyuta za kompyuta na desktop. msaada wa simu bado ni katika maendeleo. https://woodrock.github.io/moody-bitch/ Sehemu inayojulikana zaidi ya Skyrim ni ramani. Toleo la console la mchezo linakuja na ramani ya Skyrim. Kitu ambacho watu wa digital wanakosa. Niliamua kuiga hii katika maombi yangu, lakini badala ya Skyrim, unapata ramani ya maeneo yako ya kufanya, kwa kutumia huduma za eneo, ambayo inaonyesha maendeleo yako kwenye ramani ya jiji lako mwenyewe, au mahali popote unapoenda, wakati wa kukamilisha majaribio kwenye programu. Kisha ujuzi ulikuja. Hizi hutumiwa moja kwa moja kutoka Skyrim, na kurejesha, kufurahisha, kuharibu, kuzungumza, alchemist, mikono miwili, mikono moja, na mabadiliko yaliyofanywa hadi sasa. Lakini badala ya kufungua uwezo wa ujuzi huu katika mchezo wa fantasy, ujuzi \n \n \n \n \n \n \n \n \n Urejesho wa kulala Uzoefu wa kazi Huduma ya Hygiene Mazungumzo ya kijamii Chakula cha Alchemy Mazoezi ya mikono miwili (intense) Mafunzo ya mwanga (One-Handed) Mabadiliko ya mawazo Katika mfano unaotolewa hapa chini, mti wa hotuba una mafanikio kwa ujuzi wa Neno (Kijamii) ambayo ni "Kusimamia mstari wa usajili wa siku tatu". Kila jitihada katika mchezo hutoa XP kwa ujuzi uliochaguliwa. Kwa mfano, "Mstari wa rafiki" inaweza kutoa XP kwa ujuzi wa Neno. Mtumiaji hujaza jitihada za kupata XP kufikia kiwango cha juu. Mara baada ya kupanda, mtumiaji anapata pointi 1 kutumia kwa faida, ambayo wanaweza kutumia ili kufungua mafanikio ya kufanya kazi, kama mfano wetu wa awali wa kudumisha mstari wa usajili wa siku tatu. Mtumiaji angeweza kuongeza hii kama jitihada kwenye orodha yao, na kisha kujaribu kutimiza mafanikio hayo. Hii huunda mst Chini, tunaona orodha ya kipimo cha iconic ya Skyrim kutafsiriwa kwa uaminifu katika programu. Tuna kadi tatu: Quest, Stats na Journal. Jumuia zinafuatilia majaribio yako ya kazi, na kifungo cha kuongeza karibu na kichwa cha "Active Quests" kwa mchezaji kuongeza majaribio mapya. Wakati wa kuongeza majaribio mapya mtumiaji anaweza kuchagua ujuzi gani utafutaji hutoa XP kwa, na mzunguko wa utafutaji, "Side Quest" ni mara moja, na "Daily Misc" inarudi kila siku. Juu ya yote haya, tovuti hutumia API ya Google Gemini kuangalia LLM ili kuzalisha maelezo ya utafutaji ambayo inaonekana kuwa sahihi. Kwa mfano: \n \n \n Kuzuia maziwa ya nywele Hata moto wa Alduin hauwezi kuzuia roho ya askari kwa uhakika kama uharibifu wa nguruwe usiozidi baada ya usiku wa mawe makubwa. Ukurasa wa pili wa orodha ya mapumziko, ukurasa wa takwimu, inakupa maelezo ya msingi juu ya tabia yako na maendeleo yako kupitia ujuzi. \n \n \n \n Uchawi wa kulala Afya ya Mood Stamina ya Nishati \n \n Hii si ushauri wa kitaalamu wa matibabu. Taarifa hii ni muhimu kwa ajili ya maelekezo ya kibinafsi, kufuatilia jinsi vifaa vyako vya msingi vinavyobadilika kwa muda. Angalia kama unaweza kutambua bendera au mifano yoyote ya rangi. Labda kushiriki takwimu zako za usingizi, mood, na nishati kwa muda na mtaalamu wa afya, na kupata ushauri wa matibabu juu ya hali yako ya sasa. Ukurasa wa mwisho wa orodha ya mapumziko, jarida, huandika rekodi ya "Triumphs" zako au highlights yako ya kila siku. Hii ni sehemu ya mazoezi ya shukrani, ambayo sio ushauri wa matibabu wa kitaaluma au gurusho la kujitolea, lakini nina uhakika sana kwamba husaidia na ustawi wa akili. angalau katika uzoefu wangu binafsi na maoni, nadhani kuwa na mawazo chanya na mazoezi ya shukrani, licha ya hali yako ya sasa, ni hatua chanya kuelekea mabadiliko. Kipengele cha mwisho cha Skyrim Wellbeing Manager ni ukurasa wa Magic na vitu. Magic ina mfululizo wa uchawi unaofaa katika makundi tuliyofafanua hapo awali: mabadiliko, conjuration, illusion, na kurejesha, na kuongeza sauti. Uchawi ni rahisi sana, kutumia magicka (mchezo) pointi kurejesha afya fulani, au kufanya mazoezi ya kupumua, au "Summon Familiar" yangu ya kibinafsi ambayo "kuonyesha kumbukumbu ya kuwasiliana na mpenzi fulani." Na hivyo hapa ni wajibu, aibu plug au wito kwa hatua. Ikiwa unapenda Skyrim, na unataka kupenda mwenyewe, tafadhali jaribu. \n \n \n Ufafanuzi: Programu hii bado ni katika maendeleo ya kazi na bado haijachapishwa kikamilifu. Ikiwa unaona makosa yoyote au matatizo, tafadhali usisite kuzungumzia tatizo kwenye GitHub: https://github.com/woodRock/moody-bitch/tree/main